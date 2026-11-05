人生不順，該去哪裡轉運？范仲淹早在《岳陽樓記》寫下答案

2026-11-05 22:54 郭玉如
圖片來源：維基百科
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章借《岳陽樓記》談人生轉運，其核心不在改變外境，而在調整看待順逆的心境。
  • 重點二：范仲淹透過陰雨與晴朗兩種景象，對比一般人隨境起伏的悲喜反應。
  • 重點三：真正的高境界是「不以物喜，不以己悲」，並以天下百姓為念。

工作不順，想買個轉運手環；最近諸事不順，想去廟裡走走；人生遇到瓶頸，總希望換個地方、換個環境，讓自己的運氣重新好起來。我們總在尋找人生的轉運站，期待下一站能有好風景。

​但如果我告訴你，一千多年前，范仲淹就曾經用一篇文章，談透了人生如何轉運，你相信嗎？這篇文章，就是高中國文課本裡的《岳陽樓記》。

​很多人背過「不以物喜，不以己悲」，也記得「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，卻未必真正理解，這兩句話究竟如何運用在自己的生活裡。我一直覺得，《岳陽樓記》最有意思的地方，是它寫了一座樓，描寫一片湖，最後談的卻是人的心。

​岳陽樓位於洞庭湖畔，北通巫峽，南極瀟湘，水陸交通往來頻繁。若用現代人的語言來形容，它就像一座重要的交通轉運站，旅人經過這裡，準備前往下一個目的地。

人生也一樣，當我們遇到挫折，站在人生的某個轉運點，下一站究竟是繼續陷入悲傷，還是轉向豁然開朗？范仲淹在這篇文章裡，給了我們一個值得思考的答案。

一座岳陽樓，為什麼值得寫一篇千古名文？

​《岳陽樓記》的寫作背景，其實是一段朋友之間的情誼。當時，范仲淹的好友滕子京被貶到巴陵郡擔任太守。對一個官員來說，遭到貶謫，代表仕途受挫，原本的政治抱負也可能因此受到限制。

​然而，滕子京到任後，積極治理地方，隔年便出現「政通人和，百廢具興」的局面。他重新修建岳陽樓，擴大原有規模，並將唐代以來的相關詩文刻在樓上，接著寫信給范仲淹，希望好友能替這座樓寫一篇文章。

​范仲淹接受邀請，寫下了《岳陽樓記》，有趣的是，范仲淹據傳並未親自登上岳陽樓，而是根據滕子京提供的「洞庭秋晚圖」，加上自己對人生的體會，完成這篇文章。文章一開始，他先交代時間、人物與重修岳陽樓的經過，接著寫道：

​「予觀夫巴陵勝狀，在洞庭一湖。銜遠山，吞長江，浩浩湯湯，橫無際涯；朝暉夕陰，氣象萬千。」

​洞庭湖的景色有多壯闊？湖水連接遠方的山巒，吞納長江的水流，水勢浩浩蕩蕩，放眼望去幾乎看不到邊際。早晨陽光照耀，傍晚雲霧變化，一天之中便有不同的景象。范仲淹用短短幾句話，把洞庭湖的遼闊與變化寫得淋漓盡致。

​接下來，他筆鋒一轉：

​「此則岳陽樓之大觀也，前人之述備矣。然則北通巫峽，南極瀟湘，遷客騷人，多會於此，覽物之情，得無異乎？」

​這幾句話才是整篇文章的關鍵轉折。岳陽樓位處交通要道，南來北往的人們在此聚集，其中有遭到貶謫的官員，也有四處遊歷的文人。相同的景色，落在不同人的眼中，會不會產生不同的感受？范仲淹接下來安排了兩幅截然不同的畫面。

​人生第一種轉運：陰雨綿綿，心情跟著天氣一起下沉

​「若夫淫雨霏霏，連月不開，陰風怒號，濁浪排空……」

​如果碰上連日大雨，天空久久不見陽光，狂風呼嘯，濁浪滔天，原本平靜的洞庭湖變得陰暗險惡。這時候登上岳陽樓，眼前一片蕭條，讓人不禁感到悲傷。

​范仲淹接著寫：

​「登斯樓也，則有去國懷鄉，憂讒畏譏，滿目蕭然，感極而悲者矣。」

​這些遷客騷人為什麼如此悲傷？因為他們離開了原本熟悉的地方，懷念家鄉，又擔心自己遭到別人批評、毀謗，眼前的陰雨景色，恰好觸動了內心原本就存在的失落。​這種情緒，其實離現代人一點也不遠。

