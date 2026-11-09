黃仁勳外遇早有徵兆？命理師看命盤驚揭：連5年夫妻宮受衝擊

2026-11-09 10:51 女子漾／編輯張念慈
輝達執行長黃仁勳承認婚外情，圖為身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳承認婚外情，圖為身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。聯合報系資料照

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳驚爆婚外情！命理師胡靖韋從八字命盤分析，指出黃仁勳異性緣旺盛，尤其2023年至2027年間，夫妻宮接連受到流年影響，感情關係恐面臨考驗。

編輯推薦

黃仁勳坦承婚外情！昔日好男人形象受衝擊

根據Axios報導，黃仁勳在致員工的電郵草稿中坦承，「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子」，並表示自己的行為沒有任何藉口。

報導指出，與黃仁勳傳出婚外情的女子涉嫌替中國大陸從事間諜活動，輝達董事會8日宣布展開獨立調查，相關指控仍有待釐清。黃仁勳過去曾分享與妻子蘿莉的愛情故事，兩人年輕時相識，攜手走過數十年婚姻，如今婚外情消息曝光，也讓外界重新關注他的感情生活。

命理師揭黃仁勳「正偏財都有」！異性緣特別旺

命理師胡靖韋分析黃仁勳的八字命盤後表示，這張命盤相當有意思，因為同時具有「正財」與「偏財」，而且偏財出現在年柱及日柱，其中日柱的地支就是命理所稱的「夫妻宮」。

胡靖韋解釋，傳統八字命理中，男性的「正財」通常代表妻子、穩定感情與家庭責任，「偏財」則與異性緣、社交魅力及婚姻之外的桃花機會有關。他指出，偏財特質明顯的人，通常幽默風趣、口才好，善於與人互動，尤其容易受到異性關注。

「如果以男命來講，就是異性緣特別旺盛，桃花特別旺盛。」胡靖韋認為，黃仁勳命盤中的偏財特徵相當明顯，屬於桃花運旺盛的類型。不過，桃花旺並不代表一定會外遇，仍須看個人如何拿捏感情界線。

桃花旺也影響事業？胡靖韋揭人際魅力

胡靖韋進一步指出，八字中的桃花不只代表愛情，也與事業、人際關係及創業發展有關。

他分析，桃花運旺盛的人，通常在人際互動中較容易獲得好感，無論工作合作、拓展人脈或經營事業，都可能展現較強的社交魅力。當工作與私人生活接觸的人越來越多，如何維持適當的相處界線，也成為感情中的重要課題。

黃仁勳2023年就有跡象？連5年夫妻宮受衝擊

除了本命命盤，胡靖韋也特別點出黃仁勳近5年的流年變化。他表示，2024甲辰年、2025乙巳年、2026丙午年，一直到2027丁未年，這段期間夫妻宮受到的流年衝擊相當明顯，甚至2023年就可能逐漸出現相關跡象。

2023年為癸卯年，命盤出現「夫妻宮伏吟」，在傳統命理中，代表感情議題容易受到引動，可能出現特殊的異性緣，或是原有的人際關係產生變化。

2024年甲辰年則出現「卯辰相害」，象徵感情互動可能面臨摩擦、情緒拉扯或信任問題。若原本就存在曖昧關係，這一年可能需要面對更多壓力。到了2025乙巳年，流年天干出現「偏財」，在男性八字中與異性緣及桃花機會有關。胡靖韋提供的命盤分析認為，這一年感情界線可能更容易受到考驗。

2026丙午年則出現「午卯相破」，代表夫妻宮受到影響，可能需要面對婚姻關係、家庭責任與個人形象之間的壓力。至於2027丁未年，流年與夫妻宮形成「卯未半合」，象徵感情關係可能再次出現變化，若先前存在尚未解決的問題，可能需要進一步面對。

胡靖韋表示，「其實24年，甚至於23年，可能慢慢就有這樣的一個跡象出現。」他認為，從命理角度來看，黃仁勳這幾年的夫妻宮變化較大，感情方面值得留意。

2027年婚姻恐迎考驗？命理師提醒顧全形象

胡靖韋指出，2027丁未年仍會引動黃仁勳命盤中的夫妻宮，若感情關係存在尚未解決的問題，可能需要花費更多心力面對。他發信坦承並面對自己的錯誤，也是對自己與所有人負責。

