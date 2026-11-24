2026-11-24 19:02 潮健康
一坐車就頭暈噁心？認識暈車原因：從視線調整到清新香氣打造舒適旅程
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：暈車主因是視覺、內耳前庭與身體訊息衝突。
- 重點二：低頭滑手機、閱讀與悶熱氣味都可能加重不適。
- 重點三：清淡飲食、看遠方與適度香氣可提升乘車舒適。
「車子才開十幾分鐘，怎麼又開始頭暈了？」原本還在滑手機，沒多久便感到頭昏、胃部不適，接著出現冒冷汗、臉色蒼白等反應，甚至只能閉上眼睛靠著椅背休息。對容易暈車的人而言，這樣的經驗並不陌生。過去不少人將暈車歸因於「體質差」或「平衡感不好」，但暈車其實與人體接收移動訊息的方式密切相關。
當眼睛、內耳前庭系統與身體感受到的移動資訊出現差異，大腦在整合感覺訊息時便可能產生衝突，進而引發頭暈、噁心、冒汗等不適。了解暈車的形成原理，有助於認識旅途中常見的身體反應。
明明坐著沒動，為什麼大腦卻覺得「哪裡怪怪的」？ 人體內耳具有負責感受加速、轉彎及頭部位置變化的前庭系統。乘坐交通工具時，內耳能察覺車輛加速、煞車與轉彎所產生的變化；然而，當乘客低頭滑手機或閱讀書籍時，眼睛接收到的卻可能是相對靜止的畫面。
換句話說，內耳向大腦傳遞「身體正在移動」的訊息，視覺系統卻提供不同的感覺資訊。當大腦難以順利整合這些訊息時，便可能產生所謂的「感覺衝突」。
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的暈動症衛教資料，感覺衝突是目前解釋暈車、暈船等暈動症的重要理論之一。常見反應包括頭暈、噁心、唾液分泌增加、冒冷汗及臉色蒼白，部分人也可能出現嘔吐。因此，暈車並非單純因為意志力不足，而是人體感覺系統對移動環境產生的生理反應。
越暈越滑手機，為什麼可能更不舒服？ 不少人習慣在搭車時滑手機、閱讀或觀看影片，但對容易暈車的人而言，持續注視近距離且相對固定的畫面，可能增加視覺與前庭系統之間的訊息差異。
研究指出，觀看遠方道路或地平線，有助於提供與移動方向一致的視覺參考；相較之下，長時間低頭閱讀或注視螢幕，可能使部分人的暈動症反應更加明顯。
此外，車輛行進時的晃動、頭部頻繁轉動，以及車內悶熱或氣味刺激，都可能影響乘車時的舒適感。旅途中常見的環境調整方式，包括維持空氣流通、減少近距離視覺活動，以及讓頭部保持相對穩定。
飲食狀態也與乘車感受有關。出發前若吃得過飽，可能增加胃部負擔；部分人在空腹狀態下也容易感到不適，因此清淡、適量的飲食經常被列為旅途準備時的注意事項。
清新香氣可以成為旅途中的感官陪伴 除了視覺與身體感受，氣味也是影響乘車舒適度的環境因素之一。車內香水、食物氣味或過於濃烈的芳香產品，都可能讓對氣味敏感的人感到不舒服；相對而言，部分人則偏好熟悉、清淡的香氣，作為旅途中的感官陪伴。
禾場國際芳療學苑創辦人張元霖表示，容易暈車的人在芳療選擇上，不需要追求很濃、很刺激的味道，反而應以「自己聞起來舒服，而且不會增加噁心感」為第一考量。
在常見的植物芳香素材中，歐薄荷、薑與檸檬各自具有不同的氣味特色。歐薄荷帶有鮮明的清涼草本氣息，薑具有溫暖的辛香調性，檸檬則呈現清新的柑橘香氣。不同氣味可以營造不同的嗅覺感受，但每個人對香氣的接受程度並不相同。
值得注意的是，芳香氣味帶來的主觀舒適感，並不等於具有預防或治療暈車的效果。目前關於精油嗅吸與噁心症狀的研究，仍存在研究對象、使用條件及證據品質等限制，不能直接推論特定精油具有改善暈動症的功效。
旅途清新嗅吸：認識三種常見植物香氣 在芳香應用中，歐薄荷、生薑與檸檬經常被用來呈現不同層次的氣味特色。
歐薄荷（Peppermint）具有鮮明的薄荷清涼氣息，氣味辨識度高，是常見的草本芳香素材。
生薑（Ginger）帶有溫暖、辛香的植物氣味，常見於香氛調配及芳香產品之中。
檸檬（Lemon）具有明亮、清新的柑橘香調，經常出現在居家與日常生活香氛中。
這三種植物的芳香特色不同，實際氣味感受也會受到產品濃度、使用環境及個人嗅覺偏好影響。
精油屬於高度濃縮的植物芳香物質，並非濃度越高越適合所有人。直接接觸鼻腔、皮膚或在密閉車廂內大量使用，都可能增加刺激或不適風險。尤其對氣味敏感者、幼童及具有特殊健康狀況的人而言，芳香產品的適用性更需要個別留意。
因此，旅途中的香氣應定位為個人感官偏好與環境舒適度的一部分，而不是取代暈動症預防措施或醫療處置的方法。
