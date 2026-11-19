2026-11-19 15:03 潮健康
生活一成不變腦袋也跟著變鈍？「學習新事物」是大腦的好朋友
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：日常過於單一時，大腦較少接觸新刺激與挑戰。
- 重點二：學習新技能、接觸陌生知識能鍛鍊專注與記憶。
- 重點三：運動、飲食、睡眠與互動也同樣有助大腦健康。
保持好奇、動手嘗試 讓大腦在日常中持續活躍每天走同一條路上班、吃差不多的餐點、做熟悉的工作，生活很順，卻也越來越少讓人覺得新鮮。有些人會發現，自己好像越來越容易忘東忘西，也越來越少有「學到新東西」的感覺。隨著高齡化社會來臨，如何維持大腦健康，也成為越來越多人關心的課題。
圖說：生活一成不變時，大腦也少了新的刺激；保持好奇與學習，是照顧大腦的方式之一
熟悉的日子 大腦也習慣了「自動駕駛」當我們做熟悉的事情時，大腦可以用很省力的方式完成，就像開啟「自動駕駛」一樣。這讓生活更有效率，但如果日復一日都是同樣的模式，大腦接收到的新挑戰也會跟著減少。相反地，學習一項新技能、接觸陌生的知識，往往需要專注、記憶與解決問題，對大腦來說是一種主動的鍛鍊。
持續學習 讓腦袋保持靈活學新東西的過程，常常需要專注、嘗試與反覆練習，偶爾也會遇到挫折。正是這樣「有點難、但做得到」的挑戰，讓日子多了新鮮感，也讓腦袋持續保持在活躍的狀態。當然，照顧大腦不只靠學習。規律運動、均衡飲食、不吸菸、少喝酒、充足睡眠與維持人際互動，同樣都是重要的生活習慣，彼此搭配起來更好。
讓大腦保持活躍 可以從這些日常做起照顧大腦，可以從多個面向同時著手：
- 學一項新技能，例如樂器、語言、攝影或手作
- 偶爾換一條路散步、嘗試沒做過的料理，替生活加點變化
- 規律運動，每週累積 150 分鐘以上的中等強度活動
- 參加一場旅行，看看世界，也和他人保持互動
- 均衡飲食、不吸菸、少喝酒，並定期做健康檢查
- 維持充足的睡眠，讓大腦有時間休息與整理
這些方法不需要一次全部做到，重點是持續，讓「學點新東西」成為生活的一部分。
走出熟悉的環境 好奇心自然會被喚醒好奇心很難靠意志力培養，卻很容易被陌生的環境喚醒。當我們走進一個不熟悉的地方，眼睛會開始到處看、腦袋會開始問「這是什麼」，學習也就自然而然地發生了。
可以跟著在地人一起，當一次初學者：可以是一片退潮後的潮間帶，或是一條有百年故事的老街。捲起褲管踩進淺淺的潮水，學著辨認石縫裡的小螃蟹與貝殼；走進巷弄，聽一棟老房子背後的故事。大人和孩子一樣，眼睛亮了起來，問題一個接一個。
也可以在海島上多住幾天，在日常以外多了別樣的時光，傍晚吹著海風，嚐一口在地才有的點心，聊聊今天又學到了什麼。當好奇心被喚醒，日子也多了新鮮感；那些第一次看見、第一次嘗試的片刻，也成了回到日常後，還想繼續探索的動力。
圖說：蹲下來觀察陌生的小生物、聽聽老房子的故事，讓自己重新當一次初學者
保持好奇 讓大腦一起成長學習從來沒有年齡限制。不妨從這個月開始，替自己安排一件新鮮的事——也許是一堂沒上過的課，也許是一趟去陌生地方的探索。同時照顧好運動、飲食與睡眠，讓大腦在好奇與規律中，保持活躍。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構參考資料：Association of Daily Intellectual Activities With Lower Risk of Incident Dementia Among Older Chinese Adults
原文出處：生活一成不變腦袋也跟著變鈍？「學習新事物」是大腦的好朋友
精華 FAQ
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因為每天重複相同路線、餐點與工作時，大腦較少接觸新挑戰，容易進入省力的自動模式，久而久之就少了刺激與新鮮感。
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可從學新技能、換路線散步、嘗試新料理、規律運動、保持社交、充足睡眠與均衡飲食著手，重點是持續把學習融入日常。
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文章提醒，照顧大腦不能只靠學習，還要搭配每週150分鐘以上中等強度運動、少吸菸少喝酒、定期健檢與維持良好睡眠。