2027好運從整理房間開始？年底斷捨離5大重點，風水、心理學都提醒別忽略這裡

2026-11-06 15:17 女子漾／編輯黃冠婷
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2026年即將進入尾聲，想迎接2027年的新氣象，不妨先替房間來場大掃除！明明衣櫃塞滿衣服，卻總覺得沒衣服穿；化妝台堆著過期保養品，玄關還有一堆捨不得丟的紙袋。其實，在傳統居家風水觀念中，整潔、明亮的環境象徵氣流順暢，也有迎接好運的寓意。心理學研究則發現，居家雜亂感與壓力、情緒存在關聯。女子漾整理5個年底斷捨離重點，趁著新年到來前，替生活空間重新整理，也為自己迎接新的一年增添好心情。

編輯推薦

文章目錄

年底斷捨離1：玄關別堆滿鞋子！傳統風水重視迎接好運的入口

年底大掃除，第一個值得整理的地方就是玄關！在傳統風水觀念中，大門被視為住宅氣流進入的重要位置，玄關若堆滿鞋子、紙箱與雜物，便不符合講究開闊、明亮的風水原則。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作製圖
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美國風水學院的教材也提到，住宅入口應保持適當的開放空間，讓氣流順暢進入。因此，想在新的一年討個好兆頭，可以先把玄關堆積的紙箱、鞋子與雜物整理乾淨，常穿的鞋子留下，不常使用的則收進鞋櫃。

除了傳統風水寓意，玄關整齊也有實際好處，出門不必翻找鑰匙，回家不用跨過一堆鞋子，還能讓進出動線更加順暢。

年底斷捨離2：衣櫃塞滿舊衣服！替新的一年騰出空間

打開衣櫃，明明塞得滿滿，卻總覺得沒有衣服穿？趁著年底換季，可以重新檢查那些已經不合身、很少穿，或早已不符合現在風格的衣服。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作製圖
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建議先將衣物分成經常穿、偶爾穿、不再需要三類，再依照實際使用情況決定保留、轉售或捐贈。冬季常穿的毛衣、外套放在容易拿取的位置，夏季衣物則清潔晾乾後妥善收好。

如果喜歡年末開運的儀式感，也可以把清理舊衣視為告別過去、迎接新生活的象徵。不過，衣服數量與財運沒有經科學證實的直接關係，重點仍是讓衣櫃符合自己的生活需求。

年底斷捨離3：化妝台過期保養品快檢查！別讓雜物占據空間

女孩們的化妝台是不是也有一堆「買了卻捨不得用」的保養品？趁著年底，不妨將彩妝、保養品全部拿出來，重新檢查保存期限、開封時間與產品狀態。

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尤其粉底液、睫毛膏、精華液等產品，如果已經出現異味、變色或質地異常，就不建議繼續使用。接著將每天會用的產品留在桌面，其餘依照底妝、眼妝、唇彩及保養品分類收納。

傳統居家風水重視環境整潔，而從日常生活來看，乾淨的化妝台也能減少尋找用品的時間。

年底斷捨離4：床邊雜物別堆積！研究發現居家凌亂感與壓力有關

床邊是不是經常堆著外套、包包、充電線，甚至還有前幾天沒收的飲料杯？每天睡覺前看到滿滿雜物，可能也讓人難以放鬆。

美國加州大學洛杉磯分校研究團隊曾針對30個雙薪家庭進行研究，分析夫妻描述居家環境的用詞，以及日常情緒與壓力荷爾蒙變化。

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結果發現，越常將住家描述為雜亂、充滿未完成家務的女性，越容易出現較低落的情緒，以及較平緩的皮質醇日間變化。

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年底可以先從床邊開始，清掉垃圾、把衣服放回固定位置，並讓床頭櫃只留下真正需要的物品，打造更舒適的休息空間。

