【黃仁勳的婚外情風波，讓我重新思考女人的自我價值】

2026-11-09 12:42 羅咩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳坦承婚外情，引發外界對婚姻責任與成功形象的反思。
  • 重點二：Lori Huang曾是工程師，也在家庭與基金會中持續發揮影響力。
  • 重點三：作者借事件反思中年女性應保有自我價值與人生主導權。

從一則新聞，看見成功背後的另一面

今天看到黃仁勳坦承婚外情的新聞，坦白說，令我相當意外，也在社會上引起不少討論。

一直以來，我對黃仁勳的印象都很好。

從他帶領輝達一路成長，到他在科技產業展現的眼光與獨特的領導魅力，我始終覺得他是一位非常令人欽佩的企業家。

只是這次的婚外情新聞，讓大眾看見了「神壇」背後複雜的現實，也讓我對他有了不同的視角與省思。

而在關注這則新聞的過程中，我反而對他的太太 Lori Huang 產生了更多好奇。

★ Lori 曾經也是一位有專業、有職涯的女性

兩人的故事從大學時期就開始了。

當時17歲的黃仁勳，在俄勒岡州立大學就讀電機工程系，認識了19歲的 Lori。

兩人不只是同校同學，還被安排成實驗課的搭檔。

黃仁勳曾分享，當時自己為了吸引 Lori 的注意，走到她面前問：「妳想看我的作業嗎？」

後來，他們開始每個星期天一起讀書，這段每週的讀書約會，逐漸發展成一段深厚的感情。

後來，兩人步入婚姻。

有趣的是，Lori 本身也是工程背景，畢業後曾在矽谷科技公司 Silicon Graphics 工作。

根據相關傳記報導，當時她的薪水甚至比黃仁勳還高。

後來隨著孩子出生，因為找不到合適且放心的保母，Lori 選擇離開職場，將生活重心轉向家庭與孩子。

而當時的黃仁勳，正一邊工作、一邊攻讀史丹佛大學電機碩士學位。

1993年，黃仁勳與兩位夥伴創立 NVIDIA。這條從新創公司一路走向全球 AI 產業核心的路，一走就是三十多年。

許多人常把家庭照顧者稱為「背後默默付出的女人」，但我更覺得，Lori 從來不只是傳統意義上的賢內助。

她曾經也是一位有專業能力、有職涯發展的工程師。

後來雖然離開科技業，卻沒有因此失去自己的社會角色。

除了長期陪伴家庭，她也參與黃仁勳夫婦共同成立的基金會，目前擔任基金會主席，將資源投入高等教育、公共衛生及 STEM 科學教育等領域。

她不是 NVIDIA 的共同創辦人，卻是一路參與並見證這段創業歷程的重要伴侶，也用自己的方式延續專業背景與社會影響力。

另一半的成就，不代表可以忽略婚姻中的責任

然而，當新聞風波讓這段曾經被外界視為令人稱羨的婚姻故事，出現了不同面向，也讓我有了更深一層的觸動。

這次黃仁勳在致員工的信中，親自承認自己對妻子不忠，也坦承自己的行為傷害了妻子與孩子。

他表示沒有任何藉口，並希望有一天能重新贏回家人的信任。

除了婚姻事件，輝達董事會也因為相關報導涉及外國情報活動的疑慮，宣布啟動獨立調查。

不過，目前並沒有證據證實公司機密或國家安全資訊已經外洩。

過去我們看到的，是一位從年輕時就與妻子相識、共同走過創業歲月，最後站上全球科技舞台的成功企業家。

但這次事件也提醒了我：

再耀眼的事業成就，都不能替一個人的私人選擇背書。

一段婚姻裡有多少付出、陪伴與共同經歷，外人無法完全理解；而另一半的選擇，也不應該由伴侶承擔責任。

我不想替 Lori 訴說她沒有公開說過的心情，但這段故事確實讓我開始思考：

當一個女人長期陪伴另一半走過人生與事業的不同階段，她是否也應該保有自己的生活、價值與選擇權？

我想，女人可以深愛家庭，也可以支持另一半的夢想，但同時也應該擁有屬於自己的地基與人生方向。

走到40歲，我也想重新思考自己的身分

看著她的故事，我不禁想到了自己。

這些年，支持先生的事業，我選擇了相對低薪、彈性的工作。

生活裡有許多責任，工作、家庭、孩子，每天都有安排好的時間與位置。

照顧好孩子、讓家庭運作順利，成了生活中很重要、也很真實的一部分。

我並不後悔曾經做過的選擇，也知道每個家庭在不同階段，都有屬於自己的責任分工。

只是，當人生走到40歲這個階段，我開始想替自己保留更多可能性。

我發現，自己其實很想拿掉身上的標籤——「老闆的女兒」、「整復館的老闆娘」。

這些身分都是我人生的一部分，我不需要去否定它們。

但我希望，別人認識我的時候，不只是因為我來自哪個家庭、是誰的太太，而是因為我自己做了什麼。

我漸漸開始累積自己的作品與收入，慢慢在事業上創造出真正屬於自己的成績。

女人的人生，不需要在家庭與自己之間二選一

社會往往喜歡把「家庭照顧」與「自我實現」二分，好像女人只能在傳統媽媽與職場強人之間二選一。

但我相信，女人的人生不應該只有一種版本。

我們可以曾經為家庭暫時停下腳步，也可以在某個階段積蓄好力量後重新出發。

陪伴另一半的夢想，與保有自己的夢想，從來就不該是衝突的單選題。

40歲不是下坡，而是我們累積了更多生活經驗、判斷能力與韌性的階段。

過去為家庭付出的照顧力與同理心，也能轉化成創作與事業的養分，帶出另一種有溫度的力量。

這一次，我想為自己的人生認真了

今年開始重新拿起筆，我才發現，原來自己還有很多想做的事情。

寫文章、經營個人品牌、嘗試短影音、接觸品牌合作，一步一步摸索著另一種可能。

這條路還很長，也還有很多需要學習的地方。

但我開始期待，有一天別人提起我，不再只是誰的女兒、某間店的老闆娘。

而是一位有自己品牌、有作品，也有能力創造事業與價值的創業者。

40歲以後，我想把更多時間與心力，留給那個曾經被我放在後面的自己。

這一次，撕下標籤、拿回主導權，我也想認真為自己的人生打拚一次。

換作是你，會想為自己做些什麼？

你是否也曾經為了家庭、孩子，或身邊重要的人，暫時放下自己的工作、興趣，甚至原本想完成的夢想？

走到人生的某個階段，你是否也開始想，為自己重新做些什麼？

也許是重新回到職場、開始創業、經營自己的品牌；也許是重拾年輕時的興趣、學習一項新技能，或是安排一趟真正只屬於自己的旅行。

如果現在有機會重新為自己選擇一次，你最想完成哪件事？

也許我們都曾經為別人付出很多，接下來，也該為自己的人生留一個位置了。

精華 FAQ

  • 文章認為，婚外情讓外界看見成功企業家光環背後的私人責任問題，也提醒讀者，事業成就不能替個人選擇背書，伴侶的付出更不應被忽略或由另一半承擔後果。

  • Lori曾是有工程背景的職業女性，婚後雖離開職場，仍投入家庭與基金會工作，持續以自己的方式影響社會。文章藉她說明，女性的價值不只來自婚姻角色。

  • 作者提到過去為支持家庭與先生事業，長期選擇彈性且低薪的工作，如今希望撕下標籤、經營個人品牌與作品，讓別人認識的是自己的能力，而不只是家人身分。

羅咩

羅咩

羅咩｜從文字找回人生力量 ｜專寫長女困境 × 女性成長 ｜ 陪你從過度付出，走回有選擇的人生。

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陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#金鐘獎 #金馬獎 #楊貴媚 #表達力 #2026金鐘獎

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「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

2026-11-04 18:19 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI
圖片來源：AI

一篇原本只是詢問孩子管教方式的匿名貼文，竟意外揭開令人不寒而慄的「薑罰」爭議！近日，一名母親在臉書社團匿名發文，透露丈夫因女兒成績不理想、經常請假及課業問題，對孩子採取嚴厲體罰，甚至提及一種名為「薑罰」的懲罰方式。原本只是希望尋求其他家長的建議，沒想到貼文曝光後，卻讓大批網友震驚不已，直呼這早已不是普通管教，而是可能涉及兒少性虐待的嚴重事件。

