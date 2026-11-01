被川普罵成「茅坑國」，挪威卻秀出世界最美廁所：轉害為利的創新智慧

AI重點 文章重點整理： 重點一： 挪威把川普辱罵「茅坑國」轉成觀光宣傳，流量暴增。

挪威把川普辱罵「茅坑國」轉成觀光宣傳，流量暴增。 重點二： TRIZ第22原理「轉害為利」強調借勢並放大原本的不利。

TRIZ第22原理「轉害為利」強調借勢並放大原本的不利。 重點三：Avis與青森蘋果案例顯示，真材實料才能把弱點翻成賣點。

文／林永禎

前幾天，我在電視新聞上看到一則令人印象深刻的國際新聞。

美國總統川普因為沒有獲得諾貝爾和平獎，在競選造勢場合用粗俗的字眼辱罵挪威，說挪威已經變成一個「shithouse country」，直譯就是「茅坑國家」。

被一國總統當眾這樣罵，換成是你，會怎麼回應？

挪威旅遊局的回應，出乎很多人意料。它沒有罵回去，反而在社群上大方表示：我們確實擁有一些全世界最壯觀的廁所。接著，把大家帶去看挪威各地設計精美、坐擁峽灣與海景的景觀公廁。

一句羞辱，就這樣變成一場免費的國際觀光宣傳。

看到這裡，我立刻想到一個TRIZ創新原理：轉害為利。

一句辱罵，變成全世界都在看的觀光廣告

這件事發生在美國當地時間10月25日。川普在密西根州的造勢場合上說，因為自己沒拿到諾貝爾和平獎，所以不想要任何來自挪威的人。

事實上，諾貝爾和平獎是由挪威國會任命的諾貝爾委員會決定，委員會獨立運作，不受政府指揮。挪威外交部長事後也再次對媒體說明這一點。

也就是說，挪威官方負責把事實講清楚；觀光單位，則選擇了另一種回應方式。

挪威旅遊局在社群貼文中寫道，最近聽到不少關於「茅坑國家」的議論，「我們確實有一些世界上最壯觀的廁所」，並附上介紹挪威景觀公廁的網頁。隨後發布的新聞稿標題是「Norway makes shithouses great again」，借用了川普競選口號「讓美國再次偉大」的句型，許多外國讀者一看就懂其中的幽默。

原來，挪威沿著國家觀光景觀道路，設置了不少由建築師設計的公共廁所。它們與峽灣、山景、海岸融為一體，本身就是景點。例如Ureddplassen休憩區的弧形廁所，面對壯闊的海岸線；Senja島的海灘旁，還有一座金色外牆的廁所。

結果呢？根據觀光產業媒體Skift在10月30日的報導，這個早已上線五年的公廁網頁，五天內湧入超過8萬次瀏覽，訪客來自170多個國家，流量是前一週的540倍。

當然，網頁瀏覽不等於真的有這麼多人前往旅遊。但一句原本可能傷害國家形象的辱罵，確實變成了讓全世界多看挪威一眼的機會。

轉害為利：不只是往好處想

我長期教授萃思（TRIZ）系統化創新方法，自己也是擁有五十多件專利的發明人。TRIZ整理出40個發明原理，其中第22個，就叫做「轉害為利」：設法利用原本有害、不利的因素，創造正面的效果。

很多人會以為，這就是「塞翁失馬，焉知非福」，凡事往好處想。其實不只如此。

轉害為利有一種很特別的做法：不躲開那個「害」，反而順著它、甚至把它放大，放大到它不再傷人。

挪威正是這樣做的。川普說挪威是「茅坑國家」，挪威沒有否認，也沒有迴避「廁所」這兩個字，反而順著說下去：是的，我們有廁所，而且是全世界最壯觀的廁所。羞辱的字眼被放大成觀光亮點，原本的嘲笑也就失去了力量。

但請注意，這招之所以有效，關鍵在於挪威的景觀公廁本來就存在，而且真的很美。挪威沒有為此蓋新的廁所，只是讓原本就有的真材實料，借著這次的關注被全世界看見。

如果挪威的廁所真的又髒又臭，同樣的回應只會變成笑話。

行銷界或許會稱這是「借勢行銷」。從創新方法的角度來看，它同時也是轉害為利的漂亮示範。

排名第二，也可以變成賣點

類似的思考，在企業經營上早有前例。

美國租車公司Avis，長期落後市場領導品牌Hertz。排名第二，通常是企業想要淡化的事。但Avis在1963年推出的廣告，卻直接把它說出來：因為我們只是第二名，所以我們更努力（We Try Harder）。

這個廣告推出後，Avis在一年內由虧損轉為獲利，「We Try Harder」也成為廣告史上最知名的標語之一。

當然，廣告說得再漂亮，Avis也必須真的把服務做好，承諾才站得住腳。

挪威和Avis面對的「害」並不一樣：挪威的害，來自外面的攻擊；Avis的害，則是自己的弱點。方法不完全相同，但本質是一樣的：不躲開不利條件，而是順著它，讓自己的真材實料被看見。

颱風吹落滿地蘋果，果農卻賣出「不會落榜」的祝福

如果覺得國家和大企業離我們太遠，再看一個更貼近生活的例子。

1991年9月，一場強烈颱風侵襲日本青森縣，收成前的蘋果大量被吹落，這場颱風後來被稱為「蘋果颱風」。對靠蘋果維生的果農來說，這是一場災難。

就在大家灰心的時候，藤崎町的一群年輕果農想到：那些撐過強風、沒有掉下來的蘋果，不正是「不會落下」的蘋果嗎？

他們把這些蘋果取名為「落ちないりんご」，意思是「不會掉落的蘋果」，在日本各地的神社，賣給祈求「考試不落榜」的考生。蘋果很快銷售一空，還被電視、報紙報導，至今仍是當地知名的祈福商品。

害，是颱風；資源，是那些撐下來的蘋果；而轉化的關鍵，是一個讓考生和家長都想買的好名字。

遇到不利處境，記住三個字：辨、找、翻

這三個例子，可以濃縮成三個步驟。

第一，「辨」：讓我困擾的「害」，到底是什麼？

挪威的害是被辱罵，Avis的害是排名第二，青森果農的害是颱風落果。先把害說清楚，才知道要從哪裡下手。

第二，「找」：在這個害的旁邊，我手上有沒有真材實料？

挪威有本來就很美的景觀公廁，Avis有願意更努力的服務，果農有撐過強風的蘋果。轉害為利不是無中生有，而是找出原本就存在、卻被忽略的資源。

第三，「翻」：能不能順著這個害，把它翻轉成別人記得住的亮點？

挪威說「我們有世界最壯觀的廁所」，Avis說「我們只是第二，所以更努力」，果農說「這是不會落下的蘋果」。三句話都沒有閃避原本的害，反而直接把它說出來。

三種情況，不要硬轉

當然，轉害為利不是萬靈丹。至少有三種情況，不適合硬轉。

第一，害是真的問題時。如果被批評的是安全、衛生或誠信出了問題，就應該先改善。這時候硬要順著說，只會坐實別人的批評。挪威能這樣回應，正是因為它的公廁沒有問題，甚至非常優秀。

第二，手上沒有真材實料時。只靠一句漂亮的口號，撐不了多久。

第三，面對霸凌或惡意攻擊時。保護自己永遠是第一優先，沒有人應該被要求把別人的傷害，轉化成自己成長的養分。

最後：讓真材實料，借著壞事被看見

回頭看挪威這次的回應，我最欣賞的不是它的幽默，而是它的底氣：它真的有值得驕傲的廁所，所以不怕別人提起廁所。

轉害為利，不是把壞事說成好事，而是讓你的真材實料，借著壞事被看見。

下次遇到不如意的事情時，不妨先別急著反駁或躲開，試著問自己一句：

「這件讓我困擾的事情旁邊，有沒有我早就擁有、只是還沒被看見的真材實料？」

也許，下一個轉機，就藏在這個問題裡。

關鍵字：#轉害為利、#創新思考、#TRIZ、#挪威觀光、#逆向思考

資料來源

1.Visit Norway（2026/10/29）｜Norway makes shithouses great again

2.Skift（2026/10/30）｜Visit Norway Turns Trump’s Insult Into Its Most-Viewed Page

3.Dhaka Tribune（2026/10/26）｜Trump blasts Norway over Nobel Peace Prize snub（川普發言與挪威外長回應）

4.NobelPrize.org｜The Norwegian Nobel Committee（委員會由挪威國會任命）

5.Avis｜公司歷史與We Try Harder廣告

6.The Cullman Times（2013）｜‘We try harder’: The most brilliant ad slogan of the 20th century

7.有限会社 落ちないりんご｜落ちないりんご誕生秘話

8.林永禎（2023）。《商業管理萃思（TRIZ）理論與實務：讓你發明新的服務》。五南，第260–261頁。