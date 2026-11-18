2026-11-18 19:02 潮健康
早上總是醒不來、晚上又睡不著？「光線」悄悄影響著我們的作息節奏
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：光線是影響人體晝夜節律的重要線索。
- 重點二：白天多接觸自然光、夜晚保持昏暗有助睡眠。
- 重點三：透過固定作息與減少睡前螢幕可逐步調整。
白天多接觸自然光、夜晚留給黑暗 替身心找回規律的節奏鬧鐘響了好幾次還是爬不起來，到了深夜卻精神很好、滑著手機遲遲不想睡……不少人以為這只是自己「意志力不夠」，但其實，我們每天接觸到的光線，正默默影響著身體的節奏。
現代人白天多半待在室內，晚上卻被燈光與螢幕包圍，身體用來分辨白天與黑夜的線索，也跟著變得模糊。近年來，「光線與作息」也逐漸成為越來越多人關心的健康課題。
以下就來聊聊，光線如何影響身體的節奏、為什麼「白天亮、夜晚暗」對身心有幫助，以及日常生活中可以怎麼調整。
圖說：現代人白天少見陽光、夜晚卻被螢幕包圍；調整與光線相處的方式，是照顧作息的一環
身體的節奏 跟著光線走我們的身體，本來就跟著日出日落運作：天亮時慢慢清醒，天黑後漸漸想休息。而光線，正是身體分辨白天與黑夜最重要的線索之一。
也因此，「什麼時候」接觸到光，和接觸多少光一樣重要。早晨的自然光，像是在告訴身體「一天開始了」；而夜晚長時間盯著明亮的螢幕、待在燈火通明的環境裡，則可能讓身體誤以為還是白天，遲遲不想入睡。
白天亮一點、夜晚暗一點 身心都比較輕鬆光線影響的不只是睡眠。白天多接觸自然光、夜晚讓環境暗下來，身體的節奏比較穩定，白天的精神與心情，往往也比較容易維持在好的狀態。
當然，影響睡眠與心情的因素很多，光線只是其中一個可以留意的生活面向，並不能取代必要的專業協助。但它是一個簡單、隨時可以開始的調整方向。
和光線好好相處 可以從這些地方開始想讓身體的節奏更穩定，可以參考以下幾個生活習慣：
- 每天盡量在固定時間就寢與起床，假日也不要相差太多
- 起床後拉開窗簾，或到戶外走走，讓身體接收早晨的自然光
- 白天找機會到戶外活動，例如午休散步、步行一段通勤路
- 睡前至少 30 分鐘關掉手機、電腦等電子產品，並把室內燈光調暗
- 讓臥室保持安靜、涼爽與昏暗，必要時使用遮光窗簾
- 下午之後避免含咖啡因的飲品，睡前不吃大餐、不喝酒
這些調整不需要一次做到，可以先從其中一兩項開始，給身體幾週的時間慢慢適應。
走到戶外 讓身體重新認識白天與黑夜要讓身體重新分辨白天與黑夜，光靠意志力常常不容易，但有些地方，會讓人自然而然地跟著日出日落生活。那種地方通常有個共同點：白天的光線來自天空，夜裡則安靜而昏暗。
可以和家人朋友一起早起，走進清晨的山林：可以是一座雲海翻湧的山頭，或是一段被晨光照亮的林間步道。大家裹著外套、捧著熱飲，看著天色從深藍慢慢轉亮；當第一道陽光灑下來，身邊的人都不自覺地安靜下來，只剩下輕聲的讚嘆。
也可以在年末和家人朋友來一趟說走就走的小旅行，在日常以外多了別樣的時光：趁著夜色出發，天亮前抵達山上，一起等待新一年的第一道光；天亮後走進巨木林立的森林，逛逛山間的老街，捧著一個熱騰騰的便當。當作息跟著天色走，身體也像重新記起了原本的節奏；那個迎接晨光的早晨，也成了回到日常後，仍會想起的溫暖片刻。
圖說：清晨看著天色慢慢亮起、白天在戶外接觸自然光，讓身體重新跟著日升日落的節奏
跟著光線生活 是照顧身心的基本功我們常把睡不好歸咎於壓力或忙碌，卻很少想到，每天接觸光線的方式也扮演著重要角色。不妨從明天開始，早上多看看天空、晚上少看一點螢幕，讓身體重新分辨白天與黑夜。若睡眠或情緒的困擾持續影響生活，也別忘了適時尋求專業協助。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構參考資料：Entrainment of the Human Circadian Clock to the Natural Light-Dark Cycle
原文出處：早上總是醒不來、晚上又睡不著？「光線」悄悄影響著我們的作息節奏
精華 FAQ
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因為光線是身體分辨白天與黑夜的重要線索。早晨自然光會提醒身體開始活動，夜晚若長時間暴露在燈光與螢幕下，則可能讓大腦誤以為還是白天，進而延後入睡。
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建議固定就寢與起床時間、起床後拉開窗簾接觸晨光、白天多到戶外活動，並在睡前至少 30 分鐘關掉電子產品、調暗室內燈光，讓身體慢慢建立穩定節律。
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可以先從 1 到 2 項開始，例如早上多看天空、白天增加戶外活動、睡前少滑手機，並把臥室維持安靜、涼爽與昏暗。給身體幾週適應，通常更容易看到變化。