母親透露，女兒哭訴時聲音甚至有些顫抖，讓她十分心疼。但由於自己平時較少參與孩子的日常管教，她也擔心直接與丈夫討論會引發夫妻爭執，因此決定先上網詢問其他家長的意見。沒想到，這篇求助文隨後引發的討論，遠遠超出她原本預期。

「薑罰」究竟是什麼？網友揭露恐怖含義：恐涉及性虐待

事件之所以迅速引發關注，關鍵就在於「薑罰」這兩個字。

不少網友起初對這個名詞感到陌生，甚至以為只是某種傳統體罰方式。然而，隨著相關討論逐漸增加，有網友指出，所謂「薑罰」通常是指利用生薑對人體私密部位的黏膜組織施加強烈刺激，部分描述甚至涉及侵入性行為。由於生薑中的刺激性成分可能造成黏膜灼熱、刺痛與組織損傷，若將這類方式強加於未成年人身上，不僅可能造成身體傷害，更可能涉及嚴重的性暴力與兒少虐待問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

也因此，許多網友認為，這起事件的重點早已不是孩子成績好不好、是否頂嘴，而是父親究竟對女兒做了什麼。不過，目前相關情節主要來自匿名貼文及網路轉述，尚無公開調查結果能證實事件中「薑罰」的具體實施方式。

原始貼文突然刪除！女孩現在安全嗎？成網友最大擔憂

就在事件引發大量關注後，原始匿名貼文傳出已遭刪除。有網友試圖聯繫發文者，希望提供協助，然而社團管理員表示，原始貼文已被刪除，後台也無法再取得相關資料。這個發展讓不少關注事件的網友更加擔憂。因為比起網路上的爭論，大家更想知道的是：那名曾經哭著向母親求救的女孩，如今是否已經獲得妥善保護？目前尚未有足夠公開資訊可以確認女孩的安全狀況，也無法確定是否已有相關單位介入調查。事件真相仍有待釐清，但若涉及未成年人遭受侵入性傷害，已不能僅以家庭內部的管教爭議看待。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

圖片來源：截取粉專
圖片來源：截取粉專

從「薑罰」爭議看兒少保護：孩子求救時，大人該做什麼？

在台灣，若發現兒少疑似遭受虐待，可以撥打113保護專線通報；若有立即危險，則應撥打110尋求警方協助。

「薑罰」事件的真相仍待調查，但有一件事值得所有家長思考：孩子犯錯可以教育，卻不應該用傷害來換取服從。而那名曾經哭著求救的女孩，是否已經得到保護，或許才是這起事件最需要被持續關注的問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

#體罰 #教育 #性侵 #家暴 #未成年

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沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

2026-10-31 23:05 郭玉如
圖片來源：Ai製圖
圖片來源：Ai製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沈玉琳重病後再奪金鐘，感言強調掌聲消失後的陪伴更珍貴。
  • 重點二：文章借李志勳重讀《論語》，反思人生挫折與自我價值。
  • 重點三：從三十而立、求諸己到窮則變，重新定義成功與選擇。

去年，沈玉琳還在熟悉的攝影棚裡帶給觀眾歡笑，沒想到一場重病，讓他從錄影現場走進醫院病房。原本習以為常的工作與生活，突然有了變化，連每天能夠正常生活，都成了一件需要珍惜的事。

​2026年金鐘獎頒獎典禮，沈玉琳與殷悅憑藉《11點熱吵店》獲得綜藝節目主持人獎。重新站上舞台的他，感謝醫療團隊的照護，也感謝太太和朋友一路陪伴。他在得獎感言中提到：人生真正值得珍惜的，是掌聲消失以後，還有人願意陪伴自己、給自己機會。

​這段話讓我想了很久。一個長期站在鏡頭前、靠著幽默感帶給觀眾歡笑的人，經歷重病、暫時離開工作，再次拿到金鐘獎座時，對成功的理解，或許已經有了不同的重量。

​最近，我讀到一本書《2000年後，論語重新回答今天的人生》，作者李志勳是一位韓國律師。她的人生並沒有按照理想中的路線發展，司法考試落榜、長達十四年的陸軍法務官生涯、職場升遷挫折，以及婚姻和憂鬱症帶來的考驗，都讓她開始重新思考自己的人生。

