2026-11-09 16:17 Anne Chiu
黃仁勳婚外情風波掀反思！有錢有勢為何還不滿足？真正的知足恐怕比成功更難
當什麼都有了，為什麼還想要更多？知足，是能從認識自己開始的內化培養。今天讀到黃仁勳坦承婚外情，並向家人道歉的新聞。想起幾個月前，郭台銘也曾因與女性友人的往來引發議論，
雖然當時並沒有足夠證據證實外遇，卻同樣引起社會關注。
看著這些新聞，心裡忍不住想一個人已經擁有龐大的財富、事業成就與社會地位，為什麼還會做出傷害原本珍貴關係的選擇？而人這一生，究竟要擁有多少，心才會真正滿足？
起初，我的注意力都在新聞當事人身上。甚至不自覺地冒出一句：「這些有錢有勢的人，貴圈真亂。」
但仔細想想，忽然發現自己的念頭有些不對勁。為什麼一個人的行為，會讓我聯想到整個有錢人的世界？難道在我的認知裡，財富與權勢，早已和貪婪、慾望、感情不忠畫上了某種連結？
這個發現，讓我開始反省自己的意識金錢觀。
一直以來，我也希望自己能夠擁有更好的經濟能力，照顧家人、實現夢想，過上自由而富足的生活。可是，如果心裡同時認為，成功有錢的人容易失去善良、迷失自己，那麼內心是否也可能藏著另一個聲音：「我想變得有錢，卻不想成為那樣的人。」甚至在不自覺間，把維持普通的經濟條件，視為保有單純與善良的一種方式？這樣的信念，會不會也影響了自己面對金錢與機會時的選擇？
想到這裡，我想起劉滄碩老師的《讓錢自己流進來的祕密》。書中談到限制性的金錢信念，以及如何重新認識自己與金錢的關係。過去談到這個觀念，我比較容易想到的是對貧窮的恐懼，或對金錢不足的焦慮。如今才開始注意到，原來自己對富有的負面想像，也可能值得重新檢視。
當然，這不代表所有經濟困難都來自信念，更不表示有了正向想法，財富就會自然增加。
但我開始理解：一個人除了要學習如何創造財富，也需要認識自己如何看待財富。金錢本身不會決定人的品格。
一個人可以富有，也可以善良；可以擁有成就，也願意忠誠地愛人。我們不需要為了保有自己的價值，而害怕追求更好的生活。
這也讓我重新思考「知足」。以前想到知足，比較容易理解成珍惜現有的一切，不要過度貪求。現在我想，知足還包含一件事：認識自己的慾望，理解自己的恐懼，也看清那些未曾察覺的信念。而這種能力，從老師的書中寫道是有可以從生活中練習的。
❶ 覺察：看見自己的第一個念頭
當心裡出現羨慕、批評、不舒服的感覺時，先停下來問問自己：「這是事實，還是我原本就有的觀念？」
把這個念頭記下來，看看它來自自己的經驗，還是長久以來接受的訊息。
❷ 分辨：重新認識自己的需要
當想要更多財富、成就或肯定時，問問自己：「我真正想得到的是什麼？」是安全感、自由，還是希望證明自己比別人好？試著分辨真實需求與比較帶來的慾望，讓努力有自己認同的方向。
❸ 珍惜：練習感恩與設定界線
每天回想一件值得感謝的事，也為自己訂下值得守護的原則。例如，想增加收入的同時，仍願意保留陪伴家人的時間；追求事業成就時，也不忽略對別人的尊重與承諾。因為知足不代表停止追求。而是清楚知道，什麼值得努力獲得，什麼值得用心守護。
寫到這裡，我才發現，這則新聞真正帶給我的提醒，已經超過了對別人感情生活的感嘆。起初，我問的是：「他已經那麼成功了，為什麼還想要更多？」現在，我更想問自己：「當我看見世界的現象時，有沒有同時看見自己心裡隱藏的信念？」
我仍然希望自己能夠富足，擁有更多選擇，也能持續追求夢想。但我也希望自己能學會，在擁有更多的同時，依然懂得珍惜、感恩與愛。如果願意開始認識自己，歡迎開始，給自己一個小練習。拿起紙筆，寫下：「當我想到有錢人，心裡浮現的三個形容詞是什麼？」再問問自己，這些想法從哪裡來？
或許，當我們願意誠實面對自己的心，也就開始練習，不再被那些未經察覺的觀念左右。
知足，是知道自己已經擁有什麼；豐盛，是讓自己有能力追求更多，卻依然珍惜心中最重要的一切。