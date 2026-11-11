2026-11-11 13:04 潮健康
補習到晚上9點：晚餐吃太晚、早餐吃不下？研究揭開孩子3大飲食迷思
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文章重點整理：
- 重點一：晚餐太晚不一定直接害孩子早餐吃不下，但可能影響睡眠與作息。
- 重點二：補習前便利商店餐點要搭配蛋白質和蔬菜，才能更均衡。
- 重點三：晚間進食重點看份量與全天攝取，不是單看吃的時間早晚。
圖說：放學後趕往補習班，便利商店成為不少學生的晚餐選擇。透過御飯糰搭配茶葉蛋、無糖豆漿與蔬菜，即使時間有限，也能增加食物種類，讓晚餐營養更均衡。
從補習前的外食選擇、晚間進食到睡眠與早餐習慣，看懂台灣學生課後生活中的營養難題下午五點放學、六點趕往補習班，直到晚上九點才回家，是不少台灣學生的課後生活。短短一小時的空檔，晚餐可能只能靠便利商店解決；若等補習結束才吃正餐，又擔心影響睡眠與隔天早餐。國際研究發現，晚餐時間、睡眠習慣與早餐攝取之間存在關聯，但不能直接認定晚餐太晚就是孩子早上吃不下的原因。
迷思一：補習到9點，回家再吃正餐比較營養？家中現煮的飯菜容易兼顧食材多樣性，但若補習結束才吃晚餐，也可能讓晚間作息更加緊湊。2021年日本一項針對2,722名小學五年級至高中三年級學生的研究發現，晚餐規律但較晚的學生，平均就寢時間較晚、睡眠較短，白天嗜睡情形也較明顯。
2018年另一項澳洲研究分析28,010名學生，發現較晚就寢及睡眠狀況不佳，與較不規律的早餐習慣存在關聯。兩項研究分別探討晚餐與睡眠、睡眠與早餐的關係，並未證實晚餐太晚會直接造成隔天食慾不佳。
迷思二：補習前買個御飯糰配奶茶，有吃就夠了？補習前趕時間，一個御飯糰搭配奶茶雖然方便，卻未必能滿足完整的營養需求。依台灣國民健康署「我的餐盤」原則，均衡飲食應涵蓋六大類食物。家長可協助孩子搭配茶葉蛋、無糖豆漿或蔬菜，增加食物多樣性。奶茶若含茶葉，也可能攝入咖啡因，影響對咖啡因較敏感者的睡眠。
魚類同樣是多元飲食的一部分。丹麥2020年FiSK Junior隨機試驗，安排8至9歲兒童每週攝取約300公克油脂魚或禽肉，持續約12週。結果顯示，魚類組血液Omega-3指標提高，部分認知測驗出現差異，但整體認知改善並不明確。這項研究探討的是食用魚類，而非魚油補充品，也不能推論吃魚必然改善學業成績。
圖說：魚類不僅提供優質蛋白質，也是Omega-3脂肪酸EPA與DHA的重要食物來源，部分魚種還含有維生素D及多種礦物質。對於課後行程忙碌、經常外食的孩子，家長可利用週末或沒有補習的晚上，安排鮭魚、鯖魚或沙丁魚等魚類料理，增加飲食多樣性，讓成長期營養攝取更加均衡。
迷思三：補習回家已經9點，肚子餓也不能吃？有些家長擔心晚上進食容易發胖，要求孩子補習後不再吃東西。然而，晚間飲食不應只看時間，也需要考慮份量與全天攝取情形。
2022年《Nutrition Reviews》一項統合分析發現，睡前攝取較多熱量與較高肥胖機率有關(OR 1.19)，略過晚間主餐也呈現相關性(OR 1.30)；但單純較晚進食，未發現明確關聯(OR 1.04)。
這些結果來自觀察性研究，不能證明特定進食習慣直接造成肥胖。若孩子補習前已吃過正餐，回家仍感飢餓，可依需要安排適量點心，而非再吃一頓份量過大的晚餐。
調整晚餐順序，讓補習日飲食更有彈性北極熊保健專家觀察，對課後行程緊湊的家庭而言，可優先安排補習前的主要晚餐，搭配主食、蛋白質與蔬菜；傍晚減少含咖啡因飲品；回家若仍感飢餓，再視需要補充適量點心。週末或沒有補習的晚上，也可安排魚類料理。
補習時間未必容易改變，但晚餐內容與進食安排仍有調整空間。從孩子的飢餓感、睡眠與早餐習慣出發，逐步建立規律而均衡的飲食方式，比單純要求晚餐吃早或睡前完全不吃，更符合健康生活的原則。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：・補習到晚上9點，晚餐怎麼吃？孩子飲食與睡眠3大迷思・孩子不愛吃魚怎麼辦？
參考資料：
–Wiley, Associations between self-reported sleep measures and dietary behaviours in a large sample of Australian school students (n = 28,010)
–Science Direct, Effects of oily fish intake on cognitive and socioemotional function in healthy 8–9-year-old children: the FiSK Junior randomized trial
–Oxford Academic, The association between later eating rhythm and adiposity in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis
–NIH, Features of Pupils in Each Dinner Habit: Non-late Regular, Regular but Late, and Irregular
–衞生福利部, 到底怎麼吃才均衡呢？
原文出處：補習到晚上9點：晚餐吃太晚、早餐吃不下？研究揭開孩子3大飲食迷思
精華 FAQ
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研究顯示晚餐較晚與較晚就寢、睡眠較短及早餐習慣不規律有關，但目前證據不足以證明晚餐太晚會直接導致隔天食慾變差，兩者不能畫上等號。
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可用御飯糰搭配茶葉蛋、無糖豆漿或蔬菜，增加食物種類與蛋白質、纖維攝取，比單吃一樣主食更接近「我的餐盤」的均衡原則，也較能補足營養。
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可以視飢餓程度補充適量點心，不必因為時間晚就完全不吃；重點是避免再吃過量，並同時看全天攝取與睡眠狀況，調整成更有彈性的晚餐順序。