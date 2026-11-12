2026-11-12 20:03 潮健康
吃冬粉比較容易瘦？營養師解析熱量與3大飲食重點
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文章重點整理：
- 重點一：冬粉主要是澱粉製成，仍要算入主食份量。
- 重點二：乾重與熟重不同，吸水後熱量不會憑空消失。
- 重點三：減重吃冬粉要搭配蛋白質、蔬菜並留意醬料。
圖說：冬粉本身熱量低，主要的熱量來自於湯底及醬料。
吃火鍋、滷味時，把白飯換成冬粉，就比較容易瘦嗎？悠活原力洪瑄營養師指出，冬粉主要由澱粉製成，仍須計入主食份量。控制體重不能只看食物外觀，還要考量實際吃下的份量、湯底與配料。只把主食換成冬粉，並不保證體重能下降。
冬粉是澱粉嗎？綠豆製成也不能當蛋白質來源 洪瑄營養師說明，冬粉常見原料包括綠豆、馬鈴薯及甘藷澱粉，各品牌配方不同，購買時應查看成分表。綠豆冬粉使用的是分離出的澱粉，營養組成與完整綠豆不同，不能當作豆類蛋白質來源。寬冬粉與細冬粉也不能只憑粗細判斷熱量高低，仍須比較相同重量與狀態。
至於減重期間如何吃冬粉，洪瑄營養師整理以下3大飲食重點。
重點一：分清乾重與熟重，吸水不代表熱量消失 冬粉煮熟後體積變大，容易讓人忽略原本用了多少乾冬粉。洪瑄營養師說明，以40公克乾冬粉約140大卡為例，只加清水煮熟並整份吃完，仍應以約140大卡估算。增加的是水分，原本的熱量並未減少。因此，比起用「一碗」判斷，在家料理時先確認乾冬粉份量，更容易掌握攝取量。
重點二：把冬粉算進主食，補上蛋白質與蔬菜
圖說：滷味選冬粉，搭配豆干、滷蛋與蔬菜時，也別忘了留意滷汁與醬料用量。
洪瑄營養師提醒，螞蟻上樹、韓式拌冬粉即使放在配菜盤裡，冬粉仍屬主食。若同餐也吃白飯或麵條，應一起安排份量，避免每樣都吃完整一份。 冬粉本身蛋白質較少，作為正餐時，可搭配豆腐、蛋、魚或肉，再加入高麗菜、青江菜等蔬菜，避免只吃冬粉配湯，讓一餐的營養更完整。
重點三：留意湯底與醬料，清淡外觀不等於低熱量 炒冬粉和鍋燒冬粉，哪一種熱量較低？洪瑄營養師表示，應看實際用油、配料與湯底。炒油、麻油、沙茶、肉燥，以及丸餃、油豆皮等配料，都會影響整道料理的熱量。
選擇湯冬粉時，可留意湯底油脂。醬料則先取適量，避免邊吃邊加。洪瑄營養師強調，減重期間可以把冬粉當作主食選項，但仍須配合全天飲食安排，掌握份量與搭配方式，才能兼顧美味與飲食均衡。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
<>冬粉熱量多少？冬粉是什麼做的？營養師完整解析冬粉成分
參考資料：外食這樣吃也能很均衡：滷味篇
原文出處：吃冬粉比較容易瘦？營養師解析熱量與3大飲食重點
精華 FAQ
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不一定。冬粉本身主要是澱粉，仍要算入主食份量，若總熱量、湯底與配料沒有一起控制，只換成冬粉並不保證體重會下降。
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不能。綠豆冬粉用的是分離出的澱粉，營養組成和完整綠豆不同，幾乎不能當作豆類蛋白質來源，仍應搭配豆腐、蛋、魚或肉。
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要先分清乾重與熟重，並把冬粉算進主食；同餐補上蛋白質與蔬菜；另外留意湯底、油脂與醬料用量，避免清淡外觀但熱量偏高。