一個人做兩個人的工作，為什麼只領一份薪水？

2026-11-09 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：林小姐原本做行政，卻長期兼做採購相關工作。
  • 重點二：主管以暫時幫忙為由，半年後仍未補人也未調薪。
  • 重點三：文章強調應重視責任範圍、工作量與待遇是否相符。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

早上八點半，林小姐剛走進辦公室，便看見桌上放著幾張等待處理的採購單。

她放下皮包，打開電腦，先確認昨天廠商回覆的交貨日期，再查看今天有哪些物料即將進廠。

電話突然響了。

「林小姐，我們昨天通知的那批材料，今天方便安排送貨嗎？」

「我先確認一下，等一下回覆您。」

她掛上電話，正準備聯絡廠商，另一位同事又拿著文件走了過來。

「這份出勤資料今天要交給主管，麻煩妳幫忙整理一下。」

林小姐點點頭，將文件放在桌邊。

還不到上午九點，她已經有好幾件事情等著處理。

其實，她原本只是公司的行政人員。

負責文件整理、出勤資料及日常行政事務，並不需要每天聯絡廠商、確認物料交期，更不用處理採購相關問題。

這些工作，原本是另一位採購人員的職責。

只是後來那位同事被調往總公司支援，主管便請她暫時幫忙。

沒想到，這個「暫時」，一做就是半年。

原本只是幫忙，最後卻變成自己的工作

當初主管找林小姐談話時，說得很客氣。

「採購那邊最近人手不足，妳先幫忙處理一下，等人員安排好，就不用這麼辛苦了。」

林小姐想著，同事之間本來就應該互相協助，公司遇到人力調整，暫時多做一些事情也沒關係。

於是，她答應了。

剛開始，她只是幫忙整理採購單、聯絡廠商確認交貨時間。

後來，主管發現她處理得不錯，便陸續把詢價、下單、追蹤物料進度等工作交給她。

遇到廠商延遲交貨，也由她負責聯繫與協調。

原本兩個人分擔的工作，逐漸變成她一個人的責任。

三個月過去了，公司沒有安排新人。

半年過去了，公司也沒有安排其他人接手。

林小姐偶爾會想，自己是不是應該開口問問？

但每次看到主管忙碌的模樣，又覺得再等等好了。

直到有一天，她整理手邊的工作清單，才突然發現，自己每天處理的事情，早已超出原本的職務範圍。

然而，她的職稱沒有改變，薪水也還是原來的數字。

工作做得越好，為什麼反而越難減輕負擔？

職場上，有些員工做事認真、學習能力強，主管交代的事情總能順利完成。

這原本是一件值得肯定的事。

但有時候，能力越好的人，反而越容易接到額外的工作。

因為主管知道，交給他比較放心。

同事遇到問題，也習慣找他幫忙。

久而久之，原本不屬於他的工作，慢慢成為每天必須處理的事情。

更讓人無奈的是，當一個人已經習慣承擔這些責任，其他人反而可能忘記，那些工作原本不是他的職責。

林小姐就是如此。

她不是沒有抱怨過工作太多，只是每次向主管反映，得到的回答總是：

「妳不是一直都做得很好嗎？」

「現在這樣不是也處理得過來？」

聽起來像是在肯定她的能力，卻沒有真正回應她的困難。

她心裡忍不住想：

難道因為自己做得到，就代表應該一直做下去？

難道工作沒有出錯，就表示工作量合理？

我認為，這正是許多職場容易忽略的問題。

員工有能力完成更多工作，不代表公司就可以無限增加他的責任。

一個人做兩個人的工作，就應該領兩份薪水嗎？

談到這裡，也許有人會問：

既然接手了另一個人的工作，是不是就應該要求公司支付兩份薪水？

我認為，事情並不能這樣直接計算。

因為每個職位的工作內容、專業程度與責任範圍不同，不能單純以承接幾個人的工作，就認定應該領取幾份完整薪資

有時候，部門之間互相支援，也是正常的工作安排。

例如，同事請假時協助處理急件，或公司短期有人力調整，需要大家共同分擔工作。

這些情況，只要安排合理、責任清楚，通常都能透過溝通取得共識。

但如果原本的短期支援，逐漸變成長期固定的工作內容，情況就不同了。