​上班時被上司責備，回家又和家人發生爭執，偏偏隔天還遇上大雨，出門塞車、鞋子淋濕，原本就不好的心情，彷彿所有事情都在跟自己作對。滑開社群平台，看到別人升官、買房、出國旅行，再看看自己，心裡更不是滋味。

明明只是生活中幾件不順利的小事，卻因為情緒互相牽動，最後覺得整個人生都不順了。這就是范仲淹筆下的「感極而悲者矣」。外在環境的變化，牽動了內心的感受；個人的遭遇，又讓眼前的景色多了一層悲傷。當我們處在這種狀態時，很容易把眼前的困境，解讀成整個人生的困境。

人生第二種轉運：風和日麗，突然覺得一切都好了

接著，范仲淹換了一幅畫面。​

「若夫春和景明，波瀾不驚，上下天光，一碧萬頃。」

​春風和煦，陽光明媚，湖面平靜，天光與湖水相互映照，放眼望去，一片碧綠。這時候登上岳陽樓，心情也跟著開朗起來。

​「登斯樓也，則有心曠神怡，寵辱偕忘，把酒臨風，其喜洋洋者矣。」

​同樣是登上岳陽樓，這一次，眼前沒有狂風暴雨，只有美麗的湖光山色。原本令人煩惱的事情，好像也沒有那麼重要了，甚至連過去受到的委屈、得失與榮辱，都暫時拋到腦後。這不就是我們熟悉的生活嗎？

​工作順利時，覺得主管很有眼光；領到獎金時，覺得努力終於有了回報；孩子考試成績進步，連走路都覺得輕快。但如果隔天工作出錯、獎金縮水，或孩子考試退步，原本的好心情可能瞬間消失。

我們的情緒，經常隨著外在條件改變。有好消息就開心，遇到壞消息就沮喪；別人肯定自己，就覺得有價值；受到批評，就開始懷疑自己。

范仲淹把這兩種情緒寫得如此生動，其實是在提出一個問題：​如果一個人的快樂與悲傷，完全取決於外在環境，那麼我們究竟有多少時間，能真正掌握自己的心情？陰雨來了就悲，晴天來了就喜。看起來很自然，卻也代表我們的心情，始終跟著外在環境走。

真正的轉運關鍵：古仁人為什麼不隨著天氣起舞？

​寫完遷客騷人的悲與喜，范仲淹並沒有就此結束。

他接著提出一個更高的境界：​「嗟夫！予嘗求古仁人之心，或異二者之為，何哉？」

​意思是說，他曾經探求古代品德高尚之人的心境，發現他們的表現，似乎與前面兩種人都不一樣。那麼，古仁人究竟有什麼不同？

范仲淹接著寫下整篇文章最重要的兩句話：「不以物喜，不以己悲。」

​這八個字，常常被我們當成一句勸人看開的格言，但如果放進現代生活裡，就能看見更實際的意義。

​「物」，指的是外在環境與遭遇；「己」，則是個人的處境與得失。范仲淹提醒我們，不要讓外在條件決定自己的心情，也不要因為一時的挫折，就全盤否定自己。這句話不是要我們壓抑情緒，而是提醒自己，別用眼前的一次成敗，替整個人生下定論。 一次失利不等於能力不足，一段低潮也不代表未來沒有機會。給自己一點時間，也保留繼續往前走的空間。

​例如，學生考試不理想，老師可以難過，但不必因此認定自己教學失敗；孩子這次比賽落敗，父母可以失望，卻不必因此否定孩子過去所有的努力；工作上被批評，也不代表自己從此一無是處。

​事情發生了，情緒也會出現，但我們仍然可以決定，接下來要怎麼面對。這就是我理解的「不以物喜，不以己悲」。它不是要求我們變成沒有情緒的人，而是讓我們有能力在情緒出現時，不急著把人生的方向盤交出去。

心裡有了更大的目標，眼前的得失就不再是全部

​范仲淹接著寫道：

​「居廟堂之高則憂其民；處江湖之遠則憂其君。」

​如果身居朝廷高位，就要關心百姓；如果身處偏遠地方，也仍然關心國家。這兩句話，寫出了古仁人的生命態度。

​一般人可能會因為職位升遷而開心，因為遭到貶謫而失落。畢竟，升官代表受到肯定，貶官則可能意味著失去權力與機會。但范仲淹思考的事情，顯然超越了個人的官位變化。身居高位，他可以為百姓做事；離開朝廷，他仍然可以關心國家。位置不同，能做的事情或許不同，但心中的責任沒有改變。

