2026-11-02 10:44 柳靖
33 歲國小老師，周五晚上沒回家。那些在體制裡做到生不如死的軍公教，聽我說一句
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：高雄33歲國小正式教師周五夜失聯，最終被找到時已無法返家。
- 重點二：文章借此反思軍公教體制壓力，提醒別把職稱誤當成自我價值。
- 重點三：作者以自身經驗勸人看見退路，必要時調職、離開或尋求支持。
33 歲老師周五夜沒回家，軍公教別再把職稱當成自己
周五晚上七點，高雄一位 33 歲的國小老師還沒回家。媽媽打電話，沒有人接，她報警。警察和學校同仁一起找，發現他的機車還停在校園裡，教室、辦公室、附近的公園，一處一處找過。直到晚上十一點，大家折返學校，才找到他，這一次，他沒能回家。
報導說，他是學校的正式教師，當過主任，後來卸下行政職務，回到教學現場。他的哥哥寫下：「世界失去了顏色。」報導沒有寫原因，我不猜，從這則新聞出發，跟每個在體制裡撐著的人，聊一件很多人不敢想的事。
▋我也曾經把工作當成全部
我考上公職的第一個單位，直屬女長官一心等退休，每天把心力花在議論同事的私事上。我被處處針對，平時考核被打到丁等。那段時間，我天天哭，晚上睡不著，整個人撐在懸崖邊。
後來我走出來，靠的是先生陪著我。他不講大道理，只對我說：「你就去做讓自己開心的事，沒錢我會幫妳想辦法。」我們一起去拜拜，晚上一起禱告，週末爬山，不到兩個月，我商調到另一個中央機關。人在谷底，需要的是一個陪著你的人，不需要任何建議和批判。
▋公職是一根大木頭，綁久了，你會以為那是自己的骨頭
很多人考上公職，家人鬆一口氣，鐵飯碗在大家眼裡，像《鐵達尼號》裡那顆「海洋之心」，人人都想戴上。可是對有些人來說，它是一道勒在脖子上的枷鎖。要講官話，要吞下不公平，要在長官的臉色裡判斷自己今天安不安全。
有人把整個人生的賭注都押在這份工作上，綁得不舒服，也沒想過剪斷繩子。時間久了，職稱變成名字，考績變成自我評價，長官一個臉色，就像整個人被判了刑。大家覺得好的東西，不一定對自己是好的，有時候，反而是對自己有毒的。
▋公部門裡，你沒辦法選擇工作，但你可以選擇離開
我常跟自己講：生命裡的困難，很多時候，好好吃一頓飯，睡一個好覺，就能少一半。公部門裡，你沒辦法選擇工作，但你可以選擇調職，也可以選擇離開。
我去考咖啡師證照時，授課老師曾是新北市的正式公務員，辭職後在咖啡的世界找到自己。我常去的按摩養生館老闆，曾經是稅務員，做到長官，現在開了補習班和養生館。還有一位國立大學老師，出國念書前考上過高考一般行政。
他們把公職當成跳板，沒有做到屆齡退休。你既然有能力在競爭激烈的考場上脫穎而出，怎麼會沒有能力出去闖蕩？
▋整個宇宙裡，只有你這個人沒有第二個版本
職稱會換，考績會洗，長官的臉色會過期，別人的眼光，時間一到都會結痂。可是你這個人，只有一個版本。
如果你這個周五也不想回家，也不想上班，請先放下手機裡那份還沒做完的簽呈，打給一個你信得過的人，跟他說：「我最近很不好。」說出口那一句，就是離開的第一步。公職可以是你職業生涯的一部分，但不應該是全部。
當一個體制要求你用整個人去換一份穩定，你有沒有想過，這筆交易，到底是誰比較划算？
精華 FAQ
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高雄一名33歲國小正式教師周五晚上沒回家，家人報警後與警方、校方一起尋找，最後在學校找到他，但他已經無法返家，成為令人心碎的消息。
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作者認為軍公教體制常讓人把職稱、考績和長官眼光當成自我價值，提醒在壓力中撐著的人，不要把工作等同人生全部，必要時應尋求陪伴與支持。
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文章建議先放下未完成的工作，打給可信任的人說出近況，並透過調職、離開或轉換跑道找回自己；作者強調吃飯、睡覺與被陪伴，往往比批判更能幫助人。
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