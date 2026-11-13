為什麼越能幹的人，越不想多做？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 做得快、能力強的人，常被默認承接更多額外工作。

做得快、能力強的人，常被默認承接更多額外工作。 重點二： 長期幫忙若未調整分工，熱心會變成被視為理所當然。

長期幫忙若未調整分工，熱心會變成被視為理所當然。 重點三：開始說不與確認期限，是在保護體力並重建工作界線。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

姐妹們，妳有沒有發現，職場上有些原本很熱心、很願意幫忙的人，後來卻漸漸不想多做了？

她依然認真完成自己的工作，只是不再主動接手別人的事情，面對臨時增加的任務，也開始詢問期限、確認分工。

於是，有人說她變了。

「以前她都會幫忙，現在怎麼什麼都要分那麼清楚？」

但很少有人問，她為什麼開始不願意多做了。

做得快，卻換來更多工作

在職場上，做事俐落、熟悉流程的人，往往最容易被交付額外的工作。

「這件妳比較熟，幫忙處理一下。」

「交給別人我不放心，還是妳來。」

起初，這些話讓人覺得受到肯定。自己的能力被看見，自然也願意挪出時間，把事情接下來。

後來，同事來不及完成的工作，要幫忙補；新人弄錯的資料，要協助查；其他部門臨時需要的東西，也請她先處理。

每天忙著應付各種臨時狀況，自己的工作卻只能往後排。到了下班時間，別人陸續離開，才終於能坐下來，完成原本就該做的事情。

主管看見的，是她總能把事情完成。只有她知道，那些「沒問題」的背後，是午休沒休息、下班晚了一個小時，還有回家後仍惦記著的進度。

幫忙久了，竟然成了本分

額外承擔工作，有時確實能帶來學習與成長。問題是，當這些事情持續增加，原有的分工卻沒有跟著調整，額外的工作，就這樣一件件累積在願意幫忙的人身上。

更令人疲憊的是，大家漸漸習慣了她會接手。

第一次幫忙，同事會道謝；幫了幾次之後，資料便直接放上她的桌面。甚至事情還沒問過她，對方就已經告訴主管：「這部分請她處理就好。」

直到某一天，她說：「我今天手上還有工作，沒辦法幫你。」

換來的卻是：「妳以前都可以啊。」

這句話很容易讓人心寒。原來，過去多做的每一次，最後都成了今天不能拒絕的理由。

開始說不，也是在重新安排力氣

有些人並非突然失去工作熱情，而是在一次次承擔之後，發現自己已經沒有餘力。

她需要準時下班，回家照顧孩子、陪伴家人，也可能只是想好好吃一頓飯、休息一下。這些需要，不該等到身體撐不住時，才值得被重視。

工作上的界線，可以從說清楚手上的事情開始。

主管再交辦急件時，可以回應：「我目前正在處理兩筆今天要完成的出貨資料。如果這件要先做，想請您確認，哪一項可以延後？」

同事請求協助時，也可以說：「我可以幫你確認流程，但資料需要由你完成。」

這些話讓對方知道，妳願意合作，同時也有自己的責任與時間安排。尤其當工作量已經超過負荷，把取捨交由主管確認，比默默接下來、最後獨自加班，更有機會讓問題被看見。

主管的信任，也需要有相應的支持

對主管而言，把事情交給可靠的人，確實比較放心。但每次都找同一個人救火，眼前的問題解決了，團隊的分工問題卻可能一直留著。

工作總是做不完，究竟是人力不足、分工不均，還是需要更多訓練？經常出錯的流程，是否需要調整？那些固定增加的任務，是否應該重新分配？

這些都需要主管處理。

一句「辛苦了」能讓人感受到關心，但接下來若能調整工作量、安排支援，或讓額外承擔反映在考核與報酬上，員工才會知道，自己的付出確實受到重視。

當一位原本熱心的員工，開始凡事確認、不再主動接手，主管可以先找她談談，了解她最近承擔了多少事情，而不是急著認定她的態度出了問題。

能幹的人，也有疲憊的時候。

如果我們希望她繼續願意付出，就要讓她知道：遇到困難時，她同樣可以開口求助；工作做不完時，也有人願意替她分擔。

畢竟，一個人再可靠，也需要有人接住她的辛苦。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote