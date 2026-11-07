為什麼知道很多道理，生活卻沒有變好？《幸福的習慣》提醒：先從小事開始

2026-11-07 09:51 郭玉如
圖／Pixabay
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者指出改變失敗，常因目標訂得太大、太難持續。
  • 重點二：書中主張用1分鐘的小行動，啟動生活的正向螺旋。
  • 重點三：SPIRE幸福模型提醒幸福需兼顧精神、身體、心智等面向。

你有沒有發現一件很奇怪的事？我們知道早睡比較健康，卻總是捨不得放下手機；知道運動對身體好，卻能為自己找出一百個不運動的理由；買了一本又一本書，聽了一堂又一堂課，真正改變的生活習慣卻少得可憐。

​最令人沮喪的是，我們明明知道該怎麼做，卻一次又一次敗給原來的自己。明明列好了計畫，最後卻只剩下滿滿的自責，甚至開始懷疑自己是不是不夠自律。​聽《樊登說書》，一開始樊登就提出了一個讓我很有感觸的觀點：

人既不是理性的動物，也不是感性的動物，人是習慣的動物。

這句話太打中人心，因為我們懂得很多道理，卻不一定能把道理變成生活中的行動。這也是《幸福的習慣》這本書吸引我的地方。作者希望提供一套方法，讓我們運用最小的力量，在日常生活中建立一些以分鐘計的小習慣。

​聽完節目，我又特地上網搜尋相關書訊，愈看愈覺得這個觀念值得分享，因為它讓我重新思考：或許我們一直努力改變自己的方法，可以有另一種選擇。

​這本書的作者泰勒．本－沙哈爾（Tal Ben-Shahar）博士，是積極心理學與領導力研究專家，擁有哈佛大學心理學碩士學位，以及哲學和組織行為學博士學位。他曾在哈佛大學開設「積極心理學」與「領袖心理學」課程，受到學生高度歡迎，被譽為「哈佛大學最受歡迎的導師」。

​沙哈爾博士同時是「潛能人生」、幸福研究院（Happiness Studies Academy）、梅蒂夫中心與快樂頻道的聯合創始人暨首席學習官，也長期擔任多家知名跨國公司的特聘心理諮詢師與培訓師。他在《幸福的習慣》中提出的四個重要洞察，讓我們有機會重新檢視自己的生活方式。

一、你一直無法改變，可能是因為一開始就把目標訂得太大

​每次下定決心改變，我們總喜歡來一場大規模整頓。從明天開始，每天運動一小時、閱讀三十頁、晚上十一點以前睡覺，最好連飲食也一起控制。計畫表寫得密密麻麻，彷彿只要把每一項都列出來，理想中的自己就會出現。

​但生活哪有那麼配合？一場臨時會議、一份還沒批改完的作業、孩子突然需要協助，原本排好的計畫就開始瓦解。最後，運動沒做、書沒讀，連原本想早睡的目標也一起放棄。

​沙哈爾博士提出一個值得思考的觀點：自我提升屢屢失敗，未必是因為意願不足，而可能是努力的方向出現偏差。我們總希望一次改掉所有不滿意的地方，為自己設定過高的標準，卻忽略了人的時間、體力與意志力都有其限制。當目標大到讓人難以開始，即使勉強開始，也容易因為過程太辛苦而半途而廢。

​更麻煩的是，當計畫中斷，我們往往把責任全部推給自己，認為自己不夠自律、不夠努力。原本想透過自我成長讓生活變好，最後卻變成另一種自我懲罰。或許，我們需要先調整的不是意志力，而是對自己的要求。與其每次都期待脫胎換骨，不如先找一個真正做得到的起點。

二、最小可行干預：用一分鐘的小行動，啟動生活的正向螺旋

​既然高強度的自我改造難以持續，究竟該如何跨越知行落差？沙哈爾博士提出一個很有意思的概念，叫做「最小可行干預」（Minimal Viable Intervention）。

​我們總以為，改變必須有一個像樣的開始。運動就要換上全套裝備，閱讀就要空出完整的一小時，寫日記最好還要有一本漂亮的筆記本。結果，光是準備開始，就已經讓人覺得累了。

​「最小可行干預」主張從日常生活中極其微小的行動切入，先降低開始的門檻。例如，感到焦慮時先深呼吸一次；回家時多給家人一個溫暖的擁抱；每天睡覺以前，拿起筆寫下幾句日記。​先不要問自己能不能堅持一年，先問今天能不能做到。

​樊登在節目中提到一個我很喜歡的概念：「生活的螺旋」。事物的發展往往呈現螺旋式上升，生活也是如此。我們每天的行動，可能影響下一個行動的選擇；一個小小的正向改變，也可能帶動後續更多的改變。

​這讓我想到，當我們願意在生活中引入「最小可行干預」，目的就是啟動正向螺旋。例如，今天多做了一次深呼吸，可能讓自己在情緒緊繃時多了一個調整的機會；睡前寫下幾句感恩日記，可能讓我們開始留意一天中值得珍惜的事情。當這些小行動逐漸累積，下一次實踐的意願也可能隨之增加。

​這讓我想到自己長期書寫感恩日記的經驗。剛開始寫日記時，可能只是記錄一天發生的一件好事。後來，慢慢開始留意生活裡值得感謝的人事物，學生的一句回饋、朋友的一個關心，甚至是忙碌一天後，能夠好好吃完一頓飯，都成了值得記錄的內容。

​日子並沒有因此變得毫無煩惱，但我確實愈來愈習慣在生活中尋找值得感謝的片刻。這些日積月累的書寫，讓感恩逐漸成為生活裡的一種習慣。我很喜歡這種螺旋式發展的概念。很多時候，我們期待一個很大的改變，卻忘了生活本來就是由無數個小行動組成的。當一個好的習慣開始發生，便有機會帶動下一個好的習慣。

三、SPIRE幸福模型：幸福不能只靠其中一個面向

​我們常常把幸福想得很單一。有人認為有錢就幸福，有人認為事業成功才幸福，也有人把健康、家庭或學習成就當成人生最重要的追求。​可是，當我們把全部心力都投注在某一個面向，其他部分可能早已出現失衡。

​沙哈爾博士提出的SPIRE幸福模型，將幸福分成五個相互關聯的面向，幫助我們更完整地理解幸福。​

第一，精神（Spiritual）。關注內在的平靜，以及生命的意義感。每天是否有一些時間，能夠暫時離開外界的紛擾，思考自己正在做的事情，以及什麼對自己真正重要？

​第二，身體（Physical）。關注身體健康與生理狀態。睡眠、飲食、運動、呼吸，都與我們的幸福感有關。當身體長期處於疲憊狀態，再多美好的計畫也可能難以實現。

​第三，心智（Intellectual）。保持學習、思考與專注的能力。閱讀一本書、學習一項新技能，或是花時間理解一個過去不熟悉的觀念，都能讓心智持續成長。

​第四，關係（Relational）。建立並維繫健康的人際連結。與家人好好吃一頓飯，關心朋友最近的生活，或是認真聆聽一個人說話，這些互動都可能成為幸福的重要來源。

​第五，情緒（Emotional）。覺察自己的情緒，並且有能力體驗正向感受。允許自己感受喜悅、感恩與滿足，也學習理解負面情緒，而不是一味壓抑。​

我很喜歡SPIRE模型的一個地方，就是它提醒我們，人生不能只拿工作成績來衡量。一個每天認真備課、閱讀、學習的人，如果長期睡眠不足，沒有時間陪伴家人，也忘了自己上一次真正開心是什麼時候，這樣的生活即使看起來很充實，也未必讓人感到幸福。

​五個面向，少了哪一個，都可能讓生活出現失衡。當精神疲憊時，不必勉強自己繼續深度閱讀，也許可以先透過深呼吸調整身體狀態；當心情低落時，寫下幾件值得感謝的事情，或是找一位朋友聊聊天，都可能成為重新整理自己的方式。

​幸福不必等到所有條件都準備好了才開始。當我們願意照顧生活中不同的面向，就有機會在平凡的日子裡，找到讓自己感到滿足的片刻。

四、3R原則與神經可塑性：讓微小練習逐漸成為生活習慣

​知道幸福有五個面向，也知道可以從小行動開始，接下來還有一個問題：如何讓這些行動持續下去？這就牽涉到神經可塑性（Neuroplasticity）。

​神經可塑性是現代神經科學的重要研究概念，指的是大腦具有隨著經驗、學習與活動而改變的能力。大腦並非出生後就固定不變，我們後天的經驗與反覆練習，都可能影響神經連結與功能。​

例如，學習一項新技能，需要反覆練習；當我們持續進行某種活動，大腦可能逐漸建立或強化相關的神經連結。這也讓人理解，為什麼一個新習慣剛開始時總是需要刻意提醒，後來卻可能逐漸變得自然。

​沙哈爾博士進一步提出3R原則，希望透過有系統的練習，降低改變的阻力，讓刻意練習逐漸融入日常生活。書中也提供了簡易可行的行動計畫，以及「神奇七式」鍛鍊法等實用工具，協助讀者將幸福練習落實到生活中。

​這讓我想到，我們常常把習慣養成看成一場意志力競賽，彷彿只要夠自律，就能克服所有困難。但從神經可塑性的角度來看，反覆練習本身就是改變大腦的重要途徑。當我們不再要求自己一次做到完美，而是設法讓好的行動更容易發生，持續練習的機會也會增加。

​當然，習慣的形成還受到環境、回饋與個人狀態等因素影響，但至少，我們可以先從降低行動門檻開始。與其每次都靠一股熱情展開新的計畫，不如設計一個即使忙碌也能完成的小行動。

幸福是一門可以練習一輩子的功課

​聽完《樊登說書》介紹《幸福的習慣》，我一直記得開頭那句話：「人是習慣的動物。」​這讓我重新思考，我們每天重複的生活行為，究竟會把自己帶往什麼方向？​

我們太習慣用成果評價自己。讀了多少本書、完成多少件工作、減了多少公斤、達成多少目標，彷彿只有看得見的成績，才能證明自己正在進步。可是，幸福的練習有時候非常細微。

​今天焦慮時，記得深呼吸一次；今天回家時，好好抱抱家人；今天睡覺以前，寫下幾件值得感謝的事情。這些事情不會出現在年度績效表上，也不會成為什麼了不起的人生成就，卻是我們每天真實經歷的生活。

​我寫感恩日記這麼多年，愈來愈能體會一件事：生活不會每天都發生值得慶祝的大事，但每天總有一些值得記下來的小事。這些小事，經過一次又一次的留意與書寫，逐漸成為看待生活的習慣。或許這就是生活的正向螺旋，當我們開始留意美好，便更容易在日常中發現值得珍惜的事情。

​一本書讀完了，可能只留下幾個記得的句子；一個觀念開始實踐，卻可能在日後的生活裡持續發揮作用。幸福是一種可以終身修習的能力。改變不必從一場大規模的自我改造開始，也不必等到自己變成一個完美的人，才有資格感受幸福。

​我想問問你：有沒有一件事，你明明知道對自己很好，卻一直說等有空再開始？如果今天只需要花一分鐘，你願意先為自己做什麼？也許是讀兩頁書、走五分鐘的路，或是放下手機，好好聽家人說幾句話。

​從一個小小的行動開始，讓好的習慣有機會帶動下一個好的習慣。當生活的正向螺旋逐漸啟動，我們也許會發現，幸福早已藏在那些每天重複的小事裡。


精華 FAQ

  • 因為多數人把改變想得太大、太急，設定了超出負荷的目標，最後常因失敗而自責。文章認為問題不在意志力不足，而是在一開始就忽略了人力與時間的限制。

  • 它是把改變縮小成1分鐘也能做的小行動，例如深呼吸、寫幾句日記或抱抱家人。這種做法能降低開始門檻，讓小改變累積成習慣，進而帶動更多正向行為。

  • SPIRE把幸福分成精神、身體、心智、關係與情緒5個面向，提醒人不能只看工作或成績。當5個面向較平衡時，生活比較不容易失衡，也更有機會感受到持續的滿足。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

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2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#金鐘獎 #金馬獎 #楊貴媚 #表達力 #2026金鐘獎

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沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

2026-10-31 23:05 郭玉如
圖片來源：Ai製圖
圖片來源：Ai製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沈玉琳重病後再奪金鐘，感言強調掌聲消失後的陪伴更珍貴。
  • 重點二：文章借李志勳重讀《論語》，反思人生挫折與自我價值。
  • 重點三：從三十而立、求諸己到窮則變，重新定義成功與選擇。

去年，沈玉琳還在熟悉的攝影棚裡帶給觀眾歡笑，沒想到一場重病，讓他從錄影現場走進醫院病房。原本習以為常的工作與生活，突然有了變化，連每天能夠正常生活，都成了一件需要珍惜的事。

​2026年金鐘獎頒獎典禮，沈玉琳與殷悅憑藉《11點熱吵店》獲得綜藝節目主持人獎。重新站上舞台的他，感謝醫療團隊的照護，也感謝太太和朋友一路陪伴。他在得獎感言中提到：人生真正值得珍惜的，是掌聲消失以後，還有人願意陪伴自己、給自己機會。

​這段話讓我想了很久。一個長期站在鏡頭前、靠著幽默感帶給觀眾歡笑的人，經歷重病、暫時離開工作，再次拿到金鐘獎座時，對成功的理解，或許已經有了不同的重量。

​最近，我讀到一本書《2000年後，論語重新回答今天的人生》，作者李志勳是一位韓國律師。她的人生並沒有按照理想中的路線發展，司法考試落榜、長達十四年的陸軍法務官生涯、職場升遷挫折，以及婚姻和憂鬱症帶來的考驗，都讓她開始重新思考自己的人生。

​一位韓國律師，為什麼會在人生遭遇困境時，重新拿起2500年前的《論語》？讀著這本書，我開始思考：當一個人努力了許多年，人生卻沒有變成自己原本期待的樣子，究竟該如何看待自己？

​我們熟悉的孔子，是課本裡那位教導仁義禮智信的至聖先師，卻容易忘記，他自己也曾懷抱理想，四處奔走，卻屢屢遭遇現實挫折。

​當一位韓國律師把自己的生命經驗放進《論語》，而我們又從沈玉琳的經歷看見類似的提問，我才發現，這些古老文字之所以能流傳千年，正因為不同時代的人，都有需要重新思考人生的時刻。

重新理解「三十而立」：人生不必按照別人的時間表前進

​孔子說：「三十而立。」​這句話，我們從小背到大。長大後，卻常常把它變成一張追趕自己的成績單：三十歲應該有穩定工作、結婚生子、買房置產，彷彿到了某個年紀，就必須交出符合社會期待的答案。

​三十歲還沒買房、沒結婚，四十歲工作還沒有起色，五十歲仍然對現況不滿意，好像只要落後同齡人，就得承認自己不夠成功。可是，孔子說的「立」，真的只是這些外在條件嗎？

​李志勳透過自己的生命經驗，重新思考「而立」的意義。當司法考試不如預期，當職場發展與原本想像出現落差，當年輕時設定的目標未必能夠實現，究竟該如何看待自己的價值？

​或許，真正的「立」，是逐漸認識自己，知道自己重視什麼，也能建立不完全依賴外界評價的價值標準。一個人能不能站穩，未必取決於他在幾歲時完成多少事情，也可能取決於他是否清楚自己想成為什麼樣的人。

君子求諸己：別把人生的方向交給外在環境

《論語》有一句話：「君子求諸己，小人求諸人。」李志勳在面對人生挫折時，重新思考這句話，也讓我想到我們平常遇到不順遂時的反應。

​考試失利，我們可能責怪制度不公平；職場升遷不順，可能抱怨主管不給機會；努力了很久，結果卻不如預期，也可能一再追問，為什麼命運偏偏如此安排？

​外在環境確實會影響一個人的發展，有些困難也不是靠個人努力就能解決。但如果我們把所有注意力都放在無法改變的事情上，很容易連原本能夠掌握的部分，也一起失去了。「求諸己」提醒我們，可以先問問自己：眼前的處境，有哪些事情還能調整？哪些能力還能繼續累積？下一步可以做什麼？

​這並不是要求每個人獨自承擔所有困難。沈玉琳經歷重病，有醫療團隊的專業照護，也有太太、朋友的陪伴。我們可以接受別人的幫助，也可以承認自己有做不到的事情，同時盡力做好自己能掌握的部分。

窮則變，變則通：花了很多年走的路，走不通時怎麼辦？

​《易經》有一句話：「窮則變，變則通，通則久。」這句話放在李志勳的人生經歷中，格外值得思考。

​司法考試落榜，十四年的陸軍法務官生涯，以及後來面對的職場升遷問題，都讓她有機會重新檢視自己的人生方向。當一個人已經走過這麼長一段路，還有沒有勇氣承認自己需要改變？

​孔子在《論語》中也說：「君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比。」這提醒我們，不必執著於某一種固定的做法，也不需要因為過去一直這麼做，就認定未來只能照著相同的方式走。面對不同的處境，應該依照事情是否合宜，重新思考自己的選擇。

​我們常常害怕改變，因為改變意味著必須放下原本的計畫。但司法考試失利，不代表一生沒有出路；職涯發展不如預期，也不代表過去的努力毫無價值。人生可以轉彎，也可以重新選擇。過去投入的時間無法收回，但我們仍然可以決定，接下來要往哪裡去。

重新定義成功：掌聲消失以後，還有什麼值得珍惜？

​這是沈玉琳金鐘得獎感言中，最讓我有感觸的地方。我們花了很多時間追求成就，希望自己的努力得到肯定，希望能力被看見，也希望有一天能站上自己期待的舞台。這些追求沒有錯，但如果有一天，原本擁有的掌聲消失了，我們還能從哪裡找到自己的價值？

​李志勳透過重新閱讀《論語》，整理自己與人生的關係。書中談到的「知命」，也讓我有新的體會。孔子所說的知命，並非消極地接受命運安排，而是在理解人生有其限制之後，仍然清楚自己可以如何選擇、如何生活。

​人的一生有許多事情無法預先安排。健康可能出現變化，工作可能遭遇挫折，原本期待的成就也可能因為種種原因而無法實現。

​沈玉琳重病後重新站上金鐘舞台，讓我們看見一個熟悉的主持人再次獲得肯定；而他在得獎時感謝醫療團隊、太太和朋友，也讓我重新思考，當一個人經歷生命的重大考驗，身邊那些願意陪伴的人，究竟有多麼珍貴。

​掌聲會隨著典禮結束而散去，獎座也會隨著時間成為收藏。但曾經有人在你生病時照顧你，在你無法工作時陪伴你，在你離開舞台之後，仍然願意給你重新出發的機會，這些情誼往往會成為生命中難以取代的記憶。

​讀完《論語》，我重新思考：當人生不如預期，我們還能怎麼走？

​李志勳用自己的生命經驗重新閱讀《論語》，讓我看見經典與現代生活之間的連結。孔子沒有保證每個人都能一路順遂，李志勳也沒有因為讀了《論語》，就讓司法考試、職場、婚姻與憂鬱症帶來的難題全部消失。但透過這些文字，我們可以重新思考自己與人生的關係。

​讀到書中的最後一句話，我特別喜歡：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

我特別喜歡「不爭氣」這三個字。它沒有假裝人生總能順利，也沒有要求一個人永遠表現得很好。考試可以失利，職涯可以受挫，人生也可能因為疾病而改變原有的方向，但我們不必因為某一段路走得不理想，就把自己整個人判定為失敗。

​雖然我經常在自己課堂上和學生分享古人的文字，但有時候，一句讀了千百遍的經典，直到自己經歷某段人生，才會突然讀出不同的滋味。

​2500年前，孔子思考人生的困境；兩千多年後，李志勳在自己的生命經驗中重新讀懂《論語》；今天，沈玉琳重病後再次站上金鐘舞台，也讓我們看見，人生即使經歷意想不到的轉折，依然可能迎來新的篇章。

年輕時讀「三十而立」，想到的是成就；經歷生活考驗後讀「君子求諸己」，想到的是自己還能做些什麼；當原本的路走不通，再讀「窮則變，變則通」，才明白人生還有重新選擇的可能。而當有一天，我們也經歷掌聲消失的時刻，希望還能記得李志勳寫下的那句話：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

精華 FAQ

  • 他認為真正值得珍惜的，不只是舞台上的掌聲與獎座，而是掌聲消失後，仍願意陪伴自己、給自己機會的人，尤其是在重病之後更顯可貴。

  • 因為李志勳的人生經歷了考試失利、職涯挫折、婚姻與憂鬱症考驗，她藉由《論語》重新理解人生限制，也讓作者思考古典智慧如何回應現代困境。

  • 文章認為成功不必完全符合社會時間表，真正的價值在於建立自我認同、懂得向內求諸己，並在走不通時勇於調整方向，接受轉彎與重新開始。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#沈玉琳 #金鐘獎 #工作職場 #好書推薦

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「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

2026-11-04 18:19 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI
圖片來源：AI

一篇原本只是詢問孩子管教方式的匿名貼文，竟意外揭開令人不寒而慄的「薑罰」爭議！近日，一名母親在臉書社團匿名發文，透露丈夫因女兒成績不理想、經常請假及課業問題，對孩子採取嚴厲體罰，甚至提及一種名為「薑罰」的懲罰方式。原本只是希望尋求其他家長的建議，沒想到貼文曝光後，卻讓大批網友震驚不已，直呼這早已不是普通管教，而是可能涉及兒少性虐待的嚴重事件。

母親透露，女兒哭訴時聲音甚至有些顫抖，讓她十分心疼。但由於自己平時較少參與孩子的日常管教，她也擔心直接與丈夫討論會引發夫妻爭執，因此決定先上網詢問其他家長的意見。沒想到，這篇求助文隨後引發的討論，遠遠超出她原本預期。

「薑罰」究竟是什麼？網友揭露恐怖含義：恐涉及性虐待

事件之所以迅速引發關注，關鍵就在於「薑罰」這兩個字。

不少網友起初對這個名詞感到陌生，甚至以為只是某種傳統體罰方式。然而，隨著相關討論逐漸增加，有網友指出，所謂「薑罰」通常是指利用生薑對人體私密部位的黏膜組織施加強烈刺激，部分描述甚至涉及侵入性行為。由於生薑中的刺激性成分可能造成黏膜灼熱、刺痛與組織損傷，若將這類方式強加於未成年人身上，不僅可能造成身體傷害，更可能涉及嚴重的性暴力與兒少虐待問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

也因此，許多網友認為，這起事件的重點早已不是孩子成績好不好、是否頂嘴，而是父親究竟對女兒做了什麼。不過，目前相關情節主要來自匿名貼文及網路轉述，尚無公開調查結果能證實事件中「薑罰」的具體實施方式。

原始貼文突然刪除！女孩現在安全嗎？成網友最大擔憂

就在事件引發大量關注後，原始匿名貼文傳出已遭刪除。有網友試圖聯繫發文者，希望提供協助，然而社團管理員表示，原始貼文已被刪除，後台也無法再取得相關資料。這個發展讓不少關注事件的網友更加擔憂。因為比起網路上的爭論，大家更想知道的是：那名曾經哭著向母親求救的女孩，如今是否已經獲得妥善保護？目前尚未有足夠公開資訊可以確認女孩的安全狀況，也無法確定是否已有相關單位介入調查。事件真相仍有待釐清，但若涉及未成年人遭受侵入性傷害，已不能僅以家庭內部的管教爭議看待。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

圖片來源：截取粉專
圖片來源：截取粉專

從「薑罰」爭議看兒少保護：孩子求救時，大人該做什麼？

在台灣，若發現兒少疑似遭受虐待，可以撥打113保護專線通報；若有立即危險，則應撥打110尋求警方協助。

「薑罰」事件的真相仍待調查，但有一件事值得所有家長思考：孩子犯錯可以教育，卻不應該用傷害來換取服從。而那名曾經哭著求救的女孩，是否已經得到保護，或許才是這起事件最需要被持續關注的問題。

圖片來源：AI
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#體罰 #教育 #性侵 #家暴 #未成年

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2026-11-01 20:58 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者觀察到同學A常遲到，卻總是從容優雅、不慌不忙。
  • 重點二：她因此聯想到，遲到者可能是接受事實後，轉而掌控心態。
  • 重點三：文章引用GoogleAI說明B型人格時間感較慢，並非對時間不敏感。

#從容優雅

某娃的小學同學A

現在國中依舊同校 

應該是個遲到大王

明明七點半要到校

但偶爾在我出門上班

快八點時巧遇那孩子

態度永遠從容不慌張

就像當時才七點出頭

搞得我都有點錯亂~

不是早就目送某娃出門

還覺得她老壓線不開心耶

那天又看到同學A

依舊從容優雅~

突然好奇這孩子的心態

莫非是因遲到已是事實

改變不了乾脆轉變心態

像是主動拿回掌控權

欣然接受也大方承擔

為此特地問了GoogleAI

其中一個答案挺促咪的~

說這是典型的B型人格

相較於時間觀念強且易焦慮的A型人格

B型人格的時間體感較慢

甚至有研究顯示~

A型人格主觀感受的1分鐘可能只有58秒

B型人格感受的1分鐘則長達67秒

他們對時間的流逝不太敏感~~><

((這段純粹因感覺有趣才分享~))

頻率不要太高的話

遲到依然從容這心態

或許對易焦慮者來說值得參考囉~!!

精華 FAQ

  • 作者形容同學A即使接近上課時間才現身，態度仍然很從容優雅，完全沒有慌張感，讓人感覺她似乎對遲到這件事早已習以為常。

  • 因為作者好奇同學A面對遲到時為何能如此鎮定，便猜想她可能是把遲到視為既定事實，轉而調整心態，像是主動拿回掌控權。

  • 文章提到GoogleAI認為B型人格的時間體感較慢，對時間流逝不太敏感；甚至舉例說A型人格主觀1分鐘約58秒，B型人格則可能感受成67秒。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時間

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38歲還沒結婚很丟臉嗎？河口湖命案背後的婚姻焦慮：女人最不該犧牲的，就是自己的人生

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2026-10-28 08:00 失敗要趁早-張念慈
李姓男子涉嫌與井姓女子虛偽結婚，鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險。圖／民眾提供
李姓男子涉嫌與井姓女子虛偽結婚，鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險。圖／民眾提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：河口湖命案疑涉假結婚、詐保與共同殺人。
  • 重點二：被害人曾察覺危險並向外求助，卻未及時脫離。
  • 重點三：文章批判年齡與婚姻壓力，不該犧牲人生安全。

比起擔心女兒以後嫁不出去，我更害怕，她為了維持一段婚姻，再也回不了家。看到河口湖命案的最新進展變成驚悚殺人案，我心裡一直浮現這句話。38歲的被害人赴日旅遊，卻在旅館遇害，背後竟可能是李姓丈夫涉嫌假結婚、詐保及共同殺人，已遭法院裁定羈押禁見。

讓人心痛的是，依照目前報導，被害人生前已經察覺危險，也曾向外求助。她並非完全不知道事情不對勁。那些讓她害怕的事，她都看見了，甚至說出了口，最後卻仍未能脫離危險。讀到這裡，真的很難不想：如果當時有哪一次，她的求助能接上實際的保護，結局會不會不同？

別把高額誘惑，當成霸總愛上妳

這段關係的開端，是偶像劇霸總情節包裝的毒藥糖衣。據報導，被害人原本透過Threads應徵助理工作，李男卻在她到職後不久提出結婚，承諾生兒子給400萬元、生女兒給500萬元。對經濟困難的人來說，這筆錢可能代表終於不用再為生活苦撐。

可是，一個認識不久的男人，突然開出高額條件，要交換妳的婚姻與生育，需要先問的，應該是：為什麼？他真正想得到什麼？妳必須先答應什麼？如果反悔，能不能自由退出？短劇裡，霸總可能拿出一紙契約，要女主角替他生孩子，最後卻愛上她，給她一個幸福結局。現實裡，我們不能拿自己的安全，去賭對方會照著愛情劇本走。

尤其當高額承諾後面，接著出現簽本票、配合說謊，以及傷害身體換取金錢的要求，就更不能再把這一切解釋成自己的好運氣。想被愛、想改善生活，都沒有錯。可惡的是，有人利用這些願望，把陷阱包裝成希望。


她已經覺得不對勁，卻還在想「再看看」

根據《鏡週刊》報導，被害人曾向記者透露，丈夫要求她簽下鉅額本票、替她投保三千萬高額保險，甚至詢問她是否願意斷手腳領取理賠，讓她擔心自己的生命安全。9月，她在高鐵台南站離奇跌落鐵軌，當時即懷疑丈夫謀財害命，曾向友人透露「恐怕活不到年底」。記者曾勸她離婚、報案，但她仍表示要再考慮。

我們無法知道，她當時究竟有多少恐懼、顧慮，又承受多少壓力。但從報導看來，確實曾有幾個可能進一步求援、尋求保護的時點，最終沒有轉成足以讓她脫離危險的行動。這份遺憾，不必變成對被害人的責備，卻值得成為活著的人的提醒。

有時候，人已經察覺危險，仍會想著：也許沒有那麼嚴重，也許再觀察一下，也許對方只是說說。這份僥倖，很可以理解，卻也可能讓人一次次延後保護自己的時間。當對方已經談論傷害妳的身體，甚至讓妳擔心會被殺害，求助就不該繼續停在「我再想想」。妳不需要等到真的受傷，才有資格請人幫忙。

年紀大了，難道就得降低被善待的標準？

另一個讓我難受的，是報導中她遲疑離婚的理由。被害人的母親考量有生育報酬可拿，也擔心女兒年紀不輕，離婚後不容易再婚，認為生了孩子也許能維持婚姻，希望她忍耐。

我不想責備一位失去女兒的母親。但「年紀大了，離婚後還有誰要」，這樣的想法，真的該改了。

38歲怎麼了？離婚又怎麼了？為什麼女人到了某個年紀，就好像失去了拒絕的資格？難道只要保住妻子的身分，過得再恐懼，都比單身值得慶幸？孩子也不該被交付挽救婚姻的任務。當一個女人已經感到不安全，怎麼還能期待她用懷孕、生產和往後的人生，去賭對方會改變？

生活再難，也別讓自己只剩一條路

經濟壓力會讓人的選擇變少，這是真的。但起點辛苦，不代表往後只能靠嫁給誰，才有翻身的機會。

換工作、學技能、尋找就業資源，可能很慢，也需要實際支持。可是一個女人仍然可以逐步累積收入、能力與人脈，走出自己的路。我們更該幫她看見這些可能，別再用年齡與傳統，說服她接受眼前的一切。而當她說害怕，我們也不能只回一句「那就離開啊」。

她可能需要有人陪著報案、找專業協助、安排安全住處，把求救真正接成一條走得出去的路。身為媽媽，我希望自己記住：如果有一天女兒說，她在一段關係裡很害怕，我要先接住她，陪她想辦法。別讓她一邊害怕眼前的人，一邊還得擔心，離開後會被家人責怪。

我們養大一個女兒，不該只盼望最後有人願意娶她。更該讓她知道：就算一個人，妳也可以把日子過得很好。妳不需要靠結婚、生孩子，來證明自己的價值。比起有沒有人要妳，我更在乎，妳是否平安、快樂，過著自己喜歡的生活。

精華 FAQ

  • 依文中報導，案件可能牽涉丈夫假結婚、詐領保險，甚至共同殺人等疑點，且已被法院裁定羈押禁見，顯示案情不只是單純旅遊遇害，而可能是長期設局的結果。

  • 文章指出，她曾被要求簽鉅額本票、投保3,000萬保險，還聽過傷害身體換理賠的言論；她也曾向友人與記者透露不安，但當時仍選擇再觀察，未及時離開。

  • 作者認為，38歲、離婚或未婚都不該被視為失敗，女性更不必為了維持婚姻而忍受恐懼；真正重要的是安全、尊嚴與能否保有選擇人生的能力。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#結婚 #婚姻 #河口湖

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