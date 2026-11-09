黃仁勳婚外情風波延燒，AI股投資人要小心？分析點出3種後續走勢、輝達最大隱憂

這幾天最多人問我的不是融資，不是外資，是黃仁勳。

一個全世界最會講 AI 故事的人，在給員工的信裡承認婚外情，對象還被美國情報單位認定是中國派來的間諜，輝達董事會已成立獨立委員會要查。手上有輝達、台積電、ETF 的人，看到這則新聞心裡大概都閃過同一句話：是不是要完了？

我看的不是這件事，我看的是日期。

每一次大醜聞爆出來，股市都過了高點

把過去二十幾年最有名的幾個醜聞排在時間軸上，會看到一件很一致的事。

安隆爆出做假帳是 2001 年底，那斯達克的高點在 2000 年 3 月，那時候指數已經跌掉六成。世界通訊的假帳是 2002 年 6 月才爆，指數跌掉七成。馬多夫被捕是 2008 年 12 月，標普的高點在 2007 年 10 月，中間隔了十四個月，指數跌掉四成多。FTX 倒閉是 2022 年 11 月，比特幣的高點是整整一年前。

沒有一個是在最高點那天出事的。全部都是頂部過了、價格跌了一段，問題才被挖出來。

這次也一樣。費城半導體指數今年的高點在 6 月 22 日，那斯達克和台股撐到 10 月初也轉頭往下；紐約時報第一篇報導是 10 月 29 日，黃仁勳認錯是 11 月 8 日，那時候那斯達克已經進入修正、輝達一天跌掉快一成。順序從來沒有變過：股價先跌，醜聞再爆。這一次的醜聞，大概率就是費城半導體指數由多轉空的確認訊號。

為什麼不是先爆再跌？

因為醜聞要被挖出來，需要有人願意講，而人願不願意講，跟股市行情是同一個方向。

紐約時報報導，川普 2025 年就聽過這件事的簡報，他選擇不處理。那時候他正準備跟習近平談協議，股市一路創新高，黃仁勳是站在他身邊最有用的人。一個對你有用的人，醜聞就是你不方便知道的事。不只他，那段時間每個知情的人都有理由閉嘴：輝達的客戶在賺錢，華府在收出口稅，基金經理人的績效靠它撐著。

然後股市行情轉向了。同一群人的誘因全部反過來：記者要頭條，國會要聽證會，情報單位要讓政策轉彎，知情的人要趕在被查之前先變成說出來的那個。多頭時大家搶著守秘密，空頭時大家搶著說秘密。沒有人下令，但所有人同時改了方向，看起來就像背後有一隻手。其實沒有，只是保護傘收起來了。

巴菲特說過，退潮之後才知道誰沒穿褲子。這句話大家都拿來講財務，其實講的是同一件事：不是退潮讓人沒穿褲子，是退潮讓你看得到。

所以看到醜聞，該問的不是「要不要跑」

我猜很多人看到新聞的第一反應是：要不要趁現在先跑？

會這樣問，是因為把黃仁勳當成了下跌的原因，好像他沒出事，股票就不會跌。但前面那條時間軸已經說了，順序剛好相反：股價先跌，醜聞才爆。10 月初所有人都在講台股要過 5 萬點，沒有人覺得哪裡不對，那時候半導體其實已經跌了好幾個月。黃仁勳沒有製造這個下跌，他只是讓你看到它。

用週期的角度看，這件事一點都不意外。每一輪週期的節奏都一樣：上升段只有好消息，大家忙著找理由買；頂部過了以後，壞消息才一件一件出來，先是財報不如預期，再來是資金收緊，然後是醜聞。壞消息變多不是週期轉向的原因，是週期已經轉向的結果。所以同一則新聞，出現在上升段是雜音，出現在下降段是確認，決定它有多嚴重的不是新聞本身，是它落在週期的哪個位置。

這就是為什麼「要不要跑」問錯了。該問的是：我現在在週期的哪個位置？這個答案不在新聞裡，在走勢上，而且早在黃仁勳出事之前就寫在那裡了。把決定建立在新聞上的人，永遠晚一步；把決定建立在週期位置上的人，新聞出來的時候只是點頭。

至於他和那位女士之間的事，外人說不清楚，或許也輪不到我們評論。但這件事爆出來的時間點，每個人都看得懂。

這個規律能告訴你的只有一半

它能告訴你的是：最高點可能已經過了，趨勢目前正在往下。它不能告訴你的是：還要跌多久，以及底部在哪裡。安隆爆出來之後，那斯達克又跌了快一年；馬多夫被捕之後，標普再過三個月才見底。同一個規律，兩種長度。所以不要拿它找底部，它只負責告訴你現在不在頂部。

接下來會怎麼走？三個劇本

既然規律只講了一半，另一半要看事情本身怎麼發展。黃仁勳這件事往下走，大概有三種劇本，每一種對抱著 AI 股的人意義不一樣。

最可能的一種：他留任，董事會查不出機密外洩，但國會明年開議後把黃仁勳叫去聽證，這件事拖進明年第一季。輝達的股價會一直掛著一個「關鍵人物」的折價，中國市場這張牌對它來說等於歸零，因為過去一年替它在華府遊說放行晶片的人，就是他自己。這個劇本的走法是慢慢磨，不是一次崩完。接下來新聞會很多，但真正會改變方向的只有兩件事：11 月下旬輝達的財報開出什麼數字，以及費城半導體指數會不會再往下跌破一個關卡。

比較壞的一種：調查或後續報導證明有實質資訊流出，黃仁勳被迫暫時退居二線。輝達沒有明顯的接班人，接班真空會變成市場的新主題。這個劇本如果發生，它就不只是「頂部過了的確認」，而是整個 AI 龍頭趨勢反轉的確認事件，影響會從輝達擴散到整條供應鏈。

比較好的一種：財報開出好數字，市場選擇性遺忘。歷史上散戶對黃仁勳的忠誠度很高，這條不能排除。但要注意，這個劇本改變的是下跌的速度，不是你所在的位置。高點已經過去這件事，不會因為一季財報就變回來。

怎麼知道走到哪一個？看三件事就夠：董事會公布的調查範圍是只查個人、還是查資訊流向；紐約時報和金融時報有沒有下一篇點出「具體流出了什麼」；黃仁勳 11 月有沒有照常公開露面——如果連他都開始消失，代表法務叫他閉嘴，事情比對外說的大。

不管走到哪一個劇本，有一件事不會變：新聞告訴你發生了什麼事，週期位置才告訴你自己站在哪裡。這一次，先看週期，再看新聞。