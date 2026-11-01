【每3秒就可能被滑走，他卻堅持拍慢電視】金鐘獎得主潘信安：有些故事，值得花時間

AI重點 文章重點整理： 重點一： 潘信安以慢電視記錄蚵田、製茶等長時間勞動。

潘信安以慢電視記錄蚵田、製茶等長時間勞動。 重點二： 他在金鐘獎感謝評審，肯定作品的慢節奏與深度。

他在金鐘獎感謝評審，肯定作品的慢節奏與深度。 重點三：文章借松浦彌太郎觀點談創作、閱讀與生活感謝。

凌晨兩點，攝影機還守在蚵田旁邊。

​潘信安拍下採蚵者工作的身影，夜色裡，蚵農的汗水隨著勞動一點一滴流下；另一頭，製茶的人為了完成一批茶，可能連續工作48小時。這些畫面需要時間記錄，偏偏在今天，一支影片能不能留住觀眾，可能前三秒就決定了。

​今年金鐘獎節目類攝影獎得主潘信安，站上領獎台時，說了一段讓我印象深刻的話。他感謝評審：

在這個每3秒就要決定一個影片要不要看完的時候，還願意給這個節目一個機會。

​他得獎的作品是《straight to the source 2》，這個節目選擇用「慢電視」的方式，帶著攝影機走進台灣各地，記錄食物的來源，也讓觀眾認識食物背後長時間勞動的人。潘信安在致詞中提到，他們走進許多從未進入過的台灣小鎮，那些地方在他眼中，像一幅幅抽象畫，生產者的工作現場則像一幅耐讀的畫，愈看愈能感受到其中的細節。

​聽著他的分享，我想起《松浦彌太郎最珍視的125個人生提醒》。書裡談到不要過度期待，也提醒人要懂得前進與退讓，還要留意生活裡那些容易被忽略的聲音。這幾個提醒，讓我想到一個問題：當所有人都急著往前衝，還有誰願意花時間，把一件事做好？

​一份食物背後，有多少不曾被注意的勞動？

​潘信安在致詞中提到，拍攝過程裡，他們帶著攝影機走入許多從未進入過的台灣小鎮。那些地方像一幅幅抽象畫，而生產者的工作現場，則有著值得細細品味的層次。

​他曾在凌晨兩點待在蚵田旁，觀察採蚵的人如何工作。夜色裡，蚵農的汗水與勞動，成了鏡頭裡真實的風景。他也提到製茶的人，為了做出可以飲用的茶，可能連續工作48小時；攝影師拍攝一個班次就能換班休息，現場的工作者卻得輪班接力，讓製茶過程繼續進行。

​這些畫面，平常很少出現在我們的餐桌上。我們買一杯茶，喝下去可能只需要幾分鐘；我們吃一盤蚵仔，往往只在意新不新鮮、好不好吃。​至於凌晨兩點的蚵田、製茶者長時間的工作，以及一份食物抵達眼前之前，究竟經過多少人的手，通常不在我們的注意範圍裡。​潘信安的攝影機，讓這些容易被忽略的工作有了被記錄的機會。

​當流量決定觀看時間，創作者還能不能照自己的步調做事？

​潘信安在致詞中坦言，製作與剪輯的過程裡，他也曾經懷疑：觀眾真的會看嗎？大家會不會只想快速知道答案，根本沒有耐心看這些緩慢的畫面？

​我想，這個問題對今天的內容創作者來說並不陌生。一篇文章發出去，忍不住一直刷新觀看數；一支影片上架，開始計算停留時間與完播率；看到別人的內容迅速爆紅，就懷疑自己是不是選錯題材、寫得不夠吸引人。

​花了時間拍攝、剪輯，最後上架卻沒有人點開，這種失落，任何創作者都不陌生。更難的是，當你開始懷疑作品沒人看，是不是因為自己做得不夠快、不夠刺激，原本想好好說的故事，就可能在一次次修改中失去原來的樣子。

​松浦彌太郎提醒我們，不要過度期待。潘信安的拍攝經驗，讓這個提醒有了具體的樣子：當你知道自己想記錄什麼，就得接受觀眾未必都願意留下來。流量可以作為參考，卻不必成為每一次創作的唯一答案。

