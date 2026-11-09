一個人做兩個人的工作，為什麼只領一份薪水？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 林小姐原本做行政，卻長期兼做採購相關工作。

林小姐原本做行政，卻長期兼做採購相關工作。 重點二： 主管以暫時幫忙為由，半年後仍未補人也未調薪。

主管以暫時幫忙為由，半年後仍未補人也未調薪。 重點三：文章強調應重視責任範圍、工作量與待遇是否相符。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

早上八點半，林小姐剛走進辦公室，便看見桌上放著幾張等待處理的採購單。

她放下皮包，打開電腦，先確認昨天廠商回覆的交貨日期，再查看今天有哪些物料即將進廠。

電話突然響了。

「林小姐，我們昨天通知的那批材料，今天方便安排送貨嗎？」

「我先確認一下，等一下回覆您。」

她掛上電話，正準備聯絡廠商，另一位同事又拿著文件走了過來。

「這份出勤資料今天要交給主管，麻煩妳幫忙整理一下。」

林小姐點點頭，將文件放在桌邊。

還不到上午九點，她已經有好幾件事情等著處理。

其實，她原本只是公司的行政人員。

負責文件整理、出勤資料及日常行政事務，並不需要每天聯絡廠商、確認物料交期，更不用處理採購相關問題。

這些工作，原本是另一位採購人員的職責。

只是後來那位同事被調往總公司支援，主管便請她暫時幫忙。

沒想到，這個「暫時」，一做就是半年。

原本只是幫忙，最後卻變成自己的工作

當初主管找林小姐談話時，說得很客氣。

「採購那邊最近人手不足，妳先幫忙處理一下，等人員安排好，就不用這麼辛苦了。」

林小姐想著，同事之間本來就應該互相協助，公司遇到人力調整，暫時多做一些事情也沒關係。

於是，她答應了。

剛開始，她只是幫忙整理採購單、聯絡廠商確認交貨時間。

後來，主管發現她處理得不錯，便陸續把詢價、下單、追蹤物料進度等工作交給她。

遇到廠商延遲交貨，也由她負責聯繫與協調。

原本兩個人分擔的工作，逐漸變成她一個人的責任。

三個月過去了，公司沒有安排新人。

半年過去了，公司也沒有安排其他人接手。

林小姐偶爾會想，自己是不是應該開口問問？

但每次看到主管忙碌的模樣，又覺得再等等好了。

直到有一天，她整理手邊的工作清單，才突然發現，自己每天處理的事情，早已超出原本的職務範圍。

然而，她的職稱沒有改變，薪水也還是原來的數字。

工作做得越好，為什麼反而越難減輕負擔？

職場上，有些員工做事認真、學習能力強，主管交代的事情總能順利完成。

這原本是一件值得肯定的事。

但有時候，能力越好的人，反而越容易接到額外的工作。

因為主管知道，交給他比較放心。

同事遇到問題，也習慣找他幫忙。

久而久之，原本不屬於他的工作，慢慢成為每天必須處理的事情。

更讓人無奈的是，當一個人已經習慣承擔這些責任，其他人反而可能忘記，那些工作原本不是他的職責。

林小姐就是如此。

她不是沒有抱怨過工作太多，只是每次向主管反映，得到的回答總是：

「妳不是一直都做得很好嗎？」

「現在這樣不是也處理得過來？」

聽起來像是在肯定她的能力，卻沒有真正回應她的困難。

她心裡忍不住想：

難道因為自己做得到，就代表應該一直做下去？

難道工作沒有出錯，就表示工作量合理？

我認為，這正是許多職場容易忽略的問題。

員工有能力完成更多工作，不代表公司就可以無限增加他的責任。

一個人做兩個人的工作，就應該領兩份薪水嗎？

談到這裡，也許有人會問：

既然接手了另一個人的工作，是不是就應該要求公司支付兩份薪水？

我認為，事情並不能這樣直接計算。

因為每個職位的工作內容、專業程度與責任範圍不同，不能單純以承接幾個人的工作，就認定應該領取幾份完整薪資。

有時候，部門之間互相支援，也是正常的工作安排。

例如，同事請假時協助處理急件，或公司短期有人力調整，需要大家共同分擔工作。

這些情況，只要安排合理、責任清楚，通常都能透過溝通取得共識。

但如果原本的短期支援，逐漸變成長期固定的工作內容，情況就不同了。

尤其當員工不只增加工作量，還必須承擔更多責任、學習新的專業知識，甚至需要獨自處理原本由另一個職位負責的業務時，公司就應該重新檢視他的職務與待遇。

這不是要求公司每增加一件工作就必須加薪，而是希望付出與回報之間，能有合理的衡量標準。

真正需要討論的，不是一個人究竟做了幾個人的工作，而是他承擔的責任，是否已經超過原本的職務與薪資所反映的範圍。

