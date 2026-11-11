2026-11-11 12:30 Qinote
薪水調漲了，工作量就應該跟著增加嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：年度調薪不等於員工職務範圍就必然擴大。
- 重點二：主管常把零碎小事交辦，累積後成為沉重負擔。
- 重點三：遇到工作增加時，應及時溝通職責與優先順序。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
陳小姐在一家貿易公司擔任業務助理，已經工作五年。
平時負責客戶訂單、出貨安排、報價資料及各項業務行政工作。她做事細心，對公司的作業流程也相當熟悉，主管交代的事情，通常都能在期限內完成。
今年公司進行年度例行調薪，陳小姐每個月的薪水增加了兩千元。
雖然這次是公司依照年度制度進行的薪資調整，但能夠加薪，她還是很開心。
兩千元雖然不是一筆很大的金額，卻也讓她感受到公司願意照顧員工。
她原本以為，接下來的工作仍然和過去一樣，只要把分內的事情做好就可以了。
沒想到，調薪後的幾個月，她卻漸漸發現，自己每天要處理的事情似乎越來越多。
那些順便幫忙的小事，怎麼慢慢變成自己的工作？
一開始，只是主管經過她的座位時，順口交代：
「陳小姐，這份資料妳幫我整理一下。」
她看了一眼，覺得不過是幾張文件，花不了多少時間，便答應了。
隔了幾天，主管又說：
「明天開會的資料，妳順便幫大家準備一下。」
她同樣沒有拒絕。
後來，主管開始習慣把一些臨時需要處理的事情交給她。
「這個客戶的資料妳幫我查一下。」
「這份報表妳比較熟，順便整理一下。」
「這件事情很簡單，妳幫忙處理就好。」
每一件事情聽起來都不困難。
有些只需要十分鐘，有些可能花上半個小時。
陳小姐也認為，同事之間互相幫忙，本來就是工作的一部分。
只是慢慢地，她發現有些原本只是偶爾協助的事情，現在即使主管沒有特別交代，大家也會直接來找她。
例如，會議資料原本是各部門自行準備，現在卻習慣由她統一整理。
某些客戶資料原本由業務人員自行查詢，後來也變成先請她協助。
她沒有正式接到職務調整的通知，卻在不知不覺間，多了好幾項固定要處理的事情。
工作量的增加，有時候不是一件大事，而是許多小事慢慢累積而成。
薪水增加了，為什麼工作反而越來越忙？
某天下午，陳小姐正忙著確認一批客戶訂單。
主管走到她的座位旁，拿來一份資料。
「這個妳幫我整理一下，明天早上開會要用。」
陳小姐看了一眼，回答：
「好，不過我手上還有幾張訂單要處理，可能要晚一點。」
主管點點頭。
「沒關係，今天下班前完成就好。」
她沒有再說什麼。
只是心裡忍不住想，主管口中的「下班前完成」，聽起來似乎還有很多時間，但她手上原本就有必須完成的工作。
等她處理完訂單，開始整理那份資料時，已經接近下班時間。
原本預計今天完成的其他工作，只好留到隔天。
隔天一早，又有新的事情等著她。
就這樣，工作一件接著一件，似乎永遠沒有真正做完的時候。
她開始回想，自己以前明明可以在正常上班時間內完成工作，為什麼現在總覺得時間不夠？
是自己工作效率變差了嗎？
還是每天要處理的事情，真的比以前多了？
想到這裡，她忽然想起幾個月前的那次調薪。
當時她覺得，年度調薪是公司對員工的一份照顧，也是一件值得開心的事情。
可是調薪之後，工作卻一件一件增加，讓她不免產生疑問。
雖然主管從來沒有說過，加薪就應該多做事，但她還是忍不住想：
難道薪水增加了，就代表自己應該承擔更多工作？
調薪究竟是對過去的肯定，還是對未來的要求？
我認為，這是許多職場工作者都可能遇到的疑問。
公司替員工調薪，背後可能有不同原因。
有些是因為年度薪資調整，有些是考量物價與市場薪資行情，也有些是為了肯定員工過去的工作表現。
當然，也有因為升職、職務調整，或承擔更高責任而增加薪水的情況。
這些原因並不相同。
像陳小姐遇到的年度例行調薪，原本就是公司薪資制度的一部分，並不代表她的職務內容因此有所改變。
如果員工因為升職而調薪，公司對他的工作能力、管理責任與績效有更高要求，自然可以理解。
但如果公司只是依照年度制度調整薪資，是否就代表可以在沒有討論的情況下，不斷增加員工的工作內容？
我認為，兩者不能直接畫上等號。
薪水增加，確實可能伴隨更高的期待，但這份期待不一定只能用工作數量來衡量。
例如，員工的專業能力是否提升？處理問題是否更加成熟？工作品質是否更加穩定？
這些同樣都是工作價值的一部分。
一個人的工作價值，不應該只用他每天完成多少事情來衡量。
主管可能沒有察覺，自己正在增加員工的負擔
