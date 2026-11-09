2026-11-09 12:42 羅咩
【黃仁勳的婚外情風波，讓我重新思考女人的自我價值】
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：黃仁勳坦承婚外情，引發外界對婚姻責任與成功形象的反思。
- 重點二：Lori Huang曾是工程師，也在家庭與基金會中持續發揮影響力。
- 重點三：作者借事件反思中年女性應保有自我價值與人生主導權。
★從一則新聞，看見成功背後的另一面
今天看到黃仁勳坦承婚外情的新聞，坦白說，令我相當意外，也在社會上引起不少討論。
一直以來，我對黃仁勳的印象都很好。
從他帶領輝達一路成長，到他在科技產業展現的眼光與獨特的領導魅力，我始終覺得他是一位非常令人欽佩的企業家。
只是這次的婚外情新聞，讓大眾看見了「神壇」背後複雜的現實，也讓我對他有了不同的視角與省思。
而在關注這則新聞的過程中，我反而對他的太太 Lori Huang 產生了更多好奇。
★ Lori 曾經也是一位有專業、有職涯的女性
兩人的故事從大學時期就開始了。
當時17歲的黃仁勳，在俄勒岡州立大學就讀電機工程系，認識了19歲的 Lori。
兩人不只是同校同學，還被安排成實驗課的搭檔。
黃仁勳曾分享，當時自己為了吸引 Lori 的注意，走到她面前問：「妳想看我的作業嗎？」
後來，他們開始每個星期天一起讀書，這段每週的讀書約會，逐漸發展成一段深厚的感情。
後來，兩人步入婚姻。
有趣的是，Lori 本身也是工程背景，畢業後曾在矽谷科技公司 Silicon Graphics 工作。
根據相關傳記報導，當時她的薪水甚至比黃仁勳還高。
後來隨著孩子出生，因為找不到合適且放心的保母，Lori 選擇離開職場，將生活重心轉向家庭與孩子。
而當時的黃仁勳，正一邊工作、一邊攻讀史丹佛大學電機碩士學位。
1993年，黃仁勳與兩位夥伴創立 NVIDIA。這條從新創公司一路走向全球 AI 產業核心的路，一走就是三十多年。
許多人常把家庭照顧者稱為「背後默默付出的女人」，但我更覺得，Lori 從來不只是傳統意義上的賢內助。
她曾經也是一位有專業能力、有職涯發展的工程師。
後來雖然離開科技業，卻沒有因此失去自己的社會角色。
除了長期陪伴家庭，她也參與黃仁勳夫婦共同成立的基金會，目前擔任基金會主席，將資源投入高等教育、公共衛生及 STEM 科學教育等領域。
她不是 NVIDIA 的共同創辦人，卻是一路參與並見證這段創業歷程的重要伴侶，也用自己的方式延續專業背景與社會影響力。
★另一半的成就，不代表可以忽略婚姻中的責任
然而，當新聞風波讓這段曾經被外界視為令人稱羨的婚姻故事，出現了不同面向，也讓我有了更深一層的觸動。
這次黃仁勳在致員工的信中，親自承認自己對妻子不忠，也坦承自己的行為傷害了妻子與孩子。
他表示沒有任何藉口，並希望有一天能重新贏回家人的信任。
除了婚姻事件，輝達董事會也因為相關報導涉及外國情報活動的疑慮，宣布啟動獨立調查。
不過，目前並沒有證據證實公司機密或國家安全資訊已經外洩。
過去我們看到的，是一位從年輕時就與妻子相識、共同走過創業歲月，最後站上全球科技舞台的成功企業家。
但這次事件也提醒了我：
再耀眼的事業成就，都不能替一個人的私人選擇背書。
一段婚姻裡有多少付出、陪伴與共同經歷，外人無法完全理解；而另一半的選擇，也不應該由伴侶承擔責任。
我不想替 Lori 訴說她沒有公開說過的心情，但這段故事確實讓我開始思考：
當一個女人長期陪伴另一半走過人生與事業的不同階段，她是否也應該保有自己的生活、價值與選擇權？
我想，女人可以深愛家庭，也可以支持另一半的夢想，但同時也應該擁有屬於自己的地基與人生方向。
★走到40歲，我也想重新思考自己的身分
看著她的故事，我不禁想到了自己。
這些年，支持先生的事業，我選擇了相對低薪、彈性的工作。
生活裡有許多責任，工作、家庭、孩子，每天都有安排好的時間與位置。
照顧好孩子、讓家庭運作順利，成了生活中很重要、也很真實的一部分。
我並不後悔曾經做過的選擇，也知道每個家庭在不同階段，都有屬於自己的責任分工。
只是，當人生走到40歲這個階段，我開始想替自己保留更多可能性。
我發現，自己其實很想拿掉身上的標籤——「老闆的女兒」、「整復館的老闆娘」。
這些身分都是我人生的一部分，我不需要去否定它們。
但我希望，別人認識我的時候，不只是因為我來自哪個家庭、是誰的太太，而是因為我自己做了什麼。
我漸漸開始累積自己的作品與收入，慢慢在事業上創造出真正屬於自己的成績。
★女人的人生，不需要在家庭與自己之間二選一
社會往往喜歡把「家庭照顧」與「自我實現」二分，好像女人只能在傳統媽媽與職場強人之間二選一。
但我相信，女人的人生不應該只有一種版本。
我們可以曾經為家庭暫時停下腳步，也可以在某個階段積蓄好力量後重新出發。
陪伴另一半的夢想，與保有自己的夢想，從來就不該是衝突的單選題。
40歲不是下坡，而是我們累積了更多生活經驗、判斷能力與韌性的階段。
過去為家庭付出的照顧力與同理心，也能轉化成創作與事業的養分，帶出另一種有溫度的力量。
★這一次，我想為自己的人生認真了
今年開始重新拿起筆，我才發現，原來自己還有很多想做的事情。
寫文章、經營個人品牌、嘗試短影音、接觸品牌合作，一步一步摸索著另一種可能。
這條路還很長，也還有很多需要學習的地方。
但我開始期待，有一天別人提起我，不再只是誰的女兒、某間店的老闆娘。
而是一位有自己品牌、有作品，也有能力創造事業與價值的創業者。
40歲以後，我想把更多時間與心力，留給那個曾經被我放在後面的自己。
這一次，撕下標籤、拿回主導權，我也想認真為自己的人生打拚一次。
★換作是你，會想為自己做些什麼？
你是否也曾經為了家庭、孩子，或身邊重要的人，暫時放下自己的工作、興趣，甚至原本想完成的夢想？
走到人生的某個階段，你是否也開始想，為自己重新做些什麼？
也許是重新回到職場、開始創業、經營自己的品牌；也許是重拾年輕時的興趣、學習一項新技能，或是安排一趟真正只屬於自己的旅行。
如果現在有機會重新為自己選擇一次，你最想完成哪件事？
也許我們都曾經為別人付出很多，接下來，也該為自己的人生留一個位置了。
精華 FAQ
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文章認為，婚外情讓外界看見成功企業家光環背後的私人責任問題，也提醒讀者，事業成就不能替個人選擇背書，伴侶的付出更不應被忽略或由另一半承擔後果。
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Lori曾是有工程背景的職業女性，婚後雖離開職場，仍投入家庭與基金會工作，持續以自己的方式影響社會。文章藉她說明，女性的價值不只來自婚姻角色。
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作者提到過去為支持家庭與先生事業，長期選擇彈性且低薪的工作，如今希望撕下標籤、經營個人品牌與作品，讓別人認識的是自己的能力，而不只是家人身分。
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