公司有人力困難，不應該永遠由員工承擔

有些公司確實會遇到經營上的困難。

可能因為訂單不穩定，暫時不敢增加人力；也可能因為預算有限，無法立即調整薪資。

站在經營者的角度，這些考量並非不能理解。

但問題在於，當公司決定不補人，原本需要有人完成的工作並不會因此消失。

這些工作最後往往會落到留下來的員工身上。

短時間內，大家或許願意互相配合。

可是如果半年、一年過去了，公司仍然沒有調整人力，也沒有重新檢視工作分配，就很容易讓員工感到不公平。

因為公司節省了人力成本，員工卻承擔了更多工作與壓力。

我認為，公司可以有經營上的難處，但不能因為員工願意幫忙，就把這份協助當成理所當然。

如果暫時無法加薪，至少應該清楚說明人力安排、重新確認工作優先順序，或調整部分不必要的工作。

而不是讓員工每天忙得團團轉，卻始終不知道這樣的日子還要持續多久。

有些員工不是不願意幫忙，而是不知道自己究竟要幫忙到什麼時候。

員工提出加薪，不代表只在乎錢

後來，林小姐終於找了一個機會，向主管反映自己的工作情況。

「主管，我想跟您談一下目前的工作內容。」

主管放下手上的文件，示意她繼續說。

「我原本負責行政，現在採購的工作也幾乎都由我處理。這半年來，我一直盡量把事情做好，但工作內容跟剛進公司時已經差很多了。」

她停頓了一下，才接著說：

「我想請問，公司有沒有可能重新評估我的職務和薪資？」

主管聽完，沉默了幾秒鐘。

「妳的辛苦我知道，調薪的事情，我會再跟公司提出申請。」

林小姐聽了，心裡稍微有了一點期待。

但她也明白，提出申請不代表一定會通過。

而且除了薪水，她還有另一件更在意的事情。

那就是，接下來公司究竟打算怎麼安排這些工作？

「那採購的部分，之後會有人接手嗎？」

主管想了想。

「現在人不好找，原本負責採購的同事還需要留在總公司支援一段時間，所以這邊的工作，可能還要再辛苦妳一陣子。」

林小姐點點頭，沒有再說什麼。

她知道主管願意幫忙申請調薪，也明白公司目前有人力安排上的困難。

只是，從最初的暫時幫忙，到現在已經過了半年，主管口中的「再辛苦一陣子」，究竟還要多久？

而剛剛提到的調薪申請，最後又會不會有結果？

這些問題，她心裡都沒有答案。

我認為，員工提出調薪，不一定代表他只在乎金錢。

有時候，他只是希望公司看見，自己的工作內容已經改變，所承擔的責任也比以前更多。

薪水當然重要，但被公平對待、被認真看待，同樣重要。

如果暫時無法調薪，至少應該讓員工知道，增加的工作責任會如何被安排與處理。

工作增加了，員工也要學會適時反映

不過，這樣的情況也提醒我們，員工不能總是等到自己承受不了，才開始討論工作分配。

當主管第一次要求協助其他業務時，其實就可以先確認，這項支援預計持續多久、原本的工作是否需要調整，以及遇到工作衝突時應該以哪一項為優先。

如果後來工作內容逐漸增加，也可以整理實際承擔的任務，找適當的時機與主管討論。

例如，原本每天只需要處理行政資料，現在還必須聯絡廠商、追蹤交期、處理採購異常，這些都可以具體列出來。

與其只說「我真的很忙」，不如讓主管清楚知道，工作究竟增加了哪些內容。

當然，提出問題不代表公司一定會立即加薪，也不保證工作量馬上減少。

但至少能讓雙方有機會重新確認職責，而不是讓額外的工作在沒有討論的情況下，逐漸成為固定安排。

願意承擔責任是一件好事，但懂得說明自己的工作負擔，同樣是一種職場能力。

不要讓員工的責任感，成為公司不必補人的理由

職場上，我們常常聽見主管說：

「這件事交給妳，我比較放心。」

對員工而言，這句話原本是一種肯定。

但如果每一次的信任，都伴隨著更多工作，卻沒有相應的支持與待遇，時間久了，再有責任感的人也可能感到疲憊。

一家公司需要願意負責的員工，也需要合理的工作分配與管理制度。

不能只因為某位員工能力好、願意配合，就不斷把其他人的工作交給他。

更不能因為事情最後都順利完成，就認為現有的人力安排沒有問題。

我始終認為，員工願意在公司需要的時候伸出援手，是一份難得的責任感。

但這份責任感，應該受到尊重，而不是被當成可以無限使用的資源。

員工願意幫忙，是一份責任感；但當幫忙變成長期的工作，公司就不應該再把它當成理所當然。

工作可以互相支援，責任也可以共同承擔。

只是當一個人長期做著超出原本職務範圍的工作，我們更應該問的，不是他還能不能繼續做下去，而是這樣的安排究竟合不合理。

畢竟，一個人的能力值得被肯定，他所付出的時間、專業與心力，也同樣值得被公平看待。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote