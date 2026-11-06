2026-11-06 16:14 宜蘊醫療
月經正常也可能不孕？醫揭「輸卵管阻塞」常無症狀 這三類女性要注意
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：月經正常也可能不孕，輸卵管阻塞常無明顯症狀。
- 重點二：曾有骨盆腔感染、子宮內膜異位或手術史者要警覺。
- 重點三：單側可自然受孕，雙側嚴重阻塞多需試管治療。
桃園宜蘊生殖中心日前首次舉辦「桃園寶寶回娘家」活動，聚集超過上百個試管家庭熱情參與。其中，來自苗栗的F小姐帶著去年出生的女兒參與，感謝協助她完成求子心願的朱伯威院長。原來，F小姐10年前曾自然懷孕生下一子，多年來一直希望再添手足，卻遲遲未能如願。原以為曾順利生育，不會有不孕問題，沒想到檢查後才發現右側輸卵管積水、左側輸卵管阻塞，才導致「次發性不孕」。
桃園宜蘊生殖中心院長朱伯威醫師表示，F小姐因雙側輸卵管異常影響自然受孕，經評估後，建議先以腹腔鏡手術切除輸卵管水腫，再安排試管嬰兒療程。所幸經過一次取卵、一次胚胎植入便順利懷孕，並於去年平安生下健康女嬰。回想求子過程，夫妻每次從苗栗往返桃園就醫，來回車程雖然辛苦，但經醫療團隊細心的照護，大幅減輕療程中的緊張與焦慮。
輸卵管阻塞多數沒症狀！感染、發炎及手術沾黏都是常見原因
桃園宜蘊生殖中心生殖手術部主任洪上國醫師指出，輸卵管是精子與卵子相遇、完成受精的重要場所，一旦阻塞，即使正常排卵，也可能因精卵無法順利相遇而影響懷孕。尤其三類女性應提高警覺，包括曾有骨盆腔發炎或披衣菌等感染史、患有子宮內膜異位症，以及曾接受骨盆腔手術或有子宮外孕病史者，都可能因發炎、組織受損或沾黏，增加輸卵管阻塞風險。
值得注意的是，輸卵管阻塞多數沒有明顯症狀，月經也可能正常。部分患者若合併輸卵管積水或骨盆腔疾病，可能出現下腹疼痛、性交疼痛或異常分泌物，但許多女性是直到備孕不順才發現異常。洪上國醫師提醒，即使曾經自然懷孕，也可能因後天疾病造成輸卵管受損，出現「次發性不孕」。
輸卵管阻塞還能自然懷孕嗎？單側、雙側治療方式大不同
洪上國醫師表示，臨床常透過「輸卵管攝影」檢查，觀察顯影劑是否順利通過輸卵管，若只有單側阻塞，另一側功能正常，仍有自然懷孕機會；若為部分近端阻塞，可評估導管疏通；若雙側嚴重阻塞，則可能需要透過試管嬰兒療程協助受孕。
不過，「輸卵管積水」與單純阻塞不同，即使做試管嬰兒，也可能影響胚胎著床。洪上國醫師解釋，當輸卵管末端阻塞，液體蓄積形成積水，若逆流進入子宮腔，可能干擾子宮內膜環境，降低試管療程成功機會。因此，部分患者需在胚胎植入前，先透過手術切除病變輸卵管或阻斷積液逆流，再進行後續治療。
生過一胎不代表生育力不變！醫籲及早檢查
洪上國醫師提醒，未滿35歲女性若規律無避孕性生活滿一年仍未懷孕，35歲以上則建議半年未果就該盡早接受生育評估；若曾有骨盆腔發炎、子宮外孕或輸卵管疾病病史，更應提早檢查。
朱伯威醫師強調，試管嬰兒療程不只是取卵、受精與植入，更重要的是在治療前找出影響懷孕的原因，並針對每位患者的身體狀況制定適合的療程。即使曾經順利生育，也不代表未來不會出現生育障礙。及早檢查、找出原因，才能避免錯過適合的治療時機。
朱伯威醫師表示，面對台灣少子化危機，除了鼓勵生育，更應協助有生育意願的家庭及早實現心願。許多夫妻並非不想生，而是遲遲沒有察覺生育障礙，等到就醫時才發現已錯過寶貴時間。朱伯威認為，縮短從備孕到就醫的「生育時差」，加強生育健康教育與早期評估，也是少子化對策不可忽略的一環。宜蘊醫療成立五年來，每年迎接上千名寶寶誕生，未來也將持續透過專業生殖醫療與個人化照護，幫助更多求子家庭圓夢。
精華 FAQ
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因為輸卵管阻塞常沒有明顯症狀，排卵與月經可能仍正常，但精卵無法在輸卵管順利相遇，就會影響受孕，尤其容易被忽略。
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曾有骨盆腔發炎或披衣菌等感染史、患有子宮內膜異位症，以及曾接受骨盆腔手術或有子宮外孕病史者，都較容易因發炎、沾黏而造成輸卵管阻塞。
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若只是單側阻塞，另一側正常仍有自然懷孕機會；近端部分阻塞可評估疏通；若雙側嚴重阻塞，通常需借助試管嬰兒。若合併輸卵管積水，還可能先手術處理。
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