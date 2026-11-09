黃仁勳婚外情風波讓女人看清一件事！被背叛後最該守住的，可能不是婚姻而是自己

這兩天，黃仁勳的婚外情新聞，引起了不少討論。這位帶領輝達（NVIDIA）走向全球科技舞台的企業家，一直是許多人欣賞的對象。他的創業故事、工作態度，以及在人工智慧產業的成就，都讓人印象深刻。

11月8日，他在給員工的信中承認自己對妻子不忠，並向妻子、孩子及公司同仁道歉。讀到這則新聞，我不禁想一個人在事業上如此成功，為什麼還會傷害那個陪伴自己多年的人？

我們欣賞一個人的能力，也許很容易。但當這個人的私生活出現讓人失望的事情時，又該如何看待？我不想猜測黃仁勳為什麼會發生婚外情，因為一段關係裡真正發生過什麼，外人不可能只憑新聞就完全了解。

但這件事讓我想談談，在親密關係裡，我們真正需要的是什麼？當信任被打破，又該如何面對自己的感受？

事業上的成功，不代表親密關係也能經營得好

我們常常很自然地認為，一個有能力、有成就、懂得領導的人，應該也懂得如何經營家庭與感情。但仔細想想，這兩件事需要的能力，其實有很大的不同。​

在工作上，我們學習如何達成目標、解決問題、做出決策，也習慣用成果來衡量自己的表現。可是親密關係呢？

​當伴侶感到委屈時，我們願不願意好好聽他說話？當兩個人的想法不同時，我們能不能放下自己的堅持，試著理解對方？當關係裡出現不滿足、寂寞或誘惑時，我們又會如何選擇？

這些事情，沒有辦法靠職位、財富或社會地位來解決。我在從事芳療與身心靈療育的過程中，經常帶領學員練習自我覺察。其中一個很重要的練習，就是辨認自己的感受與需求。

因為當一個人連自己真正需要什麼都不清楚時，也可能很難向身邊的人好好表達。理解自己的需求，並不代表所有需求都可以用任何方式來滿足。我們可以渴望被欣賞、被理解、被愛，也可能在關係裡感到失落。但如何面對這些感受，仍然是自己的選擇。

在親密關係裡，我們真正渴望的是什麼？

如果問一個人：「妳希望伴侶給妳什麼？」有人會說，希望生活安定，有經濟上的安全感。有人希望對方體貼，願意分擔家務。也有人說，其實不需要什麼昂貴的禮物，只希望自己說話時，對方願意認真聽。

我想，很多人在親密關係裡渴望的，是一種被重視的感覺。忙了一整天，回家有人願意聽妳說幾句話。遇到困難時，知道有人願意一起面對。即使兩個人意見不同，也相信彼此會尊重這段關係。

只是，當生活被工作、家庭、孩子與各種責任填滿，兩個人可能漸漸忘了關心彼此的感受。有些話不想說，怕說了又吵架。有些委屈忍下來，覺得反正說了也沒用。

時間久了，距離可能就在這些沒有說出口的話裡，一點一點拉開。但我也想提醒，關係裡有沒有被滿足的需求，可以拿出來討論；選擇背叛，不能因此被合理化。每個成年人，都需要為自己的行為負責。

當信任被打破，為什麼受傷的人反而開始懷疑自己？

這是我特別想談的一個部分。當伴侶發生婚外情，有些人最先想到的，竟然是責怪自己。

「是不是我不夠漂亮了？」

「是不是我太忙，忽略了他的感受？」

「是不是我哪裡做得不好，才讓他去找別人？」​

甚至有人開始拿自己和第三者比較。比外貌、比年齡、比能力，最後愈比愈難過。可是，我們為什麼要用另一個人的背叛，來衡量自己的價值？

一段關係當然可能有需要雙方共同面對的問題。但關係裡存在問題，和一個人選擇如何處理問題，是兩回事。伴侶的不忠，是他的行為與責任，不代表被背叛的人不夠好。

從身心靈自我探索的角度來看，我很重視一件事，當我們受到傷害時，能不能先辨認自己的感受，而不是急著替對方找理由，或把所有責任攬到自己身上？

妳可能很憤怒，也可能很難過。可能還愛著對方，卻不知道該如何再相信他。這些矛盾的感受，都值得被認真對待。不需要急著表現得很堅強，也不必因為別人說「都過去了」，就要求自己立刻放下。

