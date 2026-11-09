2026-11-09 16:07 Erica Hsu
黃仁勳風波揭美人計最深陷阱！讓人失去戒心的不是美貌，是有人剛好懂你的寂寞
連全球AI產業的領軍人物，都可能因為感情風波，讓外界開始討論古老的美人計？
看到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）的新聞，我突然覺得，人類真的很有趣。
我們已經能讓機器模仿人類思考，卻始終無法保證自己在感情裡保持清醒。
11月8日，黃仁勳公開承認對妻子不忠，向家人及公司同仁道歉。
根據美國媒體報導，美國情報官員懷疑黃樂（Alice Huang）涉及中國情報活動，並關注她與黃仁勳的關係。輝達董事會已啟動獨立調查，相關指控仍待釐清。
但這件事讓我想到一個問題。
美人計真正厲害的地方，真的是美貌嗎？
美貌讓人心動，情緒價值讓人放下戒心
有些人在工作上非常精明，談判時寸步不讓，幾千萬、幾億元的生意都能冷靜判斷。
可是遇到一個懂得稱讚自己、願意聽自己說話，又特別關心自己的人，判斷力卻可能完全不同。
尤其當對方提供的，剛好是自己在生活裡長期渴望的東西。
「她真的懂我。」
「跟她在一起，我不用一直扮演那個很厲害的人。」
「全世界都在要求我，只有她關心我累不累。」
這些是可能出現的心理感受，並非新聞當事人的真實對白。
畢竟，被欣賞、被理解、被需要，對很多人來說都很重要。
美貌可能讓人多看一眼，情緒價值卻可能讓人捨不得離開。
當愛情變成取得信任的工具
冷戰時期，東德曾派出男性「羅密歐間諜」（Romeo Spies），利用戀愛關係取得情報。
美國中央情報局（CIA）記載，一名女性與間諜交往12年，交出數千份機密文件，直到真相曝光，仍想知道對方究竟有沒有愛過自己。
想到這裡，真的有點感慨。
你以為轉角遇到愛，卻不知道那個轉角，早就有人在等你。
為什麼聰明人，也可能看錯人？
我們常以為，學歷高、事業成功、見過世面的人，應該更懂得判斷風險。
可是，一個人在工作上精明果斷，面對感情時，未必能隨時保持理性。
當你開始喜歡一個人，可能會不自覺地提高對他的信任。
原本覺得奇怪的地方，開始替他找理由。
原本不願意答應的要求，也開始考慮。
甚至當朋友提出質疑，你還可能覺得，是朋友不了解你們之間的感情。
「他只是關心我。」
「他跟其他人不一樣。」
「我們是真心相愛的。」
而且，越是投入感情，要承認自己可能看錯人，就越困難。
當一個人太想相信某段關係，反而可能忽略其中的問題。
因為那等於要面對一個讓人難以接受的問題：
我付出的那些真心，對方究竟有幾分是真？
當信任成為情感詐騙的工具
以前在精神科工作，我越來越覺得，人對親密關係的需求真的不能小看。
這也讓我想到現在的網路交友詐騙。
有些人平常很謹慎，甚至知道網路詐騙的手法。
可是當對方每天早安晚安、噓寒問暖，陪你聊天好幾個月，甚至開始規劃兩個人的未來。
那份信任，可能早就在每天的互動中慢慢建立。
等到對方提出借錢、投資，或要求提供私人資料，你面對的已經是自己認定值得信任的人。
旁人可能會說：
「這麼簡單的騙局也會相信？」
可是，旁觀者只看見最後那筆錢，卻沒看見前面累積了多少感情。
更讓人難過的是，有些人失去金錢以後，還得面對另一種打擊。
原來那些關心、陪伴，甚至對未來的承諾，都可能只是為了取得自己的信任。
當然，提供情緒價值本身沒有問題。
真正值得警覺的，是當有人刻意利用你的情感需求，讓你逐漸接受原本不願意答應的要求。
人類發明了AI，卻還沒學會辨識所有感情陷阱
現在的AI可以分析大量資料、協助辨識詐騙，甚至偵測可疑交易。
可是，當一個人真的喜歡上另一個人，就算旁人提出警告，他也未必願意接受。
因為承認對方可能有問題，也意味著必須面對自己的失望。
美人計可能利用慾望、虛榮、孤獨，也可能利用人希望被愛、被理解的需求。
男人可能遇到，女人也可能。
企業高層可能遇到，普通人同樣可能。
冷戰時期的羅密歐間諜，以及今天層出不窮的情感詐騙，都讓我們看見，當感情成為取得信任的工具，即使再謹慎的人，也可能因此付出代價。
想想還真有點諷刺。
短短兩百多年，人類的科技已經進步到能讓機器模仿人類思考。
可是幾千年前就有的美人計，到了今天竟然還有市場。
人類發明了人工智慧，卻始終沒辦法替自己安裝一套感情防火牆。
當你以為自己終於遇見了一個懂你的人，你還會想去懷疑他嗎？