尤其當員工不只增加工作量，還必須承擔更多責任、學習新的專業知識，甚至需要獨自處理原本由另一個職位負責的業務時，公司就應該重新檢視他的職務與待遇。

這不是要求公司每增加一件工作就必須加薪，而是希望付出與回報之間，能有合理的衡量標準。

真正需要討論的，不是一個人究竟做了幾個人的工作，而是他承擔的責任，是否已經超過原本的職務與薪資所反映的範圍。

公司有人力困難，不應該永遠由員工承擔

有些公司確實會遇到經營上的困難。

可能因為訂單不穩定，暫時不敢增加人力；也可能因為預算有限，無法立即調整薪資。

站在經營者的角度，這些考量並非不能理解。

但問題在於，當公司決定不補人，原本需要有人完成的工作並不會因此消失。

這些工作最後往往會落到留下來的員工身上。

短時間內，大家或許願意互相配合。

可是如果半年、一年過去了，公司仍然沒有調整人力，也沒有重新檢視工作分配，就很容易讓員工感到不公平。

因為公司節省了人力成本，員工卻承擔了更多工作與壓力。

我認為，公司可以有經營上的難處，但不能因為員工願意幫忙，就把這份協助當成理所當然。

如果暫時無法加薪，至少應該清楚說明人力安排、重新確認工作優先順序，或調整部分不必要的工作。

而不是讓員工每天忙得團團轉，卻始終不知道這樣的日子還要持續多久。

有些員工不是不願意幫忙，而是不知道自己究竟要幫忙到什麼時候。

員工提出加薪，不代表只在乎錢

後來，林小姐終於找了一個機會，向主管反映自己的工作情況。

「主管，我想跟您談一下目前的工作內容。」

主管放下手上的文件，示意她繼續說。

「我原本負責行政，現在採購的工作也幾乎都由我處理。這半年來，我一直盡量把事情做好，但工作內容跟剛進公司時已經差很多了。」

她停頓了一下，才接著說：

「我想請問，公司有沒有可能重新評估我的職務和薪資？」

主管聽完，沉默了幾秒鐘。

「妳的辛苦我知道，調薪的事情，我會再跟公司提出申請。」

林小姐聽了，心裡稍微有了一點期待。

但她也明白，提出申請不代表一定會通過。

而且除了薪水，她還有另一件更在意的事情。

那就是，接下來公司究竟打算怎麼安排這些工作？

「那採購的部分，之後會有人接手嗎？」

主管想了想。

「現在人不好找，原本負責採購的同事還需要留在總公司支援一段時間，所以這邊的工作，可能還要再辛苦妳一陣子。」

林小姐點點頭，沒有再說什麼。

她知道主管願意幫忙申請調薪，也明白公司目前有人力安排上的困難。

只是，從最初的暫時幫忙，到現在已經過了半年，主管口中的「再辛苦一陣子」，究竟還要多久？

而剛剛提到的調薪申請，最後又會不會有結果？

這些問題，她心裡都沒有答案。

我認為，員工提出調薪，不一定代表他只在乎金錢。

有時候，他只是希望公司看見，自己的工作內容已經改變，所承擔的責任也比以前更多。

薪水當然重要，但被公平對待、被認真看待，同樣重要。

如果暫時無法調薪，至少應該讓員工知道，增加的工作責任會如何被安排與處理。

工作增加了，員工也要學會適時反映

不過，這樣的情況也提醒我們，員工不能總是等到自己承受不了，才開始討論工作分配。

當主管第一次要求協助其他業務時，其實就可以先確認，這項支援預計持續多久、原本的工作是否需要調整，以及遇到工作衝突時應該以哪一項為優先。

如果後來工作內容逐漸增加，也可以整理實際承擔的任務，找適當的時機與主管討論。

例如，原本每天只需要處理行政資料，現在還必須聯絡廠商、追蹤交期、處理採購異常，這些都可以具體列出來。

與其只說「我真的很忙」，不如讓主管清楚知道，工作究竟增加了哪些內容。

當然，提出問題不代表公司一定會立即加薪，也不保證工作量馬上減少。

但至少能讓雙方有機會重新確認職責，而不是讓額外的工作在沒有討論的情況下，逐漸成為固定安排。

願意承擔責任是一件好事，但懂得說明自己的工作負擔，同樣是一種職場能力。

不要讓員工的責任感，成為公司不必補人的理由

職場上，我們常常聽見主管說：

