人生走到冬天，還能看見太陽嗎？從「立」與「冬」讀懂古人的智慧

AI重點 文章重點整理： 重點一： 「立」字本義是人站在大地上，象徵立足與開始。

「立」字本義是人站在大地上，象徵立足與開始。 重點二： 「冬」字關聯終結與結冰，呈現四季收束的觀察。

「冬」字關聯終結與結冰，呈現四季收束的觀察。 重點三：古文「冬从日」暗藏太陽意象，呼應陰極陽生。

我們都知道冬天來了，卻很少有人注意到：古人在某個「冬」字的古文字形裡，竟然放進了一個太陽。寒冷的季節、水凝結成冰，以及象徵光明的太陽，三種看似不同的意象，竟然同時出現在一個字裡。這個發現，讓我重新翻開東漢許慎的《說文解字》，再對照清代段玉裁的《說文解字注》，想看看古人究竟如何理解冬天。

每年立冬，台灣人的餐桌總會出現熟悉的風景。麻油雞、薑母鴨、羊肉爐輪番上場，街頭巷尾飄著濃濃的藥膳香氣，大家忙著進補、添衣，提醒自己天氣轉涼了，冬天正式來了。只是，除了吃進補、換季穿衣，我們是否曾想過，這兩個字背後，還藏著什麼樣的文字智慧？

一、「立」字的秘密：一個人站在大地上，才是真正的立足

我們平常解釋二十四節氣中的「立」，通常會說是建立、開始，代表某個季節正式登場。但如果翻開許慎的《說文解字》，再對照段玉裁的《說文解字注》，就會發現「立」字的本義，遠比季節的起點更有畫面感。

《說文解字》原文作：「立，住也。」段玉裁在《說文解字注》中進一步考證，指出「住」字是後人誤改，應校正為「侸（立也）」，並修正字形結構，確認為「从大在一之上」。宋代徐鉉等人的補充解釋則是：「大，人也。一，地也。」

完整的文字解釋是：「立，侸也。从大在一之上。大，人也。一，地也。會意。」仔細想想，這個字其實很有意思。「大」代表人，「一」代表地，一個人站立在土地之上，便構成了「立」字。古人用簡單的線條，留下了一個人腳踏土地的畫面。原來，一個看似抽象的「開始」，在文字的源頭，竟然有著如此具體的形象。

這也讓我想到，每到歲末年終，我們總有忙不完的事情。工作有追不完的進度，家庭有處理不完的大小事，還有各種考核、期限與年度目標。每天忙著往前趕，有時候連自己為什麼這麼忙，都來不及想清楚。

可是，從「立」字的構形來看，人要站立，總得先有腳下的土地。對我而言，這正是立冬的第一個提醒：一年走到這個時候，不妨看看自己站在哪裡，是否還記得當初為什麼出發，又有哪些事情值得繼續努力。

二、「冬」字的真相：冬天的本義，竟然藏著「終」與「冰」

再來看看「冬」。現代人想到冬天，第一個反應大概就是寒冷、低溫，以及衣櫃裡該拿出來的厚外套。但古人造「冬」字時，觀察的角度其實更貼近四季運行的規律。

許慎《說文解字》記載：「冬，四時盡也。从仌从夂（𠔾）。夂，古文終字。」這句話裡有兩個值得留意的地方。首先是「四時盡也」，冬天代表四季運行到了最後一個階段。段玉裁在《說文解字注》中補充：「冬之爲言終也。」這是古漢語常見的聲訓方式，透過讀音相近的字來解釋字義。「冬」與「終」音近義通，點出了冬天作為一年四季收束階段的意義。

接著，還有更有趣的部分。段玉裁引用《考工記》的文字：「水有時而凝，有時而釋。故冬从仌。」完整的段注為：「冬，四時盡也。冬之爲言終也。考工記曰：水有時而凝，有時而釋。故冬从仌。」

這裡的「仌」，就是「冰」的古文字形。古人觀察到水會隨著氣候變化，時而融化流動，時而凝結成冰。「釋」是冰融化、水重新流動；「凝」則是水逐漸結冰。因此，「冬」字採用「仌」作為構形的一部分，記錄了寒冷季節裡水的自然變化。

