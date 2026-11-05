2026-11-05 22:56 陳唯君
40億Relove怎麼留才？ 高薪彈性工時 CEO曝95%留任率
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Relove以高於同業20%至50%薪資與彈性工時留才。
- 重點二：公司提供海外辦公、週休三日與歐洲員工旅遊等福利。
- 重點三：資深員工留任率達95%，但新進員工三個月通過率僅43%
在當今強調敏捷迭代、快節奏的醫藥與保養工作職場中，台灣知名私密品牌Relove祭出高於同業20%至50%的薪資、彈性打卡、海外遠距辦公，甚至每月多放一天的「週休三日」機制，希望以自由與福利吸引頂尖人才。Relove執行長卓煜騰表示，這些夢幻福利也帶來高留任率，顯示同仁對職場環境的認同。
受日本最大私募基金青睞投資，台灣知名私密及全身保養品牌Relove的市值已經站上40億大關！近期更引進跨國經理人的專業經營，帶領Relove 走向更成熟的管理模式，建立更開放、多元的工作環境。卓煜騰指出，公司一直以來都很重視專業人才，推出許多員工友善的工作條件與福利，像是薪資普遍高出同業 20% 至 50%；上下班採彈性打卡，扣除一小時的休息時間，實際上班時間僅七小時；也提供每月一次的「週休三日」福利，給予所有員工更多的時間自主權。2026年員工旅遊更從亞洲升級成歐洲，到義大利暢遊九天，甚至在東京，還設有公司專屬休閒會館，提供員工每年免費入住 3 至 6 天，減輕赴日旅遊的高額住宿費。
在眾多福利之中，卓煜騰表示，本身最喜歡的員工福利是「海外辦公」，每年帶核心行銷與創意部門，到峇里島海外辦公兩週，享受數位遊牧的工作方式，同仁可以泡在游泳池裡找創意，結合度假與跨國取景，催生產品設計與行銷素材。另外，為了開拓同仁創意與視野，公司還會特別安排「海外看展」，例如帶行銷、研發、設計等團隊前往東京 TeamLab、TOKYO NODE、法國橘園美術館，或遠赴歐洲等地參訪原料廠。
彈性跟縮短工時是對人才的尊重，但相對之下，這樣的自由也需要應徵者相應的尊重。
卓煜騰：「福利好，其實我們希望吸引想跟我們一起打拚、有企圖心的人，我們提供很好的福利、更自由的發展空間。」他也坦言，公司提供的自由與彈性的政策，適合有企圖心又自律的員工，但不適用於習慣一個口令一個動作、被鞭策的新人。
卓煜騰指出，在Relove員工留任數據呈兩極化，資深與核心團隊高度十分穩定，任職滿一年以上的資深員工留任率達七成以上，若扣除不可抗力，如健康或 家庭因素，留任率更高達 95%。反觀新進員工，企業福利制度固然誘人，但快節奏的工作步調也考驗著新進員工的適應力，到職超過三個月的通過率僅 43%，很多新進員工因跟不上快節奏與適應不良主動離職。這就像進入新學校，除了須具備一定的入學條件，更需要在過程中持續學習、調整步伐，才能融入環境、發揮所長。公司講求彈性、高效率，需要的是即戰力，到職場才開始學習的新手，或抱著養老心態者容易陣亡。未來會持續打造有吸引力的職場環境，也期待能吸引積極、勇於挑戰的優秀人才。
你的目標是穿過沼澤地，而不是對付每一條鱷魚。
面對少數的留言蜚語，卓煜騰表示，經營企業的過程，難免面臨不同的聲音與質疑，自己抱持著「目標是穿過沼澤地，而不是對付每一條鱷魚！」的信念，對於有建設性的意見，會採取虛心接受、積極改變，但對於產品本身，卓煜騰頗具信心的表示，顧客的二次回購率高達 74%，遠高於同業平均的 15%至20%。過去有些抨擊產品的留言，是源自於消費者買到仿冒品，對於這樣的言論，公司也會積極澄清，來保護 Relove 的消費者。
展望未來，卓煜騰強調將持續深化國際布局，透過跨國經理人的專業經驗與國際視野，強化企業管理、人才培育及產業競爭力，以接軌國際市場，更希望吸引認同企業願景、具備專業能力與成長企圖的人才加入。
精華 FAQ
-
Relove以高於同業20%至50%的薪資、彈性打卡、每月1次週休三日與海外辦公等福利吸引人才，資深員工留任率在扣除健康與家庭因素後高達95%。
-
除了高薪與彈性工時，Relove還有每月1次週休三日、2026年義大利9天員工旅遊、東京專屬休閒會館，以及每年到峇里島海外辦公2週等福利。
-
公司強調即戰力與高效率，新人若習慣被指派式管理、缺乏自律，往往跟不上快節奏；因此到職超過3個月的通過率只有43%，不少人會主動離職。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數