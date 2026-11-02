33 歲國小老師，周五晚上沒回家。那些在體制裡做到生不如死的軍公教，聽我說一句

2026-11-02 10:44 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高雄33歲國小正式教師周五夜失聯，最終被找到時已無法返家。
  • 重點二：文章借此反思軍公教體制壓力，提醒別把職稱誤當成自我價值。
  • 重點三：作者以自身經驗勸人看見退路，必要時調職、離開或尋求支持。

33 歲老師周五夜沒回家，軍公教別再把職稱當成自己

周五晚上七點，高雄一位 33 歲的國小老師還沒回家。媽媽打電話，沒有人接，她報警。警察和學校同仁一起找，發現他的機車還停在校園裡，教室、辦公室、附近的公園，一處一處找過。直到晚上十一點，大家折返學校，才找到他，這一次，他沒能回家。

報導說，他是學校的正式教師，當過主任，後來卸下行政職務，回到教學現場。他的哥哥寫下：「世界失去了顏色。」報導沒有寫原因，我不猜，從這則新聞出發，跟每個在體制裡撐著的人，聊一件很多人不敢想的事。


▋我也曾經把工作當成全部

我考上公職的第一個單位，直屬女長官一心等退休，每天把心力花在議論同事的私事上。我被處處針對，平時考核被打到丁等。那段時間，我天天哭，晚上睡不著，整個人撐在懸崖邊。

後來我走出來，靠的是先生陪著我。他不講大道理，只對我說：「你就去做讓自己開心的事，沒錢我會幫妳想辦法。」我們一起去拜拜，晚上一起禱告，週末爬山，不到兩個月，我商調到另一個中央機關。人在谷底，需要的是一個陪著你的人，不需要任何建議和批判。


▋公職是一根大木頭，綁久了，你會以為那是自己的骨頭

很多人考上公職，家人鬆一口氣，鐵飯碗在大家眼裡，像《鐵達尼號》裡那顆「海洋之心」，人人都想戴上。可是對有些人來說，它是一道勒在脖子上的枷鎖。要講官話，要吞下不公平，要在長官的臉色裡判斷自己今天安不安全。

有人把整個人生的賭注都押在這份工作上，綁得不舒服，也沒想過剪斷繩子。時間久了，職稱變成名字，考績變成自我評價，長官一個臉色，就像整個人被判了刑。大家覺得好的東西，不一定對自己是好的，有時候，反而是對自己有毒的。


▋公部門裡，你沒辦法選擇工作，但你可以選擇離開

我常跟自己講：生命裡的困難，很多時候，好好吃一頓飯，睡一個好覺，就能少一半。公部門裡，你沒辦法選擇工作，但你可以選擇調職，也可以選擇離開。

我去考咖啡師證照時，授課老師曾是新北市的正式公務員，辭職後在咖啡的世界找到自己。我常去的按摩養生館老闆，曾經是稅務員，做到長官，現在開了補習班和養生館。還有一位國立大學老師，出國念書前考上過高考一般行政。

他們把公職當成跳板，沒有做到屆齡退休。你既然有能力在競爭激烈的考場上脫穎而出，怎麼會沒有能力出去闖蕩？


▋整個宇宙裡，只有你這個人沒有第二個版本

職稱會換，考績會洗，長官的臉色會過期，別人的眼光，時間一到都會結痂。可是你這個人，只有一個版本。

如果你這個周五也不想回家，也不想上班，請先放下手機裡那份還沒做完的簽呈，打給一個你信得過的人，跟他說：「我最近很不好。」說出口那一句，就是離開的第一步。公職可以是你職業生涯的一部分，但不應該是全部。

當一個體制要求你用整個人去換一份穩定，你有沒有想過，這筆交易，到底是誰比較划算？


精華 FAQ

  • 高雄一名33歲國小正式教師周五晚上沒回家，家人報警後與警方、校方一起尋找，最後在學校找到他，但他已經無法返家，成為令人心碎的消息。

  • 作者認為軍公教體制常讓人把職稱、考績和長官眼光當成自我價值，提醒在壓力中撐著的人，不要把工作等同人生全部，必要時應尋求陪伴與支持。

  • 文章建議先放下未完成的工作，打給可信任的人說出近況，並透過調職、離開或轉換跑道找回自己；作者強調吃飯、睡覺與被陪伴，往往比批判更能幫助人。

柳靖

柳靖

滿手爛牌，走過灰色地帶，把人生主導權拿回來。 作家，著有兩本書。 📩 演講｜企業合作｜媒體邀約 kkposthouse@gmail.com

#老師 #高雄 #退休 #工作職場

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陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#金鐘獎 #金馬獎 #楊貴媚 #表達力 #2026金鐘獎

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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：河口湖命案疑涉假結婚、詐保與共同殺人。
  • 重點二：被害人曾察覺危險並向外求助，卻未及時脫離。
  • 重點三：文章批判年齡與婚姻壓力，不該犧牲人生安全。

比起擔心女兒以後嫁不出去，我更害怕，她為了維持一段婚姻，再也回不了家。看到河口湖命案的最新進展變成驚悚殺人案，我心裡一直浮現這句話。38歲的被害人赴日旅遊，卻在旅館遇害，背後竟可能是李姓丈夫涉嫌假結婚、詐保及共同殺人，已遭法院裁定羈押禁見。

讓人心痛的是，依照目前報導，被害人生前已經察覺危險，也曾向外求助。她並非完全不知道事情不對勁。那些讓她害怕的事，她都看見了，甚至說出了口，最後卻仍未能脫離危險。讀到這裡，真的很難不想：如果當時有哪一次，她的求助能接上實際的保護，結局會不會不同？

別把高額誘惑，當成霸總愛上妳

這段關係的開端，是偶像劇霸總情節包裝的毒藥糖衣。據報導，被害人原本透過Threads應徵助理工作，李男卻在她到職後不久提出結婚，承諾生兒子給400萬元、生女兒給500萬元。對經濟困難的人來說，這筆錢可能代表終於不用再為生活苦撐。

可是，一個認識不久的男人，突然開出高額條件，要交換妳的婚姻與生育，需要先問的，應該是：為什麼？他真正想得到什麼？妳必須先答應什麼？如果反悔，能不能自由退出？短劇裡，霸總可能拿出一紙契約，要女主角替他生孩子，最後卻愛上她，給她一個幸福結局。現實裡，我們不能拿自己的安全，去賭對方會照著愛情劇本走。

尤其當高額承諾後面，接著出現簽本票、配合說謊，以及傷害身體換取金錢的要求，就更不能再把這一切解釋成自己的好運氣。想被愛、想改善生活，都沒有錯。可惡的是，有人利用這些願望，把陷阱包裝成希望。


她已經覺得不對勁，卻還在想「再看看」

根據《鏡週刊》報導，被害人曾向記者透露，丈夫要求她簽下鉅額本票、替她投保三千萬高額保險，甚至詢問她是否願意斷手腳領取理賠，讓她擔心自己的生命安全。9月，她在高鐵台南站離奇跌落鐵軌，當時即懷疑丈夫謀財害命，曾向友人透露「恐怕活不到年底」。記者曾勸她離婚、報案，但她仍表示要再考慮。

我們無法知道，她當時究竟有多少恐懼、顧慮，又承受多少壓力。但從報導看來，確實曾有幾個可能進一步求援、尋求保護的時點，最終沒有轉成足以讓她脫離危險的行動。這份遺憾，不必變成對被害人的責備，卻值得成為活著的人的提醒。

有時候，人已經察覺危險，仍會想著：也許沒有那麼嚴重，也許再觀察一下，也許對方只是說說。這份僥倖，很可以理解，卻也可能讓人一次次延後保護自己的時間。當對方已經談論傷害妳的身體，甚至讓妳擔心會被殺害，求助就不該繼續停在「我再想想」。妳不需要等到真的受傷，才有資格請人幫忙。