「這件事交給妳，我比較放心。」

對員工而言，這句話原本是一種肯定。

但如果每一次的信任，都伴隨著更多工作，卻沒有相應的支持與待遇，時間久了，再有責任感的人也可能感到疲憊。

一家公司需要願意負責的員工，也需要合理的工作分配與管理制度。

不能只因為某位員工能力好、願意配合，就不斷把其他人的工作交給他。

更不能因為事情最後都順利完成，就認為現有的人力安排沒有問題。

我始終認為，員工願意在公司需要的時候伸出援手，是一份難得的責任感。

但這份責任感，應該受到尊重，而不是被當成可以無限使用的資源。

員工願意幫忙，是一份責任感；但當幫忙變成長期的工作，公司就不應該再把它當成理所當然。

工作可以互相支援，責任也可以共同承擔。

只是當一個人長期做著超出原本職務範圍的工作，我們更應該問的，不是他還能不能繼續做下去，而是這樣的安排究竟合不合理。

畢竟，一個人的能力值得被肯定，他所付出的時間、專業與心力，也同樣值得被公平看待。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote

精華 FAQ

  • 她原本只是公司的行政人員，主要負責文件整理、出勤資料和日常行政事務，後來又被要求協助聯絡廠商、確認交期、詢價、下單與追蹤物料進度，等於兼做採購工作。

  • 因為不同職位的內容、專業與責任範圍不一樣，不能只按工作數量直接換算薪資；但若長期增加責任、學習新技能，卻沒有職務與待遇調整，就顯得不合理。

  • 公司應清楚說明人力安排、重新分配工作優先順序，必要時檢視職務與薪資；員工也要及早整理實際工作內容，適時向主管反映，避免額外工作默默變成常態。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#薪水 #主管 #薪資 #工作職場 #職場工作態度 #職場生存法則

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2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#金鐘獎 #金馬獎 #楊貴媚 #表達力 #2026金鐘獎

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「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

2026-11-04 18:19 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI
圖片來源：AI

一篇原本只是詢問孩子管教方式的匿名貼文，竟意外揭開令人不寒而慄的「薑罰」爭議！近日，一名母親在臉書社團匿名發文，透露丈夫因女兒成績不理想、經常請假及課業問題，對孩子採取嚴厲體罰，甚至提及一種名為「薑罰」的懲罰方式。原本只是希望尋求其他家長的建議，沒想到貼文曝光後，卻讓大批網友震驚不已，直呼這早已不是普通管教，而是可能涉及兒少性虐待的嚴重事件。

母親透露，女兒哭訴時聲音甚至有些顫抖，讓她十分心疼。但由於自己平時較少參與孩子的日常管教，她也擔心直接與丈夫討論會引發夫妻爭執，因此決定先上網詢問其他家長的意見。沒想到，這篇求助文隨後引發的討論，遠遠超出她原本預期。

「薑罰」究竟是什麼？網友揭露恐怖含義：恐涉及性虐待

事件之所以迅速引發關注，關鍵就在於「薑罰」這兩個字。

不少網友起初對這個名詞感到陌生，甚至以為只是某種傳統體罰方式。然而，隨著相關討論逐漸增加，有網友指出，所謂「薑罰」通常是指利用生薑對人體私密部位的黏膜組織施加強烈刺激，部分描述甚至涉及侵入性行為。由於生薑中的刺激性成分可能造成黏膜灼熱、刺痛與組織損傷，若將這類方式強加於未成年人身上，不僅可能造成身體傷害，更可能涉及嚴重的性暴力與兒少虐待問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

