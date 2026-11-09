2026-11-09 21:00 萬家鄉
從陽光女子合唱團看兩岸，為何連感動都不同？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《陽光女子合唱團》在台灣與中國上映後，觀眾反應與票房呈現明顯落差。
- 重點二：兩岸資訊來源、審查制度與敘事語境不同，導致同片產生不同理解。
- 重點三：文章以房地產決策類比，強調解讀資訊的方式會影響最終選擇。
張內咸是一個住在北京的獨立導演，我在 YouTube 刷到他的脫口秀之前，根本不知道他是誰。
會關注他有兩個點：第一，他說話的方式很有冷面笑匠的犀利；第二，他的職業與我的大學專業——電影幕後製作息息相關。
最近聽他談起《陽光女子合唱團》，剛好我前陣子也以此寫過文章，於是，想聽聽他的觀點。
▋一部電影在兩岸，走向完全不同的溫度
在台灣創下亮眼票房成績的《陽光女子合唱團》，吸引大量觀眾進場，成為受到廣泛討論的作品。
然而跨海上映後，中國市場的票房表現卻相對冷淡。
這種落差不只是數字，放進人群裡看，會變成一種奇觀：一邊是大量觀眾的集體共鳴，另一邊則未能形成相同規模的觀影熱潮。
同一部片，像是在兩個平行世界上映。
那一刻很難不讓人意識到一件事——我們看到的，早就不完全是同一部電影。
尤其有媒體報導，中國上映版本將原本涉及女同志伴侶的情節調整為姊妹關係，部分台詞與內容也有所修改。
當電影進入不同的市場，連觀眾實際看到的內容都可能有所差異，後續的理解與討論，自然也會受到影響。
這種語境的差異，讓同一部作品在不同地方產生了不同的觀影經驗。
▋理解落差，卡在資訊與敘事來源的不同
兩岸對彼此社會的理解，長期存在資訊來源與敘事方式的斷層。
影視作品進入中國市場需經過審查，而公開討論的環境與資訊取得方式，也可能影響觀眾理解台灣社會的角度。
當一個人長期接觸的資訊來源有所限制，即使面對同一件事，也可能因為缺少某些背景，而做出不同的判斷。
這種現象在資產決策中同樣存在。
面對同一個標的，有人看到租金現金流，有人看到區域抗跌性，有人只聚焦短期價差。
資訊本身沒變，變的是解讀路徑。
很多人以為自己在做選擇，其實只是順著某一種解讀方式在前進。
一旦解讀偏掉，後面的每一步都會跟著一起偏移。
決策的差異，往往早在「理解資訊」的第一步就已經分開。
▋觀影反應的分歧：同一段劇情，不同解讀
片中的監獄搜身情節，也引發了觀眾對劇情安排的不同評價。
有人覺得這段情節尷尬、刻意，也有人從監獄人權與個人尊嚴的角度理解。
而在中國的觀眾評論中，除了煽情手法受到批評，還有人注意到女性角色的呈現方式，以及中國上映版本對部分情節的調整。
有趣的是，兩岸觀眾都有人被電影感動，也都有人不買帳。只是當討論延伸到不同的社會議題時，各自關注的焦點便逐漸分開。
若拉回房地產市場：有人在價格上漲時覺得安心，有人在下跌時才開始恐慌。
有人用情緒買房，價格一波動就不安；有人用現金流思考，市場震盪時反而冷靜。
這種差異，在實際市場裡我看過很多次。
同樣的物件，有人進場後越住越安心，也有人即使買在低點，還是會因為波動而持續焦慮。
久了之後會發現，影響結果的，往往不只有價格本身，還包括當初站在哪一種理解裡做決定。
市場上的資訊持續變動，而我們對訊號的轉譯方式，也會影響自己的反應。
我們以為自己在看市場，其實很多時候，是市場在放大我們的認知。
▋敘事語言的分流：從對抗情緒到關係修復
有些電影透過強烈的對抗與衝突推動劇情，讓觀眾投入角色的憤怒與反抗。
相較之下，《陽光女子合唱團》將重心放在關係修復與情感重建。
不同的敘事方式，會引導觀眾關注不同的情緒與價值。
而當同一部作品進入不同的社會環境，觀眾帶著各自的生活經驗與文化背景觀看，也可能產生不同的理解。
▋三十年影像變化：不同年代的女囚故事
回看謝晉執導、1990 年代中期的《女兒谷》，再對照馮小剛於 2025 年推出的《向陽·花》，兩部電影雖然都涉及女性服刑者的處境，卻有各自不同的故事來源與創作背景。
《女兒谷》改編自周建萍的同名小說，《向陽·花》則取材自虫安的《教改往事》。
《女兒谷》探討女囚的生活、情感與人生價值；《向陽·花》則以另一個年代的創作方式，呈現女性服刑者面對的困境與人生選擇。
將兩部作品放在一起比較，可以觀察不同年代的導演如何呈現女性、犯罪、制度與社會期待。
至於這些差異是否反映中國電影整體創作環境的變化，還需要更多作品與歷史資料才能判斷。
▋當影像變成分岔點
電影進入不同市場後的反應只是表層，背後還涉及資訊來源、敘事習慣與價值判斷的差異。
同一部電影，有人被親情感動，有人質疑劇情過度煽情，有人注意到性別議題，也有人關心上映版本的內容調整。
張內咸在影片中談到《陽光女子合唱團》在中國受到的關注有限，這是他對當地觀影現象的觀察。而從目前能查到的評論來看，中國觀眾同樣存在不同的聲音。
這讓我想到，資訊從來不只是一組數字，而是每個人基於認知所構建的「未來想像」。
有人透過穩定感建立策略，有人依賴市場情緒快速反應。
很多時候，我會用一個很簡單的方式看事情：同一個資訊，不同人會怎麼解讀？而我現在站的，是哪一種位置？
當這兩個問題開始變清楚，很多決策其實就已經有方向了。
很多人以為自己在跟市場互動，其實是在跟自己的認知反覆對話。
我們以為自己在看同一個市場、同一個故事，事實上，我們只是站在各自的理解裡，看向不同的終點。
久而久之，選擇不同，路徑不同。
在同一個時空下，我們最後走出來的結果，往往像是來自兩個截然不同的世界。
——萬家鄉
精華 FAQ
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文章認為，差異不只來自觀眾口味，也與上映版本、審查調整、資訊來源及社會語境有關。台灣觀眾看到的內容與中國觀眾可能不同，因此感動點與討論焦點自然分岔。
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作者指出，兩岸長期存在資訊來源與敘事方式的斷層，讓觀眾即使看同一題材，也會因背景知識不足或被不同框架引導，而形成不同判斷，這種差異會一路影響後續解讀。
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作者用房地產比喻說明，面對同一資訊，有人看現金流、有人看抗跌性、有人只看短期價差，解讀路徑不同就會導致不同決策。文章想強調，影響結果的不只是資訊本身，還有理解資訊的方式。
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