2026-11-03 17:59 柳靖
親人是業務員，家人成了客戶：一張保單背後的親情債
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：母親以探親名義要求調整保單，疑似為業績推銷。
- 重點二：小美早已繳清美金儲蓄險，想贖回卻被勸改買新保單。
- 重點三：親人若把業績放前面，關係就可能從家人變客戶。
我有個朋友叫小美，前幾天她在家族群組報了一個消息：先生三個月後要外派美國鳳凰城，一待六年。
她的媽媽做了 30 多年保險，先問了一句「這麼快又要外派？」，小美回答那邊講英文，全家要開始加強英文。媽媽回了一個字：「喔。」接著說，去美國前希望回台中娘家一趟，吃個飯，順便「調整」保單。沒問小孩適不適應，沒問他們辛不辛苦。
▋一張早就繳清的美金保單
小美其實早就買了一張六年期的美金儲蓄險，去年 7 月就繳清了，她跟媽媽說過想贖回，寄文件就能辦，用不著特地回台中「調整」。
她猜，滿期的保單已經沒有新的佣金可賺，飯桌上媽媽會說「現在利率很好，轉買新的美金保單」，現金又要被鎖好幾年。這些只是小美的猜測，一個女兒會猜到這個地步，本身就說明了很多事。
▋那首歌，在那一刻特別刺耳
小美剛考上大學那年，開心地跑進房間，對正在睡午覺的媽媽說，她也想跟同學一樣念研究所。
媽媽用台語罵她：「破格！查某郎念那麼多書幹嘛？越讀越輸。畢業以後趕快去找工作，每個月給我至少 1 萬。」話還沒說完，一巴掌打在她臉上。
那時書房的電腦正在播《老鼠愛大米》，讀國中的妹妹在 Yahoo 奇摩聊天室聊得正起勁。小美低著頭，不敢讓人看見她在哭，牆上掛著過年求平安帶回來的香火，她心裡想：「我不是去拜拜了嗎？為什麼神明沒有保佑我？」
▋她想讀書換來一巴掌，她要出國換來一句保單
後來小美靠自己半工半讀念完大學，考上公職，工作幾年後，又靠自己考上台大研究所。
她想讀書的時候，換來一巴掌。她即將去鳳凰城開始新人生，換來的是一句「順便調整保單」。
那天深夜，小美列了一張清單：保單自己問保險公司，回娘家吃飯不簽任何文件，證件印章不離身，出國前查一次聯徵。列完最後一條，她哭了。她說：「為何一個母親，可以做到連親生女兒都要這樣防備她，我覺得好可悲。」
▋親人推銷，我們為什麼習慣不說破？
小美的故事不是個案。有許多人，一輩子都有一兩個做保險、做直銷、賣健康產品的親人，逢年過節的問候裡，總夾著一句「最近有沒有想過規劃一下」。
我們習慣把這叫做「人情」，於是拒絕變成不孝，不簽變成不給面子。一段關係一旦有了業績目標，被愛的人就成了客戶。小美等的那句祝福與關心，始終沒有出現。
你身邊是不是也有個做保險的親人？他在乎的，是你有沒有簽保單，還是你這個人？如果答案讓你不舒服，也許你要做的，是把「人情」和「業績」分開，讓親情重新只是親情。
精華 FAQ
-
母親表面上是想在她出國前見面吃飯，實際卻是要趁機「調整」保單，並可能推銷新的美金保險商品，讓原本的探親變成業務接觸。
-
文中提到小美想念研究所時曾被母親辱罵甚至打巴掌，後來面對出國與保單問題，她也只能先自保，顯示她對母親早已失去信任。
-
文章提醒讀者，當親人把保險、直銷或業績目標帶進家庭關係時，拒絕常被包裝成不孝；應把人情與業績分開，讓親情回到單純關心。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數