2026-11-12 10:01 潮健康
壞膽固醇 LDL 110 要吃藥嗎？心肌梗塞後，哪些人要降到 55 以下？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：LDL 110是否用藥，先看是否有心血管病史與整體風險。
- 重點二：未確診者目標依風險分級，LDL分別低於130、115、100
- 重點三：心肌梗塞後若屬極高風險，LDL可能需降到55以下。
潮健康／編輯部
健檢報告上的 LDL-C 是 110 mg/dL，要吃藥嗎？醫師會一起評估心血管病史、整體風險，以及這是用藥前還是用藥後的數字。依 2025 年台灣血脂共識，曾因冠心症發生心肌梗塞且屬非常高風險者，LDL-C 目標是低於 70 mg/dL。冠心症患者若一年內曾心肌梗塞，或有兩次以上心肌梗塞病史，則屬極高風險，目標是低於 55 mg/dL。
LDL-C 是低密度脂蛋白膽固醇，常被叫作「壞膽固醇」。報告上的參考值是篩檢用的，治療目標還要依你有多容易發生心血管事件。有冠心症的人，即使那一格沒被標紅，也可能需要再降一些；第一次偏高、沒有病史的人，先確認自己是哪一群，再談數字。70、55、50 各是給誰的：已確診者依風險訂目標
依 2025 年台灣九個醫學會共同發布的血脂管理臨床路徑，還沒確診動脈粥樣硬化心血管疾病的人，醫師依危險因子評估：血壓偏高、抽菸、糖尿病、慢性腎病，以及家裡有人年紀較輕就得過冠心病，都會影響接下來怎麼追蹤、要不要用藥。
依這份共識，未確診者的 LDL-C 目標按低、中、高風險分別訂在低於 130、115、100 mg/dL。同樣是 110，低風險的人已在目標內，高風險的人還沒達標。
已經確診的——曾心肌梗塞、有動脈粥樣硬化相關的缺血性中風或周邊動脈疾病——台灣共識依非常高與極高風險，建議 LDL-C 分別低於 70 與 55 mg/dL。台灣心臟學會的慢性冠心症指引另外對特定極高風險患者提出低於 50，例如曾多次心肌梗塞的人。
門診聽到這三個數字，先問醫師：「我適用的是哪一個？」
心臟科為什麼這麼嚴：洪惠風提飲食運動平均約降 8%
LDL 長期偏高，脂質留在動脈壁，慢慢形成斑塊。
新光醫院心臟內科洪惠風醫師曾用「血管壁像年輪，一天一天，一年一年」形容這個過程，也記下江晨恩教授在演講中轉述尤金・布朗渥的一句話，LDL「大於50都是毒」。他也提到飲食運動平均約降 LDL 8%，要到更低通常得靠藥。心臟科醫師為什麼這麼在意降脂，潮健康另有一篇：〈壞膽固醇 LDL 大於 50 都是毒？ 心臟科醫師：低一點比較好，飲食運動平均約降 8%〉。
抽血量到的是今天的數字，動脈壁承受的是多年累積。一張報告只知道這次的數值；要知道變化，得把前幾次報告攤在一起對照。心肌梗塞後加強降 LDL：加藥組一年斑塊占比少 2.13 個百分點
2022 年的 PACMAN-AMI 試驗納入 300 名急性心肌梗塞、接受心導管介入治療的患者。兩組都用高強度史他汀，再隨機加用另一種降血脂藥或安慰劑。52 週後，265 人完成前後的血管內超音波檢查：沒有引起這次梗塞的冠狀動脈，兩組斑塊體積占比分別減少 2.13 與 0.92 個百分點，加藥那組覆蓋斑塊的纖維帽也增厚較多。
這項試驗量的是斑塊怎麼變，規模與設計不足以判斷之後會少發生多少次心肌梗塞。追蹤三年，目標訂 55 的那組事件少 3 個百分點
2026 年韓國 Ez-PAVE 試驗補上了臨床事件。3,048 名已確診動脈粥樣硬化心血管疾病的人，隨機分到 LDL-C 目標低於 55 或低於 70 mg/dL 兩組，追蹤中位數三年；兩組實際達到的中位數是 56 和 66 mg/dL。
目標低於 55 那組，三年心血管複合事件累積發生率估計 6.6%，另一組 9.7%，相差 3.1 個百分點。合計的事件包括心血管死亡、非致死性心肌梗塞或中風、血管重建，以及因不穩定心絞痛住院。
這項試驗比的是已確診患者採用 55 或 70，沒有測試降到 50 以下；也沒有納入健檢偏高、沒有相關病史的人。已確診的人跟醫師討論目標要訂 55 還是 70，可以拿這個數字問。回診帶兩次 LDL 報告和藥袋，先問兩句
報告剛寄來，先翻去年那張，記下兩次 LDL-C 的數字和抽血日期。有吃藥的，把藥袋拍下來，記一下開始用藥的時間。曾因心肌梗塞或缺血性中風住院，帶出院摘要。這些資料能讓醫師確認眼前的數字是治療前的起點，還是用藥後已經降下來的結果。
回診先問兩句：「依我的病史，LDL 要降到多少？」「下次什麼時候抽血？」已在治療的人按處方用藥，和醫師討論過再調整。
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原文出處：壞膽固醇 LDL 110 要吃藥嗎？心肌梗塞後，哪些人要降到 55 以下？
精華 FAQ
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醫師不只看單次數字，還會先看是否已有冠心症、心肌梗塞、中風等病史，再評估抽血是治療前還是治療後，以及抽菸、糖尿病、血壓與腎病等整體風險。
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依 2025 年台灣血脂共識，未確診者會按低、中、高風險分別設定 LDL-C 目標低於 130、115、100 mg/dL。像 LDL 110，低風險者可能已達標，高風險者則還不夠。
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已確診動脈粥樣硬化心血管疾病者，若屬極高風險，例如冠心症患者一年內曾心肌梗塞，或有 2 次以上心肌梗塞病史，醫師通常會把 LDL 目標訂在低於 55 mg/dL。