年紀大了，難道就得降低被善待的標準？

另一個讓我難受的，是報導中她遲疑離婚的理由。被害人的母親考量有生育報酬可拿，也擔心女兒年紀不輕，離婚後不容易再婚，認為生了孩子也許能維持婚姻，希望她忍耐。

我不想責備一位失去女兒的母親。但「年紀大了，離婚後還有誰要」，這樣的想法，真的該改了。

38歲怎麼了？離婚又怎麼了？為什麼女人到了某個年紀，就好像失去了拒絕的資格？難道只要保住妻子的身分，過得再恐懼，都比單身值得慶幸？孩子也不該被交付挽救婚姻的任務。當一個女人已經感到不安全，怎麼還能期待她用懷孕、生產和往後的人生，去賭對方會改變？

生活再難，也別讓自己只剩一條路

經濟壓力會讓人的選擇變少，這是真的。但起點辛苦，不代表往後只能靠嫁給誰，才有翻身的機會。

換工作、學技能、尋找就業資源，可能很慢，也需要實際支持。可是一個女人仍然可以逐步累積收入、能力與人脈，走出自己的路。我們更該幫她看見這些可能，別再用年齡與傳統，說服她接受眼前的一切。而當她說害怕，我們也不能只回一句「那就離開啊」。

她可能需要有人陪著報案、找專業協助、安排安全住處，把求救真正接成一條走得出去的路。身為媽媽，我希望自己記住：如果有一天女兒說，她在一段關係裡很害怕，我要先接住她，陪她想辦法。別讓她一邊害怕眼前的人，一邊還得擔心，離開後會被家人責怪。

我們養大一個女兒，不該只盼望最後有人願意娶她。更該讓她知道：就算一個人，妳也可以把日子過得很好。妳不需要靠結婚、生孩子，來證明自己的價值。比起有沒有人要妳，我更在乎，妳是否平安、快樂，過著自己喜歡的生活。

精華 FAQ

  • 依文中報導，案件可能牽涉丈夫假結婚、詐領保險，甚至共同殺人等疑點，且已被法院裁定羈押禁見，顯示案情不只是單純旅遊遇害，而可能是長期設局的結果。

  • 文章指出，她曾被要求簽鉅額本票、投保3,000萬保險，還聽過傷害身體換理賠的言論；她也曾向友人與記者透露不安，但當時仍選擇再觀察，未及時離開。

  • 作者認為，38歲、離婚或未婚都不該被視為失敗，女性更不必為了維持婚姻而忍受恐懼；真正重要的是安全、尊嚴與能否保有選擇人生的能力。

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#結婚 #婚姻 #河口湖

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2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

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才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：HAHABABY才重新出發1個月，又因長版POLO洋裝設計相似遭質疑抄襲。
  • 重點二：品牌回應強調不是10月新品，卻未正面說明設計流程與原創性。
  • 重點三：評論指出消費者已給第二次機會，品牌若無實質改變將失去信任。

如果一個人犯了錯，跟你道歉，你願不願意再給他一次機會？我想，很多人都願意。

​但如果你已經選擇原諒他、重新相信他，結果他又在同一件事情上出錯，而且錯得如此明顯，你還願意相信第三次嗎？這是我看到二伯經營的親子服飾品牌HAHABABY，再度捲入設計抄襲爭議時，心裡最大的感觸。

因為這次最讓人失望的，恐怕不只衣服設計跟日本品牌太像。而是是消費者好不容易決定再相信你一次，你卻讓他懷疑：上一次的道歉，究竟有沒有帶來真正的改變？

才重新出發一個月，怎麼又出事了？

​今年7月，蔡阿嘎與二伯創立的親子服飾品牌HAHABABY，因多款商品被質疑與日本品牌設計高度相似，引發大規模爭議。當時品牌公開道歉、下架爭議商品，也宣布重新檢討內部流程。

​到了9月，HAHABABY推出2.0版本，換上全新品牌形象，宣告重新出發。沒想到，這幾天又有網友貼出服飾對比照，指出HAHABABY販售的長版POLO洋裝，與日本品牌REPIPI ARMARIO過去推出的商品高度相似。從白色翻領、寬鬆落肩剪裁、胸前拼色色塊，到品牌布標的位置，都被網友逐一比較。

​這些相似之處，甚至不需要專業設計師，一般消費者看了照片，也很容易理解為什麼會有人提出質疑。當然，設計相似不代表法律上已經構成抄襲或侵權，但一個才因原創性問題引發重大風波的品牌，如今又因類似問題受到質疑，難道不應該更加謹慎嗎？

消費者問你有沒有改變，你卻急著糾正日期？

​更讓我意外的，是HAHABABY這次的官方回應。品牌透過Instagram限時動態表示：「這幾天被討論的商品，不是十月新品喔！不喜歡吵吵鬧鬧，也尊重網路上的各種聲音，這次很榮幸能與台灣藝術家合作，希望這份用心，不要被未經查證的報導模糊了焦點。」

​看到這段話，我真的很想問：消費者在乎的是衣服幾月推出，還是你到底有沒有改善設計流程？如果媒體報導有錯，當然可以要求更正。但跟台灣藝術家合作，跟這件衣服是否具有原創性，是兩回事。合作藝術家負責的是圖案、配色，還是服裝版型？被質疑相似的設計，又是如何產生的？

​這些問題，品牌都可以提出資料來說明。​偏偏官方回應，卻把重點放在「不是十月新品」，還說自己「不喜歡吵吵鬧鬧」。我真的覺得很可惜。

把粉絲的關心與失望，當成「吵吵鬧鬧」；把外界提出的質疑，一概當成「未經查證的報導」。危機發生時，答非所問已經很糟糕；更糟糕的是，問題沒有回答清楚，卻先批評提出問題的人，讓原本願意再相信你一次的人，更加失望。

第一次出錯，消費者願意原諒；第二次出錯，懷疑的是你的誠意

​我一直覺得，人都會犯錯，品牌當然也會。商品設計可能有疏失，合作廠商可能出問題，內部管理也可能有漏洞。重要的是，犯錯之後願不願意面對、修正。當HAHABABY第一次出事，選擇下架、道歉、暫停營運，甚至宣布重新出發，我認為這些都是品牌試圖挽回信任的行動。

​而那些在風波過後，仍願意留下來支持品牌的人，其實已經給了品牌非常珍貴的第二次機會。因為第一次犯錯，別人可能認為你不夠小心；第二次在同樣的地方引發爭議，別人開始懷疑的，就是你到底有沒有把問題當一回事。

​更何況，這次引發爭議的地方，偏偏又是原創設計。如果上一次是設計原創性引發爭議，重新開張後最應該嚴格把關的，難道不就是商品設計嗎？這也是為什麼我認為，這次的問題早已超過一般的公關危機。

重新出發，是換一個LOGO，還是換一套做事的方法？

​很多品牌遭遇重大危機後，都會選擇重新出發。換LOGO、改包裝、更新官網、推出全新系列，甚至發布一支感人的影片，告訴消費者自己已經痛定思痛。

這些改變都很容易被看見。但真正決定品牌能不能重新站起來的，其實是消費者看不見的地方。商品從構想到完成，有沒有留下完整的設計紀錄？設計師參考其他品牌時，有沒有清楚的界線？商品上市前，有沒有人負責檢查是否與既有商品過度相似？當初發生爭議的流程漏洞，有沒有建立新的審核機制？

​這些事情做起來很麻煩，也不像換一個漂亮的品牌形象那麼容易吸引關注。可是，這才是真正的重新出發。品牌有沒有真正反省，不是看它道歉時哭得多傷心，而是看它重新站起來後，有沒有改變過去犯錯的方式。

真心建議二伯，找專業的人來管理品牌

​看到這次官方回應，我真心建議二伯的公司，應該找專業的品牌經理與公關危機處理人員，好好檢視整個品牌的經營方式。而且要找的不只是會寫聲明、處理負面新聞的人。更需要真正懂得商品開發、設計管理的人，把整個流程重新建立起來。

品牌的信任，不是靠公關部門寫幾句漂亮的話，就可以重新贏回來。如果品牌已經知道消費者最在意原創性，就應該把設計審核做得更加嚴謹，而不是等網友再次提出質疑，才開始忙著澄清。第一次犯錯，你需要道歉；第二次在同一個地方引發爭議，你需要拿出證據，證明自己真的改變了。

粉絲願意再給你一次機會，請不要辜負這份信任

​我經常提醒學員，經營自媒體，不要只看粉絲數量。因為粉絲願意追蹤你，可能是欣賞你的才華、喜歡你的生活，也可能是因為你的故事，曾經帶給他們感動。但當粉絲開始購買你的商品、參加你的課程，他們交到你手上的，除了辛苦賺來的錢，還有對你的信任。

​尤其很多創作者推出個人品牌時，最初的客人往往就是一路支持自己的老粉絲。他們可能因為喜歡你，願意多花一點錢；也可能在你遭遇挫折時，願意多給你一次機會。但這份支持，不能被當成理所當然。你可以希望別人理解你的困難，卻不能要求消費者無限次原諒你的疏失。

​第一次犯錯，消費者可能失望的是你的商品；第二次在同一個地方出錯，消費者失望的，可能就是你這個人。對經營個人品牌的人來說，這才是最昂貴的代價。因為流量掉了，還可以努力寫文章、拍影片，再慢慢找回來。

​但一個曾經相信你、願意再給你一次機會的人，如果連最後一點信任都失去了，可能就真的不會再回頭。不要把願意再給你一次機會的人，逼成再也不願意相信你的人。更不要讓願意原諒你的人，最後後悔自己曾經相信你。


精華 FAQ

  • 這次爭議集中在品牌販售的長版POLO洋裝，被網友對比日本品牌REPIPI ARMARIO過去商品後，發現翻領、剪裁、拼色與布標位置都很相似，因此再度引發抄襲疑雲。

  • 官方回應重點放在「不是10月新品」與「不喜歡吵吵鬧鬧」，並強調與台灣藝術家合作，但沒有交代設計版型如何產生、是否有審核流程、以及原創性疑慮的具體證據。

  • 因為品牌先前才因設計原創性爭議道歉並重新出發，如今又在同類問題上受質疑，代表外界懷疑的不只是單一商品，而是品牌是否真的改善流程與經營方式。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#日本 #品牌 #二伯 #危機處理

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沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

沈玉琳重病後再奪金鐘：當掌聲有一天消失，我們還剩下什麼？

2026-10-31 23:05 郭玉如
圖片來源：Ai製圖
圖片來源：Ai製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沈玉琳重病後再奪金鐘，感言強調掌聲消失後的陪伴更珍貴。
  • 重點二：文章借李志勳重讀《論語》，反思人生挫折與自我價值。
  • 重點三：從三十而立、求諸己到窮則變，重新定義成功與選擇。

去年，沈玉琳還在熟悉的攝影棚裡帶給觀眾歡笑，沒想到一場重病，讓他從錄影現場走進醫院病房。原本習以為常的工作與生活，突然有了變化，連每天能夠正常生活，都成了一件需要珍惜的事。

​2026年金鐘獎頒獎典禮，沈玉琳與殷悅憑藉《11點熱吵店》獲得綜藝節目主持人獎。重新站上舞台的他，感謝醫療團隊的照護，也感謝太太和朋友一路陪伴。他在得獎感言中提到：人生真正值得珍惜的，是掌聲消失以後，還有人願意陪伴自己、給自己機會。

​這段話讓我想了很久。一個長期站在鏡頭前、靠著幽默感帶給觀眾歡笑的人，經歷重病、暫時離開工作，再次拿到金鐘獎座時，對成功的理解，或許已經有了不同的重量。

​最近，我讀到一本書《2000年後，論語重新回答今天的人生》，作者李志勳是一位韓國律師。她的人生並沒有按照理想中的路線發展，司法考試落榜、長達十四年的陸軍法務官生涯、職場升遷挫折，以及婚姻和憂鬱症帶來的考驗，都讓她開始重新思考自己的人生。

​一位韓國律師，為什麼會在人生遭遇困境時，重新拿起2500年前的《論語》？讀著這本書，我開始思考：當一個人努力了許多年，人生卻沒有變成自己原本期待的樣子，究竟該如何看待自己？

​我們熟悉的孔子，是課本裡那位教導仁義禮智信的至聖先師，卻容易忘記，他自己也曾懷抱理想，四處奔走，卻屢屢遭遇現實挫折。

​當一位韓國律師把自己的生命經驗放進《論語》，而我們又從沈玉琳的經歷看見類似的提問，我才發現，這些古老文字之所以能流傳千年，正因為不同時代的人，都有需要重新思考人生的時刻。

重新理解「三十而立」：人生不必按照別人的時間表前進

​孔子說：「三十而立。」​這句話，我們從小背到大。長大後，卻常常把它變成一張追趕自己的成績單：三十歲應該有穩定工作、結婚生子、買房置產，彷彿到了某個年紀，就必須交出符合社會期待的答案。

​三十歲還沒買房、沒結婚，四十歲工作還沒有起色，五十歲仍然對現況不滿意，好像只要落後同齡人，就得承認自己不夠成功。可是，孔子說的「立」，真的只是這些外在條件嗎？

​李志勳透過自己的生命經驗，重新思考「而立」的意義。當司法考試不如預期，當職場發展與原本想像出現落差，當年輕時設定的目標未必能夠實現，究竟該如何看待自己的價值？

​或許，真正的「立」，是逐漸認識自己，知道自己重視什麼，也能建立不完全依賴外界評價的價值標準。一個人能不能站穩，未必取決於他在幾歲時完成多少事情，也可能取決於他是否清楚自己想成為什麼樣的人。

君子求諸己：別把人生的方向交給外在環境

《論語》有一句話：「君子求諸己，小人求諸人。」李志勳在面對人生挫折時，重新思考這句話，也讓我想到我們平常遇到不順遂時的反應。

​考試失利，我們可能責怪制度不公平；職場升遷不順，可能抱怨主管不給機會；努力了很久，結果卻不如預期，也可能一再追問，為什麼命運偏偏如此安排？

​外在環境確實會影響一個人的發展，有些困難也不是靠個人努力就能解決。但如果我們把所有注意力都放在無法改變的事情上，很容易連原本能夠掌握的部分，也一起失去了。「求諸己」提醒我們，可以先問問自己：眼前的處境，有哪些事情還能調整？哪些能力還能繼續累積？下一步可以做什麼？

​這並不是要求每個人獨自承擔所有困難。沈玉琳經歷重病，有醫療團隊的專業照護，也有太太、朋友的陪伴。我們可以接受別人的幫助，也可以承認自己有做不到的事情，同時盡力做好自己能掌握的部分。

窮則變，變則通：花了很多年走的路，走不通時怎麼辦？

​《易經》有一句話：「窮則變，變則通，通則久。」這句話放在李志勳的人生經歷中，格外值得思考。

​司法考試落榜，十四年的陸軍法務官生涯，以及後來面對的職場升遷問題，都讓她有機會重新檢視自己的人生方向。當一個人已經走過這麼長一段路，還有沒有勇氣承認自己需要改變？

​孔子在《論語》中也說：「君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比。」這提醒我們，不必執著於某一種固定的做法，也不需要因為過去一直這麼做，就認定未來只能照著相同的方式走。面對不同的處境，應該依照事情是否合宜，重新思考自己的選擇。

​我們常常害怕改變，因為改變意味著必須放下原本的計畫。但司法考試失利，不代表一生沒有出路；職涯發展不如預期，也不代表過去的努力毫無價值。人生可以轉彎，也可以重新選擇。過去投入的時間無法收回，但我們仍然可以決定，接下來要往哪裡去。

重新定義成功：掌聲消失以後，還有什麼值得珍惜？

​這是沈玉琳金鐘得獎感言中，最讓我有感觸的地方。我們花了很多時間追求成就，希望自己的努力得到肯定，希望能力被看見，也希望有一天能站上自己期待的舞台。這些追求沒有錯，但如果有一天，原本擁有的掌聲消失了，我們還能從哪裡找到自己的價值？

​李志勳透過重新閱讀《論語》，整理自己與人生的關係。書中談到的「知命」，也讓我有新的體會。孔子所說的知命，並非消極地接受命運安排，而是在理解人生有其限制之後，仍然清楚自己可以如何選擇、如何生活。

​人的一生有許多事情無法預先安排。健康可能出現變化，工作可能遭遇挫折，原本期待的成就也可能因為種種原因而無法實現。

​沈玉琳重病後重新站上金鐘舞台，讓我們看見一個熟悉的主持人再次獲得肯定；而他在得獎時感謝醫療團隊、太太和朋友，也讓我重新思考，當一個人經歷生命的重大考驗，身邊那些願意陪伴的人，究竟有多麼珍貴。

​掌聲會隨著典禮結束而散去，獎座也會隨著時間成為收藏。但曾經有人在你生病時照顧你，在你無法工作時陪伴你，在你離開舞台之後，仍然願意給你重新出發的機會，這些情誼往往會成為生命中難以取代的記憶。

​讀完《論語》，我重新思考：當人生不如預期，我們還能怎麼走？

​李志勳用自己的生命經驗重新閱讀《論語》，讓我看見經典與現代生活之間的連結。孔子沒有保證每個人都能一路順遂，李志勳也沒有因為讀了《論語》，就讓司法考試、職場、婚姻與憂鬱症帶來的難題全部消失。但透過這些文字，我們可以重新思考自己與人生的關係。

​讀到書中的最後一句話，我特別喜歡：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

我特別喜歡「不爭氣」這三個字。它沒有假裝人生總能順利，也沒有要求一個人永遠表現得很好。考試可以失利，職涯可以受挫，人生也可能因為疾病而改變原有的方向，但我們不必因為某一段路走得不理想，就把自己整個人判定為失敗。

​雖然我經常在自己課堂上和學生分享古人的文字，但有時候，一句讀了千百遍的經典，直到自己經歷某段人生，才會突然讀出不同的滋味。

​2500年前，孔子思考人生的困境；兩千多年後，李志勳在自己的生命經驗中重新讀懂《論語》；今天，沈玉琳重病後再次站上金鐘舞台，也讓我們看見，人生即使經歷意想不到的轉折，依然可能迎來新的篇章。

年輕時讀「三十而立」，想到的是成就；經歷生活考驗後讀「君子求諸己」，想到的是自己還能做些什麼；當原本的路走不通，再讀「窮則變，變則通」，才明白人生還有重新選擇的可能。而當有一天，我們也經歷掌聲消失的時刻，希望還能記得李志勳寫下的那句話：

無論我有多不爭氣，我永遠是自己人生中的北極星。

精華 FAQ

  • 他認為真正值得珍惜的，不只是舞台上的掌聲與獎座，而是掌聲消失後，仍願意陪伴自己、給自己機會的人，尤其是在重病之後更顯可貴。

  • 因為李志勳的人生經歷了考試失利、職涯挫折、婚姻與憂鬱症考驗，她藉由《論語》重新理解人生限制，也讓作者思考古典智慧如何回應現代困境。

  • 文章認為成功不必完全符合社會時間表，真正的價值在於建立自我認同、懂得向內求諸己，並在走不通時勇於調整方向，接受轉彎與重新開始。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

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