#黃仁勳

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陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#金鐘獎 #金馬獎 #楊貴媚 #表達力 #2026金鐘獎

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「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

2026-11-04 18:19 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI
圖片來源：AI

一篇原本只是詢問孩子管教方式的匿名貼文，竟意外揭開令人不寒而慄的「薑罰」爭議！近日，一名母親在臉書社團匿名發文，透露丈夫因女兒成績不理想、經常請假及課業問題，對孩子採取嚴厲體罰，甚至提及一種名為「薑罰」的懲罰方式。原本只是希望尋求其他家長的建議，沒想到貼文曝光後，卻讓大批網友震驚不已，直呼這早已不是普通管教，而是可能涉及兒少性虐待的嚴重事件。

母親透露，女兒哭訴時聲音甚至有些顫抖，讓她十分心疼。但由於自己平時較少參與孩子的日常管教，她也擔心直接與丈夫討論會引發夫妻爭執，因此決定先上網詢問其他家長的意見。沒想到，這篇求助文隨後引發的討論，遠遠超出她原本預期。

「薑罰」究竟是什麼？網友揭露恐怖含義：恐涉及性虐待

事件之所以迅速引發關注，關鍵就在於「薑罰」這兩個字。

不少網友起初對這個名詞感到陌生，甚至以為只是某種傳統體罰方式。然而，隨著相關討論逐漸增加，有網友指出，所謂「薑罰」通常是指利用生薑對人體私密部位的黏膜組織施加強烈刺激，部分描述甚至涉及侵入性行為。由於生薑中的刺激性成分可能造成黏膜灼熱、刺痛與組織損傷，若將這類方式強加於未成年人身上，不僅可能造成身體傷害，更可能涉及嚴重的性暴力與兒少虐待問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

也因此，許多網友認為，這起事件的重點早已不是孩子成績好不好、是否頂嘴，而是父親究竟對女兒做了什麼。不過，目前相關情節主要來自匿名貼文及網路轉述，尚無公開調查結果能證實事件中「薑罰」的具體實施方式。

原始貼文突然刪除！女孩現在安全嗎？成網友最大擔憂

就在事件引發大量關注後，原始匿名貼文傳出已遭刪除。有網友試圖聯繫發文者，希望提供協助，然而社團管理員表示，原始貼文已被刪除，後台也無法再取得相關資料。這個發展讓不少關注事件的網友更加擔憂。因為比起網路上的爭論，大家更想知道的是：那名曾經哭著向母親求救的女孩，如今是否已經獲得妥善保護？目前尚未有足夠公開資訊可以確認女孩的安全狀況，也無法確定是否已有相關單位介入調查。事件真相仍有待釐清，但若涉及未成年人遭受侵入性傷害，已不能僅以家庭內部的管教爭議看待。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

圖片來源：截取粉專
圖片來源：截取粉專

從「薑罰」爭議看兒少保護：孩子求救時，大人該做什麼？

在台灣，若發現兒少疑似遭受虐待，可以撥打113保護專線通報；若有立即危險，則應撥打110尋求警方協助。

「薑罰」事件的真相仍待調查，但有一件事值得所有家長思考：孩子犯錯可以教育，卻不應該用傷害來換取服從。而那名曾經哭著求救的女孩，是否已經得到保護，或許才是這起事件最需要被持續關注的問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

#體罰 #教育 #性侵 #家暴 #未成年

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沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

2026-10-31 23:05 郭玉如
圖片來源：Ai製圖
圖片來源：Ai製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沈玉琳重病後再奪金鐘，感言強調掌聲消失後的陪伴更珍貴。
  • 重點二：文章借李志勳重讀《論語》，反思人生挫折與自我價值。
  • 重點三：從三十而立、求諸己到窮則變，重新定義成功與選擇。

去年，沈玉琳還在熟悉的攝影棚裡帶給觀眾歡笑，沒想到一場重病，讓他從錄影現場走進醫院病房。原本習以為常的工作與生活，突然有了變化，連每天能夠正常生活，都成了一件需要珍惜的事。

​2026年金鐘獎頒獎典禮，沈玉琳與殷悅憑藉《11點熱吵店》獲得綜藝節目主持人獎。重新站上舞台的他，感謝醫療團隊的照護，也感謝太太和朋友一路陪伴。他在得獎感言中提到：人生真正值得珍惜的，是掌聲消失以後，還有人願意陪伴自己、給自己機會。

