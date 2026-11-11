薪水調漲了，工作量就應該跟著增加嗎？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 年度調薪不等於員工職務範圍就必然擴大。

年度調薪不等於員工職務範圍就必然擴大。 重點二： 主管常把零碎小事交辦，累積後成為沉重負擔。

主管常把零碎小事交辦，累積後成為沉重負擔。 重點三：遇到工作增加時，應及時溝通職責與優先順序。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

陳小姐在一家貿易公司擔任業務助理，已經工作五年。

平時負責客戶訂單、出貨安排、報價資料及各項業務行政工作。她做事細心，對公司的作業流程也相當熟悉，主管交代的事情，通常都能在期限內完成。

今年公司進行年度例行調薪，陳小姐每個月的薪水增加了兩千元。

雖然這次是公司依照年度制度進行的薪資調整，但能夠加薪，她還是很開心。

兩千元雖然不是一筆很大的金額，卻也讓她感受到公司願意照顧員工。

她原本以為，接下來的工作仍然和過去一樣，只要把分內的事情做好就可以了。

沒想到，調薪後的幾個月，她卻漸漸發現，自己每天要處理的事情似乎越來越多。

那些順便幫忙的小事，怎麼慢慢變成自己的工作？

一開始，只是主管經過她的座位時，順口交代：

「陳小姐，這份資料妳幫我整理一下。」

她看了一眼，覺得不過是幾張文件，花不了多少時間，便答應了。

隔了幾天，主管又說：

「明天開會的資料，妳順便幫大家準備一下。」

她同樣沒有拒絕。

後來，主管開始習慣把一些臨時需要處理的事情交給她。

「這個客戶的資料妳幫我查一下。」

「這份報表妳比較熟，順便整理一下。」

「這件事情很簡單，妳幫忙處理就好。」

每一件事情聽起來都不困難。

有些只需要十分鐘，有些可能花上半個小時。

陳小姐也認為，同事之間互相幫忙，本來就是工作的一部分。

只是慢慢地，她發現有些原本只是偶爾協助的事情，現在即使主管沒有特別交代，大家也會直接來找她。

例如，會議資料原本是各部門自行準備，現在卻習慣由她統一整理。

某些客戶資料原本由業務人員自行查詢，後來也變成先請她協助。

她沒有正式接到職務調整的通知，卻在不知不覺間，多了好幾項固定要處理的事情。

工作量的增加，有時候不是一件大事，而是許多小事慢慢累積而成。

薪水增加了，為什麼工作反而越來越忙？

某天下午，陳小姐正忙著確認一批客戶訂單。

主管走到她的座位旁，拿來一份資料。

「這個妳幫我整理一下，明天早上開會要用。」

陳小姐看了一眼，回答：

「好，不過我手上還有幾張訂單要處理，可能要晚一點。」

主管點點頭。

「沒關係，今天下班前完成就好。」

她沒有再說什麼。

只是心裡忍不住想，主管口中的「下班前完成」，聽起來似乎還有很多時間，但她手上原本就有必須完成的工作。

等她處理完訂單，開始整理那份資料時，已經接近下班時間。

原本預計今天完成的其他工作，只好留到隔天。

隔天一早，又有新的事情等著她。

就這樣，工作一件接著一件，似乎永遠沒有真正做完的時候。

她開始回想，自己以前明明可以在正常上班時間內完成工作，為什麼現在總覺得時間不夠？

是自己工作效率變差了嗎？

還是每天要處理的事情，真的比以前多了？

想到這裡，她忽然想起幾個月前的那次調薪。

當時她覺得，年度調薪是公司對員工的一份照顧，也是一件值得開心的事情。

可是調薪之後，工作卻一件一件增加，讓她不免產生疑問。

雖然主管從來沒有說過，加薪就應該多做事，但她還是忍不住想：

難道薪水增加了，就代表自己應該承擔更多工作？

調薪究竟是對過去的肯定，還是對未來的要求？

我認為，這是許多職場工作者都可能遇到的疑問。

公司替員工調薪，背後可能有不同原因。

有些是因為年度薪資調整，有些是考量物價與市場薪資行情，也有些是為了肯定員工過去的工作表現。

當然，也有因為升職、職務調整，或承擔更高責任而增加薪水的情況。

這些原因並不相同。

像陳小姐遇到的年度例行調薪，原本就是公司薪資制度的一部分，並不代表她的職務內容因此有所改變。

如果員工因為升職而調薪，公司對他的工作能力、管理責任與績效有更高要求，自然可以理解。

但如果公司只是依照年度制度調整薪資，是否就代表可以在沒有討論的情況下，不斷增加員工的工作內容？