年底斷捨離5：別再囤紙袋、空盒！每天5分鐘維持整齊

漂亮紙袋、網購紙箱、舊充電線，以及各種不知道何時會用到的雜物，常常是房間越整理越亂的原因。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作製圖
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可以先替紙袋與空盒設定固定收納空間，超過容量就重新檢查是否需要保留。至於舊充電線，則確認是否仍有對應設備，避免一整盒線材放了好幾年卻完全沒使用。

整理完畢後，建議每天睡前花5分鐘，將物品放回固定位置，順手清掉垃圾。比起年底一次花好幾個小時大掃除，平常建立簡單的整理習慣，更有助於維持房間整齊。

2027年想迎接好運？先從舒服的居家環境開始

傳統風水相信住宅環境與氣流配置具有象徵意義，尤其重視玄關開闊、室內整潔與採光。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作製圖
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因此，年底斷捨離可以當作迎接新年的生活儀式，不必因為風水禁忌而過度焦慮。把不需要的物品整理好，留下真正喜歡的東西，讓每天回家都能感到舒服自在，就是迎接2027年很棒的開始。

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陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#金鐘獎 #金馬獎 #楊貴媚 #表達力 #2026金鐘獎

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沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

2026-10-31 23:05 郭玉如
圖片來源：Ai製圖
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沈玉琳重病後再奪金鐘，感言強調掌聲消失後的陪伴更珍貴。
  • 重點二：文章借李志勳重讀《論語》，反思人生挫折與自我價值。
  • 重點三：從三十而立、求諸己到窮則變，重新定義成功與選擇。

去年，沈玉琳還在熟悉的攝影棚裡帶給觀眾歡笑，沒想到一場重病，讓他從錄影現場走進醫院病房。原本習以為常的工作與生活，突然有了變化，連每天能夠正常生活，都成了一件需要珍惜的事。

​2026年金鐘獎頒獎典禮，沈玉琳與殷悅憑藉《11點熱吵店》獲得綜藝節目主持人獎。重新站上舞台的他，感謝醫療團隊的照護，也感謝太太和朋友一路陪伴。他在得獎感言中提到：人生真正值得珍惜的，是掌聲消失以後，還有人願意陪伴自己、給自己機會。

​這段話讓我想了很久。一個長期站在鏡頭前、靠著幽默感帶給觀眾歡笑的人，經歷重病、暫時離開工作，再次拿到金鐘獎座時，對成功的理解，或許已經有了不同的重量。

​最近，我讀到一本書《2000年後，論語重新回答今天的人生》，作者李志勳是一位韓國律師。她的人生並沒有按照理想中的路線發展，司法考試落榜、長達十四年的陸軍法務官生涯、職場升遷挫折，以及婚姻和憂鬱症帶來的考驗，都讓她開始重新思考自己的人生。

​一位韓國律師，為什麼會在人生遭遇困境時，重新拿起2500年前的《論語》？讀著這本書，我開始思考：當一個人努力了許多年，人生卻沒有變成自己原本期待的樣子，究竟該如何看待自己？

​我們熟悉的孔子，是課本裡那位教導仁義禮智信的至聖先師，卻容易忘記，他自己也曾懷抱理想，四處奔走，卻屢屢遭遇現實挫折。

​當一位韓國律師把自己的生命經驗放進《論語》，而我們又從沈玉琳的經歷看見類似的提問，我才發現，這些古老文字之所以能流傳千年，正因為不同時代的人，都有需要重新思考人生的時刻。

重新理解「三十而立」：人生不必按照別人的時間表前進

​孔子說：「三十而立。」​這句話，我們從小背到大。長大後，卻常常把它變成一張追趕自己的成績單：三十歲應該有穩定工作、結婚生子、買房置產，彷彿到了某個年紀，就必須交出符合社會期待的答案。