也因此，許多網友認為，這起事件的重點早已不是孩子成績好不好、是否頂嘴，而是父親究竟對女兒做了什麼。不過，目前相關情節主要來自匿名貼文及網路轉述，尚無公開調查結果能證實事件中「薑罰」的具體實施方式。

原始貼文突然刪除！女孩現在安全嗎？成網友最大擔憂

就在事件引發大量關注後，原始匿名貼文傳出已遭刪除。有網友試圖聯繫發文者，希望提供協助，然而社團管理員表示，原始貼文已被刪除，後台也無法再取得相關資料。這個發展讓不少關注事件的網友更加擔憂。因為比起網路上的爭論，大家更想知道的是：那名曾經哭著向母親求救的女孩，如今是否已經獲得妥善保護？目前尚未有足夠公開資訊可以確認女孩的安全狀況，也無法確定是否已有相關單位介入調查。事件真相仍有待釐清，但若涉及未成年人遭受侵入性傷害，已不能僅以家庭內部的管教爭議看待。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

圖片來源：截取粉專
圖片來源：截取粉專

從「薑罰」爭議看兒少保護：孩子求救時，大人該做什麼？

在台灣，若發現兒少疑似遭受虐待，可以撥打113保護專線通報；若有立即危險，則應撥打110尋求警方協助。

「薑罰」事件的真相仍待調查，但有一件事值得所有家長思考：孩子犯錯可以教育，卻不應該用傷害來換取服從。而那名曾經哭著求救的女孩，是否已經得到保護，或許才是這起事件最需要被持續關注的問題。

圖片來源：AI
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#體罰 #教育 #性侵 #家暴 #未成年

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沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

2026-10-31 23:05 郭玉如
圖片來源：Ai製圖
圖片來源：Ai製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沈玉琳重病後再奪金鐘，感言強調掌聲消失後的陪伴更珍貴。
  • 重點二：文章借李志勳重讀《論語》，反思人生挫折與自我價值。
  • 重點三：從三十而立、求諸己到窮則變，重新定義成功與選擇。

去年，沈玉琳還在熟悉的攝影棚裡帶給觀眾歡笑，沒想到一場重病，讓他從錄影現場走進醫院病房。原本習以為常的工作與生活，突然有了變化，連每天能夠正常生活，都成了一件需要珍惜的事。

​2026年金鐘獎頒獎典禮，沈玉琳與殷悅憑藉《11點熱吵店》獲得綜藝節目主持人獎。重新站上舞台的他，感謝醫療團隊的照護，也感謝太太和朋友一路陪伴。他在得獎感言中提到：人生真正值得珍惜的，是掌聲消失以後，還有人願意陪伴自己、給自己機會。

​這段話讓我想了很久。一個長期站在鏡頭前、靠著幽默感帶給觀眾歡笑的人，經歷重病、暫時離開工作，再次拿到金鐘獎座時，對成功的理解，或許已經有了不同的重量。

​最近，我讀到一本書《2000年後，論語重新回答今天的人生》，作者李志勳是一位韓國律師。她的人生並沒有按照理想中的路線發展，司法考試落榜、長達十四年的陸軍法務官生涯、職場升遷挫折，以及婚姻和憂鬱症帶來的考驗，都讓她開始重新思考自己的人生。

​一位韓國律師，為什麼會在人生遭遇困境時，重新拿起2500年前的《論語》？讀著這本書，我開始思考：當一個人努力了許多年，人生卻沒有變成自己原本期待的樣子，究竟該如何看待自己？

​我們熟悉的孔子，是課本裡那位教導仁義禮智信的至聖先師，卻容易忘記，他自己也曾懷抱理想，四處奔走，卻屢屢遭遇現實挫折。

​當一位韓國律師把自己的生命經驗放進《論語》，而我們又從沈玉琳的經歷看見類似的提問，我才發現，這些古老文字之所以能流傳千年，正因為不同時代的人，都有需要重新思考人生的時刻。