​這也讓我想到范仲淹的一生，他年少時家境清寒，曾經歷改姓與寄人籬下的生活；成年後數度遭到貶謫，推動的慶曆新政也未能成功。可是，他並沒有因為仕途不順，就放棄對公共事務的關心。

​晚年，他創立范氏義莊，以田產收入照顧族中貧困子弟，這項制度後來延續數百年；在杭州任職期間，遇到饑荒，也曾透過舉辦賽船活動與興修土木的方式，帶動地方經濟，讓災民有工作機會。​他把自己的能力用在別人的需要上。

​因此，《岳陽樓記》最後才會寫下那段千古名句：​

「其必曰：『先天下之憂而憂，後天下之樂而樂』歟！」

​這裡的「先憂後樂」，並非要每個人都把自己的幸福放在最後，更不是要求我們犧牲自己來成全別人。它所呈現的是一種生命視野：當一個人關心的事情不再只有自己的得失，人生就會出現更多值得投入的方向。

​范仲淹最後又寫道：​

「噫！微斯人，吾誰與歸？」

​如果沒有這樣的人，我又能與誰同行呢？這句話帶著一種尋找知音的感慨，也讓整篇文章的情感有了落點。​他希望與古仁人同行，認同那種把天下百姓放在心上的生命態度。

從岳陽樓到現代生活：我們要把自己轉運到哪裡？

​讀完《岳陽樓記》，我想到現代人常說的「轉運」。我們習慣把轉運想成換一個地方、換一份工作、買一件開運飾品，或者等待某個貴人出現，期待外在條件改變，人生就能跟著好轉。

​但范仲淹筆下的岳陽樓，提供了另一種思考。同一座樓，面對同一片洞庭湖，有人看見陰雨便悲傷，有人看見晴天便歡喜，這是一般人容易出現的反應。古仁人卻有另一種心境。他們仍然會看見天氣變化，也會面對人生順逆，但不會讓外在條件完全決定自己的價值與方向。

​如果把岳陽樓想像成一座人生轉運站，那麼陰雨與晴朗，就是我們每天可能遇到的不同路況。工作被否定，是一站；家庭發生衝突，是一站；努力很久卻沒有得到期待的結果，也是一站。我們可以因為這些事情難過，也可以暫時感到失望，但不必讓自己永遠停留在那個情緒裡。

​試著把注意力從「為什麼別人這樣對我」，轉向「這件事還有什麼解決方法」；從「我失去了什麼」，轉向「我還能為身邊的人做些什麼」。

當老師遇到難教的學生，除了感嘆教學困難，也可以想想這個孩子究竟遇到了什麼問題；當父母因為孩子表現不如預期而焦慮，也可以試著看見孩子真正需要的協助；當自己工作不順時，除了計較受到多少委屈，也可以重新整理自己的能力與下一步。

​這些改變未必能讓眼前的困境立刻消失，卻能讓我們不再只被眼前的困境牽著走。岳陽樓是一座轉運站，人生也是。真正值得思考的，是當我們站在人生的轉運點時，究竟要把自己帶往哪裡。

​范仲淹沒有告訴我們，人生永遠不會遇到陰雨；他只是透過《岳陽樓記》，讓我們看見，即使外在景色不如預期，人仍然可以選擇自己的心境與方向。下次遇到不順遂的時候，或許不必急著尋找哪裡有轉運站。

​不妨先問問自己：

​如果眼前的景色暫時無法改變，我能不能先改變看待它的方式？如果個人的得失不再是生活的全部，我還能為誰做些什麼？千年前的范仲淹，最後把答案寫進《岳陽樓記》：

​「不以物喜，不以己悲。」

​「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。」

​真正的轉運，或許就是從這裡開始。



精華 FAQ

  • 因為文章認為，真正的轉運不是換地方、求開運物，而是學會不讓外在環境決定情緒與方向，像范仲淹一樣把心放大，從個人得失轉向更高的生命目標。

  • 它不是要人壓抑情緒，而是提醒我們不要因一時順利就過度得意，也不要因一時挫折就全盤否定自己，避免把一次成敗直接等同於整個人生。

  • 這句話強調把百姓與公共責任放在自己之前，先替天下憂慮、後享個人安樂，展現的是超越個人榮辱得失的胸懷，也是一種更穩定的人生方向。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#人生 #工作職場 #轉運攻略

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2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

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沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

2026-10-31 23:05 郭玉如
圖片來源：Ai製圖
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沈玉琳重病後再奪金鐘，感言強調掌聲消失後的陪伴更珍貴。
  • 重點二：文章借李志勳重讀《論語》，反思人生挫折與自我價值。
  • 重點三：從三十而立、求諸己到窮則變，重新定義成功與選擇。

去年，沈玉琳還在熟悉的攝影棚裡帶給觀眾歡笑，沒想到一場重病，讓他從錄影現場走進醫院病房。原本習以為常的工作與生活，突然有了變化，連每天能夠正常生活，都成了一件需要珍惜的事。

​2026年金鐘獎頒獎典禮，沈玉琳與殷悅憑藉《11點熱吵店》獲得綜藝節目主持人獎。重新站上舞台的他，感謝醫療團隊的照護，也感謝太太和朋友一路陪伴。他在得獎感言中提到：人生真正值得珍惜的，是掌聲消失以後，還有人願意陪伴自己、給自己機會。

​這段話讓我想了很久。一個長期站在鏡頭前、靠著幽默感帶給觀眾歡笑的人，經歷重病、暫時離開工作，再次拿到金鐘獎座時，對成功的理解，或許已經有了不同的重量。

​最近，我讀到一本書《2000年後，論語重新回答今天的人生》，作者李志勳是一位韓國律師。她的人生並沒有按照理想中的路線發展，司法考試落榜、長達十四年的陸軍法務官生涯、職場升遷挫折，以及婚姻和憂鬱症帶來的考驗，都讓她開始重新思考自己的人生。

​一位韓國律師，為什麼會在人生遭遇困境時，重新拿起2500年前的《論語》？讀著這本書，我開始思考：當一個人努力了許多年，人生卻沒有變成自己原本期待的樣子，究竟該如何看待自己？

​我們熟悉的孔子，是課本裡那位教導仁義禮智信的至聖先師，卻容易忘記，他自己也曾懷抱理想，四處奔走，卻屢屢遭遇現實挫折。

​當一位韓國律師把自己的生命經驗放進《論語》，而我們又從沈玉琳的經歷看見類似的提問，我才發現，這些古老文字之所以能流傳千年，正因為不同時代的人，都有需要重新思考人生的時刻。

重新理解「三十而立」：人生不必按照別人的時間表前進

​孔子說：「三十而立。」​這句話，我們從小背到大。長大後，卻常常把它變成一張追趕自己的成績單：三十歲應該有穩定工作、結婚生子、買房置產，彷彿到了某個年紀，就必須交出符合社會期待的答案。

​三十歲還沒買房、沒結婚，四十歲工作還沒有起色，五十歲仍然對現況不滿意，好像只要落後同齡人，就得承認自己不夠成功。可是，孔子說的「立」，真的只是這些外在條件嗎？

​李志勳透過自己的生命經驗，重新思考「而立」的意義。當司法考試不如預期，當職場發展與原本想像出現落差，當年輕時設定的目標未必能夠實現，究竟該如何看待自己的價值？

​或許，真正的「立」，是逐漸認識自己，知道自己重視什麼，也能建立不完全依賴外界評價的價值標準。一個人能不能站穩，未必取決於他在幾歲時完成多少事情，也可能取決於他是否清楚自己想成為什麼樣的人。

君子求諸己：別把人生的方向交給外在環境

《論語》有一句話：「君子求諸己，小人求諸人。」李志勳在面對人生挫折時，重新思考這句話，也讓我想到我們平常遇到不順遂時的反應。

​考試失利，我們可能責怪制度不公平；職場升遷不順，可能抱怨主管不給機會；努力了很久，結果卻不如預期，也可能一再追問，為什麼命運偏偏如此安排？

​外在環境確實會影響一個人的發展，有些困難也不是靠個人努力就能解決。但如果我們把所有注意力都放在無法改變的事情上，很容易連原本能夠掌握的部分，也一起失去了。「求諸己」提醒我們，可以先問問自己：眼前的處境，有哪些事情還能調整？哪些能力還能繼續累積？下一步可以做什麼？

