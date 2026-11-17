2026-11-17 19:01 潮健康
健檢紅字有「脂肪肝」者越來越多！ 沒症狀就不用治療？ 醫：不只傷肝更「傷心」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：脂肪肝常無症狀，不能因健檢紅字就置之不理。
- 重點二：脂肪肝常與三高並存，心血管風險同樣不可忽視。
- 重點三：診斷需看血糖血脂與纖維化，生活調整加早期介入最重要。
潮健康／楊善淳
健檢報告寫著「脂肪肝」，身體卻完全沒有不適，許多人便將報告擱在一旁。然而，脂肪堆積初期往往悄無聲息，即使肝臟已出現發炎或纖維化，也未必會引發疼痛！榮陽安心診所院長林怡君醫師強調，健檢發現脂肪肝切莫因無症狀就擱置，除了肝指數，更應一併檢視血糖、血壓、血脂與纖維化風險。由於脂肪肝常與三高代謝異常高度重疊，若任由發炎演變至肝纖維化甚至肝硬化，治療難度將大幅提升。
沒症狀不等於沒風險！ 認識「代謝功能異常相關脂肪性肝病」許多人收到健檢報告看到「脂肪肝」，常因無腹痛或疲倦而掉以輕心。然而肝臟是沉默器官，脂肪堆積初期幾乎沒有警訊；即便肝細胞已受損發炎，患者依然全無所覺。
一項 2026 年台灣大型健檢研究分析 42 萬名受檢者數據，觀察到受檢族群中代謝功能異常相關脂肪性肝病比例由 31.1% 升至 37.9%，顯示脂肪肝在特定受檢族群中呈現上升趨勢，雖不能直接當作全台盛行率，卻提醒國人脂肪肝絕非少數人的健檢紅字。過去大眾慣用「非酒精性脂肪肝」稱呼此疾病；近年國際醫學會則改以「代謝功能異常相關脂肪性肝病（MASLD）」稱之，目的在於強調腹部肥胖、高血糖、高血壓與血脂異常等「代謝失調」因素的核心角色。
美國肝病學會說明，名稱更新有助於準確揭示疾病本質，但臨床上醫師仍須同步評估飲酒、病毒性肝炎、藥物及其他肝病成因。林怡君醫師建議，若健檢連續數年皆顯示脂肪肝，或腰圍、血糖逐年微升，別等到「有感覺」才就醫。提早追蹤代謝數值、從能持續的飲食與活動改變做起，並請醫師評估是否需要進一步做纖維化檢查，才是避免疾病惡化的根本之道。
肝臟變硬就是肝硬化？ 什麼是肝癌四部曲？許多人擔憂脂肪肝最終會走向肝癌，究竟脂肪肝是如何一步步惡化的？輕度脂肪肝過量脂肪儲存於肝細胞內，早期多無症狀，屬於最易透過生活調整改善的黃金期。若錯過黃金期，肝病進展通常被稱為以下「肝癌四部曲」：
．脂肪性肝炎：脂肪堆積誘發發炎與細胞損傷，需積極控制病因並評估共病風險。
．肝纖維化：肝臟在反覆發炎與修復過程中形成疤痕組織（纖維化）。及早介入治療仍有機會減緩甚至改善。
．肝硬化 ：若纖維化持續加重，肝臟結構發生不可逆的大範圍硬化。
．肝癌：最後，併發肝衰竭或肝癌的風險將顯著飆升。
針對近年健檢常使用的「FibroScan（非侵入性肝纖維化掃描，VCTE）」若測出「肝臟硬度」升高是否代表確診肝硬化？林怡君醫師指出，FibroScan 可透過 CAP 數值估計肝脂肪堆積，並以肝硬度值（LSM）協助評估纖維化風險；但它與腹部超音波檢查目的不同、無法互相取代，且探頭置於右側肋骨間檢查時，發炎、進食或肝臟充血皆可能暫時影響硬度讀數，不能單憑一次數值判定肝硬化。
值得注意的是，單純脂肪堆積、脂肪性肝炎乃至早期肝纖維化，在控制病因後都有改善機會。美國國家癌症研究所（NCI）指出，即便是早期肝癌，現代醫學仍有根治性治療選項，關鍵在於「早發現、早評估、早介入」。
為何脂肪肝常與三高相伴？ 胰島素阻抗與內臟脂肪的關聯性為什麼脂肪肝患者往往伴隨高血糖、高血壓或血脂異常？肝臟是處理與儲存能量的核心器官。當長期攝取過量熱量、體內出現「胰島素阻抗」且內臟脂肪堆積時，過剩游離脂肪酸便湧入肝臟，迫使脂肪在肝細胞內累積。這種代謝紊亂同時干擾血管與血糖調節，導致三高接踵而至。
因此，評估脂肪肝不能只關注肝臟本身，更應將腰圍、體重、血壓、空腹血糖與血脂數值一併納入考量。值得注意的是，體型纖瘦的人同樣可能罹患脂肪肝，絕不能單憑外表或 BMI 正常就排除風險。
2024 年歐洲臨床指引特別提醒，MASLD 患者除了需警惕肝臟病變，心血管疾病更是其不可忽視的重大風險。若本身患第二型糖尿病、具多項代謝危險因子，或抽血發現肝指數反覆紅字，應儘速與醫師討論肝纖維化風險，將三高與代謝指標同步管理好，才能全面降低心肌梗塞與中風等心血管威脅。
不少民眾得知有脂肪肝後，常自行購買標榜「護肝」保養品，卻忽視原本的血糖與血脂問題。林怡君醫師提醒，保養品廣告與名稱無法代替診斷，正在服用降血糖、降血脂或其他處方藥物者絕不可自行停藥；就診時應將正在吃的藥品、草藥與補充品完整列給醫師，交由醫療團隊一併檢視肝病原因與用藥安全。
肝指數正常就代表安全？ 健檢發現脂肪肝後的進一步篩檢拿到健檢報告發現脂肪肝，許多人習慣只盯著 AST、ALT 是否紅字。美國糖尿病、消化道及腎臟疾病研究所（NIDDK）提醒，肝指數正常不代表沒有脂肪堆積或纖維化；反之，肝指數偏高也未必全由脂肪肝引起。
回診時，建議攜帶近幾年健檢數據、飲酒頻率、家族肝病史及用藥清單。林怡君醫師建議，看診前可把近幾年的健檢報告、腹部超音波或 FibroScan 報告放在一起，記下體重、腰圍變化與飲酒習慣，並列出每天服用的藥物與補充品；若不知道從哪裡開始，可先向家庭醫學科、內科或肝膽腸胃科諮詢。醫師會結合病史、血液檢查與影像，並特別排除 B 型肝炎與 C 型肝炎等病毒性肝炎。台灣國民健康署強調，病毒性肝炎患者即使肝功能正常，仍需定期追蹤；且脂肪肝與 B、C 肝可能同時存在，不可因確診一種而忽略另一種。
針對代謝風險較高者，醫師可能先透過年齡、AST、ALT 與血小板數值計算「FIB-4 慢性肝病纖維化指標」作為初篩；若顯示具進階纖維化風險，再安排彈性掃描或轉介專科。若影像顯示肝硬化徵象、血小板偏低或肝指數持續異常，更應加快追查腳步。
脂肪肝只能靠飲食運動？ 專業醫療介入助改善肝炎與纖維化生活型態的積極調整，是脂肪肝治療的重要基石；隨著醫學研究進展，針對部分已出現脂肪性肝炎與肝纖維化的患者，也有藥物治療可由醫師評估運用。改善脂肪肝的目標，除了減少肝臟脂肪堆積，更應關注發炎、纖維化與整體代謝狀況，透過生活調整、共病管理與適當醫療介入，爭取改善病況的機會。
在日常飲食方面，可用白開水或無糖茶取代手搖飲，增加蔬菜、全穀雜糧與魚類，減少精製澱粉、高油宵夜與甜點，並以完整水果取代果汁。運動則可從快走、騎車或游泳開始，逐步增加活動量，搭配肌力訓練並減少久坐。過量飲酒也會加重肝臟負擔，應據實告知醫師飲酒習慣；若已確定具進階肝纖維化或肝硬化，歐洲臨床指引建議應完全戒酒。建立能持續執行的生活習慣，仍是長期照護不可或缺的一環。
除了生活調整，藥物研究也為脂肪肝治療帶來新進展。2025 年發表於《新英格蘭醫學期刊》的 ESSENCE 第三期臨床試驗，研究對象為已出現中度至重度肝纖維化，但尚未進展到肝硬化的代謝功能異常相關脂肪性肝炎（MASH）患者。研究針對前 800 名受試者追蹤 72 週，觀察肝臟發炎是否改善，以及肝纖維化是否減輕或持續惡化。
後續研究也進一步探討體重、代謝健康與肝臟變化之間的關係。不過，每位 MASH 患者的疾病嚴重程度和健康狀況都不同，因此研究結果不能直接套用在每一位患者身上。實際需要採取什麼治療方式，仍應由醫師依患者的疾病程度與整體健康狀況進行評估。
改善脂肪肝是一項長期計畫，林怡君醫師建議「一次先改一件事」，挑選最常發生的一項習慣，如手搖飲、宵夜或久坐，訂下能持續數週的小目標，並與家人一起調整採買與用餐方式。同時，也應配合醫療團隊定期追蹤肝臟與三高指標，評估是否需要進一步治療。把握可改善的時期，讓生活調整與專業醫療相互配合，才更有機會減輕肝臟負擔，兼顧肝臟與心血管健康。
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原文出處：健檢紅字有「脂肪肝」者越來越多！ 沒症狀就不用治療？ 醫：不只傷肝更「傷心」
精華 FAQ
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因為脂肪肝在初期多半沒有明顯不適，但肝臟可能已經發炎或出現纖維化。若只因沒有疼痛就不追蹤，可能錯過可逆的治療時機，讓病情一路惡化。
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脂肪肝常源於胰島素阻抗與內臟脂肪堆積，這些代謝異常也容易同時造成高血糖、高血壓和血脂異常。醫師提醒，MASLD患者的心肌梗塞與中風風險也不能忽視。
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建議帶著近年的健檢資料、超音波或FibroScan結果、飲酒習慣與用藥清單回診，進一步評估血糖、血脂、血壓與FIB-4等纖維化風險，再由醫師決定是否需要治療。