​這段話讓我想了很久。一個長期站在鏡頭前、靠著幽默感帶給觀眾歡笑的人，經歷重病、暫時離開工作，再次拿到金鐘獎座時，對成功的理解，或許已經有了不同的重量。

​最近，我讀到一本書《2000年後，論語重新回答今天的人生》，作者李志勳是一位韓國律師。她的人生並沒有按照理想中的路線發展，司法考試落榜、長達十四年的陸軍法務官生涯、職場升遷挫折，以及婚姻和憂鬱症帶來的考驗，都讓她開始重新思考自己的人生。

​一位韓國律師，為什麼會在人生遭遇困境時，重新拿起2500年前的《論語》？讀著這本書，我開始思考：當一個人努力了許多年，人生卻沒有變成自己原本期待的樣子，究竟該如何看待自己？

​我們熟悉的孔子，是課本裡那位教導仁義禮智信的至聖先師，卻容易忘記，他自己也曾懷抱理想，四處奔走，卻屢屢遭遇現實挫折。

​當一位韓國律師把自己的生命經驗放進《論語》，而我們又從沈玉琳的經歷看見類似的提問，我才發現，這些古老文字之所以能流傳千年，正因為不同時代的人，都有需要重新思考人生的時刻。

重新理解「三十而立」：人生不必按照別人的時間表前進

​孔子說：「三十而立。」​這句話，我們從小背到大。長大後，卻常常把它變成一張追趕自己的成績單：三十歲應該有穩定工作、結婚生子、買房置產，彷彿到了某個年紀，就必須交出符合社會期待的答案。

​三十歲還沒買房、沒結婚，四十歲工作還沒有起色，五十歲仍然對現況不滿意，好像只要落後同齡人，就得承認自己不夠成功。可是，孔子說的「立」，真的只是這些外在條件嗎？

​李志勳透過自己的生命經驗，重新思考「而立」的意義。當司法考試不如預期，當職場發展與原本想像出現落差，當年輕時設定的目標未必能夠實現，究竟該如何看待自己的價值？

​或許，真正的「立」，是逐漸認識自己，知道自己重視什麼，也能建立不完全依賴外界評價的價值標準。一個人能不能站穩，未必取決於他在幾歲時完成多少事情，也可能取決於他是否清楚自己想成為什麼樣的人。

君子求諸己：別把人生的方向交給外在環境

《論語》有一句話：「君子求諸己，小人求諸人。」李志勳在面對人生挫折時，重新思考這句話，也讓我想到我們平常遇到不順遂時的反應。

​考試失利，我們可能責怪制度不公平；職場升遷不順，可能抱怨主管不給機會；努力了很久，結果卻不如預期，也可能一再追問，為什麼命運偏偏如此安排？

​外在環境確實會影響一個人的發展，有些困難也不是靠個人努力就能解決。但如果我們把所有注意力都放在無法改變的事情上，很容易連原本能夠掌握的部分，也一起失去了。「求諸己」提醒我們，可以先問問自己：眼前的處境，有哪些事情還能調整？哪些能力還能繼續累積？下一步可以做什麼？

​這並不是要求每個人獨自承擔所有困難。沈玉琳經歷重病，有醫療團隊的專業照護，也有太太、朋友的陪伴。我們可以接受別人的幫助，也可以承認自己有做不到的事情，同時盡力做好自己能掌握的部分。

窮則變，變則通：花了很多年走的路，走不通時怎麼辦？

​《易經》有一句話：「窮則變，變則通，通則久。」這句話放在李志勳的人生經歷中，格外值得思考。

​司法考試落榜，十四年的陸軍法務官生涯，以及後來面對的職場升遷問題，都讓她有機會重新檢視自己的人生方向。當一個人已經走過這麼長一段路，還有沒有勇氣承認自己需要改變？

​孔子在《論語》中也說：「君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比。」這提醒我們，不必執著於某一種固定的做法，也不需要因為過去一直這麼做，就認定未來只能照著相同的方式走。面對不同的處境，應該依照事情是否合宜，重新思考自己的選擇。

​我們常常害怕改變，因為改變意味著必須放下原本的計畫。但司法考試失利，不代表一生沒有出路；職涯發展不如預期，也不代表過去的努力毫無價值。人生可以轉彎，也可以重新選擇。過去投入的時間無法收回，但我們仍然可以決定，接下來要往哪裡去。

重新定義成功：掌聲消失以後，還有什麼值得珍惜？

​這是沈玉琳金鐘得獎感言中，最讓我有感觸的地方。我們花了很多時間追求成就，希望自己的努力得到肯定，希望能力被看見，也希望有一天能站上自己期待的舞台。這些追求沒有錯，但如果有一天，原本擁有的掌聲消失了，我們還能從哪裡找到自己的價值？

​李志勳透過重新閱讀《論語》，整理自己與人生的關係。書中談到的「知命」，也讓我有新的體會。孔子所說的知命，並非消極地接受命運安排，而是在理解人生有其限制之後，仍然清楚自己可以如何選擇、如何生活。

​人的一生有許多事情無法預先安排。健康可能出現變化，工作可能遭遇挫折，原本期待的成就也可能因為種種原因而無法實現。

​沈玉琳重病後重新站上金鐘舞台，讓我們看見一個熟悉的主持人再次獲得肯定；而他在得獎時感謝醫療團隊、太太和朋友，也讓我重新思考，當一個人經歷生命的重大考驗，身邊那些願意陪伴的人，究竟有多麼珍貴。

​掌聲會隨著典禮結束而散去，獎座也會隨著時間成為收藏。但曾經有人在你生病時照顧你，在你無法工作時陪伴你，在你離開舞台之後，仍然願意給你重新出發的機會，這些情誼往往會成為生命中難以取代的記憶。

​讀完《論語》，我重新思考：當人生不如預期，我們還能怎麼走？

​李志勳用自己的生命經驗重新閱讀《論語》，讓我看見經典與現代生活之間的連結。孔子沒有保證每個人都能一路順遂，李志勳也沒有因為讀了《論語》，就讓司法考試、職場、婚姻與憂鬱症帶來的難題全部消失。但透過這些文字，我們可以重新思考自己與人生的關係。

​讀到書中的最後一句話，我特別喜歡：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

我特別喜歡「不爭氣」這三個字。它沒有假裝人生總能順利，也沒有要求一個人永遠表現得很好。考試可以失利，職涯可以受挫，人生也可能因為疾病而改變原有的方向，但我們不必因為某一段路走得不理想，就把自己整個人判定為失敗。

​雖然我經常在自己課堂上和學生分享古人的文字，但有時候，一句讀了千百遍的經典，直到自己經歷某段人生，才會突然讀出不同的滋味。

​2500年前，孔子思考人生的困境；兩千多年後，李志勳在自己的生命經驗中重新讀懂《論語》；今天，沈玉琳重病後再次站上金鐘舞台，也讓我們看見，人生即使經歷意想不到的轉折，依然可能迎來新的篇章。

年輕時讀「三十而立」，想到的是成就；經歷生活考驗後讀「君子求諸己」，想到的是自己還能做些什麼；當原本的路走不通，再讀「窮則變，變則通」，才明白人生還有重新選擇的可能。而當有一天，我們也經歷掌聲消失的時刻，希望還能記得李志勳寫下的那句話：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

精華 FAQ

  • 他認為真正值得珍惜的，不只是舞台上的掌聲與獎座，而是掌聲消失後，仍願意陪伴自己、給自己機會的人，尤其是在重病之後更顯可貴。

  • 因為李志勳的人生經歷了考試失利、職涯挫折、婚姻與憂鬱症考驗，她藉由《論語》重新理解人生限制，也讓作者思考古典智慧如何回應現代困境。

  • 文章認為成功不必完全符合社會時間表，真正的價值在於建立自我認同、懂得向內求諸己，並在走不通時勇於調整方向，接受轉彎與重新開始。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

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2026-11-01 20:58 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者觀察到同學A常遲到，卻總是從容優雅、不慌不忙。
  • 重點二：她因此聯想到，遲到者可能是接受事實後，轉而掌控心態。
  • 重點三：文章引用GoogleAI說明B型人格時間感較慢，並非對時間不敏感。

