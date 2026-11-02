2026-11-02 15:35 女子漾／編輯黃冠婷
女廁完全沒垃圾！台女赴日驚見「私密1習慣」 日本人：是真的
日本職場文化竟連生理期都有潛規則？一名台灣女子赴日本工作一個多月，發現公司7名女性共用的廁所，垃圾桶竟然始終空空如也，連用過的衛生棉都沒看過。好奇詢問原因後，她才得知部分日本女性為了避免讓同事處理私密垃圾，會將衛生用品自行打包帶回家。貼文在Threads引發熱議，連旅台日本籍YouTuber「我是Mana」也現身證實，讓不少台灣網友驚呼：「日本女生也太辛苦了吧！」
台女赴日工作1個月！驚見女廁垃圾桶完全沒垃圾
一名台灣女網友近日在Threads分享，自己到日本工作一個多月，公司共有7名女性員工，大家共用一間廁所，並輪流負責清潔。
然而，她觀察了一段時間，發現垃圾桶竟然一直都是空的，不僅沒有一般垃圾，就連女性生理期使用過的衛生棉也從未出現，讓她相當困惑。
原PO於是詢問Google AI助理Gemini，得到的解釋是，部分日本女性因為不好意思讓同事清理私密垃圾，會習慣將用過的衛生棉包好，帶回家再丟棄。這個答案讓她難以置信，忍不住上Threads詢問其他人是否真的有這種習慣。
日本女生真的會把衛生棉帶回家？日籍網紅親自證實
貼文曝光後，不少曾在日本工作或生活的網友分享類似經驗。
有人透露，自己在日本工作時，曾被前輩交代生理用品要自行打包帶走；也有網友表示，公司雖然有多名女性員工，卻幾乎沒看過有人在廁所垃圾桶丟棄衛生棉。
定居高雄的日本籍YouTuber「我是Mana」（岡田真菜實）也留言表示：「這是真的，我們都會隨手帶走。」讓原PO的疑惑獲得更多實際經驗回應。
不過，這些分享反映的是部分日本女性及職場的生活習慣，並不代表日本所有公司都禁止丟棄衛生用品，也不能視為全國統一規定。
網友兩派吵翻！「不想麻煩別人」卻讓女性更辛苦？
這項生活差異讓不少台灣網友大開眼界，尤其想到生理期經血量較多的日子，還得將用過的衛生棉帶在身上直到下班，紛紛替日本女性感到辛苦。
有網友直言，無法想像經期量多時還得把衛生棉帶回家；也有人認為，原本是出於不想造成他人困擾的體貼，卻可能反過來增加女性的負擔。
另一方面，也有熟悉日本生活文化的網友指出，在共用人數較少、需要同事輪流清潔的廁所，部分使用者可能因為顧慮隱私，選擇自行帶走衛生用品，究竟是尊重他人的貼心習慣，還是讓女性承受額外壓力？這場討論也讓不同文化對生理期與公共衛生的觀念再次受到關注。
日本丟衛生棉真的有禁忌？過去也曾引發爭議
其實，日本女性處理衛生棉的習慣，過去就曾引發台日網友討論。
今年5月，一名旅日台灣人妻分享日本社群話題，提到有日本女子因為女性友人到家中作客時，詢問用過的衛生棉該丟在哪裡，感到不舒服，甚至萌生絕交念頭。
當時旅日人妻指出，日本有些家庭因為衛生紙可以直接沖入馬桶，廁所不一定會放置垃圾桶，因此遇到生理用品需要丟棄時，可能產生不同的生活習慣與認知差異。
不過，沒有設置垃圾桶、習慣自行帶走，以及明文禁止丟棄，是不同情況，不能一概而論。
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