職場上，為什麼有些人說話總讓人不舒服？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 職場上讓人不舒服的話，常是含糊否定而非直接批評。

職場上讓人不舒服的話，常是含糊否定而非直接批評。 重點二： 直接指出工作問題與貶低人格不同，前者有助解決事情。

直接指出工作問題與貶低人格不同，前者有助解決事情。 重點三：面對玩笑或酸言可先確認意圖，必要時明確表達界線。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

星期一上午，行政部門的陳小姐剛完成一份工作報告。

她將資料整理好，準備交給主管確認，坐在隔壁的張小姐正好走過來，看了一眼她的電腦畫面。

「妳這樣做也可以啦，只是我以為妳應該會做得更好。」

陳小姐愣了一下。

她正想問對方，是不是發現報告有什麼需要修改的地方，沒想到張小姐又補了一句：

「我只是說實話，妳不要想太多。」

陳小姐沒有再說什麼，只是重新看了一遍報告。

她想知道自己到底哪裡做得不好，卻又想不出對方究竟是在提醒她什麼。

如果報告真的有問題，她願意修改。

但對方沒有指出具體錯誤，只留下一句「我以為妳應該會做得更好」。

整個上午，這句話不時浮現在她腦海裡。

其實，職場裡最讓人困擾的，有時候不是直接的批評，而是那些聽起來沒有惡意，卻讓人不知道該如何回應的話。

有些話沒有罵人，卻讓人聽了不舒服

在職場上，我們多少都遇過這樣的人。

他們說話不一定大聲，也未必使用難聽的字眼，但每次開口，總讓人感覺自己被否定了。

例如，同事完成一項工作，對方說：

「這樣也能過關喔？」

有人提出新的想法，對方回應：

「妳是不是把事情想得太簡單了？」

或者，當某位同事受到主管肯定時，旁邊有人笑著說：

「妳運氣真好，剛好遇到主管喜歡這一套。」

這些話乍聽之下，似乎都可以解釋成玩笑、提醒，或只是個人的看法。

但如果仔細想想，就會發現其中的問題。

對方究竟想表達什麼？

如果工作有錯誤，為什麼不直接指出？

如果有更好的建議，為什麼不清楚說明？

如果只是想開玩笑，為什麼要拿別人的能力或成果當作話題？

一句話讓人不舒服，有時候不是因為內容多麼嚴重，而是它沒有真正提供幫助，卻讓聽的人開始懷疑自己。

說話直接，和說話讓人難堪，是兩回事

有些人會說：

「我這個人就是比較直接。」

「我不喜歡拐彎抹角，有什麼就說什麼。」

我認為，說話直接並不是缺點。

尤其在工作上，遇到問題時，清楚表達往往比含糊其詞更有效率。

例如，一份報告的數字有錯誤，直接告訴同事：

「第三頁的統計數字和原始資料不一致，麻煩妳再核對一次。」

這樣的說法雖然直接，卻讓對方知道問題在哪裡，也知道接下來該怎麼處理。

但如果換成：

「妳做事怎麼還是這麼不仔細？」

同樣是在提醒錯誤，帶給人的感受卻完全不同。

前者討論的是工作，後者卻開始評價一個人。

這就是我認為職場溝通最需要注意的地方。

指出問題，是為了讓事情變好；貶低一個人，卻不會讓問題更容易解決。

真正的直接，不需要靠讓別人難堪來證明。

一個人可以清楚表達意見，也可以堅持自己的工作標準，但不代表必須用否定別人的方式說話。

「我只是開玩笑」，不一定能讓人一笑置之

職場裡還有一種常見的情況，就是有人習慣用開玩笑的方式評論別人。

例如，同事今天穿得比較正式，就有人說：

「今天打扮成這樣，是要去面試嗎？」

有人因為工作忙碌，午餐晚了一點才吃，旁邊的人又說：

「妳是不是做事太慢，才忙到現在？」

說話的人可能真的沒有惡意，甚至認為這樣能讓辦公室的氣氛輕鬆一點。

但一句玩笑話好不好笑，並不是說話的人自己說了算。

每個人的個性不同，對玩笑的接受程度也不一樣。

有些同事彼此熟悉，知道對方沒有惡意，聽完可能一笑置之。

但如果雙方並不熟悉，或者對方正好因為工作壓力而感到疲憊，同樣一句話，就可能讓人覺得不被尊重。

尤其當一個人已經表達不喜歡這樣的玩笑，對方卻仍然反覆使用，甚至回應：

「妳也太開不起玩笑了吧！」

這時候，問題就不只是幽默感不同，而是有沒有尊重別人的感受。

我覺得，真正讓人舒服的幽默，不需要建立在別人的尷尬之上。