#從容優雅

某娃的小學同學A

現在國中依舊同校 

應該是個遲到大王

明明七點半要到校

但偶爾在我出門上班

快八點時巧遇那孩子

態度永遠從容不慌張

就像當時才七點出頭

搞得我都有點錯亂~

不是早就目送某娃出門

還覺得她老壓線不開心耶

那天又看到同學A

依舊從容優雅~

突然好奇這孩子的心態

莫非是因遲到已是事實

改變不了乾脆轉變心態

像是主動拿回掌控權

欣然接受也大方承擔

為此特地問了GoogleAI

其中一個答案挺促咪的~

說這是典型的B型人格

相較於時間觀念強且易焦慮的A型人格

B型人格的時間體感較慢

甚至有研究顯示~

A型人格主觀感受的1分鐘可能只有58秒

B型人格感受的1分鐘則長達67秒

他們對時間的流逝不太敏感~~><

((這段純粹因感覺有趣才分享~))

頻率不要太高的話

遲到依然從容這心態

或許對易焦慮者來說值得參考囉~!!

精華 FAQ

  • 作者形容同學A即使接近上課時間才現身，態度仍然很從容優雅，完全沒有慌張感，讓人感覺她似乎對遲到這件事早已習以為常。

  • 因為作者好奇同學A面對遲到時為何能如此鎮定，便猜想她可能是把遲到視為既定事實，轉而調整心態，像是主動拿回掌控權。

  • 文章提到GoogleAI認為B型人格的時間體感較慢，對時間流逝不太敏感；甚至舉例說A型人格主觀1分鐘約58秒，B型人格則可能感受成67秒。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時間

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曾以為黃仁勳是愛情最美的模樣！如今婚外情風波爆發，才懂我們看到的只是人設

曾以為黃仁勳是愛情最美的模樣！如今婚外情風波爆發，才懂我們看到的只是人設

2026-11-09 09:00 失敗要趁早-張念慈
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌，過去輝達僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌，過去輝達僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳坦承婚外情，向妻兒與員工致歉。
  • 重點二：事件牽涉外國情報疑慮與AI晶片出口管制。
  • 重點三：外界反思過度相信名人形象與完美人設。

​「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。」63歲輝達執行長黃仁勳，坦承與涉嫌替中國從事情報工作的女子婚外情

真的沒想到，今天一早竟然看到黃仁勳坦承婚外情的新聞！

​先前輝達強調雙方只是正常商務往來，如今黃仁勳卻在致員工的信中坦言，自己的行為沒有任何藉口，深感抱歉，願意承擔全部責任。輝達董事會也宣布成立獨立委員會，聘請外部律師調查黃仁勳是否成為外國情報機構鎖定的目標。這起事件不只涉及婚外情，還牽扯美國AI晶片出口管制、情報安全，甚至美中科技競爭。

最令我感慨的是，黃仁勳一直是我非常欣賞的企業家。不只是因為他帶領輝達迎接AI浪潮，更因為他幽默、親民，還有一段令人羨慕的愛情故事。17歲愛上初戀女友，說妻子是自己唯一交往過的女人，被網友封「純愛戰士」、「寵妻魔人」，他隨身不離的招牌皮衣是妻子親手挑的。沒想到，如今竟然是他親口承認，背叛了陪伴自己大半輩子的妻子。

17歲愛上妻子，曾被視為科技界的深情好男人

​黃仁勳和妻子的愛情故事，一直是大家津津樂道的話題。兩人在美國奧勒岡州立大學相識。當時黃仁勳17歲，Lori19歲。電機工程課程有250名學生，只有3名女生。為了追求Lori，他主動邀請她每週一起寫功課，還保證能幫她拿到好成績。兩人就這樣從同學成為戀人。

​交往5年後，黃仁勳向Lori求婚。他甚至曾向妻子許下承諾，30歲以前一定要當上執行長。1993年，30歲的他共同創辦輝達，真的實現了年少時的承諾。過去黃仁勳來台灣，媒體也經常拍到夫妻牽手逛街、一起吃美食的畫面。連他身上那件全世界都認得的招牌黑色皮衣，也曾透露是妻子幫忙挑選的。

從學生時代的初戀，到成為全球最成功的科技企業家之一，Lori一直是他公開人生故事中非常重要的角色。這樣的愛情故事，怎麼能不讓人羨慕？

先前強調只是商務往來，如今卻承認婚外情

​這起風波，其實從10月底就開始延燒。美國情報官員懷疑，中國籍女子黃樂可能受到中國國家安全部吸收，接近黃仁勳蒐集與先進AI晶片有關的資訊，甚至試圖影響美國對中國的晶片出口政策。

