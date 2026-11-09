黃仁勳婚外情風波：第三者可能具備的6種心理與行為特質

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章分析第三者常見的6種心理與行為特質。

文章分析第三者常見的6種心理與行為特質。 重點二： 作者強調婚外情不只是一方問題，雙方都要負責。

作者強調婚外情不只是一方問題，雙方都要負責。 重點三：重點在提醒讀者：尊重、誠實與責任不可被忽略。









最近黃仁勳的婚外情風波，讓 Lori 與黃樂（Alice Huang）這兩個名字受到大家關注。

一個是陪伴他多年、一起走過婚姻與創業生活的妻子；另一個則因為媒體報導，捲入了這場風波。

看著這些新聞，我開始好奇一件事：

一個人為什麼會明知道對方有伴侶，卻還是選擇走進這段關係？

到底是因為愛情、被需要的感覺，還是有其他心理上的原因？

當然，每段感情都有自己的故事，我們不能把所有第三者都看成同一種人，也不能把以下這些特質直接套用在新聞事件中的任何一個人身上。

這篇文章不是要替誰貼標籤，而是想從日常生活中常見的感情互動，聊聊幾種可能出現的心理與行為。

1. 容易被有成就、有魅力的人吸引，也享受被特別對待的感覺：

有些人會被事業有成、具有社會地位或個人魅力的人吸引。

除了欣賞對方的能力，也可能喜歡對方帶來的光環。

尤其當這樣的人願意對自己說心事、展現脆弱，甚至給予特別的關注時，很容易讓人產生一種感覺：

「原來我在他心中是不一樣的。」

「別人看不到的一面，只有我看得到。」

這種被重視、被需要的感覺，有時候比單純的喜歡更讓人難以抽身。

久而久之，也可能讓人忽略對方其實已經有伴侶這件事。

2. 覺得自己可以拯救對方，替這段關係找理由：

有些人明明知道對方已經有另一半，卻還是會告訴自己：

「他們的婚姻早就沒有感情了。」

「他們只是為了孩子，才沒有分開。」

「其實真正了解他、懂他的人是我。」

當一個人開始相信這些說法，就容易覺得自己不是在介入別人的感情，而是在陪伴一個不幸福的人。

甚至會認為，這段關係的存在是有理由的。

可是，無論對方的婚姻過得好不好，都不能直接成為介入別人感情的理由。

我們也應該問問自己：這段關係是不是正在傷害其他人？

3. 只享受戀愛的美好，卻不用一起承擔生活的壓力：

婚姻生活不只有浪漫，還有每天的柴米油鹽、孩子教育、家庭開銷、長輩照顧，以及各種生活上的責任。

但有些婚外關係，兩個人可能只需要聊天、約會、分享心情，享受彼此陪伴的時光，卻不需要一起面對生活中的麻煩。

少了這些現實壓力，兩個人相處起來可能特別輕鬆，也容易覺得對方才是真正適合自己的人。

可是，有時候這段關係之所以看起來如此美好，是因為有人沒有參與那些生活中的責任。

另一個人可能正在照顧孩子、處理家務、承擔家庭壓力。

當我們只看到戀愛中美好的部分，卻沒有看見背後的付出，很容易把一時的甜蜜，當成真正適合自己的愛情。

4. 明知道對方有伴侶，卻覺得自己會是例外：

感情中的界線，不只是有沒有發生親密關係。

像是刻意隱瞞、曖昧聊天、過度依賴對方，甚至把彼此的互動藏起來，都可能已經超出一般朋友的界線。

有些人即使知道對方已經有伴侶，還是會抱著一種想法：

「他雖然對妻子不忠，但他對我是真心的。」

「他不會用同樣的方式對待我。」

也就是相信自己會是那個特別的例外。

可是，如果一個人今天可以輕易跨越原本的感情界線，未來是不是也可能再次做出相同的選擇？

這一點，其實值得我們好好想一想。

5. 把對方的選擇，當成自己比別人更有魅力的證明：

有些感情之所以讓人難以放手，不一定只是因為愛，也可能摻雜了比較心態。

例如，想證明自己比原配更有吸引力，或是很在意自己是不是對方最在乎的人。

當對方選擇自己，就好像證明了自己的魅力與價值。

而對出軌的人來說，同時受到不同對象的喜歡，也可能滿足了自己的征服欲，或是想證明自己依然很有吸引力。

當一段感情開始變成比較誰比較好、誰才是對方最喜歡的人，就很容易忘記感情原本應該有的尊重與責任。

愛情不應該是一場比賽，更不需要靠贏過另一個女人，來證明自己的價值。

6. 只想到當下的快樂，沒有想過未來要付出什麼代價：

一段婚外關係，可能在一開始帶來很多新鮮感與情感上的滿足。

但如果這段關係必須一直隱瞞、等待，還要承受不確定的未來，時間久了，其實也會帶來不少壓力。

尤其當雙方的社會地位、經濟條件或資源差距很大時，彼此能承擔的風險也可能不一樣。

當事情曝光，女性不論是原配還是介入者，都可能面對外界的批評與指責。

而擁有較高地位與資源的人，可能有更多管道處理輿論、法律或公關問題。

也就是說，在感情中看似被重視，不代表在真正面對問題時，就一定擁有相同的話語權。

有時候，我們只看見眼前的快樂，卻沒有想過這段關係未來可能帶來什麼影響。

第三者的問題，其實不只是她一個人的問題

談到第三者，很多人第一時間會把矛頭指向介入感情的那個人。 但我認為，不能忽略另一個更重要的角色：已經有伴侶，卻仍然選擇背叛承諾的人。 一段婚外關係，不可能只靠一個人就能成立。 每個人都應該為自己的選擇負責，也不應該用感情、寂寞或婚姻不幸福，來合理化欺瞞與背叛。 這次黃仁勳的事件，也讓我想到一件事： 我們從新聞中看到的，通常只是幾個名字、幾張照片，以及事件被報導出來的片段。 但每個人背後真正經歷了什麼，外人其實不一定知道。 老實說，我寫這篇文章不是想批判誰，也不是要替任何人貼上標籤。 我只是很好奇： 「一個人究竟是為了什麼，會選擇進入一段明知道可能傷害別人的關係？ 是因為愛情？因為想被需要？還是因為享受被特別對待的感覺？」 有時候，理解人為什麼會做出某些選擇，不代表我們認同這些選擇。 但至少能讓我們在面對感情時，多一點思考，也更清楚自己能接受什麼、不能跨越什麼界線。 我想透過這個事件，重新思考一件事：

當一段感情必須建立在隱瞞與傷害之上，我們追求的究竟是愛情，還是那份被某個人特別對待的感覺？

理解人性的複雜，不代表認同欺瞞與背叛。

每一段關係都有它的故事，但無論是愛情、婚姻，還是親密關係，尊重、誠實與責任，始終都不該被忽略。

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