​三十歲還沒買房、沒結婚，四十歲工作還沒有起色，五十歲仍然對現況不滿意，好像只要落後同齡人，就得承認自己不夠成功。可是，孔子說的「立」，真的只是這些外在條件嗎？

​李志勳透過自己的生命經驗，重新思考「而立」的意義。當司法考試不如預期，當職場發展與原本想像出現落差，當年輕時設定的目標未必能夠實現，究竟該如何看待自己的價值？

​或許，真正的「立」，是逐漸認識自己，知道自己重視什麼，也能建立不完全依賴外界評價的價值標準。一個人能不能站穩，未必取決於他在幾歲時完成多少事情，也可能取決於他是否清楚自己想成為什麼樣的人。

君子求諸己：別把人生的方向交給外在環境

《論語》有一句話：「君子求諸己，小人求諸人。」李志勳在面對人生挫折時，重新思考這句話，也讓我想到我們平常遇到不順遂時的反應。

​考試失利，我們可能責怪制度不公平；職場升遷不順，可能抱怨主管不給機會；努力了很久，結果卻不如預期，也可能一再追問，為什麼命運偏偏如此安排？

​外在環境確實會影響一個人的發展，有些困難也不是靠個人努力就能解決。但如果我們把所有注意力都放在無法改變的事情上，很容易連原本能夠掌握的部分，也一起失去了。「求諸己」提醒我們，可以先問問自己：眼前的處境，有哪些事情還能調整？哪些能力還能繼續累積？下一步可以做什麼？

​這並不是要求每個人獨自承擔所有困難。沈玉琳經歷重病，有醫療團隊的專業照護，也有太太、朋友的陪伴。我們可以接受別人的幫助，也可以承認自己有做不到的事情，同時盡力做好自己能掌握的部分。

窮則變，變則通：花了很多年走的路，走不通時怎麼辦？

​《易經》有一句話：「窮則變，變則通，通則久。」這句話放在李志勳的人生經歷中，格外值得思考。

​司法考試落榜，十四年的陸軍法務官生涯，以及後來面對的職場升遷問題，都讓她有機會重新檢視自己的人生方向。當一個人已經走過這麼長一段路，還有沒有勇氣承認自己需要改變？

​孔子在《論語》中也說：「君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比。」這提醒我們，不必執著於某一種固定的做法，也不需要因為過去一直這麼做，就認定未來只能照著相同的方式走。面對不同的處境，應該依照事情是否合宜，重新思考自己的選擇。

​我們常常害怕改變，因為改變意味著必須放下原本的計畫。但司法考試失利，不代表一生沒有出路；職涯發展不如預期，也不代表過去的努力毫無價值。人生可以轉彎，也可以重新選擇。過去投入的時間無法收回，但我們仍然可以決定，接下來要往哪裡去。

重新定義成功：掌聲消失以後，還有什麼值得珍惜？

​這是沈玉琳金鐘得獎感言中，最讓我有感觸的地方。我們花了很多時間追求成就，希望自己的努力得到肯定，希望能力被看見，也希望有一天能站上自己期待的舞台。這些追求沒有錯，但如果有一天，原本擁有的掌聲消失了，我們還能從哪裡找到自己的價值？

​李志勳透過重新閱讀《論語》，整理自己與人生的關係。書中談到的「知命」，也讓我有新的體會。孔子所說的知命，並非消極地接受命運安排，而是在理解人生有其限制之後，仍然清楚自己可以如何選擇、如何生活。

​人的一生有許多事情無法預先安排。健康可能出現變化，工作可能遭遇挫折，原本期待的成就也可能因為種種原因而無法實現。

​沈玉琳重病後重新站上金鐘舞台，讓我們看見一個熟悉的主持人再次獲得肯定；而他在得獎時感謝醫療團隊、太太和朋友，也讓我重新思考，當一個人經歷生命的重大考驗，身邊那些願意陪伴的人，究竟有多麼珍貴。

