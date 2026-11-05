人生不順，該去哪裡轉運？范仲淹早在《岳陽樓記》寫下答案

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章借《岳陽樓記》談人生轉運，其核心不在改變外境，而在調整看待順逆的心境。

文章借《岳陽樓記》談人生轉運，其核心不在改變外境，而在調整看待順逆的心境。 重點二： 范仲淹透過陰雨與晴朗兩種景象，對比一般人隨境起伏的悲喜反應。

范仲淹透過陰雨與晴朗兩種景象，對比一般人隨境起伏的悲喜反應。 重點三：真正的高境界是「不以物喜，不以己悲」，並以天下百姓為念。

工作不順，想買個轉運手環；最近諸事不順，想去廟裡走走；人生遇到瓶頸，總希望換個地方、換個環境，讓自己的運氣重新好起來。我們總在尋找人生的轉運站，期待下一站能有好風景。

​但如果我告訴你，一千多年前，范仲淹就曾經用一篇文章，談透了人生如何轉運，你相信嗎？這篇文章，就是高中國文課本裡的《岳陽樓記》。

​很多人背過「不以物喜，不以己悲」，也記得「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，卻未必真正理解，這兩句話究竟如何運用在自己的生活裡。我一直覺得，《岳陽樓記》最有意思的地方，是它寫了一座樓，描寫一片湖，最後談的卻是人的心。

​岳陽樓位於洞庭湖畔，北通巫峽，南極瀟湘，水陸交通往來頻繁。若用現代人的語言來形容，它就像一座重要的交通轉運站，旅人經過這裡，準備前往下一個目的地。

人生也一樣，當我們遇到挫折，站在人生的某個轉運點，下一站究竟是繼續陷入悲傷，還是轉向豁然開朗？范仲淹在這篇文章裡，給了我們一個值得思考的答案。

​一座岳陽樓，為什麼值得寫一篇千古名文？

​《岳陽樓記》的寫作背景，其實是一段朋友之間的情誼。當時，范仲淹的好友滕子京被貶到巴陵郡擔任太守。對一個官員來說，遭到貶謫，代表仕途受挫，原本的政治抱負也可能因此受到限制。

​然而，滕子京到任後，積極治理地方，隔年便出現「政通人和，百廢具興」的局面。他重新修建岳陽樓，擴大原有規模，並將唐代以來的相關詩文刻在樓上，接著寫信給范仲淹，希望好友能替這座樓寫一篇文章。

​范仲淹接受邀請，寫下了《岳陽樓記》，有趣的是，范仲淹據傳並未親自登上岳陽樓，而是根據滕子京提供的「洞庭秋晚圖」，加上自己對人生的體會，完成這篇文章。文章一開始，他先交代時間、人物與重修岳陽樓的經過，接著寫道：

​「予觀夫巴陵勝狀，在洞庭一湖。銜遠山，吞長江，浩浩湯湯，橫無際涯；朝暉夕陰，氣象萬千。」

​洞庭湖的景色有多壯闊？湖水連接遠方的山巒，吞納長江的水流，水勢浩浩蕩蕩，放眼望去幾乎看不到邊際。早晨陽光照耀，傍晚雲霧變化，一天之中便有不同的景象。范仲淹用短短幾句話，把洞庭湖的遼闊與變化寫得淋漓盡致。

​接下來，他筆鋒一轉：

​「此則岳陽樓之大觀也，前人之述備矣。然則北通巫峽，南極瀟湘，遷客騷人，多會於此，覽物之情，得無異乎？」

​這幾句話才是整篇文章的關鍵轉折。岳陽樓位處交通要道，南來北往的人們在此聚集，其中有遭到貶謫的官員，也有四處遊歷的文人。相同的景色，落在不同人的眼中，會不會產生不同的感受？范仲淹接下來安排了兩幅截然不同的畫面。

​人生第一種轉運：陰雨綿綿，心情跟著天氣一起下沉

​「若夫淫雨霏霏，連月不開，陰風怒號，濁浪排空……」

​如果碰上連日大雨，天空久久不見陽光，狂風呼嘯，濁浪滔天，原本平靜的洞庭湖變得陰暗險惡。這時候登上岳陽樓，眼前一片蕭條，讓人不禁感到悲傷。

​范仲淹接著寫：

​「登斯樓也，則有去國懷鄉，憂讒畏譏，滿目蕭然，感極而悲者矣。」

​這些遷客騷人為什麼如此悲傷？因為他們離開了原本熟悉的地方，懷念家鄉，又擔心自己遭到別人批評、毀謗，眼前的陰雨景色，恰好觸動了內心原本就存在的失落。​這種情緒，其實離現代人一點也不遠。