​這並不是要求每個人獨自承擔所有困難。沈玉琳經歷重病，有醫療團隊的專業照護，也有太太、朋友的陪伴。我們可以接受別人的幫助，也可以承認自己有做不到的事情，同時盡力做好自己能掌握的部分。

窮則變，變則通：花了很多年走的路，走不通時怎麼辦？

​《易經》有一句話：「窮則變，變則通，通則久。」這句話放在李志勳的人生經歷中，格外值得思考。

​司法考試落榜，十四年的陸軍法務官生涯，以及後來面對的職場升遷問題，都讓她有機會重新檢視自己的人生方向。當一個人已經走過這麼長一段路，還有沒有勇氣承認自己需要改變？

​孔子在《論語》中也說：「君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比。」這提醒我們，不必執著於某一種固定的做法，也不需要因為過去一直這麼做，就認定未來只能照著相同的方式走。面對不同的處境，應該依照事情是否合宜，重新思考自己的選擇。

​我們常常害怕改變，因為改變意味著必須放下原本的計畫。但司法考試失利，不代表一生沒有出路；職涯發展不如預期，也不代表過去的努力毫無價值。人生可以轉彎，也可以重新選擇。過去投入的時間無法收回，但我們仍然可以決定，接下來要往哪裡去。

重新定義成功：掌聲消失以後，還有什麼值得珍惜？

​這是沈玉琳金鐘得獎感言中，最讓我有感觸的地方。我們花了很多時間追求成就，希望自己的努力得到肯定，希望能力被看見，也希望有一天能站上自己期待的舞台。這些追求沒有錯，但如果有一天，原本擁有的掌聲消失了，我們還能從哪裡找到自己的價值？

​李志勳透過重新閱讀《論語》，整理自己與人生的關係。書中談到的「知命」，也讓我有新的體會。孔子所說的知命，並非消極地接受命運安排，而是在理解人生有其限制之後，仍然清楚自己可以如何選擇、如何生活。

​人的一生有許多事情無法預先安排。健康可能出現變化，工作可能遭遇挫折，原本期待的成就也可能因為種種原因而無法實現。

​沈玉琳重病後重新站上金鐘舞台，讓我們看見一個熟悉的主持人再次獲得肯定；而他在得獎時感謝醫療團隊、太太和朋友，也讓我重新思考，當一個人經歷生命的重大考驗，身邊那些願意陪伴的人，究竟有多麼珍貴。

​掌聲會隨著典禮結束而散去，獎座也會隨著時間成為收藏。但曾經有人在你生病時照顧你，在你無法工作時陪伴你，在你離開舞台之後，仍然願意給你重新出發的機會，這些情誼往往會成為生命中難以取代的記憶。

​讀完《論語》，我重新思考：當人生不如預期，我們還能怎麼走？

​李志勳用自己的生命經驗重新閱讀《論語》，讓我看見經典與現代生活之間的連結。孔子沒有保證每個人都能一路順遂，李志勳也沒有因為讀了《論語》，就讓司法考試、職場、婚姻與憂鬱症帶來的難題全部消失。但透過這些文字，我們可以重新思考自己與人生的關係。

​讀到書中的最後一句話，我特別喜歡：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

我特別喜歡「不爭氣」這三個字。它沒有假裝人生總能順利，也沒有要求一個人永遠表現得很好。考試可以失利，職涯可以受挫，人生也可能因為疾病而改變原有的方向，但我們不必因為某一段路走得不理想，就把自己整個人判定為失敗。

​雖然我經常在自己課堂上和學生分享古人的文字，但有時候，一句讀了千百遍的經典，直到自己經歷某段人生，才會突然讀出不同的滋味。

​2500年前，孔子思考人生的困境；兩千多年後，李志勳在自己的生命經驗中重新讀懂《論語》；今天，沈玉琳重病後再次站上金鐘舞台，也讓我們看見，人生即使經歷意想不到的轉折，依然可能迎來新的篇章。

年輕時讀「三十而立」，想到的是成就；經歷生活考驗後讀「君子求諸己」，想到的是自己還能做些什麼；當原本的路走不通，再讀「窮則變，變則通」，才明白人生還有重新選擇的可能。而當有一天，我們也經歷掌聲消失的時刻，希望還能記得李志勳寫下的那句話：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

