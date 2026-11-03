2026-11-03 10:31 柿子文化
明明知道不好，為什麼還是戒不掉？可能是羞恥感在作祟
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：毒性羞恥感使人長期處於難以忍受的痛苦。
- 重點二：任何能改變痛苦情緒的方法都可能成為成癮。
- 重點三：成癮會掩蓋羞恥感，也會反過來加深羞恥。
婚後初期，我是個暴怒狂人，在我的毒性羞恥感中失去了界線。我主要的情緒改變就是當一個好爸爸（透過當個好爸爸讓我感覺良好），任由孩子們恣意踐踏我的界線。為了滿足孩子們的需求，我放棄了自己的需求，除了那個需要表現得像個完美好爸爸的需求。但最後，總會發生某件事，也就是最後一根稻草，然後我就會開始暴怒，對著我的妻子或孩子大吼大叫。
有毒的羞恥會帶來難以忍受糟糕感覺
派雅．梅樂蒂將成癮定義為「任何用於逃避或消除無法忍受之現實的過程」。因為它能消除我們所無法忍受的痛苦，所以它成為了我們的首要任務。它為我們做這麼多，以至於從我們生活的其他方面奪走了時間和精力，因此，它會造成損害生命的後果。
內心充滿羞恥感意味著處在無法忍受的痛苦中。肉體的疼痛固然可怕，但仍有片刻緩解，也有治癒的希望，但羞恥感造成的內在撕裂和對真實自我的「哀悼」是慢性的，而且永遠不會消失。你不抱治癒的希望，因為你認定自己有缺陷──你註定如此。你與自己和他人都沒有任何連結。你完全孤獨，彷彿被獨自囚禁，長期承受著悲傷。
你需要從這難以忍受的痛苦中解脫出來，需要某種外在的東西來帶走你認為自己很糟糕的感覺，需要某種東西或某個人來消除你那不符人性的孤獨，需要一種改變情緒的體驗。
改變痛苦的方式可能讓人上癮
改變情緒的方法有很多種，但任何改變痛苦情緒的方式都可能會讓人上癮。如果它能消除你揮之不去的不適感，它就會成為你的首要優先事項，也是你最重要的關係。無論你選擇哪一種方式去改變情緒，這段關係都將是你生命中最重要的部分。
就像應對難以忍受的身體疼痛那樣，你會不惜一切代價去停止它。你曾經牙痛得很厲害嗎？那時，你無法考慮任何事或任何人，變得「以牙為中心」。如果醫師開止痛藥給你，那顆藥的優先順序會高於配偶、工作和家庭。同樣的，任何改變我們情緒的慢性疼痛，都將凌駕於其他一切事物。既然疼痛是慢性的，這種改變情緒的關係也必然是慢性的，但是，這種慢性狀態可能會傷害你的生活，甚至變成一種病態。你會不擇手段地維持情緒上的改變，如果有人試圖奪走這段關係，你會絞盡腦汁來證明自己有多麼需要它。你將否認它帶給你的任何有害後果；你將相信它對你有好處，儘管事實上它正在破壞你的生活（亦即讓人處於妄想中）。
就這樣，我們用來消除毒性羞恥感的情緒改變劑，使我們上了癮。如果你內心充滿羞恥感，你很可能會淪為成癮者。成癮構成了我們抵禦毒性羞恥感的外層防禦。正如家庭治療師福薩姆和梅森說過的：「羞恥感最明顯的特徵之一，就是成癮行為。」
- 攝入成癮（酒精、藥物、飲食......）
- 感覺成癮（暴怒、悲傷、焦慮、憂鬱、恐懼、興奮、宗教正義感、歡樂、羞恥感、內疚感）
- 思考成癮（理性思考、細節化）
- 活動成癮（工作、購物、囤積、性、閱讀、賭博、運動、觀看體育賽事、看電視、飼養和照顧寵物－－指有造成生活損害的結果時，才算有成癮）
- 意志成癮（自我中心、控制狂、任性妄為）
成癮既掩蓋羞恥感也增強它，而羞恥感又會加劇成癮行為。
－－摘自《療癒束縛你的羞恥感》，約翰．布雷蕭
精華 FAQ
-
因為這些行為可能是在替人麻痺或轉移無法忍受的羞恥與痛苦，只要能暫時讓情緒變好，就會被大腦視為重要解方，進而反覆依賴。
-
毒性羞恥感會讓人覺得自己有缺陷、無法被修復，並產生持續的孤立與悲傷感；在這種狀態下，人會急於尋找外在方式解除痛苦。
-
作者認為成癮是抵禦毒性羞恥感的外層防禦，能暫時掩蓋羞恥卻也強化羞恥，兩者彼此拉扯，形成越陷越深的惡性循環。