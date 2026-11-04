工作能力好，為什麼同事卻不喜歡你？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 工作能力強不等於同事就會喜歡你。

工作能力強不等於同事就會喜歡你。 重點二： 直接指出問題若沒說清楚，易讓合作夥伴感到壓力。

直接指出問題若沒說清楚，易讓合作夥伴感到壓力。 重點三：尊重差異、清楚溝通，才能維持良好合作關係。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

星期三中午，行政部門的林小姐將上午完成的報表寄給主管，才發現辦公室裡只剩下幾位同事。

她看了一眼時間，已經十二點多了。

原本坐在附近的同事，不知道什麼時候都出去吃飯了。

林小姐起身走到茶水間，正好遇見剛買完午餐回來的陳小姐。

「妳們去吃飯啦？」

「對啊，剛剛大家一起去附近那家新開的餐廳。」

「怎麼沒叫我？」

陳小姐愣了一下，笑著回答：

「我們以為妳還在忙，而且妳平常不是都自己吃嗎？」

林小姐點點頭，沒有再問。

其實，她不是不喜歡和同事一起吃飯，只是平常工作比較忙，有時候為了把事情做完，便習慣晚一點才休息。

久而久之，同事似乎也不再主動邀請她。

林小姐回到座位，拿起早上帶來的便當，心裡卻有些不是滋味。

她在公司工作多年，對自己的工作能力一直很有信心。

主管交代的事情，她總能準時完成；部門遇到問題時，主管也經常找她討論。

但不知道從什麼時候開始，她發現同事與自己之間，似乎多了一點距離。

有一次，她甚至無意間聽見同事說：

「她能力是很好啦，可是跟她一起工作，壓力真的很大。」

那一刻，她突然不知道該怎麼理解這句話。

難道工作認真、能力好，也會成為不受歡迎的原因嗎？

工作能力好，不代表人際關係一定好

職場上，我們常常認為，只要把工作做好，自然就能得到同事的認同。

但實際情況未必如此。

有些人工作能力出色，主管很欣賞，卻不一定受到同事歡迎。

也有人工作表現普通，卻因為待人親切、願意幫忙，與同事相處得十分融洽。

這並不表示工作能力不重要，而是職場除了完成個人的工作，也需要與其他人合作。

一個人能獨立完成多少事情，和別人願不願意與他一起工作，有時候是兩回事。

林小姐就是如此。

她做事講求效率，遇到問題習慣直接指出。

同事交來的資料如果有錯誤，她會立即要求修正。

有人提出工作上的建議，她也會直接說明哪些地方不可行。

在她看來，這些都是為了讓工作順利完成。

但對某些同事而言，與她討論事情時，卻常常感到緊張。

因為他們不知道，自己的想法會不會又被否定。

久而久之，有些人寧可先找其他同事商量，也不願意第一時間詢問她的意見。

林小姐並沒有刻意為難任何人。

只是她習慣按照自己的速度安排工作，也認為大家應該對工作有相同的要求。

當同事需要更多時間確認資料時，她偶爾會顯得不耐煩；遇到進度落後，也習慣自己接手處理。

她以為這樣能提高效率，卻沒有發現，久而久之，同事反而不敢主動提出想法，也擔心自己的工作隨時會被接手。

有時候，問題不在能力，而在合作的方式

有一次，部門準備一份重要的會議資料。

這份資料由林小姐負責統整，年輕同事小吳則協助整理其中的統計數據。

小吳花了兩天時間完成初稿，交給林小姐確認。

林小姐看完後，發現其中幾項數據的呈現方式不夠清楚。

她直接說：

「這樣不行，重新整理。」

小吳有些錯愕。

「是哪個部分有問題？」

「整體看起來就不夠清楚，妳再想想怎麼做比較好。」

小吳拿回資料，花了大半天修改，卻仍然不確定林小姐希望呈現什麼樣的結果。

後來，她向另一位資深同事請教，才知道原來只需要調整幾個表格的排列方式，並補充比較數據。

事情並不複雜，但因為一開始沒有說清楚，反而花了更多時間。

林小姐得知後，也覺得有些意外。

她原本以為，自己已經指出資料不夠清楚，對方就應該知道如何改善。

卻忽略了每個人的工作經驗不同，對同一句話的理解也可能不同。

我認為，職場上有些能力很好的人，並不是不願意幫助同事，而是太習慣用自己的經驗判斷事情。

自己一看就懂的問題，便以為別人也應該看得出來。

自己能夠很快完成的工作，也容易認為別人不需要花那麼多時間。

但每個人的能力、經驗與熟悉程度不同。

自己做得到，不代表別人就應該立刻做到。

真正有效的合作，不只是指出哪裡做得不好，也要讓對方知道可以怎麼改善。

不受同事歡迎，也不一定是自己的問題

不過，說到這裡，我也想替另一種職場員工說幾句話。

因為不是每一位工作能力好、與同事保持距離的人，都有溝通上的問題。

有些人只是個性比較安靜，不喜歡參與辦公室裡的閒聊。

有些人習慣公私分明，工作時間專心做事，下班後也不常參加聚餐。

還有些人因為工作表現突出，受到主管信任，反而容易成為同事比較的對象。

例如，部門裡有兩位員工負責相似的業務。

其中一位因為做事細心、處理問題迅速，經常獲得主管稱讚。

另一位同事可能因此感到壓力，甚至覺得主管對兩人的評價不公平。

如果這樣的情緒沒有被妥善處理，就可能逐漸影響同事之間的關係。

這時候，能力較好的員工未必做錯了什麼，卻可能因為別人的比較與猜測，變得不容易融入群體。

我認為，這也是職場人際關係值得注意的一面。

我們不能因為一個人不善交際，就認為他難相處。

也不能因為某位同事受到主管欣賞，就認定他喜歡表現自己。

每個人的個性不同，工作方式也不一樣。

只要沒有影響正常合作，就不應該要求每個人都必須用同一種方式與人相處。

同事不喜歡你，和同事不願意與你合作，是不同的事

我覺得，這兩件事需要分開來看。

在職場上，我們不可能讓每一位同事都喜歡自己。

有人喜歡熱鬧，有人偏好安靜。

有人說話直接，有人習慣委婉表達。

有人重視工作效率，也有人希望先建立良好的互動關係。

這些差異不一定有對錯。

但如果同事不願意與你合作，甚至因為害怕被責備，而不敢提出問題，那就值得進一步了解原因。

例如，當部門有新的工作需要分配時，大家是否願意與你討論？

當同事遇到困難時，是否敢向你尋求協助？

如果工作上出現不同意見，彼此是否能夠平靜地溝通？

這些情況，比有沒有人邀請你吃午餐，更能反映合作關係是否出了問題。

畢竟，職場不是交朋友的比賽。

我們不需要得到每個人的喜歡，但至少應該讓工作上的合作能夠正常進行。

同樣地，即使不喜歡某位同事的個性，也不應該因此刻意排擠、隱瞞資訊，或拒絕必要的工作配合。

不必成為人人喜歡的人，但應該成為能夠彼此尊重的工作夥伴。

能力越好，越需要留意自己看待別人的方式

有些人在職場工作多年，累積了豐富的經驗。

遇到問題時，他們往往很快就能看出原因，也知道該怎麼解決。

這是一種值得肯定的能力。

但有時候，經驗越豐富，越容易忘記自己也曾經是什麼都不熟悉的新人。

以前需要別人教導的事情，現在已經變得理所當然。

以前需要花很多時間摸索的工作，如今可能幾分鐘就能完成。

如果只用現在的能力去衡量別人，就容易忽略每個人都有不同的學習過程。

我認為，真正成熟的職場能力，不只是把自己的工作做好，也包括理解別人可能需要不同的時間與方法。

當同事犯錯時，可以指出問題，但不必急著否定對方的能力。

當別人提出不同意見時，可以說明自己的想法，也可以聽聽對方為什麼這樣認為。

當工作需要合作時，與其一味要求別人跟上自己的速度，不如先確認彼此對目標與做法是否有相同的理解。

這不代表能力好的人必須處處遷就別人，更不是要求資深員工承擔所有教導責任。

而是明白，一個人的能力再好，也不代表所有事情都能只靠自己完成。

與同事保持距離，不一定是壞事

回到林小姐的故事。

後來，她開始留意自己與同事討論工作的方式。

當年輕同事交來資料時，她不再只是說「這樣不行」，而是試著指出具體問題。

遇到需要修改的地方，也會先確認對方是否理解。

有一次，小吳完成一份新的統計報告。

林小姐看完後說：

「這次資料整理得很完整，如果能把前後兩個月份的差異放在同一張表格，主管看起來會更清楚。」

小吳聽完，很快就知道該怎麼調整。

「好，我知道了，我再補上去。」

林小姐慢慢發現，與同事合作，不只是要求大家把事情做好，也需要讓彼此了解工作的方向。

她不必降低自己的工作標準，卻可以給同事更多理解與調整的空間。

當她不再急著用自己的速度衡量別人，工作上的討論反而變得順利許多。

至於同事午餐有沒有邀請她，她也慢慢不再那麼在意。

如果想一起吃飯，她會主動詢問。

如果當天想自己休息，也不需要勉強參加。

她開始明白，同事之間不一定要成為朋友，才能維持良好的工作關係。

而工作能力受到肯定，也不代表自己必須獲得每一個人的喜歡。

真正重要的，不是讓所有人都喜歡你

我始終認為，職場上有能力是一件好事。

能把事情做好、願意承擔責任，也值得受到肯定。

但工作能力與人際關係，從來不是同一張成績單。

有些人能力很好，卻需要學習如何與不同個性的人合作。

有些人待人親切，也需要持續提升自己的專業能力。

而有些人只是比較安靜、不擅長交際，卻不代表他不願意合作。

我們不需要為了討好同事，刻意隱藏自己的能力。

也不必因為主管欣賞自己，就認為別人的意見不重要。

如果有人不喜歡我們，可以試著了解原因，但不需要把每一份不喜歡都當成自己的錯。

工作能力決定我們能把事情做好多少，而與人相處的方式，往往影響別人願不願意與我們一起把事情做好。

職場上，最值得追求的，不是成為人人喜歡的人，而是即使彼此個性不同，仍然能夠互相尊重、好好合作。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote