2026-11-12 16:03 潮健康
痛風一定要吃低普林餐？ 研究：達到「熱量赤字」同樣有降尿酸效果
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文章重點整理：
- 重點一：102人研究顯示，三種限熱量減重法降尿酸效果相近。
- 重點二：低醣、DASH與低普林飲食，12週皆平均減重約8.5公斤。
- 重點三：減重初期尿酸可能短暫上升，痛風患者應避免快速節食。
潮健康／外電編譯
高尿酸與痛風患者一定要終身戒海鮮、內臟吃「低普林餐」嗎？發表於國際權威期刊《Diabetes Care》的一項 102 人隨機對照研究指出，過重男性在進行「低醣飲食」、「得舒飲食（DASH）」與「低普林均衡飲食」三種限熱量方案 12 週後，體重皆平均下降約 8.5 公斤，且三者在降低血清尿酸的效果上並無顯著統計差異。研究團隊提醒，能長期穩定執行的「熱量赤字」與體重管理比單純限制菜單名稱更重要，但減重第一週尿酸易出現短暫波動，痛風族群切勿自行快速節食或停藥。
尿酸高只能戒海鮮？ 三種減重菜單實測結果曝光談到高尿酸血症或痛風發作，大多數人的第一反應往往是海鮮、動物內臟與高湯絕對不能碰，三餐只能選擇極其嚴格的「低普林飲食」。然而，上海研究團隊提出了一個更貼近臨床真實狀況的問題：如果一個人同時面臨體重過重且尿酸偏高，究竟是嚴格避開高普林食物重要，還是透過整體減重來改善代謝更有幫助？
為了找到答案，研究團隊招募了 102 名體重過重或肥胖且患有高尿酸血症的男性進行隨機對照試驗。受試者被分為「低醣飲食組」、「得舒飲食（DASH）組」以及「低普林均衡飲食組」。三種菜單的營養素比例雖不同，但每日總熱量皆嚴格依據理想體重每公斤 20 至 25 大卡進行客製化控制，進行為期 12 週的追蹤，最終共有 85 人完成整個研究。
研究團隊特別澄清，這項試驗是「三種均有控制熱量的減重方案對決」，而非「低普林對上隨便暴飲暴食」。因此，實驗結果不能被誤解為替高普林食物開綠燈，酒精、含糖飲料或大量動物內臟仍對痛風有所危害。
三組都瘦約8.5公斤！ 降尿酸效果竟「分不出勝負」經過 12 週的飲食控制，研究結果呈現出意想不到的趨勢：
- 減重成效相當：所有完成試驗的參與者平均減重 8.47 公斤（約減少原體重的 9.3%），且三組之間的體重降幅差異幾乎為零。
- 降尿酸幅度未達顯著差異：在血清尿酸方面，低醣組平均下降 0.89 mg/dL、得舒組下降 0.79 mg/dL、低普林組則下降 0.50 mg/dL。雖然數據上低醣與得舒組略高，但三組間的降幅差異在統計學上並未達到顯著差距。
這項結果顯示，在控制一日總熱量的前提下，「能否長期且穩定地執行熱量赤字」，其重要性並不亞於菜單名稱本身。研究亦發現，得舒飲食組的受試者順從度最高，且柔軟瘦體組織（肌肉量）的流失明顯少於低醣組。對於需要長期控糖與控尿酸的民眾而言，吃得久且能維持肌肉量，比追求極端限制的飲食更為實際。
減重第一週尿酸劇烈波動？ 專家警示：痛風族切勿硬撐值得注意的是，研究團隊透過指尖血追蹤早期血液變化時發現，受試者在減重第一週時，血中尿酸濃度反而出現了短暫上升的現象，且這個波動時間與痛風發作的高峰期完全重疊。
專家解釋，在減重初期，由於體重迅速下降、水分流失、體內酮體增加以及身體組成快速改變，皆可能引發尿酸代謝不穩定。這正是許多人在「剛開始吃健康減重餐時，關節卻突然劇烈疼痛」的原因，此時絕不該誤以為是飲食失效而硬撐。
若本身已確診痛風、曾有痛風石結晶、腎功能異常或正在服用降尿酸處方藥物者，在開始進行大幅度減重前，務必先與醫師或營養師討論減重速度、水分補充與照護目標。若關節出現紅、腫、熱、劇痛等發作症狀，切勿單靠節食或保養品處理，更不可自行擅自停用原有藥物。
只做飲食管理還不夠！ 無法取代降尿酸藥效果研究團隊補充，該試驗為開放性設計、樣本數較小（17 人中途退出）、僅納入男性且追蹤時間僅有 12 週，因此無法直接推論至女性、體重正常者、重度腎臟病或長期痛風患者身上，亦無法確認長期復胖與心血管影響。
更重要的是，飲食控制所帶來的血中尿酸下降幅度（約 0.5 至 0.9 mg/dL），並不一定足以讓每一位嚴重痛風患者達到臨床治療目標。飲食與體重管理固然是健康基石，卻無法完全取代專科醫師開立的降尿酸藥物。
想開始管理尿酸與體重的民眾，建議先選擇自己能長久執行的均衡減重方案，並將戒除酒精、手搖含糖飲料、避免暴飲暴食以及控制合理減重速度一併納入考量，而不是死守著一張普林表不敢進食。
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資料來源Diabetes Care｜Calorie-Restricted DASH, Carbohydrate-Restricted, and Low-Purine Diets for Weight Loss and Urate Control in Men With Overweight or Obesity and HyperuricemiaPubMed｜PMID 42743064
原文出處：痛風一定要吃低普林餐？ 研究：達到「熱量赤字」同樣有降尿酸效果
精華 FAQ
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研究比較低醣飲食、得舒飲食（DASH）與低普林均衡飲食三種限熱量方案，重點不在菜單名稱，而在是否能持續達到熱量赤字並成功減重。
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12週後，三組都平均減重約8.47公斤，血清尿酸也都有下降，但低醣、DASH與低普林組之間的差異未達統計顯著，整體效果相近。
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研究發現減重第一週尿酸可能短暫上升，容易和痛風發作重疊，因此不宜快速節食或自行停藥；若已有痛風、腎功能異常或用藥中，應先諮詢醫師。