出發前留意4件事，認識影響乘車舒適度的因素 暈車的發生與移動刺激、視覺資訊及個人感受有關。從既有衛教資料來看，以下四項因素經常影響旅途中的身體反應：
一、飲食與胃部負擔過飽、油膩飲食或長時間空腹，都可能影響部分人的乘車感受。少量、清淡的飲食是常見的旅途準備方式。
二、視線與觀看方向觀看前方道路、遠處景物或地平線，可以提供相對一致的視覺移動資訊；低頭閱讀或長時間使用手機，則可能增加感覺衝突。
三、頭部穩定與車輛晃動頻繁轉頭或車輛持續搖晃，可能增加前庭系統感受到的移動刺激。頭部相對穩定及座位視野等因素，都與乘車感受有關。
四、空氣流通與環境氣味悶熱、濃烈氣味及通風不佳的環境，可能讓部分乘客更容易感到不舒服。相對舒適的溫度、空氣流通與個人能接受的氣味，有助於維持良好的乘車環境。
此外，暈動症也有相關藥物可供醫療專業人員評估，不同藥物的適用族群、使用時機及注意事項並不相同，不能將一般芳香產品視為藥物的替代方式。
精油好不好，不能只靠鼻子判斷 精油的香氣雖然容易透過嗅覺感受，但其品質、來源及產品資訊，並非單靠聞起來是否清新就能判斷。植物學名、萃取部位、萃取方式、產地、批次及保存資訊，都是認識精油產品的重要資料。不同植物品種、使用部位及萃取方式，可能影響精油的化學組成與氣味表現。
部分業者也會提供氣相層析質譜分析（GC/MS）及分析證明書（COA），讓消費者進一步了解特定批次的成分組成與品質檢驗資訊。不過，成分分析及品質文件並不代表產品具有醫療功效，也不能單獨證明所有使用方式都安全。
在有機認證方面，法國 Ecocert 與英國 Soil Association Certification，皆為國際上具有一定知名度的驗證機構。相關認證制度可涉及原料來源、生產流程、成分要求及環境管理等面向。
以 COSMOS 有機及天然化粧品標準為例，產品須依適用類別符合特定的原料及製程要求，才能取得相應認證。然而，天然或有機認證主要反映產品符合特定驗證規範，並不等同於完全沒有刺激性、過敏風險或適用於所有人。
因此，認識精油產品時，除了香氣偏好，也可以從標示完整性、成分資訊、認證範圍及使用注意事項等面向建立更完整的消費認知。
下車後仍持續頭暈，可能不只是一般暈車 一般暈動症通常與交通工具的移動刺激有關，當移動停止後，不適感多半會逐漸減輕。不過，頭暈並非暈車獨有的現象，也可能涉及其他身體系統。
例如，沒有乘坐交通工具時仍反覆出現眩暈、走路不穩、耳鳴或聽力變化，與一般移動刺激引起的暈車情境有所不同。部分人在長時間搭船後，也可能持續感受到搖晃或不平衡，這些現象涉及不同的生理機制。認識各種頭暈情境的差異，有助於理解「暈車」並非所有頭暈症狀的共同原因。
暈車不是體質差，而是人體感覺系統在特定移動環境下可能出現的自然反應。無論是觀看遠方、減少低頭、維持舒適的乘車環境，或選擇自己偏好的清淡香氣，背後都涉及視覺、前庭與嗅覺等不同的感官因素。理解這些原理，也能讓旅途中的健康資訊更加清楚。
健康管理師張恆恩最後也分享：「暈車是人體感覺系統對移動環境產生的生理反應，並不代表個人體質較差。當視覺、內耳前庭與身體感受到的移動資訊不一致時，就可能出現頭暈、噁心等現象。
除了移動方式與視線方向，車內空氣、溫度及氣味也可能影響旅途中的舒適感。每個人對環境刺激的敏感程度不同，認識暈車的形成原理與感官差異，有助於建立正確的健康觀念，也讓大眾更了解日常生活環境與身體感受之間的關係。」
免責聲明： 本文僅供一般健康衛教與植物芳香知識參考，不作為醫療診斷、治療建議或療效保證之依據。芳香產品的氣味感受與使用適應性因人而異，不能取代經證實的暈動症預防措施或醫療處置。若有持續或嚴重不適，應由合格醫療專業人員評估。
參考資料：
原文出處：一坐車就頭暈噁心？認識暈車原因：從視線調整到清新香氣打造舒適旅程
精華 FAQ
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因為眼睛、內耳前庭與身體接收到的移動資訊不一致，大腦在整合時產生感覺衝突，進而引發頭暈、噁心、冒汗、臉色蒼白等暈動症反應。
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因為內耳感到車輛在移動，但視覺卻長時間盯著相對固定的近距離畫面，會放大感覺衝突。相較之下，看遠方道路或地平線通常更有助於舒緩。
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香氣可提升主觀舒適感，但不能視為預防或治療暈車的方法。精油濃度不是越高越好，應留意個人接受度、產品標示、認證資訊，以及是否可能造成刺激或過敏。