2026-11-04 10:15 柳靖
照顧爸爸的人是女兒，領爸爸月退俸的人是兒子，你家也是重男輕女嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：女兒負責照顧病危失智父親，兒子卻掌握退休俸與醫療決策。
- 重點二：作者以自身經驗對照，指出家中責任常落在最能扛的人身上。
- 重點三：文章批評重男輕女與家庭分工失衡，主張照顧者應有決定權。
一名失智老翁因肺炎病危，女兒拿出父親早就簽好的不急救同意書，希望讓父親安穩地走。兒子卻吵著要搶救，脫口說出一句：爸爸走了，每個月 4、5 萬的退休俸就領不到了。
老人平常是女兒在照顧，退休俸卻一直是兒子在領。我讀完這則新聞，一點都不驚訝，因為我小時候的家，也是這個配置。
▋ 弟弟要開洗衣店，媽媽要我做保
我的弟弟高職不喜歡讀書，直接輟學。媽媽幫他找好機車行當黑手學徒，包吃包住，他受不了，跑了。後來他去加油站打工，又盜刷客人的信用卡。這樣的弟弟，媽媽打算給他開一家店，讓他當老闆。
某天晚上，我正在複習功課，半工半讀準備考大學。電話響了，媽媽說她要在逢甲開一家連鎖洗衣店給弟弟經營，需要保證人。她說自己債務還沒清，沒辦法作保，所以要我作保。
我心裡一沉：為什麼家裡爛掉的事，永遠輪到我來扛？
▋ 我簽了，因為麻煩的事我習慣趕快答應
那時候我年紀小，怕麻煩，想說簽一簽就過去了。我回到家，把作保文件簽好。
店還沒開，那年夏天，弟弟車禍離開了，簽好的文件還在。我到現在分不清，這該叫幸運，還是倖存。
媽媽曾叫我去酒店幫她還債，那是我第一次拒絕她。最近當保險業務員的媽媽又開口，要我加買美金投資保單，我回她：已經期滿了，放著就好。
我沒有吵，吵架的代價我算過，她會罵我不孝，詛咒我會有業力。現在原生家庭裡這種狗屁倒灶的事，我一律冷處理。
▋ 你家那一格簽名欄，一直是誰在簽？
這則新聞讓很多人看了心寒，是因為大家家裡都有這個分工：責任給最會扛的那一個，好處給最會要的那一個。
你家的版本也許沒有洗衣店，只有一張保證人欄、一筆醫藥費、一次請假照顧、一句「你沒結婚，比較有空」。
▋ 長照落在女兒身上，退休金落進他人口袋
重男輕女最傷人的時刻，出現在父母老了、病了、需要有人守在床邊的時候，那時候它才露出完整的樣子。
長照的責任，一般都落在女兒身上，兒子和媳婦平常難得出現，像個外人，最後卻是他們領走了父母親的退休金。
女兒出時間、出體力、出請假的額度，換來的是一句「妳比較有空」。這筆帳如果寫成帳本，沒有一個會計師肯簽字。
在這則新聞裡，女兒拿著父親親手簽下的意願書，卻擋不住拿走退休俸的兒子。我的看法很簡單：誰在照顧，誰就該有決定權。一個家如果讓出力的人沒有聲音，讓領錢的人說了算，這個家的規則就已經壞了，和孝不孝順無關。
我想對當年的自己說：這世界上沒有人會替你著想，你要自己殺出一條血路。不要因為怕麻煩而將就，後果往往更麻煩。
簽名那一格，永遠留給最不會說不的人。如果今天有人再遞筆給你，你願意簽嗎？
精華 FAQ
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女兒依父親簽好的不急救同意書，希望讓他安穩離世，但兒子卻主張搶救，甚至直接提到父親走了就領不到每月4、5萬元退休俸，顯示情感與利益衝突並存。
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因為她的原生家庭也常是最能扛事的人被要求承擔責任，像是替弟弟作保、處理債務與資金安排，而得利或逃避責任的人卻往往是家中另一方，讓她對這種分工很熟悉。
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作者認為長照與實際付出多半落在女兒身上，決策權卻常被兒子拿走，因此她主張誰在照顧，誰就該有決定權；若讓出力者沒聲音、領錢者說了算，家庭規則就已失衡。
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