這個觀察讓我想到，水有時凝結成冰，有時重新融化流動。水並沒有因此消失，只是改變了原有的形態。人生也有一些類似的時刻：努力了一整年，成績還沒出來；準備了很久，機會仍未到來；有些事情明明很在意，卻只能暫時放在心裡。

冬天在古人的眼中，是四季走到盡頭的時節。這個「終」，讓我想到有些事情告一段落，也許正好能替下一段旅程騰出空間。原本流動的水凝結成冰，等到氣溫回暖，又會重新流動，這正是自然界隨著季節變化的規律。

三、最令人驚喜的文字彩蛋：「冬」字裡竟然藏著一輪太陽

如果前面兩個考據已經讓人對「立冬」有了不同理解，那麼第三個發現，是我最想分享給大家的部分。

在《說文解字》中，許慎還記載了一個與「冬」有關的古文字形：「𠔙，古文冬从日。」段玉裁《說文解字注》則以「𣆼」記錄這個古文形體，並註明：「𣆼，古文冬。从日。」

仔細看這段文字，會發現古人在構造「冬」字的某種古文字形時，竟然把象徵太陽的「日」放進了字形之中。太陽代表光明，也讓人聯想到溫暖與陽氣；冬天則是四季運行的終點，是水凝結成冰、萬物逐漸收藏的季節。這兩種看似不同的意象，竟然同時出現在古文字的記錄裡。

這個字形讓我想到中國傳統思想裡的「陰極陽生」。冬至是一年之中白晝最短的時刻，過了冬至，白晝便逐漸延長。古人觀察天地陰陽消長，在寒冷的季節裡，也看見陽氣重新萌動的契機。

當然，古文字的構形有其歷史脈絡，不能僅憑字形就斷定造字者的完整哲學意圖。不過，從「古文冬从日」這條文字記錄來看，冬天與太陽確實在古人的文字世界裡留下了有趣的連結。

我尤其喜歡這個畫面：當天地逐漸寒冷，水開始凝結，萬物進入收藏的時節，古老的「冬」字裡，卻仍然保有太陽的身影。這讓我想起歲末年終的生活。每到一年的最後幾個月，我們總會開始盤點這一年做過的事情。有人完成了期待已久的目標，有人經歷了工作上的挫折，有人告別了重要的人，也有人努力了很久，卻還看不見成果。

生活偶爾會像冬天，外在環境變得寒冷，原本期待的事情也暫時沒有下文。但那個藏在古文字裡的「日」，讓我想到另一種可能：即使有些日子不如預期，太陽依然存在，值得期待的事情也可能正在醞釀。

立冬的三個文字密碼，藏著古人對生活的理解

重新讀過《說文解字》與段玉裁的考證，我對立冬這兩個字有了不同的感受。

「立」，从大在一之上。大是人，一是地，一個人站在大地上，提醒我們找到自己的立足點。「冬」，四時盡也。冬之爲言終也，並且从仌，記錄水凝結成冰的自然現象。它讓我們看見四季運行的收束，也看見水在不同溫度下的形態變化。古文「冬」从日。這個藏在文字裡的太陽，則讓冬天多了一層值得玩味的意象。

今年立冬，我還是會想到麻油雞與薑母鴨，也會記得替自己添件外套。不過，當我再次看見「立冬」兩個字時，腦海裡浮現的會是另一幅畫面：一個人站在土地上，身旁是逐漸凝結的水，天空裡仍有太陽。

一年又走到了尾聲。那些尚未完成的事情，那些來不及實現的期待，那些曾經讓自己感到疲憊的日子，都將成為這一年生命經驗的一部分。也許，有些事情還沒有答案，有些努力還沒看見結果，但我們仍然可以替自己保留一點時間，整理這一年的收穫與遺憾。

今年立冬，如果要用一個字形容你的生活，你會選哪一個？是「立」，代表這一年無論經歷多少事情，仍然一步一步走到了今天；是「冬」，代表有些事情暫時告一段落，需要時間整理；還是那個藏在古文字裡的「日」，提醒自己，即使有些日子不如預期，心裡依然有值得期待的事情？我想知道，今年的你，心裡還留著哪一輪太陽？