精華 FAQ

  • 他認為真正值得珍惜的，不只是舞台上的掌聲與獎座，而是掌聲消失後，仍願意陪伴自己、給自己機會的人，尤其是在重病之後更顯可貴。

  • 因為李志勳的人生經歷了考試失利、職涯挫折、婚姻與憂鬱症考驗，她藉由《論語》重新理解人生限制，也讓作者思考古典智慧如何回應現代困境。

  • 文章認為成功不必完全符合社會時間表，真正的價值在於建立自我認同、懂得向內求諸己，並在走不通時勇於調整方向，接受轉彎與重新開始。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#沈玉琳 #金鐘獎 #工作職場 #好書推薦

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2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

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2026-11-01 20:58 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者觀察到同學A常遲到，卻總是從容優雅、不慌不忙。
  • 重點二：她因此聯想到，遲到者可能是接受事實後，轉而掌控心態。
  • 重點三：文章引用GoogleAI說明B型人格時間感較慢，並非對時間不敏感。

#從容優雅

某娃的小學同學A

現在國中依舊同校 

應該是個遲到大王

明明七點半要到校

但偶爾在我出門上班

快八點時巧遇那孩子

態度永遠從容不慌張

就像當時才七點出頭

搞得我都有點錯亂~

不是早就目送某娃出門

還覺得她老壓線不開心耶

那天又看到同學A

依舊從容優雅~

突然好奇這孩子的心態

莫非是因遲到已是事實

改變不了乾脆轉變心態

像是主動拿回掌控權

欣然接受也大方承擔

為此特地問了GoogleAI

其中一個答案挺促咪的~

說這是典型的B型人格

相較於時間觀念強且易焦慮的A型人格

B型人格的時間體感較慢

甚至有研究顯示~

A型人格主觀感受的1分鐘可能只有58秒

B型人格感受的1分鐘則長達67秒

他們對時間的流逝不太敏感~~><

((這段純粹因感覺有趣才分享~))

頻率不要太高的話

遲到依然從容這心態

或許對易焦慮者來說值得參考囉~!!

精華 FAQ

  • 作者形容同學A即使接近上課時間才現身，態度仍然很從容優雅，完全沒有慌張感，讓人感覺她似乎對遲到這件事早已習以為常。

  • 因為作者好奇同學A面對遲到時為何能如此鎮定，便猜想她可能是把遲到視為既定事實，轉而調整心態，像是主動拿回掌控權。

  • 文章提到GoogleAI認為B型人格的時間體感較慢，對時間流逝不太敏感；甚至舉例說A型人格主觀1分鐘約58秒，B型人格則可能感受成67秒。

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#時間

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38歲還沒結婚很丟臉嗎？河口湖命案背後的婚姻焦慮：女人最不該犧牲的，就是自己的人生

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李姓男子涉嫌與井姓女子虛偽結婚，鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險。圖／民眾提供
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：河口湖命案疑涉假結婚、詐保與共同殺人。
  • 重點二：被害人曾察覺危險並向外求助，卻未及時脫離。
  • 重點三：文章批判年齡與婚姻壓力，不該犧牲人生安全。

比起擔心女兒以後嫁不出去，我更害怕，她為了維持一段婚姻，再也回不了家。看到河口湖命案的最新進展變成驚悚殺人案，我心裡一直浮現這句話。38歲的被害人赴日旅遊，卻在旅館遇害，背後竟可能是李姓丈夫涉嫌假結婚、詐保及共同殺人，已遭法院裁定羈押禁見。

讓人心痛的是，依照目前報導，被害人生前已經察覺危險，也曾向外求助。她並非完全不知道事情不對勁。那些讓她害怕的事，她都看見了，甚至說出了口，最後卻仍未能脫離危險。讀到這裡，真的很難不想：如果當時有哪一次，她的求助能接上實際的保護，結局會不會不同？

別把高額誘惑，當成霸總愛上妳

這段關係的開端，是偶像劇霸總情節包裝的毒藥糖衣。據報導，被害人原本透過Threads應徵助理工作，李男卻在她到職後不久提出結婚，承諾生兒子給400萬元、生女兒給500萬元。對經濟困難的人來說，這筆錢可能代表終於不用再為生活苦撐。

可是，一個認識不久的男人，突然開出高額條件，要交換妳的婚姻與生育，需要先問的，應該是：為什麼？他真正想得到什麼？妳必須先答應什麼？如果反悔，能不能自由退出？短劇裡，霸總可能拿出一紙契約，要女主角替他生孩子，最後卻愛上她，給她一個幸福結局。現實裡，我們不能拿自己的安全，去賭對方會照著愛情劇本走。

尤其當高額承諾後面，接著出現簽本票、配合說謊，以及傷害身體換取金錢的要求，就更不能再把這一切解釋成自己的好運氣。想被愛、想改善生活，都沒有錯。可惡的是，有人利用這些願望，把陷阱包裝成希望。


她已經覺得不對勁，卻還在想「再看看」

根據《鏡週刊》報導，被害人曾向記者透露，丈夫要求她簽下鉅額本票、替她投保三千萬高額保險，甚至詢問她是否願意斷手腳領取理賠，讓她擔心自己的生命安全。9月，她在高鐵台南站離奇跌落鐵軌，當時即懷疑丈夫謀財害命，曾向友人透露「恐怕活不到年底」。記者曾勸她離婚、報案，但她仍表示要再考慮。

我們無法知道，她當時究竟有多少恐懼、顧慮，又承受多少壓力。但從報導看來，確實曾有幾個可能進一步求援、尋求保護的時點，最終沒有轉成足以讓她脫離危險的行動。這份遺憾，不必變成對被害人的責備，卻值得成為活著的人的提醒。

有時候，人已經察覺危險，仍會想著：也許沒有那麼嚴重，也許再觀察一下，也許對方只是說說。這份僥倖，很可以理解，卻也可能讓人一次次延後保護自己的時間。當對方已經談論傷害妳的身體，甚至讓妳擔心會被殺害，求助就不該繼續停在「我再想想」。妳不需要等到真的受傷，才有資格請人幫忙。

年紀大了，難道就得降低被善待的標準？

另一個讓我難受的，是報導中她遲疑離婚的理由。被害人的母親考量有生育報酬可拿，也擔心女兒年紀不輕，離婚後不容易再婚，認為生了孩子也許能維持婚姻，希望她忍耐。

我不想責備一位失去女兒的母親。但「年紀大了，離婚後還有誰要」，這樣的想法，真的該改了。

38歲怎麼了？離婚又怎麼了？為什麼女人到了某個年紀，就好像失去了拒絕的資格？難道只要保住妻子的身分，過得再恐懼，都比單身值得慶幸？孩子也不該被交付挽救婚姻的任務。當一個女人已經感到不安全，怎麼還能期待她用懷孕、生產和往後的人生，去賭對方會改變？

生活再難，也別讓自己只剩一條路

經濟壓力會讓人的選擇變少，這是真的。但起點辛苦，不代表往後只能靠嫁給誰，才有翻身的機會。

換工作、學技能、尋找就業資源，可能很慢，也需要實際支持。可是一個女人仍然可以逐步累積收入、能力與人脈，走出自己的路。我們更該幫她看見這些可能，別再用年齡與傳統，說服她接受眼前的一切。而當她說害怕，我們也不能只回一句「那就離開啊」。

她可能需要有人陪著報案、找專業協助、安排安全住處，把求救真正接成一條走得出去的路。身為媽媽，我希望自己記住：如果有一天女兒說，她在一段關係裡很害怕，我要先接住她，陪她想辦法。別讓她一邊害怕眼前的人，一邊還得擔心，離開後會被家人責怪。

我們養大一個女兒，不該只盼望最後有人願意娶她。更該讓她知道：就算一個人，妳也可以把日子過得很好。妳不需要靠結婚、生孩子，來證明自己的價值。比起有沒有人要妳，我更在乎，妳是否平安、快樂，過著自己喜歡的生活。

精華 FAQ

  • 依文中報導，案件可能牽涉丈夫假結婚、詐領保險，甚至共同殺人等疑點，且已被法院裁定羈押禁見，顯示案情不只是單純旅遊遇害，而可能是長期設局的結果。

  • 文章指出，她曾被要求簽鉅額本票、投保3,000萬保險，還聽過傷害身體換理賠的言論；她也曾向友人與記者透露不安，但當時仍選擇再觀察，未及時離開。

  • 作者認為，38歲、離婚或未婚都不該被視為失敗，女性更不必為了維持婚姻而忍受恐懼；真正重要的是安全、尊嚴與能否保有選擇人生的能力。

失敗要趁早-張念慈

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#結婚 #婚姻 #河口湖

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