黃樂曾任職新加坡資料中心公司Megaspeed International，該公司也是輝達的客戶之一。面對媒體質疑，輝達先前強調，黃仁勳每年都會與數千名客戶和企業主管接觸，與黃樂的往來屬於正常商務互動。

​直到11月8日，事情出現重大轉折。黃仁勳在致員工的信中，親口承認對妻子不忠，並表示家人多年來給予他愛與支持，自己卻辜負了他們。他坦承傷害了妻子與孩子，也破壞了家人共同建立的生活，希望未來能重新贏得他們的信任。對於國安疑慮，他表示將全力配合調查。

​如今，美國國會也已介入，要求黃仁勳於11月18日進行閉門簡報，說明與黃樂的往來及輝達的資訊安全措施。這起事件，從原本的私生活風波，擴大成企業治理、國安與科技產業的重要議題。

我們是不是太容易相信一個人的外在形象？

​看到這則新聞，我其實有很深的感觸。過去幾年，黃仁勳在台灣幾乎被捧上神壇。他穿著皮衣發表演講，大家為他歡呼。他走進夜市，吃什麼、買什麼，都能成為新聞。他分享與妻子從學生時代相識相戀的故事，讓無數人羨慕他不只事業成功，還有一段令人稱羨的婚姻。

​可是，我們真的了解他嗎？我們看到的，終究只是他在公開場合展現的樣子，是媒體拍攝的畫面，是他在訪談中願意分享的故事。至於夫妻私底下如何相處，婚姻裡經歷過什麼，我們根本無從得知。我想，這也是這起事件最值得反思的地方。

當我們欣賞一個人的成就，很容易連帶相信，他在其他方面一定也同樣優秀。我們看到一段令人羨慕的愛情故事，也很容易以為，他們一定過得很幸福。可是，我們畢竟不是當事人。一個人在事業上的成功，不代表他在感情裡不會犯錯；一個人公開表現得多麼深情，也不代表我們真正了解他的婚姻。

黃仁勳對AI產業的貢獻，不會因為這次婚外情就憑空消失。但同樣地，他在事業上的成功，也不能成為替婚姻背叛開脫的理由。我們可以欣賞一個人的才華，卻不必把他當成完美的人。

希望黃仁勳不只向全世界道歉，更能好好彌補妻兒

​在這起風波裡，我最在意的，其實還是那位陪伴黃仁勳走過數十年的妻子Lori。從17歲相識，到結婚、生兒育女，再到丈夫成為全世界最成功的科技企業家之一。他們共同走過的人生，遠比外界看到的照片和訪談更加漫長。我真的希望，黃仁勳不只是因為新聞曝光，才向員工、董事會和股東表達歉意，更能夠誠實面對妻子和孩子，尊重他們的感受，用實際行動彌補自己造成的傷害。

​畢竟，對輝達而言，這是一場必須嚴肅面對的企業治理與國安調查。但對妻子和孩子而言，這是家庭裡最珍貴的信任受到傷害。公司可以成立調查委員會，股東可以要求資訊揭露。可是，妻兒心裡的傷，沒有任何一份公開聲明能夠代替修復。

​我依然欣賞黃仁勳的才華，也肯定他對科技產業的貢獻。希望黃仁勳這次不只努力守住輝達，也能好好面對自己的家庭。畢竟，讓全世界相信你有多厲害，和讓最親近的人重新相信你，是兩件完全不同的事。而後者，可能比前者更難。



精華 FAQ

  • 他在致員工信中坦承對妻子不忠，並表示自己的行為傷害了家人、沒有任何藉口。由於他長期被塑造成深情好男人，這次承認讓外界感到形象反差極大。

  • 因為事件還涉及中國籍女子是否受情報機構吸收、是否接近黃仁勳蒐集AI晶片資訊，以及是否影響美國對中國的出口政策，因此已上升到國安與科技競爭層面。

  • 文章認為，外界常因一個人在事業上的成功，就連帶相信他在感情與人格上也完美，但我們其實只看到公開形象。欣賞才華可以，但不必把任何名人視為完美。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#愛情 #黃仁勳 #婚外情 #工作職場

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