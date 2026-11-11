2026-11-11 11:02 潮健康
台灣11月7日才立冬：挪威早在10月14日就入冬？一隻手套揭開北歐古老曆法的秘密
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：挪威傳統木杖曆法Primstav將10月14日視為冬季起點。
- 重點二：木杖上的連指手套符號象徵寒冷來臨與準備禦寒。
- 重點三：北歐冬季強調順應氣候，仍維持戶外活動與健康習慣。
從Primstav木杖曆法到冬季戶外生活，看挪威人如何順應自然節律迎接漫長寒冬11月7日將迎來二十四節氣中的「立冬」，台灣民眾開始感受季節轉換。然而，在距離台灣數千公里的挪威，傳統曆法早在10月14日便已迎接冬半年的開始。
有趣的是，挪威古人用來標記冬季到來的，不是雪花，也不是太陽，而是一隻刻在木杖上的連指手套。這根名為Primstav的木杖曆法，記錄的不只是日期，更是北歐人與自然環境共同生活的歷史。
圖說：挪威傳統木杖曆法Primstav將一年分為夏、冬兩個半年，10月14日的冬季起點常以連指手套作為象徵。這項源自中世紀的傳統，反映北歐農業社會依照季節安排生活的文化智慧。(照片來源：Norsk Folkemuseum)
一根木杖就是萬年曆 翻面代表冬天來了根據挪威科學新聞網站Science Norway於2025年10月16日刊登的歷史報導，Primstav從中世紀起便廣泛使用於挪威，直到近代仍可見其文化影響。
這種木製萬年曆通常有兩面，一面代表夏半年，另一面代表冬半年。木杖上刻有十字架、斧頭、魚及手套等符號，用來標記重要節日與季節活動。
每年10月14日，傳統上稱為「冬夜」（Vinternatt），人們便將木杖翻到冬季那一面，象徵寒冷季節正式開始。奧斯陸大學歷史學教授Jon Vidar Sigurdsson接受Science Norway訪問時表示，Primstav曾是傳統農業社會安排日常工作與重要節慶的工具。
為什麼冬天的符號是一隻手套？在許多Primstav木杖上，10月14日的標誌是一隻連指手套（Mitten）。歷史學界對手套符號的起源仍有不同解釋。有研究者認為可能與教宗手套有關，也有人認為它單純象徵寒冷季節。
Sigurdsson認為，後者是較有可能的解釋。對生活在北歐的農業社會而言，如何準備禦寒衣物，顯然比遙遠的宗教象徵更貼近日常生活。
此外，10月14日也與基督教傳入前的北歐秋季祭典(Høstblot)有關。當時人們透過聚會與祭祀，感謝農作收成，並祈求來年平安豐足。隨著宗教與社會變遷，祭典形式逐漸消失，但冬季起點的文化意義仍被保留下來。
北歐冬季生活 寒冷不代表停止活動從古老曆法延伸到現代生活，挪威人仍須面對冬季日照縮短、低溫及戶外活動條件改變等挑戰。不過，季節變化並不代表必須停止戶外活動。
挪威衛生署(Helsedirektoratet)依據身體活動科學證據提出，成年人每週應累積150至300分鐘中等強度活動，或75至150分鐘高強度活動，並每週至少進行兩天肌力訓練。
圖說：挪威冬季日照縮短、氣溫下降，但適當保暖與規律活動仍是健康生活的重要環節。從冬季散步到滑雪，北歐人的戶外生活展現順應季節、持續活動的生活方式。
冬季散步、健走、滑雪及其他適合個人體能的活動，都可以成為維持規律運動的方式。活動時仍須留意天氣、路面結冰及保暖需求。這也呈現北歐生活文化的重要特色：順應季節調整生活方式，而非完全避開寒冷的自然環境。
從挪威立冬文化看見健康生活的日常累積長期引進挪威營養保健產品的北極熊媽媽，持續透過北歐生活文化與健康資訊，介紹挪威人的日常生活方式。從古代Primstav提醒人們準備手套，到現代家庭依照天氣調整衣著、活動與飲食，季節轉換始終是重新檢視生活習慣的契機。
無論是台灣11月7日的立冬，或挪威10月14日的Vinternatt，兩種文化都反映人類對自然節律的觀察。迎接冬季不只是添加衣物，更包括維持均衡飲食、規律作息與適當身體活動。古老木杖上的一隻手套，也為現代生活留下簡單的提醒：隨著季節改變，照顧自己的方式也需要適時調整。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
參考資料：
–Sciencenorway, It’s now time to put on your mittens, according to the runic calendar
–Norwegian Directorate of Health (Helsedirektoratet), General Recommendations for Adults and Older Adults (Original publication in Norwegian)
–WHO, Physical activity
原文出處：台灣11月7日才立冬：挪威早在10月14日就入冬？一隻手套揭開北歐古老曆法的秘密
精華 FAQ
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Primstav通常分為夏、冬兩面，10月14日傳統上稱為「冬夜」，人們會把木杖翻到冬季那一面，象徵寒冷季節正式開始，也提醒農業社會調整工作與生活節奏。
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學界對手套符號來源有不同看法，有人認為可能與宗教象徵有關，但較常見的解釋是它直接代表寒冷季節，提醒北歐居民及早準備保暖衣物，更貼近日常生活。
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文章指出，挪威冬季雖然日照縮短、氣溫降低，但仍可透過散步、健走、滑雪等方式保持運動，並注意保暖與路面安全，以順應季節而不是完全停止戶外活動。