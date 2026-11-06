2026-11-06 15:17 女子漾／編輯黃冠婷
2027好運從整理房間開始？年底斷捨離5大重點，風水、心理學都提醒別忽略這裡
2026年即將進入尾聲，想迎接2027年的新氣象，不妨先替房間來場大掃除！明明衣櫃塞滿衣服，卻總覺得沒衣服穿；化妝台堆著過期保養品，玄關還有一堆捨不得丟的紙袋。其實，在傳統居家風水觀念中，整潔、明亮的環境象徵氣流順暢，也有迎接好運的寓意。心理學研究則發現，居家雜亂感與壓力、情緒存在關聯。女子漾整理5個年底斷捨離重點，趁著新年到來前，替生活空間重新整理，也為自己迎接新的一年增添好心情。
文章目錄
年底斷捨離1：玄關別堆滿鞋子！傳統風水重視迎接好運的入口
年底大掃除，第一個值得整理的地方就是玄關！在傳統風水觀念中，大門被視為住宅氣流進入的重要位置，玄關若堆滿鞋子、紙箱與雜物，便不符合講究開闊、明亮的風水原則。
美國風水學院的教材也提到，住宅入口應保持適當的開放空間，讓氣流順暢進入。因此，想在新的一年討個好兆頭，可以先把玄關堆積的紙箱、鞋子與雜物整理乾淨，常穿的鞋子留下，不常使用的則收進鞋櫃。
除了傳統風水寓意，玄關整齊也有實際好處，出門不必翻找鑰匙，回家不用跨過一堆鞋子，還能讓進出動線更加順暢。
年底斷捨離2：衣櫃塞滿舊衣服！替新的一年騰出空間
打開衣櫃，明明塞得滿滿，卻總覺得沒有衣服穿？趁著年底換季，可以重新檢查那些已經不合身、很少穿，或早已不符合現在風格的衣服。
建議先將衣物分成經常穿、偶爾穿、不再需要三類，再依照實際使用情況決定保留、轉售或捐贈。冬季常穿的毛衣、外套放在容易拿取的位置，夏季衣物則清潔晾乾後妥善收好。
如果喜歡年末開運的儀式感，也可以把清理舊衣視為告別過去、迎接新生活的象徵。不過，衣服數量與財運沒有經科學證實的直接關係，重點仍是讓衣櫃符合自己的生活需求。
年底斷捨離3：化妝台過期保養品快檢查！別讓雜物占據空間
女孩們的化妝台是不是也有一堆「買了卻捨不得用」的保養品？趁著年底，不妨將彩妝、保養品全部拿出來，重新檢查保存期限、開封時間與產品狀態。
尤其粉底液、睫毛膏、精華液等產品，如果已經出現異味、變色或質地異常，就不建議繼續使用。接著將每天會用的產品留在桌面，其餘依照底妝、眼妝、唇彩及保養品分類收納。
傳統居家風水重視環境整潔，而從日常生活來看，乾淨的化妝台也能減少尋找用品的時間。
年底斷捨離4：床邊雜物別堆積！研究發現居家凌亂感與壓力有關
床邊是不是經常堆著外套、包包、充電線，甚至還有前幾天沒收的飲料杯？每天睡覺前看到滿滿雜物，可能也讓人難以放鬆。
美國加州大學洛杉磯分校研究團隊曾針對30個雙薪家庭進行研究，分析夫妻描述居家環境的用詞，以及日常情緒與壓力荷爾蒙變化。
結果發現，越常將住家描述為雜亂、充滿未完成家務的女性，越容易出現較低落的情緒，以及較平緩的皮質醇日間變化。
年底可以先從床邊開始，清掉垃圾、把衣服放回固定位置，並讓床頭櫃只留下真正需要的物品，打造更舒適的休息空間。
年底斷捨離5：別再囤紙袋、空盒！每天5分鐘維持整齊
漂亮紙袋、網購紙箱、舊充電線，以及各種不知道何時會用到的雜物，常常是房間越整理越亂的原因。
可以先替紙袋與空盒設定固定收納空間，超過容量就重新檢查是否需要保留。至於舊充電線，則確認是否仍有對應設備，避免一整盒線材放了好幾年卻完全沒使用。
整理完畢後，建議每天睡前花5分鐘，將物品放回固定位置，順手清掉垃圾。比起年底一次花好幾個小時大掃除，平常建立簡單的整理習慣，更有助於維持房間整齊。
2027年想迎接好運？先從舒服的居家環境開始
傳統風水相信住宅環境與氣流配置具有象徵意義，尤其重視玄關開闊、室內整潔與採光。
因此，年底斷捨離可以當作迎接新年的生活儀式，不必因為風水禁忌而過度焦慮。把不需要的物品整理好，留下真正喜歡的東西，讓每天回家都能感到舒服自在，就是迎接2027年很棒的開始。
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