重新理解「三十而立」：人生不必按照別人的時間表前進

​孔子說：「三十而立。」​這句話，我們從小背到大。長大後，卻常常把它變成一張追趕自己的成績單：三十歲應該有穩定工作、結婚生子、買房置產，彷彿到了某個年紀，就必須交出符合社會期待的答案。

​三十歲還沒買房、沒結婚，四十歲工作還沒有起色，五十歲仍然對現況不滿意，好像只要落後同齡人，就得承認自己不夠成功。可是，孔子說的「立」，真的只是這些外在條件嗎？

​李志勳透過自己的生命經驗，重新思考「而立」的意義。當司法考試不如預期，當職場發展與原本想像出現落差，當年輕時設定的目標未必能夠實現，究竟該如何看待自己的價值？

​或許，真正的「立」，是逐漸認識自己，知道自己重視什麼，也能建立不完全依賴外界評價的價值標準。一個人能不能站穩，未必取決於他在幾歲時完成多少事情，也可能取決於他是否清楚自己想成為什麼樣的人。

君子求諸己：別把人生的方向交給外在環境

《論語》有一句話：「君子求諸己，小人求諸人。」李志勳在面對人生挫折時，重新思考這句話，也讓我想到我們平常遇到不順遂時的反應。

​考試失利，我們可能責怪制度不公平；職場升遷不順，可能抱怨主管不給機會；努力了很久，結果卻不如預期，也可能一再追問，為什麼命運偏偏如此安排？

​外在環境確實會影響一個人的發展，有些困難也不是靠個人努力就能解決。但如果我們把所有注意力都放在無法改變的事情上，很容易連原本能夠掌握的部分，也一起失去了。「求諸己」提醒我們，可以先問問自己：眼前的處境，有哪些事情還能調整？哪些能力還能繼續累積？下一步可以做什麼？

​這並不是要求每個人獨自承擔所有困難。沈玉琳經歷重病，有醫療團隊的專業照護，也有太太、朋友的陪伴。我們可以接受別人的幫助，也可以承認自己有做不到的事情，同時盡力做好自己能掌握的部分。

窮則變，變則通：花了很多年走的路，走不通時怎麼辦？

​《易經》有一句話：「窮則變，變則通，通則久。」這句話放在李志勳的人生經歷中，格外值得思考。

​司法考試落榜，十四年的陸軍法務官生涯，以及後來面對的職場升遷問題，都讓她有機會重新檢視自己的人生方向。當一個人已經走過這麼長一段路，還有沒有勇氣承認自己需要改變？

​孔子在《論語》中也說：「君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比。」這提醒我們，不必執著於某一種固定的做法，也不需要因為過去一直這麼做，就認定未來只能照著相同的方式走。面對不同的處境，應該依照事情是否合宜，重新思考自己的選擇。

​我們常常害怕改變，因為改變意味著必須放下原本的計畫。但司法考試失利，不代表一生沒有出路；職涯發展不如預期，也不代表過去的努力毫無價值。人生可以轉彎，也可以重新選擇。過去投入的時間無法收回，但我們仍然可以決定，接下來要往哪裡去。

重新定義成功：掌聲消失以後，還有什麼值得珍惜？

​這是沈玉琳金鐘得獎感言中，最讓我有感觸的地方。我們花了很多時間追求成就，希望自己的努力得到肯定，希望能力被看見，也希望有一天能站上自己期待的舞台。這些追求沒有錯，但如果有一天，原本擁有的掌聲消失了，我們還能從哪裡找到自己的價值？

​李志勳透過重新閱讀《論語》，整理自己與人生的關係。書中談到的「知命」，也讓我有新的體會。孔子所說的知命，並非消極地接受命運安排，而是在理解人生有其限制之後，仍然清楚自己可以如何選擇、如何生活。

