歐巴馬9分鐘對上川普48分鐘，政治演說如何搶注意力？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 歐巴馬用9分半鐘完成正式宣布，語氣克制且高度精簡。

歐巴馬用9分半鐘完成正式宣布，語氣克制且高度精簡。 重點二： 川普48分鐘含問答，留下更多可被剪輯與傳播的片段。

川普48分鐘含問答，留下更多可被剪輯與傳播的片段。 重點三：文章強調注意力時代中，畫面感比完整資訊更能影響決策。









我是被「論說話的藝術」這個副標給吸引而停下來的，在此之前，我完全沒看過這個創作者的任何影片。

影片的長度不足一分鐘，但是，我在看完第一遍後就停住了。

我沒再往下滑。那一瞬間的腦子裡，閃過很多很多東西。

我知道：這是兩個不同性格的人，針對同樣性質的事情，做出不同方式的表述。

但我覺得，這後面還有一些東西很值得探討。

▋同一種勝利，兩種完全不同的說法

有些差距，一開始看不出來，一旦放在一起，就很難忽視。

2011年，巴拉克·歐巴馬（Barack Obama）走上講台，對全世界宣布奧薩瑪·賓拉登（Osama bin Laden）已經被擊斃。整場演說，約9分半鐘。乾淨俐落，像一把已經收鞘的刀。

2019年，唐納·川普（Donald Trump）面對鏡頭，談的是另一位恐怖組織首腦——阿布·巴克爾·巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。

川普的正式聲明約八分半鐘，但他隨後繼續接受記者提問，整場談話長達約48分鐘。

所以，這兩個數字其實有個重要差別：歐巴馬的九分半鐘是正式演說，川普的48分鐘則包含後續問答。

不過，當兩場談話被放在一起比較，仍然能看見兩種截然不同的表達方式。

一個把訊息壓縮到最核心，讓主要內容可以在短時間內完整傳達；一個在正式宣布之後，繼續透過問答補充細節，留下大量可以被單獨剪輯的片段。

你幾乎可以預見結果——短的容易完整呈現，長的則有更多機會被拆成不同片段傳播。

這種差異，在銷售與財務規劃現場其實每天都在發生。

同樣一個標的，有人講幾句話就讓人有感，有人講很久卻沒有留下印象。

資訊本身不會自動說服人，會被記住的，是你怎麼把它說出來。

▋九分鐘的精準，四十八分鐘的佔領

歐巴馬那場演說，幾乎是為電視新聞量身打造：節奏穩定，語氣克制，句子之間沒有多餘停留。他用很短的時間，把「任務成功」這件事釘在歷史裡。

整段演說篇幅精簡，新聞媒體可以直接引用其中的完整段落，也容易掌握事件的核心訊息。

這是一種對媒體節奏的精準掌握。

川普的版本，呈現出另一種效果。

正式聲明結束後，他繼續回答記者的問題。整場48分鐘的談話裡，充滿細節、重複、誇張與戲劇感。這些內容一旦被拆開，可以變成短影音、迷因、推特段落，甚至是一句被瘋傳的話。

從傳播效果來看，這場談話很像一個內容豐富的素材庫。

其中有些片段，即使脫離完整談話，也能獨立引起注意。

能被完整理解的內容，有利於傳達清楚的訊息；能被單獨剪輯的內容，則可能在不同平台反覆出現。

在實務上，這也很像兩種溝通方式：一種用來建立信任，讓資訊完整；一種讓人留下印象，進而推動決策。在銷售現場，這兩種說法可能帶來完全不同的效果。

▋當語言開始產生畫面

再往裡看，差異會更明顯。

歐巴馬在描述突襲行動時，用的是高度抽象的語言。他稱這是一場「targeted operation」（針對性行動）。這種說法，把高風險的軍事任務，轉化成一個精準、可控的流程。

在這段軍事行動的描述裡，他沒有詳細渲染交火場景，也沒有刻意鋪陳血腥細節，像一份經過層層審核的文件。

當然，歐巴馬整場演說並非完全沒有畫面。他在前段回顧九一一事件時，也曾透過具體場景與失去親人的家庭，喚起聽眾的記憶與情緒。

只是到了突襲行動本身，他選擇收斂。

川普的講法，則是另一種路線。

他在談話中反覆提到現場有大量射擊（a lot of shooting）與爆破（a lot of blasting）。沒有太多轉譯，畫面直接進入腦袋。

接著，在回答記者關於行動方式的問題時，他補上一句讓人很難忽略的話：

“If you're a normal person, you say, ‘Knock, knock. May I come in?’”

如果是一般人，大概會說：「叩叩，我可以進來嗎？」

那一刻，距離被直接抹掉。特種部隊不再遙遠，整個行動被拉到日常語境。門，不用敲，直接破。畫面就這樣進來了。

當一段敘事開始有畫面，旁觀者就很難再只是旁觀者。

帶看現場也是一樣。

當介紹停在格局、坪數、朝向，多數人只是在接收資訊；當描述變成生活片段，腦中才開始浮現居住的樣子。一旦出現畫面，決策往往已經悄悄啟動。

▋結局怎麼說，決定情緒往哪裡走

任務結束後，語氣再次分岔。

歐巴馬的說法很平穩。他提到美軍在交火後取得賓拉登的遺體（took custody of his body），接著補上一句：

“Yet his death does not mark the end of our effort.”

然而，他的死亡並不代表我們的努力就此結束。

焦點被拉回責任與延續。在描述行動成果時，他沒有刻意渲染敵人的死亡，像是在告訴所有人，事情還在進行。

川普則選擇完全不同的方向。

“He died like a dog.”

「他死得像條狗。」

這句話一出來，情緒瞬間被點燃。敵人的形象被壓縮成一個可以被厭惡、被嘲笑的符號。

但另一個很有畫面的細節，出現在後續的記者問答裡。

川普開始稱讚參與行動的軍犬，形容牠是「a beautiful dog」（一隻漂亮的狗）。

同樣是「dog」，在同一場談話裡，被賦予兩種完全不同的意義。一個指向失敗與狼狽，一個指向忠誠與榮耀。

這種對比，很容易被記住，也很容易被轉傳。

▋你以為在看內容，其實在被選擇記住

把兩場談話放在一起，會出現一種微妙的不適應。

你開始發現——自己可能更容易記住那48分鐘裡的某幾句話。

更奇怪的是，你明明知道那些說法具有強烈的表演與修辭效果，你明明知道，但它還是卡在腦子裡，甩不掉。

那些有畫面的片段，可能會反覆出現。你可能是在短影音看到，或是在別人的轉發裡再次接觸。

當一段話被記住，不一定是因為它最重要，而是因為它最容易被複製。

當你對某一段產生畫面，那一刻，你已經被拉進敘事裡了。

如果回想最近一次讓你印象深刻的內容，很可能不是最完整的，而是某一句話或某一個畫面。

而我那天看到的短影片，恰好就是一個例子。

原本相隔八年、針對不同事件發表的談話，被剪輯者挑選、排列，濃縮成不到一分鐘的內容。

我看到的是兩位總統的說話方式，但讓我停下來的，也包含剪輯者選擇讓我看見的那些片段。

這樣想來，事情又多了一層意思。

財務規劃的討論也常出現類似情況。

會議裡的所有數字與分析，很少被完整記住，留下來的往往是幾個關鍵片段：某一段未來現金流的畫面，或某一個風險被具體描述的瞬間。

很多決策，就是在這些片段裡慢慢形成的。

▋誰在寫歷史，誰在佔據注意力

歐巴馬的版本，比較像寫給歷史檔案的文本。重點是準確、完整、可以被引用。

川普的版本，尤其是加上記者問答之後，呈現出更接近即時內容傳播的效果。大量細節與鮮明措辭，讓不同片段都有機會被拆解、被擴散、被記住。

一個給人穩定的印象，一個更容易形成強烈的注意力焦點。

當媒體環境從電視走向社群，權力的呈現方式也跟著改變。

訊息不只需要被理解，還需要能被使用、被剪輯、被再製。

如果把兩場談話丟進短影音平台，結果其實不難想像。

但我們也得記得：最後出現在眼前的內容，還經過了剪輯者的選擇。

哪些句子被留下？哪些段落被省略？又是誰決定把這兩個片段放在一起？

長期在銷售與財務規劃現場，很容易發現一件事：資訊很少直接改變決策，真正發生作用的，是資訊被如何理解、如何被記住。

▋最後留下來的，是什麼

資訊越多，競爭越激烈。

最後留下來的，往往是最容易被記住的片段。

當一個人離開現場，他很難記住全部，但可能會記住幾個畫面。而那些畫面，往往就是後續決策的起點。

資訊可以被遺忘，畫面卻可能留存很久。

在銷售現場，有時候客戶離開之後，仍然會反覆想起某個空間、某段描述，或某個讓他開始想像未來生活的瞬間。

這些印象可能影響後續的比較與判斷，甚至成為促成交易的因素之一。

所以很多時候，影響結果的因素，早在離開現場的那一刻就已經開始形成了。

——萬家鄉