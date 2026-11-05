時間管理的最高境界，竟然是「不做必須做的事」！《佛畏系統》揭開忙碌人生的盲點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 時間管理的最高境界，是讓自己沒有必須做的事。

時間管理的最高境界，是讓自己沒有必須做的事。 重點二： 文章主張保留餘閒，才能保有創造力與自主思考。

文章主張保留餘閒，才能保有創造力與自主思考。 重點三：面對問題應檢視系統機制，而非只怪眼前導火線。

​第一次讀到這句話，我有點不敢相信自己的眼睛。每天忙著備課、上課、批改作業，還有忙著應付上級交辦的工作。我們從小被訓練要有效率、要負責任、要把事情做好，怎麼一本書卻告訴我們，時間管理的最高境界，竟然是讓自己沒有必須做的事？

​這是上週三參加學思達 CLOSER 跨科共備社群，閱讀《佛畏系統》第三、第四章時，讓我印象最深刻的一個觀點。這一part談到情緒、壓力、時間管理與系統思維，其中有不少顛覆過去認知的觀點，值得好好消化。

​一、斑馬為什麼不容易得胃潰瘍？

​書中提到，草原上的斑馬只有在野獸追趕時才會拚命奔跑，平常大部分時間都處於放鬆狀態，因此不容易出現胃潰瘍等與長期壓力相關的問題。這個概念我以前曾經在馬大元醫師的講座中聽過，沒想到這次竟然在《佛畏系統》裡讀到相關的討論。

​斑馬的生活很簡單，獅子追來，牠就跑；獅子離開，牠就繼續吃草、休息。人類卻很奇怪，明明已經下班，腦袋還在想明天的教材；明明學生已經放學，還在煩惱沒批完的作業；明明眼前沒有任何危險，卻能為了還沒發生的事情，把自己折騰得精疲力盡。

​書中提醒，真正影響健康的關鍵，在於麻煩如何影響我們的情緒。同樣一件事情，有人能夠很快調適，有人卻可能反覆思索好幾天。因此，我們需要學習觀察自己的情緒，書中也提到，開心的小事可以中和煩惱的小事，但前提是我們得有一雙能夠發現生活小確幸的眼睛。

​更進一步，還可以借助斯多葛哲學與阿德勒心理學中的「課題分離」概念。客觀存在的事情，有許多並不在我們的控制範圍內；人真正能夠掌握的，只有自己的行動與態度。書中甚至提出一個相當有意思的觀點：根據反脆弱養生法，如果遇到不公平的對待，可以偶爾跟人發生一點急性衝突。

​這句話讓人會心一笑，平常我們總被教導要忍耐、要圓融、要避免衝突，但如果每次受到不公平待遇，都只能往肚子裡吞，長期累積下來，究竟是在維持和諧，還是在消耗自己？適度表達不滿、捍衛自己的界線，也是一種生活能力。

​二、我們為什麼愈來愈像時間的窮人？

​書中提出：「時間管理的最高境界，是不做必須做的事。」接著還有一句：

如果你始終領先於你的時間表，你就沒有必須做的事。

​這兩句話讓我想到上週三的共備討論。當時大家談到餘閒這個概念，對於書中所說的「任何一種多出來、可以任意使用的資源，都可以稱為餘閒」，包括金錢、時間或空間，大家很有共識地發現：我們都是時間的窮人。

​書中有一個比喻：「窮人對價格非常敏感，忙碌者對時間非常敏感。」當一個人缺乏金錢時，會斤斤計較每一筆支出；當一個人缺乏時間時，連幾分鐘都捨不得浪費。可是，偏偏最有創造力的想法，往往出現在大腦沒有被工作塞滿的時候。

​書中指出，出其不意的創造性思維，大多是在大腦空閒的時候迸發出來的。身為老師，讀到這裡，反而想到一個有點刺眼的問題：我們每天把學生的時間安排得這麼滿，究竟還剩下多少時間讓他們自己思考？​

亞州的學生一天的行程幾乎沒有空隙。我們希望學生有創造力，卻又習慣把他們的每一分鐘都安排好，當一個孩子連發呆的時間都沒有，他要到哪裡去醞釀一個不一樣的想法？書中還有一句我很喜歡的話：

可幹可不幹的事情才有創造性，幹什麼都行的時間才是你的時間。​

當一個人擁有可以自由支配的時間，才有機會做一些原本不在計畫中的事。可能讀一本書、散一場步、與朋友聊天，也可能只是坐下來發呆，讓腦袋慢慢長出新的想法。

​書中還提醒，如果時間本來就少，千萬別預支本來的時間。這讓我想到書中另一個有趣的說法：

如果你從未錯過航班，說明你在機場待的時間太長了。

當然，搭飛機還是要預留合理的時間，但這句話真正想提醒的，是我們有時候為了避免任何意外，把所有可能的風險都提前計算，最後卻把大量時間耗費在等待與防備上。對時間永遠把握主動權，才是美好的生活。

​三、一個從不犯錯、從不得罪人的人，真的比較好嗎？

​接下來的觀點，更顛覆我對「完美」的想像。書中提到：「沒有漏洞的系統，不見得是最好的系統。」如果一個系統完全沒有錯誤，有可能代表它付出了太高的成本。為了避免任何問題，設計了層層關卡、反覆檢查與繁複流程，最後反而讓整個系統變得僵化。

​這讓我想到教育現場。我們總希望學生不要犯錯，老師不要出包，行政流程不要出現漏洞，每一件事情都要按照規定執行。但當一個環境只容許正確答案，任何嘗試都可能帶來責備時，還有多少人願意冒險創新？

​書中有一句話，我讀完忍不住笑了出來：

如果你從來沒有得罪過人，那你活得可能太憋屈了。

​我們從小被教育要當好學生、好員工、好老師，最好不要犯錯，不要得罪人，也不要讓別人失望。可是，當一個人凡事都先考慮別人的感受，遇到不合理的要求也不敢拒絕，最後是不是連自己的界線都弄丟了？

​書中還有兩句帶著挑釁意味的話：「好人總是適應世界的規範，而壞人總是試探世界的底線。」以及「如果你不犯規，又怎能知道規則在哪裡呢？」

​當然，這不代表我們應該刻意違規或傷害別人，而是提醒我們，有些合理的嘗試，本來就伴隨著失敗與拒絕。如果一個人從未被拒絕，可能是因為從來沒有開口爭取；如果從未犯錯，也可能是因為根本沒有跨出熟悉的範圍。

​一個系統如果只獎勵服從，卻不容許試錯，最後會留下什麼樣的人？

​四、遇到問題時，別只忙著處理導火線

​最後，書中有兩個觀點，讓我重新思考面對問題的方式。​

你應該怪罪的是系統，而不是導火線。

想改變歷史，你得改變機制。

​當問題發生時，我們通常很容易把注意力放在眼前那個人或那件事上。學生遲交作業，就責備學生不負責任；員工出錯，就追究個人疏失；工作流程出了問題，就要求第一線人員更加小心。​但如果同樣的問題一再發生，是否代表真正需要檢視的是背後的系統？

例如，學生經常遲交作業，除了要求學生改善，也可以思考作業量是否合理、繳交期限是否安排得當、學習任務是否有明確的階段性目標。如果每次都只處理眼前的錯誤，下一次仍然可能出現相同的問題。

​這也讓我想到，教育現場有許多我們習以為常的做法，或許都值得重新檢視。當一套制度讓所有人疲於奔命，光靠要求每個人更加努力，恐怕很難真正改善。想改變結果，就得回到機制本身。

​藉著共讀，我重新檢查自己的生活

​這次共讀《佛畏系統》，我摘錄了25個讓自己印象深刻的觀點。從斑馬的壓力反應，到時間管理的餘閒；從容許錯誤的系統，到改變問題背後的機制，每一個觀點都讓我重新檢查自己習以為常的生活方式。

​身為老師，每天都有教學、備課、批改……等工作；身為母親，也有家庭生活需要照顧。很多時候，我們總覺得只要再有效率一點，就能把所有事情安排妥當。

​可是，如果生活裡的每一分鐘都已經被預約，每一件事情都有截止期限，每一次休息都帶著罪惡感，即使完成了所有待辦事項，還剩下多少時間真正屬於自己？

​如果今天突然多出三個小時，沒有工作、沒有待辦事項，也不必向任何人交代，你最想拿這段時間做什麼？是好好睡一覺、讀一本一直沒時間讀的書，還是什麼都不做？我想，這個問題值得每個忙碌的人，好好想一想。