2026-11-04 16:03 潮健康
「X教授」派翠克史都華86歲逝世！生前同時罹兩種失智研究：混合病理並不罕見
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：派翠克史都華逝世，生前曾同時罹患阿茲海默症與路易氏體失智症。
- 重點二：失智症常是多種病理重疊，並非只能在單一診斷中二選一。
- 重點三：研究顯示混合病理者不少，且可能伴隨更快退化與較高風險。
潮健康／外電編譯
「X教授」派翠克．史都華（Patrick Stewart）於美國時間10月28日逝世，享壽86歲。發言人證實，他生前經歷阿茲海默症與路易氏體失智症。兩個診斷同時出現並非矛盾；近年腦部病理研究發現，失智症常是多種異常蛋白與病理變化重疊的結果。
派翠克．史都華逝世！ 家屬首度揭露兩種失智診斷根據美聯社與史都華官方社群公布的聲明，這位以《星際爭霸戰》尚路克．畢凱艦長、《X戰警》X教授聞名的英國演員，在洛杉磯家中、妻子Sunny陪伴下離世。聲明形容他曾走過一段短暫而深刻的阿茲海默症與路易氏體失智症病程；兩項診斷過去都未對外公開。
公開聲明沒有交代確切診斷時間、完整病歷與直接死因，因此不能從一句話回推他的症狀先後，更不能斷言是哪一種失智症單獨導致死亡。真正值得理解的是：一個人為何可能同時出現兩種失智病理？
失智症不是單一疾病！阿茲海默與路易氏體差在哪裡？「失智症」是一組會影響思考、記憶與日常功能的症候群。阿茲海默症常見類澱粉蛋白斑塊與tau蛋白神經纖維糾結；路易氏體失智症則與α-突觸核蛋白（alpha-synuclein）聚集形成「路易氏體」有關。兩者病理不同，卻可能出現在同一顆大腦。
美國國家老化研究所指出，阿茲海默症早期較常先出現近期記憶問題；路易氏體失智症則可能較早出現注意力忽好忽壞、清楚而反覆的視幻覺、動作僵硬或遲緩，以及會在睡夢中喊叫、揮拳踢腿的快速動眼期睡眠行為障礙。疾病進展後，症狀可能互相重疊，光靠一個表現很難區分。
看到幻覺、動作變慢或夢中拳打腳踢，不代表一定罹患路易氏體失智症；反過來，記憶變差也不等於只可能是阿茲海默症。藥物、感染、憂鬱、睡眠障礙與其他神經疾病都可能造成類似變化。
兩種失智會「一起來」？7309人大腦研究發現共病並不少見2026年一項整合美國、巴西、奧地利與芬蘭9個社區腦部解剖世代的研究，共分析7,309人，平均死亡年齡84.2歲。結果顯示，27.3%可見某種分布型態的路易氏體病理；若路易氏體出現在新皮質，合併阿茲海默病理變化的勝算為2.30倍。
另一篇2025年系統性回顧納入31項路易氏體失智症研究。品質較低的研究結果並不完全一致，但12項低偏差風險研究都指向同一方向：合併阿茲海默病理者，認知或生活功能下降較快，部分研究也觀察到較高死亡風險與較差治療反應。
這些數據不能直接套用到史都華本人，也不代表「兩種診斷就一定惡化更快」。不過，它推翻了常見想像：失智症不一定只能從阿茲海默、路易氏體或血管型之中三選一，臨床上可能是混合病理。
家人「像變一個人」怎麼辦？ 就醫別只說健忘陪家人就醫時，可把記憶、注意力、視幻覺、睡眠、走路與跌倒、便祕、姿勢改變時頭暈，以及症狀一天內是否大幅波動一起記下來，並帶齊處方藥、成藥與保健品清單。路易氏體失智症患者可能對部分藥物格外敏感，切勿自行停藥或調藥，應交由神經內科、精神科或老年醫學團隊判斷。
若只是偶爾忘記名字，事後能想起，未必就是失智；若反覆問同一問題、熟悉路線迷路、理財或工作能力退步、出現幻覺，或夢中動作造成自己與床伴受傷，就值得接受認知與神經評估。潮健康也整理過輕度認知障礙的8大徵兆，可作為就醫前的觀察方向。
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資料來源AP News｜Patrick Stewart, legendary actor of ‘Star Trek’ and ‘X-Men’ fame, dies at 86The prevalence of Lewy body pathology across nine international community-based cohortsThe effect of Amyloid and Tau Co-pathology on disease progression in Lewy body dementia: A systematic reviewU.S. National Institute on Aging｜Lewy Body Dementia: Causes, Symptoms, and Diagnosis
原文出處：「X教授」派翠克史都華86歲逝世！生前同時罹兩種失智研究：混合病理並不罕見
精華 FAQ
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官方聲明指出，他生前曾經歷阿茲海默症與路易氏體失智症兩項診斷，且兩者並非互相矛盾。文章也提醒，未公開確切病歷與死因，不能直接推論哪一種失智單獨導致死亡。
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因為失智症不一定是單一疾病，而是可能由多種異常蛋白與病理變化重疊形成。阿茲海默症涉及類澱粉蛋白與tau，路易氏體失智症則與α-突觸核蛋白有關，兩者可在同一大腦並存。
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就醫前可記錄記憶、注意力、視幻覺、睡眠、走路與跌倒、便祕、姿勢變化頭暈，以及症狀是否日內波動。若反覆健忘、迷路、理財退步或夢中動作傷人，就應盡快接受認知與神經評估。