​一位韓國律師，為什麼會在人生遭遇困境時，重新拿起2500年前的《論語》？讀著這本書，我開始思考：當一個人努力了許多年，人生卻沒有變成自己原本期待的樣子，究竟該如何看待自己？

​我們熟悉的孔子，是課本裡那位教導仁義禮智信的至聖先師，卻容易忘記，他自己也曾懷抱理想，四處奔走，卻屢屢遭遇現實挫折。

​當一位韓國律師把自己的生命經驗放進《論語》，而我們又從沈玉琳的經歷看見類似的提問，我才發現，這些古老文字之所以能流傳千年，正因為不同時代的人，都有需要重新思考人生的時刻。

重新理解「三十而立」：人生不必按照別人的時間表前進

​孔子說：「三十而立。」​這句話，我們從小背到大。長大後，卻常常把它變成一張追趕自己的成績單：三十歲應該有穩定工作、結婚生子、買房置產，彷彿到了某個年紀，就必須交出符合社會期待的答案。

​三十歲還沒買房、沒結婚，四十歲工作還沒有起色，五十歲仍然對現況不滿意，好像只要落後同齡人，就得承認自己不夠成功。可是，孔子說的「立」，真的只是這些外在條件嗎？

​李志勳透過自己的生命經驗，重新思考「而立」的意義。當司法考試不如預期，當職場發展與原本想像出現落差，當年輕時設定的目標未必能夠實現，究竟該如何看待自己的價值？

​或許，真正的「立」，是逐漸認識自己，知道自己重視什麼，也能建立不完全依賴外界評價的價值標準。一個人能不能站穩，未必取決於他在幾歲時完成多少事情，也可能取決於他是否清楚自己想成為什麼樣的人。

君子求諸己：別把人生的方向交給外在環境

《論語》有一句話：「君子求諸己，小人求諸人。」李志勳在面對人生挫折時，重新思考這句話，也讓我想到我們平常遇到不順遂時的反應。

​考試失利，我們可能責怪制度不公平；職場升遷不順，可能抱怨主管不給機會；努力了很久，結果卻不如預期，也可能一再追問，為什麼命運偏偏如此安排？

​外在環境確實會影響一個人的發展，有些困難也不是靠個人努力就能解決。但如果我們把所有注意力都放在無法改變的事情上，很容易連原本能夠掌握的部分，也一起失去了。「求諸己」提醒我們，可以先問問自己：眼前的處境，有哪些事情還能調整？哪些能力還能繼續累積？下一步可以做什麼？

​這並不是要求每個人獨自承擔所有困難。沈玉琳經歷重病，有醫療團隊的專業照護，也有太太、朋友的陪伴。我們可以接受別人的幫助，也可以承認自己有做不到的事情，同時盡力做好自己能掌握的部分。

窮則變，變則通：花了很多年走的路，走不通時怎麼辦？

​《易經》有一句話：「窮則變，變則通，通則久。」這句話放在李志勳的人生經歷中，格外值得思考。

​司法考試落榜，十四年的陸軍法務官生涯，以及後來面對的職場升遷問題，都讓她有機會重新檢視自己的人生方向。當一個人已經走過這麼長一段路，還有沒有勇氣承認自己需要改變？

​孔子在《論語》中也說：「君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比。」這提醒我們，不必執著於某一種固定的做法，也不需要因為過去一直這麼做，就認定未來只能照著相同的方式走。面對不同的處境，應該依照事情是否合宜，重新思考自己的選擇。

​我們常常害怕改變，因為改變意味著必須放下原本的計畫。但司法考試失利，不代表一生沒有出路；職涯發展不如預期，也不代表過去的努力毫無價值。人生可以轉彎，也可以重新選擇。過去投入的時間無法收回，但我們仍然可以決定，接下來要往哪裡去。