​掌聲會隨著典禮結束而散去，獎座也會隨著時間成為收藏。但曾經有人在你生病時照顧你，在你無法工作時陪伴你，在你離開舞台之後，仍然願意給你重新出發的機會，這些情誼往往會成為生命中難以取代的記憶。

​讀完《論語》，我重新思考：當人生不如預期，我們還能怎麼走？

​李志勳用自己的生命經驗重新閱讀《論語》，讓我看見經典與現代生活之間的連結。孔子沒有保證每個人都能一路順遂，李志勳也沒有因為讀了《論語》，就讓司法考試、職場、婚姻與憂鬱症帶來的難題全部消失。但透過這些文字，我們可以重新思考自己與人生的關係。

​讀到書中的最後一句話，我特別喜歡：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

我特別喜歡「不爭氣」這三個字。它沒有假裝人生總能順利，也沒有要求一個人永遠表現得很好。考試可以失利，職涯可以受挫，人生也可能因為疾病而改變原有的方向，但我們不必因為某一段路走得不理想，就把自己整個人判定為失敗。

​雖然我經常在自己課堂上和學生分享古人的文字，但有時候，一句讀了千百遍的經典，直到自己經歷某段人生，才會突然讀出不同的滋味。

​2500年前，孔子思考人生的困境；兩千多年後，李志勳在自己的生命經驗中重新讀懂《論語》；今天，沈玉琳重病後再次站上金鐘舞台，也讓我們看見，人生即使經歷意想不到的轉折，依然可能迎來新的篇章。

年輕時讀「三十而立」，想到的是成就；經歷生活考驗後讀「君子求諸己」，想到的是自己還能做些什麼；當原本的路走不通，再讀「窮則變，變則通」，才明白人生還有重新選擇的可能。而當有一天，我們也經歷掌聲消失的時刻，希望還能記得李志勳寫下的那句話：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

精華 FAQ

  • 他認為真正值得珍惜的，不只是舞台上的掌聲與獎座，而是掌聲消失後，仍願意陪伴自己、給自己機會的人，尤其是在重病之後更顯可貴。

  • 因為李志勳的人生經歷了考試失利、職涯挫折、婚姻與憂鬱症考驗，她藉由《論語》重新理解人生限制，也讓作者思考古典智慧如何回應現代困境。

  • 文章認為成功不必完全符合社會時間表，真正的價值在於建立自我認同、懂得向內求諸己，並在走不通時勇於調整方向，接受轉彎與重新開始。

郭玉如

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「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

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2026-11-04 18:19 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI
圖片來源：AI

一篇原本只是詢問孩子管教方式的匿名貼文，竟意外揭開令人不寒而慄的「薑罰」爭議！近日，一名母親在臉書社團匿名發文，透露丈夫因女兒成績不理想、經常請假及課業問題，對孩子採取嚴厲體罰，甚至提及一種名為「薑罰」的懲罰方式。原本只是希望尋求其他家長的建議，沒想到貼文曝光後，卻讓大批網友震驚不已，直呼這早已不是普通管教，而是可能涉及兒少性虐待的嚴重事件。

母親透露，女兒哭訴時聲音甚至有些顫抖，讓她十分心疼。但由於自己平時較少參與孩子的日常管教，她也擔心直接與丈夫討論會引發夫妻爭執，因此決定先上網詢問其他家長的意見。沒想到，這篇求助文隨後引發的討論，遠遠超出她原本預期。

「薑罰」究竟是什麼？網友揭露恐怖含義：恐涉及性虐待

事件之所以迅速引發關注，關鍵就在於「薑罰」這兩個字。

不少網友起初對這個名詞感到陌生，甚至以為只是某種傳統體罰方式。然而，隨著相關討論逐漸增加，有網友指出，所謂「薑罰」通常是指利用生薑對人體私密部位的黏膜組織施加強烈刺激，部分描述甚至涉及侵入性行為。由於生薑中的刺激性成分可能造成黏膜灼熱、刺痛與組織損傷，若將這類方式強加於未成年人身上，不僅可能造成身體傷害，更可能涉及嚴重的性暴力與兒少虐待問題。

圖片來源：AI
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也因此，許多網友認為，這起事件的重點早已不是孩子成績好不好、是否頂嘴，而是父親究竟對女兒做了什麼。不過，目前相關情節主要來自匿名貼文及網路轉述，尚無公開調查結果能證實事件中「薑罰」的具體實施方式。

原始貼文突然刪除！女孩現在安全嗎？成網友最大擔憂

就在事件引發大量關注後，原始匿名貼文傳出已遭刪除。有網友試圖聯繫發文者，希望提供協助，然而社團管理員表示，原始貼文已被刪除，後台也無法再取得相關資料。這個發展讓不少關注事件的網友更加擔憂。因為比起網路上的爭論，大家更想知道的是：那名曾經哭著向母親求救的女孩，如今是否已經獲得妥善保護？目前尚未有足夠公開資訊可以確認女孩的安全狀況，也無法確定是否已有相關單位介入調查。事件真相仍有待釐清，但若涉及未成年人遭受侵入性傷害，已不能僅以家庭內部的管教爭議看待。

圖片來源：AI
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圖片來源：截取粉專
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從「薑罰」爭議看兒少保護：孩子求救時，大人該做什麼？

在台灣，若發現兒少疑似遭受虐待，可以撥打113保護專線通報；若有立即危險，則應撥打110尋求警方協助。

「薑罰」事件的真相仍待調查，但有一件事值得所有家長思考：孩子犯錯可以教育，卻不應該用傷害來換取服從。而那名曾經哭著求救的女孩，是否已經得到保護，或許才是這起事件最需要被持續關注的問題。

圖片來源：AI
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#體罰 #教育 #性侵 #家暴 #未成年

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❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝

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2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

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❤從容優雅❤時間流逝，真有人感受不到

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2026-11-01 20:58 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者觀察到同學A常遲到，卻總是從容優雅、不慌不忙。
  • 重點二：她因此聯想到，遲到者可能是接受事實後，轉而掌控心態。
  • 重點三：文章引用GoogleAI說明B型人格時間感較慢，並非對時間不敏感。

#從容優雅

某娃的小學同學A

現在國中依舊同校 

應該是個遲到大王

明明七點半要到校

但偶爾在我出門上班

快八點時巧遇那孩子

態度永遠從容不慌張

就像當時才七點出頭

搞得我都有點錯亂~

不是早就目送某娃出門

還覺得她老壓線不開心耶

那天又看到同學A

依舊從容優雅~

突然好奇這孩子的心態

莫非是因遲到已是事實

改變不了乾脆轉變心態

像是主動拿回掌控權

欣然接受也大方承擔

為此特地問了GoogleAI

其中一個答案挺促咪的~

說這是典型的B型人格

相較於時間觀念強且易焦慮的A型人格

B型人格的時間體感較慢

甚至有研究顯示~

A型人格主觀感受的1分鐘可能只有58秒

B型人格感受的1分鐘則長達67秒

他們對時間的流逝不太敏感~~><

((這段純粹因感覺有趣才分享~))

頻率不要太高的話

遲到依然從容這心態

或許對易焦慮者來說值得參考囉~!!

精華 FAQ

  • 作者形容同學A即使接近上課時間才現身，態度仍然很從容優雅，完全沒有慌張感，讓人感覺她似乎對遲到這件事早已習以為常。

  • 因為作者好奇同學A面對遲到時為何能如此鎮定，便猜想她可能是把遲到視為既定事實，轉而調整心態，像是主動拿回掌控權。

  • 文章提到GoogleAI認為B型人格的時間體感較慢，對時間流逝不太敏感；甚至舉例說A型人格主觀1分鐘約58秒，B型人格則可能感受成67秒。

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#時間

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