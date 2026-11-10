2026-11-10 00:32 林永禎教授
民調今天說甲領先、明天說乙領先，到底該信誰？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：兩份台中市長民調時間重疊，結果卻互相顛倒。
- 重點二：解讀民調要先看誰做、找誰問、問什麼、何時問。
- 重點三：誤差正負3點不等於領先3點，差距需更謹慎判讀。
文／林永禎
我住在台中。11月初，兩份台中市長民調只隔一天公布，結論卻完全相反。
11月2日公布的一份，國民黨的江啟臣38.3%、民進黨的何欣純28.1%，江啟臣領先。11月3日公布的另一份，換成何欣純41.1%、江啟臣30.4%，何欣純領先。更奇妙的是，兩份民調的訪問時間幾乎重疊，都在10月28日到31日之間。
同一座城市、同一段時間，領先的人卻整個換過來。台北、新北最近的民調，也出現類似的落差。很多人看到這種新聞，第一個反應是「一定有一份是假的」，或乾脆說「民調都不能信」。
我長年在大學教創新與解決問題的方法，課堂上常提醒學生：兩個答案打架時，先別急著選邊，先看看它們是不是在同樣的條件下得出來的。看民調，也可以這樣做。
量體溫，也會量出兩個答案
量過體溫的人都知道，額溫和耳溫常常不一樣；剛從外面回來量，和休息一下再量，也會差一點；換一支體溫計，數字又不同。我們不會因此說量體溫沒有意義，而是會問：什麼時候量？量哪裡？用哪一支量？當然，也有體溫計本身就不太準。
民調也一樣。它不是開票結果，而是在某個時間、用某種方法、問了一群人之後拍下的一張「照片」。拍攝的條件不同，照片就不一樣；有時候，相機本身也可能有偏差。
看民調前，先問4個問題
這4個問題很好記：誰做的？找誰問？問什麼？何時問？
1. 誰做的？
先看是誰出錢委託、誰負責執行，還有沒有把題目、怎麼抽樣、問了多少人、誤差多少都交代清楚。美國有研究發現，競選陣營自己公布的民調，平均會比較偏向自己的候選人4到5個百分點，原因之一是對自己不利的結果，通常不會拿出來。不過，委託關係只是值得留意的線索，不能單憑委託者是誰就判定真假。如果一份民調連這些基本資料都沒交代，最好先別急著下結論。
2. 找誰問？
台中這兩份民調，找人的方法就不一樣：一份從家用電話號碼簿抽號碼來打，另一份除了市話，還訪問了三百多位用手機接聽的受訪者。有的民調則用網路會員問卷。年輕人和上班族比較少在家接市話，用不同方法，接觸到的人就不太一樣。還要看算的是所有成年市民，還是只算「確定會去投票」的人。不過要提醒一句：這只是可能的原因之一，單從結果無法確定兩份民調的差距是哪一個條件造成的。
3. 問什麼？
「如果明天投票，你會投給誰」和「你覺得誰會當選」，是兩個不同的問題。有趣的是，台中這兩份民調在「誰會當選」這一題，結果方向是一樣的：都是看好江啟臣的人比較多，一份是46.9%對21.3%，另一份是39.7%對25.4%。兩份民調真正分歧的，是「想投給誰」。這就像問大家「你最想去哪家餐廳」和「你覺得哪家生意最好」，答案常常不一樣。
4. 何時問？
要看「訪問日期」，不只看新聞公布的日期。中間如果有辯論或重大新聞，幾天內數字就可能變動。台中這兩份民調幾乎同時訪問，所以時間不太可能是這次差距的主因，其他條件的影響反而更值得注意。另外，同一家機構、用同樣的問法前後做了好幾次，看它的變化方向，通常比只看單獨一次更有參考價值；不過也要留意它中途有沒有換方法。
「誤差正負3」，不是領先3點就算贏
很多民調都會寫「誤差正負3個百分點」。這指的是每一位候選人的數字，可能上下各差3點左右。如果要比兩個人誰領先，差距通常要到6個百分點左右，才比較能說是真的領先。舉例來說，如果甲41%、乙38%，只差3點，比較準確的說法是：目前還分不出誰領先。
回頭看台中這兩份民調，兩邊各自領先約10個百分點，都超過了這個範圍。也就是說，它們的差距沒辦法只用「抽樣誤差」來解釋，比較可能是兩份民調的做法本身就有差異。至於是哪一項差異，從外面看不出來，這正是前面4個問題要幫我們留意的地方。
11月18日以後，多一分冷靜
依照選罷法，從投票日前十天起，也就是11月18日到投票結束，任何人都不能發布、報導、評論或引述選舉民調。這段時間，網路上若出現「內部數字」或「聽說的民調」，更要記得上面4個問題。
民調不是沒有價值，它讓我們感受社會的溫度。但它只是一張照片，最後的答案在投票所。
下次在LINE群組看到有人轉傳民調截圖，先別急著看誰領先，先問一問：誰做的？找誰問？問什麼？何時問？
數字不一定說謊，但它不會自己把條件說完。
資料來源
1.新頭殼（2026/11/2）｜台中市議會國民黨團委託佛光大學民調中心執行；2026年10月29日至31日電腦輔助電話訪問，對象為設籍台中市、20歲以上有投票權民眾；電話號碼簿分層隨機抽樣、末兩碼隨機；成功訪問1,003人；95%信心水準下抽樣誤差不超過±3.1個百分點：江啟臣38.3%、何欣純28.1%
2.ETtoday（2026/11/2）｜同一份佛光大學民調之當選看好度：江啟臣46.9%、何欣純21.3%
3.NOWnews（2026/11/3）｜台北市信民兩岸研究協會委託並出資，戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行；2026年10月28日至30日電話訪問，對象為設籍台中市、年滿20歲民眾；市話752份、手機325份，共1,077份；95%信賴水準下最大抽樣誤差±3.0個百分點：何欣純41.1%、江啟臣30.4%；看好度江啟臣39.7%、何欣純25.4%
4.FiveThirtyEight｜美國眾議員選舉中，競選陣營公布的民調偏差研究
5.Pew Research Center｜選舉民調誤差的5件事（兩人差距的誤差約為2倍）
精華 FAQ
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文章指出，兩份民調雖然訪問時間幾乎重疊，但委託者、抽樣方式、樣本組成與題目內容都可能不同，因此結果會差很多。這不一定代表其中一份造假，而是方法差異可能造成落差。
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作者建議先問4件事：誰做的、找誰問、問什麼、何時問。這能幫助判斷民調的可信度與比較基礎，避免只看數字表面就下結論，也能看出差異可能來自方法而非民意本身。
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文章說，誤差正負3點不代表領先3點就能確定勝負，兩人差距通常要接近6點才較能判定有明顯領先。若差距太小，就只能說暫時分不出高下，不能武斷認定誰一定贏。
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