重新定義成功：掌聲消失以後，還有什麼值得珍惜？

​這是沈玉琳金鐘得獎感言中，最讓我有感觸的地方。我們花了很多時間追求成就，希望自己的努力得到肯定，希望能力被看見，也希望有一天能站上自己期待的舞台。這些追求沒有錯，但如果有一天，原本擁有的掌聲消失了，我們還能從哪裡找到自己的價值？

​李志勳透過重新閱讀《論語》，整理自己與人生的關係。書中談到的「知命」，也讓我有新的體會。孔子所說的知命，並非消極地接受命運安排，而是在理解人生有其限制之後，仍然清楚自己可以如何選擇、如何生活。

​人的一生有許多事情無法預先安排。健康可能出現變化，工作可能遭遇挫折，原本期待的成就也可能因為種種原因而無法實現。

​沈玉琳重病後重新站上金鐘舞台，讓我們看見一個熟悉的主持人再次獲得肯定；而他在得獎時感謝醫療團隊、太太和朋友，也讓我重新思考，當一個人經歷生命的重大考驗，身邊那些願意陪伴的人，究竟有多麼珍貴。

​掌聲會隨著典禮結束而散去，獎座也會隨著時間成為收藏。但曾經有人在你生病時照顧你，在你無法工作時陪伴你，在你離開舞台之後，仍然願意給你重新出發的機會，這些情誼往往會成為生命中難以取代的記憶。

​讀完《論語》，我重新思考：當人生不如預期，我們還能怎麼走？

​李志勳用自己的生命經驗重新閱讀《論語》，讓我看見經典與現代生活之間的連結。孔子沒有保證每個人都能一路順遂，李志勳也沒有因為讀了《論語》，就讓司法考試、職場、婚姻與憂鬱症帶來的難題全部消失。但透過這些文字，我們可以重新思考自己與人生的關係。

​讀到書中的最後一句話，我特別喜歡：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

我特別喜歡「不爭氣」這三個字。它沒有假裝人生總能順利，也沒有要求一個人永遠表現得很好。考試可以失利，職涯可以受挫，人生也可能因為疾病而改變原有的方向，但我們不必因為某一段路走得不理想，就把自己整個人判定為失敗。

​雖然我經常在自己課堂上和學生分享古人的文字，但有時候，一句讀了千百遍的經典，直到自己經歷某段人生，才會突然讀出不同的滋味。

​2500年前，孔子思考人生的困境；兩千多年後，李志勳在自己的生命經驗中重新讀懂《論語》；今天，沈玉琳重病後再次站上金鐘舞台，也讓我們看見，人生即使經歷意想不到的轉折，依然可能迎來新的篇章。

年輕時讀「三十而立」，想到的是成就；經歷生活考驗後讀「君子求諸己」，想到的是自己還能做些什麼；當原本的路走不通，再讀「窮則變，變則通」，才明白人生還有重新選擇的可能。而當有一天，我們也經歷掌聲消失的時刻，希望還能記得李志勳寫下的那句話：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

精華 FAQ

  • 他認為真正值得珍惜的，不只是舞台上的掌聲與獎座，而是掌聲消失後，仍願意陪伴自己、給自己機會的人，尤其是在重病之後更顯可貴。

  • 因為李志勳的人生經歷了考試失利、職涯挫折、婚姻與憂鬱症考驗，她藉由《論語》重新理解人生限制，也讓作者思考古典智慧如何回應現代困境。

  • 文章認為成功不必完全符合社會時間表，真正的價值在於建立自我認同、懂得向內求諸己，並在走不通時勇於調整方向，接受轉彎與重新開始。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#沈玉琳 #金鐘獎 #工作職場 #好書推薦

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2026-11-01 20:58 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者觀察到同學A常遲到，卻總是從容優雅、不慌不忙。
  • 重點二：她因此聯想到，遲到者可能是接受事實後，轉而掌控心態。
  • 重點三：文章引用GoogleAI說明B型人格時間感較慢，並非對時間不敏感。