不過，站在主管的角度，我們也應該思考另一種可能。
主管未必是因為陳小姐調薪，才刻意增加她的工作。
也許只是因為她做事細心、效率不錯，交代給她的事情總能順利完成。
當主管需要有人幫忙時，自然就會想到她。
一次、兩次，久而久之，便形成了習慣。
在主管眼中，可能只是請她順便處理幾件小事。
但對陳小姐而言，這些小事卻會占用原本安排好的工作時間。
尤其有些臨時交辦的事情，看似只需要十分鐘，實際上還得先了解需求、確認資料，甚至與其他部門溝通。
事情做完之後，原本的工作還是得完成。
主管看到的是一件事情很快就處理好了，卻未必看見員工為了完成這件事情，延後了哪些原本的工作。
這也是為什麼，有些員工明明每天都很忙，主管卻仍然覺得他的工作量沒有增加多少。
因為主管交代的是一件小事，員工承擔的卻是所有小事加起來的時間與壓力。
調薪之後，公司可以有更高的期待嗎？
我認為，當然可以。
員工的薪資隨著年資、能力與工作表現逐漸提升，公司對他的期待也可能跟著改變。
例如，希望資深員工能更獨立地處理問題、減少作業錯誤，或協助新人熟悉工作流程。
這些要求並非不合理。
但提高工作品質，與不斷增加工作數量，畢竟是兩件不同的事情。
如果公司希望員工在調薪後承擔新的職務責任，最好能事先說明工作內容與期待，而不是讓工作在日常交辦中一點一點增加。
尤其是年度例行調薪，既然原本沒有伴隨職務調整，就更不應該讓員工在毫無準備的情況下，逐漸承擔超出原本範圍的工作。
因為員工需要知道，哪些事情是自己應該負責的，哪些只是暫時協助。
如果所有事情都用一句「順便幫忙」帶過，時間久了，原本的工作界線就會越來越模糊。
對主管而言，也許只是多交代幾件事情。
但對員工而言，卻可能意味著每天都必須重新安排工作進度，甚至犧牲休息時間。
合理的工作期待，應該建立在清楚的職責與溝通上，而不是單方面認為薪水增加，員工就應該做得更多。
員工也要學會讓主管看見，那些被忽略的小事
有些員工遇到這種情況，會選擇默默承擔。
因為每件事情看起來都不大，似乎沒有必要特別向主管反映。
但當工作越來越多，自己又沒有說明，主管可能真的不知道實際負擔已經超出原本的安排。
因此，適時溝通就顯得重要。
例如，當主管臨時交代新的工作時，可以先確認完成期限，並說明目前手上有哪些優先事項。
「主管，我現在正在處理今天要出貨的訂單，如果這份資料也要今天完成，請問哪一件比較優先？」
這樣的回答不是拒絕工作，而是讓主管了解目前的工作安排。
如果某些臨時協助已經變成固定業務，也可以找時間重新確認職責。
與其一直忍耐，等到工作累積到無法負荷才提出抱怨，不如讓主管提早知道實際情況。
因為工作量是否合理，不應該只看事情最後有沒有完成，也應該考慮完成這些事情需要多少時間與心力。
懂得配合工作安排是一種能力，懂得適時反映自己的工作負擔，同樣重要。
加薪是肯定，不該變成無限增加工作的理由
回到陳小姐的故事。
她並不後悔當初公司替她調薪時，自己感到開心。
因為她一直認真工作，也珍惜公司願意依照制度調整員工待遇。
她也不是不願意接受新的挑戰。
只是她希望，當主管認為她有能力承擔更多事情時，也能看見她原本就有需要完成的工作。
畢竟，每個人的上班時間都是有限的。
一件十分鐘的小事，或許真的不算什麼。
但如果一天增加五件、十件，這些時間又該從哪裡來？
我始終認為，員工的成長不應該只表現在工作數量增加，也應該包括能力提升、專業累積，以及對工作的掌握程度。
而公司依照制度給予員工的調薪，也不應該在沒有明確說明的情況下，變成一種額外增加工作的理由。
調薪可以是對員工付出的肯定，也可以是薪資制度的正常調整，但不該成為不斷增加工作負擔的理由；而那些看似微不足道的小事，累積起來，也可能成為員工最沉重的壓力。
或許，下次主管準備開口說「這只是小事，順便幫忙一下」時，也可以先想一想：
對自己而言，這可能只是今天交代的第一件小事。
但對員工來說，會不會已經是今天的第十件？
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。
—— Qinote
精華 FAQ
-
文章認為，年度例行調薪本身不代表職務內容就應擴大。若公司沒有事先說明新的責任，卻在日常交辦中持續加工作，對員工而言並不合理，因為薪資增加與工作數量增加不能直接畫上等號。
-
因為主管通常只看到單一任務很快完成，卻看不到員工為了處理這件事，還要查資料、溝通、排進度，甚至延後原本工作。當許多小事持續累積，就會占掉大量時間與心力。
-
員工應該適時向主管說明手上工作的優先順序，確認新交辦事項的期限與重要性；若臨時協助已變成固定業務，也要重新確認職責，讓主管看見實際負擔，避免工作界線愈來愈模糊。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數