​人的一生有許多事情無法預先安排。健康可能出現變化，工作可能遭遇挫折，原本期待的成就也可能因為種種原因而無法實現。

​沈玉琳重病後重新站上金鐘舞台，讓我們看見一個熟悉的主持人再次獲得肯定；而他在得獎時感謝醫療團隊、太太和朋友，也讓我重新思考，當一個人經歷生命的重大考驗，身邊那些願意陪伴的人，究竟有多麼珍貴。

​掌聲會隨著典禮結束而散去，獎座也會隨著時間成為收藏。但曾經有人在你生病時照顧你，在你無法工作時陪伴你，在你離開舞台之後，仍然願意給你重新出發的機會，這些情誼往往會成為生命中難以取代的記憶。

​讀完《論語》，我重新思考：當人生不如預期，我們還能怎麼走？

​李志勳用自己的生命經驗重新閱讀《論語》，讓我看見經典與現代生活之間的連結。孔子沒有保證每個人都能一路順遂，李志勳也沒有因為讀了《論語》，就讓司法考試、職場、婚姻與憂鬱症帶來的難題全部消失。但透過這些文字，我們可以重新思考自己與人生的關係。

​讀到書中的最後一句話，我特別喜歡：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

我特別喜歡「不爭氣」這三個字。它沒有假裝人生總能順利，也沒有要求一個人永遠表現得很好。考試可以失利，職涯可以受挫，人生也可能因為疾病而改變原有的方向，但我們不必因為某一段路走得不理想，就把自己整個人判定為失敗。

​雖然我經常在自己課堂上和學生分享古人的文字，但有時候，一句讀了千百遍的經典，直到自己經歷某段人生，才會突然讀出不同的滋味。

​2500年前，孔子思考人生的困境；兩千多年後，李志勳在自己的生命經驗中重新讀懂《論語》；今天，沈玉琳重病後再次站上金鐘舞台，也讓我們看見，人生即使經歷意想不到的轉折，依然可能迎來新的篇章。

年輕時讀「三十而立」，想到的是成就；經歷生活考驗後讀「君子求諸己」，想到的是自己還能做些什麼；當原本的路走不通，再讀「窮則變，變則通」，才明白人生還有重新選擇的可能。而當有一天，我們也經歷掌聲消失的時刻，希望還能記得李志勳寫下的那句話：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

精華 FAQ

  • 他認為真正值得珍惜的，不只是舞台上的掌聲與獎座，而是掌聲消失後，仍願意陪伴自己、給自己機會的人，尤其是在重病之後更顯可貴。

  • 因為李志勳的人生經歷了考試失利、職涯挫折、婚姻與憂鬱症考驗，她藉由《論語》重新理解人生限制，也讓作者思考古典智慧如何回應現代困境。

  • 文章認為成功不必完全符合社會時間表，真正的價值在於建立自我認同、懂得向內求諸己，並在走不通時勇於調整方向，接受轉彎與重新開始。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#沈玉琳 #金鐘獎 #工作職場 #好書推薦

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2026-11-01 20:58 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者觀察到同學A常遲到，卻總是從容優雅、不慌不忙。
  • 重點二：她因此聯想到，遲到者可能是接受事實後，轉而掌控心態。
  • 重點三：文章引用GoogleAI說明B型人格時間感較慢，並非對時間不敏感。

#從容優雅

某娃的小學同學A

現在國中依舊同校 

應該是個遲到大王

明明七點半要到校

但偶爾在我出門上班

快八點時巧遇那孩子

態度永遠從容不慌張

就像當時才七點出頭

搞得我都有點錯亂~

不是早就目送某娃出門

還覺得她老壓線不開心耶

那天又看到同學A

依舊從容優雅~

突然好奇這孩子的心態

莫非是因遲到已是事實

改變不了乾脆轉變心態

像是主動拿回掌控權

欣然接受也大方承擔

為此特地問了GoogleAI

其中一個答案挺促咪的~

說這是典型的B型人格

相較於時間觀念強且易焦慮的A型人格

B型人格的時間體感較慢

甚至有研究顯示~

A型人格主觀感受的1分鐘可能只有58秒

B型人格感受的1分鐘則長達67秒

他們對時間的流逝不太敏感~~><

((這段純粹因感覺有趣才分享~))

頻率不要太高的話

遲到依然從容這心態

或許對易焦慮者來說值得參考囉~!!