​進兩步，退一步，才能掌握自己的節奏

​我們常把進步想成一條直線：速度愈快愈好，完成愈多愈好，最好每一天都比昨天更有效率。可是，潘信安的拍攝現場，呈現了另一種時間感。攝影機必須跟著工作者的節奏，等待採蚵的過程，記錄製茶的細節；鏡頭不能催促蚵農快一點，也不能要求製茶者把48小時的工作濃縮成幾個漂亮畫面。

​要拍到真正有意義的內容，有時候得往前靠近，有時候也得退開一些，讓現場保留原本的樣子。松浦彌太郎所說的「進兩步，退一步」，讓我想到教室裡的學生。有些孩子聽過一次就懂，有些孩子需要多講幾遍；有人很快能寫出完整的文章，有人得先從一句話、一個生活經驗開始練習。

​老師如果只盯著進度表，很容易忽略每個孩子理解事情的速度不同。我在教室裡常常得提醒自己，有時候學生答不出來，不代表他沒有思考；有時候多等幾秒，或換一個問法，他才有機會把心裡的想法說出來。退一步，或許就能找到更適合他的引導方式。

​真正的親切，是留意那些很少被注意的聲音

​松浦彌太郎談到「察覺微小聲音的親切」，我特別喜歡這個提醒。我們常把親切理解成客氣、有禮貌，或是在別人需要時提供幫助。可是，有些需要並不會大聲說出來，有些辛苦也不會主動出現在別人的視線裡。

​潘信安透過鏡頭讓觀眾注意到的人，他們未必會站在鏡頭前談自己的辛苦，也不一定期待有人為他們鼓掌，但他們每天做的事，確實構成了我們生活的一部分。​

這也讓我想到教室裡的孩子。一個學生突然不交作業，可能有他說不出口的原因；一個平常愛說笑的孩子，某天整節課都沒有開口，也許值得多留意一下。當老師久了，我愈來愈明白，有些訊號很小，小到如果只顧著趕進度，很可能就錯過了。

​一部作品的價值，有時藏在畫面之外

​潘信安在得獎致詞中引用了是枝裕和的話：

如果作品沒有言外之意，就算用兩倍速看也無所謂。

​這句話讓我想了很久。一部作品如果只有表面資訊，觀眾當然可以快速看完；但如果畫面裡藏著更深一層的情感與思考，就值得多花一點時間。潘信安希望節目帶給觀眾的，不只是知道食物從哪裡來，也能讓人透過這些影像重新認識自己的生活。

​這和國文閱讀有些相似。讀一篇文章，如果只急著找出答案、畫出重點、完成測驗，可能很快就讀完了。可是，文字裡的人物為什麼這樣說？作者為什麼選擇這個細節？一個看似平常的句子，背後藏著什麼情緒？這些問題，往往需要多讀幾遍，才有機會理解。

​松浦彌太郎談到用心生活，提醒我們從感謝開始。當我們願意留意一份食物背後的勞動，感謝就不再只是一句客套話；當我們知道別人付出了多少時間，也比較能理解日常生活裡那些原本被視為理所當然的事。

​有些風景，急著走就錯過了

​潘信安在金鐘獎台上，感謝評審願意給《straight to the source 2》這個節目機會。對一個選擇以「慢電視」呈現台灣產地的團隊來說，這份肯定格外有意義。

​在每3秒就得決定是否繼續觀看的時代，他們花時間走進台灣小鎮，記錄平常不容易進入大眾視線的工作現場。觀眾看見的可能只是一段影片，鏡頭背後卻有許多人投入的時間與心力。

​松浦彌太郎書中的提醒，讀起來像生活裡的小事：學會捨棄一些不必要的期待，讓雙手空出來；前進時也記得留意自己的步伐；聽見那些不容易被發現的聲音；記得答應過的事；對每天得到的事物心存感謝。

​下次喝茶時，也許我們還是會很快喝完；吃飯時，也未必會想到食物背後的生產過程。但至少我們知道，眼前的日常並非理所當然，有人在看不見的地方付出時間與勞力，也有人願意拿起攝影機，把這些故事記錄下來。

​在這個什麼都講求速度的時代，或許偶爾可以讓自己慢一點。生活裡有些值得珍惜的事，得花一點時間，才能真正體會。