​上班時被上司責備，回家又和家人發生爭執，偏偏隔天還遇上大雨，出門塞車、鞋子淋濕，原本就不好的心情，彷彿所有事情都在跟自己作對。滑開社群平台，看到別人升官、買房、出國旅行，再看看自己，心裡更不是滋味。

明明只是生活中幾件不順利的小事，卻因為情緒互相牽動，最後覺得整個人生都不順了。這就是范仲淹筆下的「感極而悲者矣」。外在環境的變化，牽動了內心的感受；個人的遭遇，又讓眼前的景色多了一層悲傷。當我們處在這種狀態時，很容易把眼前的困境，解讀成整個人生的困境。

​人生第二種轉運：風和日麗，突然覺得一切都好了

​接著，范仲淹換了一幅畫面。​

「若夫春和景明，波瀾不驚，上下天光，一碧萬頃。」

​春風和煦，陽光明媚，湖面平靜，天光與湖水相互映照，放眼望去，一片碧綠。這時候登上岳陽樓，心情也跟著開朗起來。

​「登斯樓也，則有心曠神怡，寵辱偕忘，把酒臨風，其喜洋洋者矣。」

​同樣是登上岳陽樓，這一次，眼前沒有狂風暴雨，只有美麗的湖光山色。原本令人煩惱的事情，好像也沒有那麼重要了，甚至連過去受到的委屈、得失與榮辱，都暫時拋到腦後。這不就是我們熟悉的生活嗎？

​工作順利時，覺得主管很有眼光；領到獎金時，覺得努力終於有了回報；孩子考試成績進步，連走路都覺得輕快。但如果隔天工作出錯、獎金縮水，或孩子考試退步，原本的好心情可能瞬間消失。

我們的情緒，經常隨著外在條件改變。有好消息就開心，遇到壞消息就沮喪；別人肯定自己，就覺得有價值；受到批評，就開始懷疑自己。

范仲淹把這兩種情緒寫得如此生動，其實是在提出一個問題：​如果一個人的快樂與悲傷，完全取決於外在環境，那麼我們究竟有多少時間，能真正掌握自己的心情？陰雨來了就悲，晴天來了就喜。看起來很自然，卻也代表我們的心情，始終跟著外在環境走。

​真正的轉運關鍵：古仁人為什麼不隨著天氣起舞？

​寫完遷客騷人的悲與喜，范仲淹並沒有就此結束。

他接著提出一個更高的境界：​「嗟夫！予嘗求古仁人之心，或異二者之為，何哉？」

​意思是說，他曾經探求古代品德高尚之人的心境，發現他們的表現，似乎與前面兩種人都不一樣。那麼，古仁人究竟有什麼不同？

范仲淹接著寫下整篇文章最重要的兩句話：「不以物喜，不以己悲。」

​這八個字，常常被我們當成一句勸人看開的格言，但如果放進現代生活裡，就能看見更實際的意義。

​「物」，指的是外在環境與遭遇；「己」，則是個人的處境與得失。范仲淹提醒我們，不要讓外在條件決定自己的心情，也不要因為一時的挫折，就全盤否定自己。這句話不是要我們壓抑情緒，而是提醒自己，別用眼前的一次成敗，替整個人生下定論。 一次失利不等於能力不足，一段低潮也不代表未來沒有機會。給自己一點時間，也保留繼續往前走的空間。

​例如，學生考試不理想，老師可以難過，但不必因此認定自己教學失敗；孩子這次比賽落敗，父母可以失望，卻不必因此否定孩子過去所有的努力；工作上被批評，也不代表自己從此一無是處。

​事情發生了，情緒也會出現，但我們仍然可以決定，接下來要怎麼面對。這就是我理解的「不以物喜，不以己悲」。它不是要求我們變成沒有情緒的人，而是讓我們有能力在情緒出現時，不急著把人生的方向盤交出去。

​心裡有了更大的目標，眼前的得失就不再是全部

​范仲淹接著寫道：

​「居廟堂之高則憂其民；處江湖之遠則憂其君。」

​如果身居朝廷高位，就要關心百姓；如果身處偏遠地方，也仍然關心國家。這兩句話，寫出了古仁人的生命態度。

​一般人可能會因為職位升遷而開心，因為遭到貶謫而失落。畢竟，升官代表受到肯定，貶官則可能意味著失去權力與機會。但范仲淹思考的事情，顯然超越了個人的官位變化。身居高位，他可以為百姓做事；離開朝廷，他仍然可以關心國家。位置不同，能做的事情或許不同，但心中的責任沒有改變。

​這也讓我想到范仲淹的一生，他年少時家境清寒，曾經歷改姓與寄人籬下的生活；成年後數度遭到貶謫，推動的慶曆新政也未能成功。可是，他並沒有因為仕途不順，就放棄對公共事務的關心。

​晚年，他創立范氏義莊，以田產收入照顧族中貧困子弟，這項制度後來延續數百年；在杭州任職期間，遇到饑荒，也曾透過舉辦賽船活動與興修土木的方式，帶動地方經濟，讓災民有工作機會。​他把自己的能力用在別人的需要上。

​因此，《岳陽樓記》最後才會寫下那段千古名句：​

「其必曰：『先天下之憂而憂，後天下之樂而樂』歟！」

​這裡的「先憂後樂」，並非要每個人都把自己的幸福放在最後，更不是要求我們犧牲自己來成全別人。它所呈現的是一種生命視野：當一個人關心的事情不再只有自己的得失，人生就會出現更多值得投入的方向。

​范仲淹最後又寫道：​

「噫！微斯人，吾誰與歸？」

​如果沒有這樣的人，我又能與誰同行呢？這句話帶著一種尋找知音的感慨，也讓整篇文章的情感有了落點。​他希望與古仁人同行，認同那種把天下百姓放在心上的生命態度。

​從岳陽樓到現代生活：我們要把自己轉運到哪裡？

​讀完《岳陽樓記》，我想到現代人常說的「轉運」。我們習慣把轉運想成換一個地方、換一份工作、買一件開運飾品，或者等待某個貴人出現，期待外在條件改變，人生就能跟著好轉。

​但范仲淹筆下的岳陽樓，提供了另一種思考。同一座樓，面對同一片洞庭湖，有人看見陰雨便悲傷，有人看見晴天便歡喜，這是一般人容易出現的反應。古仁人卻有另一種心境。他們仍然會看見天氣變化，也會面對人生順逆，但不會讓外在條件完全決定自己的價值與方向。

​如果把岳陽樓想像成一座人生轉運站，那麼陰雨與晴朗，就是我們每天可能遇到的不同路況。工作被否定，是一站；家庭發生衝突，是一站；努力很久卻沒有得到期待的結果，也是一站。我們可以因為這些事情難過，也可以暫時感到失望，但不必讓自己永遠停留在那個情緒裡。

​試著把注意力從「為什麼別人這樣對我」，轉向「這件事還有什麼解決方法」；從「我失去了什麼」，轉向「我還能為身邊的人做些什麼」。

當老師遇到難教的學生，除了感嘆教學困難，也可以想想這個孩子究竟遇到了什麼問題；當父母因為孩子表現不如預期而焦慮，也可以試著看見孩子真正需要的協助；當自己工作不順時，除了計較受到多少委屈，也可以重新整理自己的能力與下一步。

​這些改變未必能讓眼前的困境立刻消失，卻能讓我們不再只被眼前的困境牽著走。岳陽樓是一座轉運站，人生也是。真正值得思考的，是當我們站在人生的轉運點時，究竟要把自己帶往哪裡。

​范仲淹沒有告訴我們，人生永遠不會遇到陰雨；他只是透過《岳陽樓記》，讓我們看見，即使外在景色不如預期，人仍然可以選擇自己的心境與方向。下次遇到不順遂的時候，或許不必急著尋找哪裡有轉運站。

​不妨先問問自己：

​如果眼前的景色暫時無法改變，我能不能先改變看待它的方式？如果個人的得失不再是生活的全部，我還能為誰做些什麼？千年前的范仲淹，最後把答案寫進《岳陽樓記》：

​「不以物喜，不以己悲。」

​「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。」

​真正的轉運，或許就是從這裡開始。



