2026-11-13 19:02 潮健康
薑黃買回家不會煮？ 營養師分享3道料理與處理技巧
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文章重點整理：
- 重點一：新鮮薑黃可切片、切末或磨泥，入菜方式多元。
- 重點二：清洗薑黃要刷去泥土並戴手套，避免染色與沾污。
- 重點三：可做薑黃飯、南瓜濃湯與薑黃拿鐵等家常料理。
圖說：新鮮薑黃可切片、切末或磨泥，運用於米飯、濃湯與飲品中。
新鮮薑黃買回家，除了煮咖哩，還能怎麼吃？悠活原力洪瑄營養師表示，薑黃可依料理需求切片、切末或磨泥，運用在茶飲、米飯與濃湯中。掌握清洗與調味技巧，就能把這項帶有特殊香氣的食材融入日常餐桌。
新鮮薑黃與薑黃粉差在哪？依料理需求選擇 洪瑄營養師說明，新鮮薑黃使用的是植物根莖，薑黃粉則是將根莖乾燥後磨製而成。新鮮薑黃適合現磨入菜，薑黃粉方便取用，兩者可依料理方式與準備時間選擇。
處理新鮮薑黃時，可先用軟毛刷在流水下刷去表面泥土，再依用途切片或磨泥。由於天然色素容易沾染手指，建議戴手套操作，使用後也應盡快清洗刀具與砧板。
料理一：薑黃飯，讓日常主食多一點香氣 白飯想換個口味，可以從薑黃飯開始。洪瑄營養師分享，先以少量橄欖油炒香洋蔥與蒜末，加入薑黃泥拌炒，再放入洗淨的白米，移至電鍋加水炊煮，就能做出帶有金黃色澤的米飯。 料理時應留意火候，避免薑黃泥因高溫炒焦而產生苦味，煮好後稍微燜一下，再將米飯翻鬆即可。
料理二：南瓜薑黃濃湯，用食材甜味平衡風味
圖說：南瓜的自然甜味搭配椰奶，可平衡薑黃的苦味與土味，讓濃湯口感更溫潤。
對不習慣薑黃苦味與土味的人，洪瑄營養師建議，可搭配南瓜與椰奶製作濃湯。先將南瓜烤軟，另起鍋炒香洋蔥、薑黃泥與咖哩醬，再加入南瓜及蔬菜高湯煮軟、打勻，最後加入椰奶調味。 南瓜的甜味與椰奶的香氣，能讓整體口感更溫潤，也為家常湯品增加不同變化。
料理三：薑黃拿鐵，鮮奶搭配香料也能做飲品 薑黃也能加入鮮奶製成飲品。洪瑄營養師說明，將鮮奶、薑黃泥、生薑泥與少許肉桂以小火加熱，過程中持續攪拌，過濾後再依喜好調整甜度，就是簡單的薑黃拿鐵。也可依需求改用無乳糖牛奶或植物奶。
新鮮薑黃能泡茶嗎？切片煮水就能入門 若想從較簡單的方式嘗試，洪瑄營養師建議，將洗淨的薑黃切片煮水，過濾後搭配檸檬或肉桂調整風味。暫時用不完的新鮮薑黃，可包裹後密封冷藏，或洗淨切塊、分裝冷凍，方便下次料理取用。 從一杯茶、一鍋飯開始，依自己的口味選擇做法，就能讓薑黃成為日常料理的香料選項。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
・營養師健康小筆記・新鮮薑黃可以泡茶？營養師介紹3種「薑黃料理」食譜
參考資料：食農教育：薑黃是薑嗎?
原文出處：薑黃買回家不會煮？ 營養師分享3道料理與處理技巧
精華 FAQ
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新鮮薑黃是植物根莖，適合現磨、切片或切末入菜；薑黃粉則是乾燥後磨製而成，取用更方便。可依料理型態與準備時間選擇。
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可先用軟毛刷在流水下刷掉表面泥土，再依用途切片或磨泥。因為天然色素容易沾手，建議戴手套操作，並盡快清洗刀具與砧板。
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文中介紹薑黃飯、南瓜薑黃濃湯與薑黃拿鐵，也建議將薑黃切片煮水泡茶。若暫時用不完，可包好冷藏或切塊分裝冷凍保存。