精華 FAQ

  • 作者形容同學A即使接近上課時間才現身，態度仍然很從容優雅，完全沒有慌張感，讓人感覺她似乎對遲到這件事早已習以為常。

  • 因為作者好奇同學A面對遲到時為何能如此鎮定，便猜想她可能是把遲到視為既定事實，轉而調整心態，像是主動拿回掌控權。

  • 文章提到GoogleAI認為B型人格的時間體感較慢，對時間流逝不太敏感；甚至舉例說A型人格主觀1分鐘約58秒，B型人格則可能感受成67秒。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時間

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曾以為黃仁勳是愛情最美的模樣！如今婚外情風波爆發，才懂我們看到的只是人設

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2026-11-09 09:00 失敗要趁早-張念慈
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌，過去輝達僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌，過去輝達僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳坦承婚外情，向妻兒與員工致歉。
  • 重點二：事件牽涉外國情報疑慮與AI晶片出口管制。
  • 重點三：外界反思過度相信名人形象與完美人設。

​「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。」63歲輝達執行長黃仁勳，坦承與涉嫌替中國從事情報工作的女子婚外情

真的沒想到，今天一早竟然看到黃仁勳坦承婚外情的新聞！

​先前輝達強調雙方只是正常商務往來，如今黃仁勳卻在致員工的信中坦言，自己的行為沒有任何藉口，深感抱歉，願意承擔全部責任。輝達董事會也宣布成立獨立委員會，聘請外部律師調查黃仁勳是否成為外國情報機構鎖定的目標。這起事件不只涉及婚外情，還牽扯美國AI晶片出口管制、情報安全，甚至美中科技競爭。

最令我感慨的是，黃仁勳一直是我非常欣賞的企業家。不只是因為他帶領輝達迎接AI浪潮，更因為他幽默、親民，還有一段令人羨慕的愛情故事。17歲愛上初戀女友，說妻子是自己唯一交往過的女人，被網友封「純愛戰士」、「寵妻魔人」，他隨身不離的招牌皮衣是妻子親手挑的。沒想到，如今竟然是他親口承認，背叛了陪伴自己大半輩子的妻子。

17歲愛上妻子，曾被視為科技界的深情好男人

​黃仁勳和妻子的愛情故事，一直是大家津津樂道的話題。兩人在美國奧勒岡州立大學相識。當時黃仁勳17歲，Lori19歲。電機工程課程有250名學生，只有3名女生。為了追求Lori，他主動邀請她每週一起寫功課，還保證能幫她拿到好成績。兩人就這樣從同學成為戀人。

​交往5年後，黃仁勳向Lori求婚。他甚至曾向妻子許下承諾，30歲以前一定要當上執行長。1993年，30歲的他共同創辦輝達，真的實現了年少時的承諾。過去黃仁勳來台灣，媒體也經常拍到夫妻牽手逛街、一起吃美食的畫面。連他身上那件全世界都認得的招牌黑色皮衣，也曾透露是妻子幫忙挑選的。

從學生時代的初戀，到成為全球最成功的科技企業家之一，Lori一直是他公開人生故事中非常重要的角色。這樣的愛情故事，怎麼能不讓人羨慕？

先前強調只是商務往來，如今卻承認婚外情

​這起風波，其實從10月底就開始延燒。美國情報官員懷疑，中國籍女子黃樂可能受到中國國家安全部吸收，接近黃仁勳蒐集與先進AI晶片有關的資訊，甚至試圖影響美國對中國的晶片出口政策。

黃樂曾任職新加坡資料中心公司Megaspeed International，該公司也是輝達的客戶之一。面對媒體質疑，輝達先前強調，黃仁勳每年都會與數千名客戶和企業主管接觸，與黃樂的往來屬於正常商務互動。

