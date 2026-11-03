2026-11-03 15:51 就賀日常
把溫柔化為行動！《失樂園》公益包場11/13登場 企管女力支持兒少築家
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：華星分會11/13舉辦《失樂園》公益包場。
- 重點二：活動結合觀影與導演分享，推廣兒少照顧議題。
- 重點三：募款30萬元支持忠義基金會兒少福利園區建置。
相約看場電影，除了共享一段午後時光，也能為需要照顧的孩子多留一份關心。世界華人工商婦女企管協會華星分會將於11月13日舉辦《失樂園》公益電影包場，邀請民眾從觀影出發，認識兒少安置、照顧與家庭支持的需要，讓一場電影的交流，延伸為日常裡的公益行動。
此次活動選在台北光點華山電影館A Two廳舉行，共提供130席觀影名額，映後安排10分鐘導演分享。電影票款由華星分會公益贊助，另透過忠義基金會官方募款專案募集支持，以30萬元為目標，協助推動兒少福利園區建置。
從職場交流到地方公益，女性串連讓關心有了行動
女性之間的連結，不只可以分享工作經驗，也能一起回應社會需要。世界華人工商婦女企管協會以「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」為核心價值，凝聚全球華商婦女，促進交流與資源共享；華星分會由會長翁雅惠引領下將這份精神延伸至地方公益，串連會員與各界力量，關注兒少照顧議題。
自2016年創立以來，華星分會在創會長林心緁與歷屆會長接續耕耘下，持續參與公益服務，曾捐助瑪喜樂基金會、南投埔里復活啟智中心，也曾透過布娃娃義賣，以及疫情期間提供低收入戶物資等方式回饋社會。這次公益包場，則將關懷聚焦於有安置照顧需求的兒少，希望把對孩子的在意，轉化為更具體的支持。
支持忠義基金會兒少福利園區，陪孩子走向更穩定的生活
此次募款支持的忠義基金會兒少福利園區，規劃提供友善且適合居住的生活空間，結合專業照顧與多元家庭互動空間，回應兒少短期、中期、長期安置，以及出養前準備等不同階段的需求。
這項建置計畫關注的不只是居住環境，也包含安置教養與家庭支持。基金會盼透過更細緻的照顧，協助孩子建立與原生家庭或收養家庭的關係，讓生活空間、日常照顧與家庭連結，都能成為成長過程中的支持。
無法到場也能參與，支持兒少福利園區建置
支持公益，不一定得親自到場。民眾可透過忠義基金會官方募款專案「看見《失樂園》為孩子築一個家」捐款，或掃描活動海報上的募款QR Code，由基金會官方管道直接收受捐款，支持兒少福利園區建置。
一場電影的時間有限，但關心可以延續。無論是透過觀影理解兒少照顧議題，或以捐款支持園區建置，都讓「陪孩子好好長大」不只停留在一句祝福，而是有了參與的入口。
精華 FAQ
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活動將於11/13在台北光點華山電影館A Two廳舉行，提供130席觀影名額，並安排10分鐘導演分享，讓觀影者同時了解公益訴求與兒少議題。
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活動希望透過電影讓民眾認識兒少安置、照顧與家庭支持需求，並將募得款項投入忠義基金會兒少福利園區建置，協助不同階段的安置與生活照顧。
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民眾可透過忠義基金會官方募款專案「看見《失樂園》為孩子築一個家」捐款，或掃描活動海報上的募款QR Code，由官方管道直接支持園區建置。
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