為什麼知道很多道理，生活卻沒有變好？《幸福的習慣》提醒：先從小事開始

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者指出改變失敗，常因目標訂得太大、太難持續。

作者指出改變失敗，常因目標訂得太大、太難持續。 重點二： 書中主張用1分鐘的小行動，啟動生活的正向螺旋。

書中主張用1分鐘的小行動，啟動生活的正向螺旋。 重點三：SPIRE幸福模型提醒幸福需兼顧精神、身體、心智等面向。

你有沒有發現一件很奇怪的事？我們知道早睡比較健康，卻總是捨不得放下手機；知道運動對身體好，卻能為自己找出一百個不運動的理由；買了一本又一本書，聽了一堂又一堂課，真正改變的生活習慣卻少得可憐。

​最令人沮喪的是，我們明明知道該怎麼做，卻一次又一次敗給原來的自己。明明列好了計畫，最後卻只剩下滿滿的自責，甚至開始懷疑自己是不是不夠自律。​聽《樊登說書》，一開始樊登就提出了一個讓我很有感觸的觀點：

人既不是理性的動物，也不是感性的動物，人是習慣的動物。

這句話太打中人心，因為我們懂得很多道理，卻不一定能把道理變成生活中的行動。這也是《幸福的習慣》這本書吸引我的地方。作者希望提供一套方法，讓我們運用最小的力量，在日常生活中建立一些以分鐘計的小習慣。

​聽完節目，我又特地上網搜尋相關書訊，愈看愈覺得這個觀念值得分享，因為它讓我重新思考：或許我們一直努力改變自己的方法，可以有另一種選擇。

​這本書的作者泰勒．本－沙哈爾（Tal Ben-Shahar）博士，是積極心理學與領導力研究專家，擁有哈佛大學心理學碩士學位，以及哲學和組織行為學博士學位。他曾在哈佛大學開設「積極心理學」與「領袖心理學」課程，受到學生高度歡迎，被譽為「哈佛大學最受歡迎的導師」。

​沙哈爾博士同時是「潛能人生」、幸福研究院（Happiness Studies Academy）、梅蒂夫中心與快樂頻道的聯合創始人暨首席學習官，也長期擔任多家知名跨國公司的特聘心理諮詢師與培訓師。他在《幸福的習慣》中提出的四個重要洞察，讓我們有機會重新檢視自己的生活方式。

​一、你一直無法改變，可能是因為一開始就把目標訂得太大

​每次下定決心改變，我們總喜歡來一場大規模整頓。從明天開始，每天運動一小時、閱讀三十頁、晚上十一點以前睡覺，最好連飲食也一起控制。計畫表寫得密密麻麻，彷彿只要把每一項都列出來，理想中的自己就會出現。

​但生活哪有那麼配合？一場臨時會議、一份還沒批改完的作業、孩子突然需要協助，原本排好的計畫就開始瓦解。最後，運動沒做、書沒讀，連原本想早睡的目標也一起放棄。

​沙哈爾博士提出一個值得思考的觀點：自我提升屢屢失敗，未必是因為意願不足，而可能是努力的方向出現偏差。我們總希望一次改掉所有不滿意的地方，為自己設定過高的標準，卻忽略了人的時間、體力與意志力都有其限制。當目標大到讓人難以開始，即使勉強開始，也容易因為過程太辛苦而半途而廢。

​更麻煩的是，當計畫中斷，我們往往把責任全部推給自己，認為自己不夠自律、不夠努力。原本想透過自我成長讓生活變好，最後卻變成另一種自我懲罰。或許，我們需要先調整的不是意志力，而是對自己的要求。與其每次都期待脫胎換骨，不如先找一個真正做得到的起點。

​二、最小可行干預：用一分鐘的小行動，啟動生活的正向螺旋

​既然高強度的自我改造難以持續，究竟該如何跨越知行落差？沙哈爾博士提出一個很有意思的概念，叫做「最小可行干預」（Minimal Viable Intervention）。

​我們總以為，改變必須有一個像樣的開始。運動就要換上全套裝備，閱讀就要空出完整的一小時，寫日記最好還要有一本漂亮的筆記本。結果，光是準備開始，就已經讓人覺得累了。

​「最小可行干預」主張從日常生活中極其微小的行動切入，先降低開始的門檻。例如，感到焦慮時先深呼吸一次；回家時多給家人一個溫暖的擁抱；每天睡覺以前，拿起筆寫下幾句日記。​先不要問自己能不能堅持一年，先問今天能不能做到。

​樊登在節目中提到一個我很喜歡的概念：「生活的螺旋」。事物的發展往往呈現螺旋式上升，生活也是如此。我們每天的行動，可能影響下一個行動的選擇；一個小小的正向改變，也可能帶動後續更多的改變。

​這讓我想到，當我們願意在生活中引入「最小可行干預」，目的就是啟動正向螺旋。例如，今天多做了一次深呼吸，可能讓自己在情緒緊繃時多了一個調整的機會；睡前寫下幾句感恩日記，可能讓我們開始留意一天中值得珍惜的事情。當這些小行動逐漸累積，下一次實踐的意願也可能隨之增加。

​這讓我想到自己長期書寫感恩日記的經驗。剛開始寫日記時，可能只是記錄一天發生的一件好事。後來，慢慢開始留意生活裡值得感謝的人事物，學生的一句回饋、朋友的一個關心，甚至是忙碌一天後，能夠好好吃完一頓飯，都成了值得記錄的內容。

​日子並沒有因此變得毫無煩惱，但我確實愈來愈習慣在生活中尋找值得感謝的片刻。這些日積月累的書寫，讓感恩逐漸成為生活裡的一種習慣。我很喜歡這種螺旋式發展的概念。很多時候，我們期待一個很大的改變，卻忘了生活本來就是由無數個小行動組成的。當一個好的習慣開始發生，便有機會帶動下一個好的習慣。

​三、SPIRE幸福模型：幸福不能只靠其中一個面向

​我們常常把幸福想得很單一。有人認為有錢就幸福，有人認為事業成功才幸福，也有人把健康、家庭或學習成就當成人生最重要的追求。​可是，當我們把全部心力都投注在某一個面向，其他部分可能早已出現失衡。

​沙哈爾博士提出的SPIRE幸福模型，將幸福分成五個相互關聯的面向，幫助我們更完整地理解幸福。​

第一，精神（Spiritual）。關注內在的平靜，以及生命的意義感。每天是否有一些時間，能夠暫時離開外界的紛擾，思考自己正在做的事情，以及什麼對自己真正重要？

​第二，身體（Physical）。關注身體健康與生理狀態。睡眠、飲食、運動、呼吸，都與我們的幸福感有關。當身體長期處於疲憊狀態，再多美好的計畫也可能難以實現。

​第三，心智（Intellectual）。保持學習、思考與專注的能力。閱讀一本書、學習一項新技能，或是花時間理解一個過去不熟悉的觀念，都能讓心智持續成長。

​第四，關係（Relational）。建立並維繫健康的人際連結。與家人好好吃一頓飯，關心朋友最近的生活，或是認真聆聽一個人說話，這些互動都可能成為幸福的重要來源。

​第五，情緒（Emotional）。覺察自己的情緒，並且有能力體驗正向感受。允許自己感受喜悅、感恩與滿足，也學習理解負面情緒，而不是一味壓抑。​

我很喜歡SPIRE模型的一個地方，就是它提醒我們，人生不能只拿工作成績來衡量。一個每天認真備課、閱讀、學習的人，如果長期睡眠不足，沒有時間陪伴家人，也忘了自己上一次真正開心是什麼時候，這樣的生活即使看起來很充實，也未必讓人感到幸福。

​五個面向，少了哪一個，都可能讓生活出現失衡。當精神疲憊時，不必勉強自己繼續深度閱讀，也許可以先透過深呼吸調整身體狀態；當心情低落時，寫下幾件值得感謝的事情，或是找一位朋友聊聊天，都可能成為重新整理自己的方式。

​幸福不必等到所有條件都準備好了才開始。當我們願意照顧生活中不同的面向，就有機會在平凡的日子裡，找到讓自己感到滿足的片刻。

​四、3R原則與神經可塑性：讓微小練習逐漸成為生活習慣

​知道幸福有五個面向，也知道可以從小行動開始，接下來還有一個問題：如何讓這些行動持續下去？這就牽涉到神經可塑性（Neuroplasticity）。

​神經可塑性是現代神經科學的重要研究概念，指的是大腦具有隨著經驗、學習與活動而改變的能力。大腦並非出生後就固定不變，我們後天的經驗與反覆練習，都可能影響神經連結與功能。​

例如，學習一項新技能，需要反覆練習；當我們持續進行某種活動，大腦可能逐漸建立或強化相關的神經連結。這也讓人理解，為什麼一個新習慣剛開始時總是需要刻意提醒，後來卻可能逐漸變得自然。

​沙哈爾博士進一步提出3R原則，希望透過有系統的練習，降低改變的阻力，讓刻意練習逐漸融入日常生活。書中也提供了簡易可行的行動計畫，以及「神奇七式」鍛鍊法等實用工具，協助讀者將幸福練習落實到生活中。

​這讓我想到，我們常常把習慣養成看成一場意志力競賽，彷彿只要夠自律，就能克服所有困難。但從神經可塑性的角度來看，反覆練習本身就是改變大腦的重要途徑。當我們不再要求自己一次做到完美，而是設法讓好的行動更容易發生，持續練習的機會也會增加。

​當然，習慣的形成還受到環境、回饋與個人狀態等因素影響，但至少，我們可以先從降低行動門檻開始。與其每次都靠一股熱情展開新的計畫，不如設計一個即使忙碌也能完成的小行動。

​幸福是一門可以練習一輩子的功課

​聽完《樊登說書》介紹《幸福的習慣》，我一直記得開頭那句話：「人是習慣的動物。」​這讓我重新思考，我們每天重複的生活行為，究竟會把自己帶往什麼方向？​

我們太習慣用成果評價自己。讀了多少本書、完成多少件工作、減了多少公斤、達成多少目標，彷彿只有看得見的成績，才能證明自己正在進步。可是，幸福的練習有時候非常細微。

​今天焦慮時，記得深呼吸一次；今天回家時，好好抱抱家人；今天睡覺以前，寫下幾件值得感謝的事情。這些事情不會出現在年度績效表上，也不會成為什麼了不起的人生成就，卻是我們每天真實經歷的生活。

​我寫感恩日記這麼多年，愈來愈能體會一件事：生活不會每天都發生值得慶祝的大事，但每天總有一些值得記下來的小事。這些小事，經過一次又一次的留意與書寫，逐漸成為看待生活的習慣。或許這就是生活的正向螺旋，當我們開始留意美好，便更容易在日常中發現值得珍惜的事情。

​一本書讀完了，可能只留下幾個記得的句子；一個觀念開始實踐，卻可能在日後的生活裡持續發揮作用。幸福是一種可以終身修習的能力。改變不必從一場大規模的自我改造開始，也不必等到自己變成一個完美的人，才有資格感受幸福。

​我想問問你：有沒有一件事，你明明知道對自己很好，卻一直說等有空再開始？如果今天只需要花一分鐘，你願意先為自己做什麼？也許是讀兩頁書、走五分鐘的路，或是放下手機，好好聽家人說幾句話。

​從一個小小的行動開始，讓好的習慣有機會帶動下一個好的習慣。當生活的正向螺旋逐漸啟動，我們也許會發現，幸福早已藏在那些每天重複的小事裡。