​直到11月8日，事情出現重大轉折。黃仁勳在致員工的信中，親口承認對妻子不忠，並表示家人多年來給予他愛與支持，自己卻辜負了他們。他坦承傷害了妻子與孩子，也破壞了家人共同建立的生活，希望未來能重新贏得他們的信任。對於國安疑慮，他表示將全力配合調查。

​如今，美國國會也已介入，要求黃仁勳於11月18日進行閉門簡報，說明與黃樂的往來及輝達的資訊安全措施。這起事件，從原本的私生活風波，擴大成企業治理、國安與科技產業的重要議題。

我們是不是太容易相信一個人的外在形象？

​看到這則新聞，我其實有很深的感觸。過去幾年，黃仁勳在台灣幾乎被捧上神壇。他穿著皮衣發表演講，大家為他歡呼。他走進夜市，吃什麼、買什麼，都能成為新聞。他分享與妻子從學生時代相識相戀的故事，讓無數人羨慕他不只事業成功，還有一段令人稱羨的婚姻。

​可是，我們真的了解他嗎？我們看到的，終究只是他在公開場合展現的樣子，是媒體拍攝的畫面，是他在訪談中願意分享的故事。至於夫妻私底下如何相處，婚姻裡經歷過什麼，我們根本無從得知。我想，這也是這起事件最值得反思的地方。

當我們欣賞一個人的成就，很容易連帶相信，他在其他方面一定也同樣優秀。我們看到一段令人羨慕的愛情故事，也很容易以為，他們一定過得很幸福。可是，我們畢竟不是當事人。一個人在事業上的成功，不代表他在感情裡不會犯錯；一個人公開表現得多麼深情，也不代表我們真正了解他的婚姻。

黃仁勳對AI產業的貢獻，不會因為這次婚外情就憑空消失。但同樣地，他在事業上的成功，也不能成為替婚姻背叛開脫的理由。我們可以欣賞一個人的才華，卻不必把他當成完美的人。

希望黃仁勳不只向全世界道歉，更能好好彌補妻兒

​在這起風波裡，我最在意的，其實還是那位陪伴黃仁勳走過數十年的妻子Lori。從17歲相識，到結婚、生兒育女，再到丈夫成為全世界最成功的科技企業家之一。他們共同走過的人生，遠比外界看到的照片和訪談更加漫長。我真的希望，黃仁勳不只是因為新聞曝光，才向員工、董事會和股東表達歉意，更能夠誠實面對妻子和孩子，尊重他們的感受，用實際行動彌補自己造成的傷害。

​畢竟，對輝達而言，這是一場必須嚴肅面對的企業治理與國安調查。但對妻子和孩子而言，這是家庭裡最珍貴的信任受到傷害。公司可以成立調查委員會，股東可以要求資訊揭露。可是，妻兒心裡的傷，沒有任何一份公開聲明能夠代替修復。

​我依然欣賞黃仁勳的才華，也肯定他對科技產業的貢獻。希望黃仁勳這次不只努力守住輝達，也能好好面對自己的家庭。畢竟，讓全世界相信你有多厲害，和讓最親近的人重新相信你，是兩件完全不同的事。而後者，可能比前者更難。



精華 FAQ

  • 他在致員工信中坦承對妻子不忠，並表示自己的行為傷害了家人、沒有任何藉口。由於他長期被塑造成深情好男人，這次承認讓外界感到形象反差極大。

  • 因為事件還涉及中國籍女子是否受情報機構吸收、是否接近黃仁勳蒐集AI晶片資訊，以及是否影響美國對中國的出口政策，因此已上升到國安與科技競爭層面。

  • 文章認為，外界常因一個人在事業上的成功，就連帶相信他在感情與人格上也完美，但我們其實只看到公開形象。欣賞才華可以，但不必把任何名人視為完美。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#愛情 #黃仁勳 #婚外情 #工作職場

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