我認為，兩者不能直接畫上等號。

薪水增加，確實可能伴隨更高的期待，但這份期待不一定只能用工作數量來衡量。

例如，員工的專業能力是否提升？處理問題是否更加成熟？工作品質是否更加穩定？

這些同樣都是工作價值的一部分。

一個人的工作價值，不應該只用他每天完成多少事情來衡量。

主管可能沒有察覺，自己正在增加員工的負擔

不過，站在主管的角度，我們也應該思考另一種可能。

主管未必是因為陳小姐調薪，才刻意增加她的工作。

也許只是因為她做事細心、效率不錯，交代給她的事情總能順利完成。

當主管需要有人幫忙時，自然就會想到她。

一次、兩次，久而久之，便形成了習慣。

在主管眼中，可能只是請她順便處理幾件小事。

但對陳小姐而言，這些小事卻會占用原本安排好的工作時間。

尤其有些臨時交辦的事情，看似只需要十分鐘，實際上還得先了解需求、確認資料，甚至與其他部門溝通。

事情做完之後，原本的工作還是得完成。

主管看到的是一件事情很快就處理好了，卻未必看見員工為了完成這件事情，延後了哪些原本的工作。

這也是為什麼，有些員工明明每天都很忙，主管卻仍然覺得他的工作量沒有增加多少。

因為主管交代的是一件小事，員工承擔的卻是所有小事加起來的時間與壓力。

調薪之後，公司可以有更高的期待嗎？

我認為，當然可以。

員工的薪資隨著年資、能力與工作表現逐漸提升，公司對他的期待也可能跟著改變。

例如，希望資深員工能更獨立地處理問題、減少作業錯誤，或協助新人熟悉工作流程。

這些要求並非不合理。

但提高工作品質，與不斷增加工作數量，畢竟是兩件不同的事情。

如果公司希望員工在調薪後承擔新的職務責任，最好能事先說明工作內容與期待，而不是讓工作在日常交辦中一點一點增加。

尤其是年度例行調薪，既然原本沒有伴隨職務調整，就更不應該讓員工在毫無準備的情況下，逐漸承擔超出原本範圍的工作。

因為員工需要知道，哪些事情是自己應該負責的，哪些只是暫時協助。

如果所有事情都用一句「順便幫忙」帶過，時間久了，原本的工作界線就會越來越模糊。

對主管而言，也許只是多交代幾件事情。

但對員工而言，卻可能意味著每天都必須重新安排工作進度，甚至犧牲休息時間。

合理的工作期待，應該建立在清楚的職責與溝通上，而不是單方面認為薪水增加，員工就應該做得更多。

員工也要學會讓主管看見，那些被忽略的小事

有些員工遇到這種情況，會選擇默默承擔。

因為每件事情看起來都不大，似乎沒有必要特別向主管反映。

但當工作越來越多，自己又沒有說明，主管可能真的不知道實際負擔已經超出原本的安排。

因此，適時溝通就顯得重要。

例如，當主管臨時交代新的工作時，可以先確認完成期限，並說明目前手上有哪些優先事項。

「主管，我現在正在處理今天要出貨的訂單，如果這份資料也要今天完成，請問哪一件比較優先？」

這樣的回答不是拒絕工作，而是讓主管了解目前的工作安排。

如果某些臨時協助已經變成固定業務，也可以找時間重新確認職責。

與其一直忍耐，等到工作累積到無法負荷才提出抱怨，不如讓主管提早知道實際情況。

因為工作量是否合理，不應該只看事情最後有沒有完成，也應該考慮完成這些事情需要多少時間與心力。

懂得配合工作安排是一種能力，懂得適時反映自己的工作負擔，同樣重要。

加薪是肯定，不該變成無限增加工作的理由

回到陳小姐的故事。

她並不後悔當初公司替她調薪時，自己感到開心。

因為她一直認真工作，也珍惜公司願意依照制度調整員工待遇。

她也不是不願意接受新的挑戰。

只是她希望，當主管認為她有能力承擔更多事情時，也能看見她原本就有需要完成的工作。

畢竟，每個人的上班時間都是有限的。

一件十分鐘的小事，或許真的不算什麼。

但如果一天增加五件、十件，這些時間又該從哪裡來？

我始終認為，員工的成長不應該只表現在工作數量增加，也應該包括能力提升、專業累積，以及對工作的掌握程度。

而公司依照制度給予員工的調薪，也不應該在沒有明確說明的情況下，變成一種額外增加工作的理由。

調薪可以是對員工付出的肯定，也可以是薪資制度的正常調整，但不該成為不斷增加工作負擔的理由；而那些看似微不足道的小事，累積起來，也可能成為員工最沉重的壓力。

或許，下次主管準備開口說「這只是小事，順便幫忙一下」時，也可以先想一想：

對自己而言，這可能只是今天交代的第一件小事。

但對員工來說，會不會已經是今天的第十件？

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote