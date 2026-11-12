2026-11-12 15:01 潮健康
規律性生活幫助降血糖？ 每月「親熱數次」控糖效果更佳
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：縱貫研究發現，規律性生活與較佳HbA1c走勢相關。
- 重點二：每月數次親密互動效果較佳，過高頻率未必更好。
- 重點三：血糖失控會影響性功能，性健康也需納入糖尿病照護。
潮健康／外電編譯
有規律性生活，血糖控制真的會比較好嗎？發表於《Research on Aging》的一項長達 10 年的縱貫研究發現，在 620 名 57 至 85 歲有伴侶的糖尿病成人中，擁有性生活且頻率維持在「每月數次」者，其糖化血色素（HbA1c）呈現較有利的長期走勢。
有性生活能幫助降血糖？ 每月親熱寫血糖數字更佳規律的親密生活不只關乎伴侶感情，竟然還與血糖控制有所牽連？發表於國際期刊《Research on Aging》的縱貫研究，探討了中高齡糖尿病患者的性生活與長期血糖控制之間的真實關聯。
這項研究運用美國「全國社會生活、健康與老化計畫（NSHAP）」數據，追蹤 620 名年齡介於 57 至 85 歲、有固定伴侶且患有糖尿病的成人長達 10 年。研究團隊將性行為有無、頻率、身體愉悅感與情緒滿意度，與反映過去 2 至 3 個月平均血糖的「糖化血色素（HbA1c）」走勢一同進行混合效應模型分析。
分析結果顯示，擁有規律性生活且頻率約為「每月數次」的受試者，其糖化血色素（HbA1c）長期走勢較為有利。然而，答案並非「頻率越多越好」，過高頻率並未帶來額外降血糖效益。研究亦發現一項有趣的性別差異：在情緒滿意度方面，女性較高滿意度與較差的 HbA1c 走勢呈現相關，男性則相對穩定。
血糖與性功能互相影響！ 高血糖引起的四大親密障礙為什麼有性生活的人 HbA1c 走勢較好？專家指出，能維持規律性生活者，其體力、睡眠品質、心理支持系統及慢性病自我管理能力通常較佳；親密互動亦與壓力荷爾蒙調節密切相關。
相反地，長期血糖控制不佳會損害全身血管與神經。男性病友極易出現勃起功能障礙，女性病友則常伴隨陰道乾澀、性交疼痛、高潮困難或性慾減退。若將這些生理症狀誤認為「年紀大了自然退化」，往往會錯過可治療改善的黃金時機。
冒冷汗發抖恐是低血糖！ 糖友謹記性健康三大安全守則專家特別警示，若在性行為過程中或結束後出現冒冷汗、手抖、心悸、頭暈或全身無力，應立即停止並檢測血糖，確認是否發生低血糖事件；使用胰島素或磺醯尿素類降血糖藥者更需格外留意。
若持續面臨勃起困難、性交疼痛或性慾顯著改變，應勇敢向新陳代謝科、泌尿科或婦產科醫師提出討論。性健康是糖尿病整體照護不可或缺的一環，透過藥物調整、潤滑輔具與親密溝通，病友完全有機會重獲高品質的健康生活。
資料來源Research on Aging 原始研究｜PubMed
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原文出處：規律性生活幫助降血糖？ 每月「親熱數次」控糖效果更佳
精華 FAQ
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研究追蹤620名中高齡糖尿病成人10年後發現，若有伴侶且維持規律性生活，HbA1c長期走勢較佳，顯示親密生活可能與較好的血糖管理相關。
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結果顯示，頻率約為每月數次者的HbA1c走勢較有利，但並非越頻繁越好，過高頻率沒有帶來額外降血糖效益。
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若出現冒冷汗、手抖、心悸、頭暈或無力，可能是低血糖，應立即停止並測血糖；若有勃起困難、陰道乾澀或性交疼痛，也應就醫評估。