#從容優雅

某娃的小學同學A

現在國中依舊同校 

應該是個遲到大王

明明七點半要到校

但偶爾在我出門上班

快八點時巧遇那孩子

態度永遠從容不慌張

就像當時才七點出頭

搞得我都有點錯亂~

不是早就目送某娃出門

還覺得她老壓線不開心耶

那天又看到同學A

依舊從容優雅~

突然好奇這孩子的心態

莫非是因遲到已是事實

改變不了乾脆轉變心態

像是主動拿回掌控權

欣然接受也大方承擔

為此特地問了GoogleAI

其中一個答案挺促咪的~

說這是典型的B型人格

相較於時間觀念強且易焦慮的A型人格

B型人格的時間體感較慢

甚至有研究顯示~

A型人格主觀感受的1分鐘可能只有58秒

B型人格感受的1分鐘則長達67秒

他們對時間的流逝不太敏感~~><

((這段純粹因感覺有趣才分享~))

頻率不要太高的話

遲到依然從容這心態

或許對易焦慮者來說值得參考囉~!!

精華 FAQ

  • 作者形容同學A即使接近上課時間才現身，態度仍然很從容優雅，完全沒有慌張感，讓人感覺她似乎對遲到這件事早已習以為常。

  • 因為作者好奇同學A面對遲到時為何能如此鎮定，便猜想她可能是把遲到視為既定事實，轉而調整心態，像是主動拿回掌控權。

  • 文章提到GoogleAI認為B型人格的時間體感較慢，對時間流逝不太敏感；甚至舉例說A型人格主觀1分鐘約58秒，B型人格則可能感受成67秒。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時間

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曾以為黃仁勳是愛情最美的模樣！如今婚外情風波爆發，才懂我們看到的只是人設

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2026-11-09 09:00 失敗要趁早-張念慈
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌，過去輝達僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌，過去輝達僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳坦承婚外情，向妻兒與員工致歉。
  • 重點二：事件牽涉外國情報疑慮與AI晶片出口管制。
  • 重點三：外界反思過度相信名人形象與完美人設。

​「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。」63歲輝達執行長黃仁勳，坦承與涉嫌替中國從事情報工作的女子婚外情

真的沒想到，今天一早竟然看到黃仁勳坦承婚外情的新聞！

​先前輝達強調雙方只是正常商務往來，如今黃仁勳卻在致員工的信中坦言，自己的行為沒有任何藉口，深感抱歉，願意承擔全部責任。輝達董事會也宣布成立獨立委員會，聘請外部律師調查黃仁勳是否成為外國情報機構鎖定的目標。這起事件不只涉及婚外情，還牽扯美國AI晶片出口管制、情報安全，甚至美中科技競爭。

最令我感慨的是，黃仁勳一直是我非常欣賞的企業家。不只是因為他帶領輝達迎接AI浪潮，更因為他幽默、親民，還有一段令人羨慕的愛情故事。17歲愛上初戀女友，說妻子是自己唯一交往過的女人，被網友封「純愛戰士」、「寵妻魔人」，他隨身不離的招牌皮衣是妻子親手挑的。沒想到，如今竟然是他親口承認，背叛了陪伴自己大半輩子的妻子。

17歲愛上妻子，曾被視為科技界的深情好男人

​黃仁勳和妻子的愛情故事，一直是大家津津樂道的話題。兩人在美國奧勒岡州立大學相識。當時黃仁勳17歲，Lori19歲。電機工程課程有250名學生，只有3名女生。為了追求Lori，他主動邀請她每週一起寫功課，還保證能幫她拿到好成績。兩人就這樣從同學成為戀人。

​交往5年後，黃仁勳向Lori求婚。他甚至曾向妻子許下承諾，30歲以前一定要當上執行長。1993年，30歲的他共同創辦輝達，真的實現了年少時的承諾。過去黃仁勳來台灣，媒體也經常拍到夫妻牽手逛街、一起吃美食的畫面。連他身上那件全世界都認得的招牌黑色皮衣，也曾透露是妻子幫忙挑選的。

從學生時代的初戀，到成為全球最成功的科技企業家之一，Lori一直是他公開人生故事中非常重要的角色。這樣的愛情故事，怎麼能不讓人羨慕？

先前強調只是商務往來，如今卻承認婚外情

​這起風波，其實從10月底就開始延燒。美國情報官員懷疑，中國籍女子黃樂可能受到中國國家安全部吸收，接近黃仁勳蒐集與先進AI晶片有關的資訊，甚至試圖影響美國對中國的晶片出口政策。

