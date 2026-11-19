2026-11-19 16:03 潮健康
在挪威為什麼星期六是糖果日？從瑞典蛀牙研究揭開北歐甜食文化
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文章重點整理：
- 重點一：挪威家庭把星期六訂為糖果日，形成Lørdagsgodt週末甜食習俗。
- 重點二：這項傳統與瑞典Vipeholm蛀牙研究及後續公共衛生宣導有關。
- 重點三：集中吃糖不等於無害，仍須控制總量、頻率並維持含氟刷牙。
萬聖節前夕認識Lørdagsgodt傳統，從糖分攝取頻率、公共衛生宣導到研究倫理，探討北歐家庭的甜食習慣萬聖節將至，糖果再度成為孩子們期待的節慶主角。然而，在挪威，糖果不只屬於萬聖節，更有一個固定的日子 – 星期六。當地稱為「Lørdagsgodt」，意指星期六的糖果。
許多家庭習慣讓孩子平日少吃甜食，將享用糖果的機會留到週末。這項看似簡單的生活儀式，背後卻連結著北歐數十年來的口腔保健觀念，以及一段備受爭議的瑞典醫學研究歷史。
星期六糖果日，挪威家庭的週末儀式走進挪威超市，經常能看見整排色彩繽紛的散裝糖果（Smågodt），從巧克力、軟糖到甘草糖，種類琳瑯滿目。對許多挪威家庭而言，星期六選購糖果已成為固定的親子活動。
挪威國家廣播公司NRK於2024年報導，當地大型零售集團NorgesGruppen表示，星期六散裝糖果銷售量約為一般平日的五倍，反映這項週末習俗的普及程度。鄰近的瑞典也有相似傳統，稱為「Lördagsgodis」。不過，這並非所有歐洲國家都有的生活習慣，其歷史與北歐早期牙齒保健宣導密切相關。
圖說：在挪威和瑞典，星期六的超市糖果區總是特別熱鬧。孩子們挑選的不只是糖果，也是期待了一整週的小小幸福。
從蛀牙研究到人體實驗，揭開歷史爭議1940年代，蛀牙是瑞典重要的公共衛生問題。為了解糖分攝取與蛀牙的關係，研究人員在瑞典Vipeholm收容機構進行長期飲食研究。研究始於1945年，其中部分實驗安排機構內的智能障礙人士攝取大量糖分與黏性糖果，觀察不同攝取方式對牙齒健康的影響。
1953年至1954年間，研究成果陸續發表，顯示糖分攝取頻率、食物黏性及攝取時機，均與蛀牙形成有關。然而，這項研究也留下嚴重的倫理爭議。部分受試者未能充分理解或自主同意參與實驗，卻承受了明顯的牙齒損害。這段歷史也成為研究倫理與弱勢族群權益的重要反思案例。
研究成果如何影響北歐糖果文化？隨著研究結果公布，瑞典逐漸加強牙齒保健宣導。1957年前後，限制頻繁吃糖的觀念透過公共衛生教育進一步普及。將糖果留到每週特定一天享用的習慣，也逐漸成為瑞典家庭生活的一部分。鄰近的挪威同樣發展出星期六糖果日文化。不過，這項傳統並非由單一實驗直接創造，而是牙齒保健知識、公共衛生宣導與家庭生活習慣長期交織形成的結果。
糖果集中星期六吃，就比較健康嗎？減少頻繁吃糖，有助降低牙齒反覆暴露於糖分的機會，但不代表將一整週的糖果集中在星期六食用，就沒有健康負擔。世界衛生組織（WHO）2015年發布的糖攝取指引，建議成人與兒童將游離糖攝取量控制在每日總熱量10%以下，若能進一步降低至5%以下，可帶來額外健康益處。
WHO口腔健康資料也強調，每天使用含氟牙膏刷牙兩次，以及預防性口腔照護的重要性。糖分總量、攝取頻率與日常清潔，仍是維持口腔健康的重要環節。
圖說：瑞典Vipeholm研究發現，糖分攝取頻率、食物黏性及攝取時機，都與蛀牙風險有關。減少反覆吃糖的次數、控制糖分總攝取量，並養成每天使用含氟牙膏刷牙的習慣，是維持口腔健康的重要方式。
從星期六糖果到萬聖節，認識北歐生活儀式長期分享挪威生活與健康資訊的北極熊媽媽觀察，星期五家庭聚餐、星期六糖果日及週末戶外活動，都是挪威家庭常見的生活儀式。
隨著萬聖節到來，孩子們也將穿上節慶服裝，喊著「Knask eller knep」（不給糖就搗蛋）沿街討糖。從星期六糖果到萬聖節，甜食不只是味覺享受，也承載著家庭期待與童年記憶。然而，建立有節制的飲食習慣，比單純限制吃糖日期更重要。
星期六糖果日的現代健康意義，不是鼓勵孩子一次吃完一週的糖果，而是在享受生活儀式的同時，學習適量攝取與維持良好口腔衛生。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：・挪威孩子每週六的那碗糖果，竟有甜蜜傳統與黑暗歷史・開車出國買菜，很多挪威人的日常
參考資料：
–Life in Norway, Lørdagsgodt: The Dark Story Behind Why Norwegians Eat Sweets on Saturdays
– NIH, The Vipeholm dental caries study; the effect of different levels of carbohydrate intake on caries activity in 436 individuals observed for five years
–Lund University, The Sugar Experiments
–WHO, Guideline: sugars intake for adults and children
–WHO, Oral health
原文出處：在挪威為什麼星期六是糖果日？從瑞典蛀牙研究揭開北歐甜食文化
精華 FAQ
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這是北歐家庭長期形成的生活儀式，讓孩子平日少吃甜食、把糖果留到週末享用。它和口腔保健宣導、家庭作息與節慶文化一起發展而成。
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該研究發現糖分攝取頻率、食物黏性與吃糖時機都會影響蛀牙風險，促使瑞典強化牙齒保健教育，並間接影響挪威等地的週末吃糖習慣。
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不一定。雖然減少頻繁吃糖可降低牙齒反覆暴露，但糖分總量仍重要；WHO也建議控制游離糖攝取，並每天用含氟牙膏刷牙2次。