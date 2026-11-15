2026-11-15 19:01 潮健康
眼周白色小顆粒不是粉刺？粟粒腫是什麼、能不能擠一次看懂
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：眼周白色小顆粒未必是粉刺，可能是粟粒腫。
- 重點二：粟粒腫是角質囊腫，不是油脂堆積且多無開口。
- 重點三：硬擠或刺破易傷皮膚，應先判斷病灶類型。
眼周、臉頰突然冒出一顆顆白色小凸點，很多人會以為是粉刺，怎麼擠卻都擠不出來，其實可能是「粟粒腫（Milia）」。四季皮膚科整理常見粟粒腫問題，提醒民眾，粟粒腫與青春痘、粉刺的形成方式不同，若反覆出現或長在眼周，先分辨顆粒類型，比自行摳擠更重要。
粟粒腫是什麼？裡面不是油脂粟粒腫是一種小型、白色或淡黃色的良性角質囊腫，通常約針頭至米粒大小。它的內容物不是油脂，而是堆積的角質。這些角質被包覆在表皮下，形成小而偏硬的囊腫，表面通常有完整表皮覆蓋，也不像粉刺一樣有明顯的對外開口。
粟粒腫最常出現在臉部，包括眼皮、眼周、臉頰及鼻子附近。醫學資料也將其區分為原發性與次發性，後者可能在皮膚外傷、水泡、燒燙傷或其他皮膚修復過程後出現。
粟粒腫和粉刺差在哪？白色顆粒不一定都一樣粉刺通常與毛囊中的皮脂、角質堆積有關；粟粒腫則是角質形成的小囊腫，兩者並不是同一種皮膚問題。此外，眼周常見的膚色或白色小顆粒，也可能是汗管瘤、皮脂腺增生、扁平疣等其他病灶。外觀有時十分相近，但後續處理方式不同，因此不建議只靠照片或觸感自行判斷。尤其當顆粒數量增加、反覆出現，或外觀和一般粟粒腫不太一樣時，更需要先確認病灶類型。
粟粒腫可以自己擠嗎？沒有開口反而更容易弄傷皮膚
粟粒腫不像一般粉刺具有容易排出的開口，因此用手硬擠、用針自行刺破或反覆摳抓，不一定能把內容物完整移除，反而可能造成表皮破損、發炎或後續色素沉著。
若是持續存在的成人粟粒腫，常見處理方式包括建立微小開口後取出角質內容物；數量較多或特定類型，也可依情況評估其他方式。至於新生兒粟粒腫通常不需要特別處理，多數會隨時間自行消退；成人後天形成的粟粒腫則可能持續較久。
特殊類型粟粒腫的醫學研究與處理方式對於位置特殊、群聚或其他方式不易處理的粟粒腫，也有文獻討論使用Er鉺雅各雷射。2011年一篇發表於《Journal of Cosmetic and Laser Therapy》的病例報告，記錄一名32歲女性眼周群聚型粟粒腫（milia en plaque），接受Er雷射後追蹤12個月。這項資料提供了雷射處理特殊型態粟粒腫的參考，但目前屬個案層級證據，不能延伸解讀成所有一般粟粒腫都需要雷射。
目前醫學文獻曾探討不同粟粒腫的處理方式，包括角質內容物取出及部分雷射技術。不過，各項研究的對象與證據程度有所差異，不能將特定病例的結果直接套用至所有粟粒腫，也不代表每種粟粒腫都需要接受醫療處置。
長粟粒腫先別急著換眼霜 先把顆粒認清楚網路常把粟粒腫直接歸因於「眼霜太油」，但目前不能簡化成只要使用滋潤型保養品就一定會形成粟粒腫。如果使用某項保養品後反覆出現刺激、紅癢或小顆粒，可以先停用並簡化保養程序；平時也應避免自行摳、擠眼周病灶。
看到眼周白色小顆粒，真正重要的不是先想辦法把它擠掉，而是先確認它到底是不是粟粒腫。**認清顆粒類型，再選擇適合的處理方式，才能減少不必要的皮膚刺激與傷口。
健康管理師張恆恩最後也分享：皮膚是人體重要的保護屏障，日常生活中出現的小顆粒、膚色變化或其他外觀差異，都可能與皮膚本身的構造及自然代謝有關。
每個人的皮膚狀況不同，對外在環境與保養習慣的反應也有所差異。透過認識基本的皮膚構造與日常保養知識，有助於建立正確的皮膚健康觀念，減少對常見皮膚現象的誤解。
免責聲明：本文僅供健康資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。療程效果依個人膚況、年齡及生活習慣而異，建議諮詢專業醫師評估。參考資料：
原文出處：眼周白色小顆粒不是粉刺？粟粒腫是什麼、能不能擠一次看懂
精華 FAQ
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粟粒腫是表皮下堆積角質形成的小囊腫，內容物不是油脂，表面也多沒有開口；粉刺則與毛囊皮脂、角質堵塞有關，兩者形成機轉不同。
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因為粟粒腫沒有像粉刺那樣容易排出的開口，硬擠或拿針刺破常常取不乾淨，反而可能造成表皮破損、發炎，甚至留下色素沉著。
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成人持續存在的粟粒腫，常見方式是由醫師建立微小開口後取出角質內容物；特殊、群聚或較難處理的情況，才可能評估雷射等方式。