黃樂曾任職新加坡資料中心公司Megaspeed International，該公司也是輝達的客戶之一。面對媒體質疑，輝達先前強調，黃仁勳每年都會與數千名客戶和企業主管接觸，與黃樂的往來屬於正常商務互動。

​直到11月8日，事情出現重大轉折。黃仁勳在致員工的信中，親口承認對妻子不忠，並表示家人多年來給予他愛與支持，自己卻辜負了他們。他坦承傷害了妻子與孩子，也破壞了家人共同建立的生活，希望未來能重新贏得他們的信任。對於國安疑慮，他表示將全力配合調查。

​如今，美國國會也已介入，要求黃仁勳於11月18日進行閉門簡報，說明與黃樂的往來及輝達的資訊安全措施。這起事件，從原本的私生活風波，擴大成企業治理、國安與科技產業的重要議題。

我們是不是太容易相信一個人的外在形象？

​看到這則新聞，我其實有很深的感觸。過去幾年，黃仁勳在台灣幾乎被捧上神壇。他穿著皮衣發表演講，大家為他歡呼。他走進夜市，吃什麼、買什麼，都能成為新聞。他分享與妻子從學生時代相識相戀的故事，讓無數人羨慕他不只事業成功，還有一段令人稱羨的婚姻。

​可是，我們真的了解他嗎？我們看到的，終究只是他在公開場合展現的樣子，是媒體拍攝的畫面，是他在訪談中願意分享的故事。至於夫妻私底下如何相處，婚姻裡經歷過什麼，我們根本無從得知。我想，這也是這起事件最值得反思的地方。

當我們欣賞一個人的成就，很容易連帶相信，他在其他方面一定也同樣優秀。我們看到一段令人羨慕的愛情故事，也很容易以為，他們一定過得很幸福。可是，我們畢竟不是當事人。一個人在事業上的成功，不代表他在感情裡不會犯錯；一個人公開表現得多麼深情，也不代表我們真正了解他的婚姻。

黃仁勳對AI產業的貢獻，不會因為這次婚外情就憑空消失。但同樣地，他在事業上的成功，也不能成為替婚姻背叛開脫的理由。我們可以欣賞一個人的才華，卻不必把他當成完美的人。

希望黃仁勳不只向全世界道歉，更能好好彌補妻兒

​在這起風波裡，我最在意的，其實還是那位陪伴黃仁勳走過數十年的妻子Lori。從17歲相識，到結婚、生兒育女，再到丈夫成為全世界最成功的科技企業家之一。他們共同走過的人生，遠比外界看到的照片和訪談更加漫長。我真的希望，黃仁勳不只是因為新聞曝光，才向員工、董事會和股東表達歉意，更能夠誠實面對妻子和孩子，尊重他們的感受，用實際行動彌補自己造成的傷害。

​畢竟，對輝達而言，這是一場必須嚴肅面對的企業治理與國安調查。但對妻子和孩子而言，這是家庭裡最珍貴的信任受到傷害。公司可以成立調查委員會，股東可以要求資訊揭露。可是，妻兒心裡的傷，沒有任何一份公開聲明能夠代替修復。

​我依然欣賞黃仁勳的才華，也肯定他對科技產業的貢獻。希望黃仁勳這次不只努力守住輝達，也能好好面對自己的家庭。畢竟，讓全世界相信你有多厲害，和讓最親近的人重新相信你，是兩件完全不同的事。而後者，可能比前者更難。



精華 FAQ

  • 他在致員工信中坦承對妻子不忠，並表示自己的行為傷害了家人、沒有任何藉口。由於他長期被塑造成深情好男人，這次承認讓外界感到形象反差極大。

  • 因為事件還涉及中國籍女子是否受情報機構吸收、是否接近黃仁勳蒐集AI晶片資訊，以及是否影響美國對中國的出口政策，因此已上升到國安與科技競爭層面。

  • 文章認為，外界常因一個人在事業上的成功，就連帶相信他在感情與人格上也完美，但我們其實只看到公開形象。欣賞才華可以，但不必把任何名人視為完美。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#愛情 #黃仁勳 #婚外情 #工作職場

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