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原諒一個人，就一定要繼續這段關係嗎？

黃仁勳在道歉信中表示，他知道道歉無法挽回已經造成的傷害，也希望未來能重新贏得家人的信任。

這段話，讓我想到一個值得討論的問題。一句對不起，真的能讓信任重新開始嗎？

我認為，道歉可以是承擔責任的開始。​但信任的修復，需要更多時間，也需要持續的行動。有些人願意重新給彼此機會。有些人即使選擇原諒，心裡仍然會有傷口。也有人經過思考後，決定離開這段關係。這些選擇，沒有必要由旁人替當事人決定。

尤其我們常聽到有人勸：「都這麼多年夫妻了，忍一忍就過去了。」「他都已經道歉了，妳還想怎麼樣？」「為了孩子，家庭還是要顧。」這些話也許出自關心，卻可能讓受傷的人承受更多壓力。

原諒需要時間，信任需要重新建立。是否繼續一段關係，更需要考慮自己的感受、生活處境與安全。​願意原諒，是一種選擇；決定離開，也不代表不夠寬容。

愛一個人，也要懂得守住自己的界線

前陣子，我寫過一篇文章，談如何從「我想一下」開始，練習不委屈的拒絕。其實這個練習，放在親密關係裡同樣重要。

​很多人對外人很有禮貌，也懂得照顧別人的感受。可是一回到最親密的關係，反而不敢說出自己真正的想法。

明明心裡不舒服，卻說「沒關係」。明明有些事情無法接受，卻擔心說出來會破壞關係。一次又一次退讓，到最後，連自己真正想要什麼都變得模糊。

我想，愛一個人，需要理解與包容。但理解不代表所有行為都必須接受，包容也需要有界線。

如果妳很在意伴侶與異性相處的分寸，可以好好談。如果妳無法接受隱瞞與欺騙，也可以清楚表達。如果信任已經受到傷害，妳有權利要求時間與空間，思考接下來該怎麼走。

​身心靈的成長，有時候就發生在這些日常選擇裡。當妳開始願意說出自己的感受，也開始尊重自己的界線，妳會更清楚，什麼樣的關係適合自己。

​從別人的故事，練習看見自己的需要

新聞終究會過去。但我們可以藉由這件事，花幾分鐘想想自己的親密關係。​找一個安靜的時間，準備紙筆，問自己三個問題：​

第一個問題：在親密關係裡，我最重視的是什麼？是誠實、忠誠、尊重，還是願意溝通？試著寫下最重要的三件事。​

第二個問題：當我的界線被跨越時，我通常如何反應？是直接表達、忍耐不說，還是害怕衝突而選擇退讓？想想自己過去的經驗，有沒有哪一次，其實很想說出心裡的感受，最後卻忍住了？

第三個問題：如果一段關係讓我受到傷害，我需要什麼支持？可能是有人願意傾聽，可能是暫時保留自己的空間，也可能需要專業諮商，協助自己整理混亂的情緒。

這三個問題，不需要急著找到標準答案。重要的是，透過練習，逐漸了解自己在關係裡真正重視的事情。

欣賞一個人的成就，也要看見選擇背後的責任

回到黃仁勳的新聞。他的事業成就，不會因為這件事就從歷史上消失。但那些值得欣賞的成就，也無法抵銷親密關係裡已經造成的傷害。​

一個人的成就，值得欣賞；一個人的選擇，也需要承擔責任。懂得經營事業，不代表就懂得經營關係。

​至於他的家庭未來會如何，我想，那應該留給當事人自己面對。​而我們從這件事可以帶走的思考，是如何在自己的關係裡，更誠實地面對需求，也更清楚地表達界線。

如果妳曾經在一段關係裡受到傷害，我想對妳說：別因為一個人沒有好好珍惜妳，就開始懷疑自己值不值得被愛。妳可以難過，可以憤怒，也可以給自己時間思考。

無論最後選擇修復關係，還是重新開始，都希望那是妳經過理解與思考後，願意為自己做出的決定。

因為愛一個人很重要，但在愛裡，妳也值得被尊重、被誠實對待。而這份尊重，也應該包括妳對自己的尊重。