有些人並非故意傷人，只是不知道自己說話的方式有問題

不過，我也不認為每一句讓人不舒服的話，背後都藏著惡意。

有些人從小就習慣直來直往，說話時不太注意語氣。

有些人工作能力很好，對事情要求嚴格，卻不擅長表達自己的想法。

也有人因為忙碌、壓力大，急著把事情交代完，忽略了對方聽到這句話時，可能會有什麼感受。

因此，當我們聽到一句不舒服的話，也不一定要立刻認定對方是在針對自己。

有時候，可以先確認對方真正的意思。

例如，當同事說：

「我以為妳應該會做得更好。」

不妨試著問：

「妳覺得哪個部分需要調整？可以具體告訴我嗎？」

如果對方確實有工作上的建議，這樣的詢問能讓討論回到事情本身。

如果對方只是隨口評論，卻說不出具體問題，我們也不需要因為那一句話，就全盤否定自己的努力。

畢竟，別人的一句評價，不一定代表事情的全部。

但如果對方長期使用嘲諷、羞辱或貶低的方式說話，也不必一直替他找理由。

理解一個人的說話習慣，並不代表我們必須接受所有不舒服的對待。

讓人不舒服的話，該怎麼回應？

我認為，職場上最困難的，往往不是聽到不好聽的話，而是當下不知道該怎麼回答。

直接反駁，擔心把關係弄僵。

什麼都不說，心裡又覺得委屈。

其實，我們不一定要在每一次對話裡爭個輸贏。

如果對方的話涉及工作內容，可以先把問題問清楚。

例如：

「你覺得這份資料哪裡需要修改？我們可以直接討論。」

如果對方用玩笑評論自己的外表或私事，也可以平靜地表達：

「我知道你可能是在開玩笑，不過這個話題我不太喜歡。」

如果對方經常用否定的語氣說話，則可以提醒：

「如果工作上有需要改善的地方，你可以直接告訴我具體問題，這樣我比較知道怎麼調整。」

這些回應不是為了教訓對方，而是讓彼此知道，什麼樣的溝通方式比較適合。

當然，不是每個人都願意接受提醒。

如果對方仍然反覆貶低、羞辱，甚至影響正常工作，就不能只把問題當成個性不同。必要時，可以保留相關紀錄，尋求主管或適當管道協助。

職場上的禮貌與尊重，應該是雙向的，而不是要求某一方永遠忍耐。

說話之前，先想想自己究竟想表達什麼

我們常常注意別人說了什麼，卻不一定察覺自己說話的方式。

有時候，明明是想提醒同事，開口卻變成責備。

明明是想提供建議，最後卻讓對方覺得自己的能力受到否定。

尤其工作忙碌時，大家都希望事情能夠盡快完成，說話難免急了一點。

但我認為，越是在需要合作的環境裡，越值得花一點時間，把話說清楚。

如果是工作出了問題，就指出具體錯誤。

如果是希望對方改善，就說明可以怎麼調整。

如果只是個人的感受或偏好，也可以坦白表達，而不是把自己的看法說成唯一正確的答案。

這並不是要求每個人都必須說話溫柔，更不是要大家凡事小心翼翼，連一句真話都不敢說。

而是明白，工作上的溝通，最重要的不是證明自己說得多有道理，而是讓對方能夠理解，也讓事情有機會往前推進。

會說話，不只是懂得表達，也懂得尊重

後來，陳小姐在另一次工作討論中，又聽到張小姐說：

「我覺得妳這份資料還可以再做得更好。」

這一次，她沒有像之前一樣，默默把話放在心裡。

她直接詢問：

「妳覺得哪個部分需要調整？如果有具體建議，我可以再確認。」

張小姐想了想，才指出其中一項資料的呈現方式可以更清楚。

兩人接著討論了修改方向，事情也就順利解決。

陳小姐這才發現，有時候，與其反覆猜測別人說話的意思，不如試著讓對話回到具體的工作內容。

但她也明白，不是每一次詢問，都能得到善意的回答。

我們無法要求每個人都用自己喜歡的方式說話，卻可以學著分辨哪些意見值得參考，哪些話不必一直放在心上。

而對說話的人來說，也值得想想，自己說出口的話，究竟是在幫助對方，還是只是在表達不滿。

我始終認為，職場上真正好的溝通，不是永遠不讓人不舒服，也不是只說大家愛聽的話。

工作上的問題需要指出，不同的意見也應該坦白表達。但即使意見不同，仍然可以保有基本的尊重。

說話的目的，是讓事情被理解，而不是讓別人因為一句話，開始懷疑自己的價值。

畢竟，一句話可以讓合作更順利，也可能讓原本簡單的事情，變得難以溝通。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote