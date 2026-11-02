為了救家人，你願意拿出多少？地下器官仲介的三週騙局

AI重點 文章重點整理： 重點一： 地下器官仲介以救命需求為餌，三週內步步逼近近300萬元交易。

地下器官仲介以救命需求為餌，三週內步步逼近近300萬元交易。 重點二： 仲介先索取身分病史與財力證明，再以分期、虛擬貨幣與埋包收款。

仲介先索取身分病史與財力證明，再以分期、虛擬貨幣與埋包收款。 重點三：真實醫師影像與跨境移植爭議被挪用，讓詐騙更具迷惑性。

7/23那天，我在YouTube上閒逛，大概是之前看過相關的報導，所以演算法推送了《唐浩說-世界的十字路口》當時的最新影片給我。

我看著那個標題，感覺心情很是沉重。

6/19那一天，我就寫過相關題材的文章，當時的參考來源是童文薰律師提到的新聞報導。

那時候的側重點，在於被吊銷執照的醫師的選擇以及病人家屬的選擇。

但這一支唐浩的影片，觸及的是更大的範圍。

我被那種毛骨悚然壓住，於是沒有急著寫它。

然後，8/21遭遇巨大變故，我的媽媽非常突然地離開了。

那件事讓我第一次非常清楚地意識到：有些事情，真的沒有「等一下再做」這回事。

我如果一直把這篇放著，它可能就永遠不會完成。

有些題目放久了，可能就真的再也不會寫；有些資訊如果沒有人整理、轉述，也就少了一次被看見的機會。

所以今天，我想把它完成。

▋近九千人在等，一顆腎卻不知道要等多久

如果醫生告訴你，你的家人需要換腎，你會等多久？

一年？三年？五年？問題是，你可能根本不知道還能不能等到那一天。

根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心2026年1月統計，全台共有11,636人等待器官移植，其中等待腎臟的就有8,831人。

對洗腎患者而言，等待可能以年計算；對家屬而言，每多等一天，都可能多一分焦慮。

就在這樣的焦慮裡，網路上出現了一種貼文：「我了解等待器官的痛……我也換過腎，不是大愛捐贈也不是親屬提供，需要的人我可以給聯繫方式。」

如果家裡剛好有一個正在等腎的人，看到這段話，真的能完全不動心嗎？

2026年7月，《報導者》刊出〈器官掮客詐騙實錄：《報導者》與「地下移植公司」的3週對話〉。記者以病患家屬身分，透過Telegram與一個自稱能安排中國、台灣器官移植的地下仲介接觸。

接下來三個星期，他們看到的，是一套一步一步把人逼向近300萬元交易的劇本。

▋第一週：先問你是誰，再談怎麼救命

Telegram上的帳號叫「李醫師（總司）」，第一週實際與記者接洽的則是「陳醫師」。

對方沒有一上來就催錢，態度甚至有些高冷。

他要求提供姓名、年齡、職業，以及身分證、健保卡正反面等資料，還有一條奇怪的規矩：「不服務軍公教人員。」

《報導者》追問原因，對方沒有回答。

這條規矩究竟是在防什麼，目前沒有答案；但一個聲稱能替病人安排器官移植的「醫療公司」，在真正進行醫療評估以前，已經先掌握你的身分與職業，本身就值得警覺。

接下來談到錢，事情更離奇。

中國腎臟移植開價290萬元，台灣則要320萬元，而且不接受一般銀行轉帳。

付款只有兩種方式：虛擬貨幣USDT，或者「埋包」。

所謂埋包，就是把大筆現金裝進小型背包，依照指定時間、地點放下，再由另一個人取走。

沒有正常金流，雙方甚至不必真正碰面。

可是一個急著救家人的人，很可能替這些異常找到解釋：器官交易本來就不能見光，所以才需要保密、需要虛擬貨幣、需要埋包。

越不尋常的交易方式，反而越可能被誤認成「這條地下管道是真的」。

▋第二週：他連病史都知道，接著開始問你有多少財產

第二個星期，接手的人換成了「吳醫師」。

更令人警覺的事情也出現了：對方竟然能說出記者設定的長輩曾有高血壓等病史。

《報導者》在原始調查中明確表示，他們不知道對方究竟如何取得這些醫療資訊。

換句話說，我們可以確定的是：對方掌握了病史細節。

資料從哪裡來、經過什麼管道取得、是否還牽涉其他個資外洩，目前沒有足夠證據判定。

但對正在求醫的家屬來說，感受可能完全不同。

一個陌生人如果連你的病史都講得出來，你很容易開始相信：他真的有醫療管道。

接著，「吳醫師」開始談付款。

近300萬元一次拿不出來？可以分期。

聽起來似乎多了一點彈性，但要談分期，病患得提供保險、存款、有價證券、房地產等財力證明，先付六到八成，手術當天再付尾款。

看到這裡，我這個做不動產、也接觸財務規劃的人，最在意的已經不是「可以分期」。

一個醫療仲介，為什麼需要知道你有多少股票、多少保險，甚至名下有沒有房地產？

做房仲久了，我很清楚，一間房子在人生不同階段會有完全不同的重量。

平常它是家，是每天回去吃飯、睡覺、過日子的地方；遇到重大疾病、債務或家庭變故，它也可能在一夕之間成為一個家庭手上最大筆，甚至最後一筆能夠變現的資產。

所以看到對方連房地產證明都要，我特別在意。

當一個陌生人掌握了你的房產、股票、保險與存款，他拿到的不是財力證明，而是你整個家庭的「資產全貌圖」。

他比你更清楚你手上有多少現金、還有什麼能逼你變現、為了救命你最多能被榨出多少錢。

你的病情他評估完了，而你的家底，也被他算計完了。

▋第三週：17個人在等，8個已付款，你還要考慮多久？

到了第三週，接手的又換成「蔡主任醫師」。

這時，前面累積的信任開始轉化成時間壓力。

對方傳來一串數字：「目前公司待移植17位，待收款8位，資料已繳交13位，逾時不候。」

名額有限、有人已經付款、別人的資料已經送出去。

如果你面對的是一般商品，這叫飢餓行銷；如果你以為自己正在替家人搶一顆腎，那個「逾時不候」代表的意義完全不同。

我做不動產，所以看到「逾時不候」四個字時，想到的還有另一件事。

房子是高價資產，正常出售需要時間。

估價、委託、帶看、議價、簽約、過戶，每一步都有程序。

當有人拿家人的生命倒數逼你「現在就要籌到錢」，人很容易開始尋找最快的變現方式：急售、借貸、抵押，甚至接受原本不會接受的條件。

時間一旦被壓縮，選擇也會跟著變少。

對任何需要你處分重大資產的決定來說，這都是我會特別警覺的訊號。

接著，連交錢的時間與地點都出現了。

對方曾指定晚上9點到10點，在台北車站大廳交付現金；另一個選項，則是距高鐵站約5分鐘車程的嘉義長庚醫院附近。

近300萬元、小型背包、晚上9點、台北車站。

一件件拆開看，也許都還能找到理由；全部放在一起，畫面已經完全不像正常醫療。

▋真正的醫師，也可能變成騙局裡的一張臉

這套話術還有更精細的一層。

《報導者》調查發現，對方提供的視訊看診畫面中，竟然出現真正的長庚醫師吳欣旭，畫面上還有「CGMH」等資訊。

經追查，那是疫情期間留下的視訊醫療畫面，卻被地下移植仲介拿來增加可信度。

也就是說，當家屬看到畫面時，裡面的醫師可能真的存在、醫院也真的存在。

假的，是兩者與眼前這筆器官交易之間的關係。

這也是這類騙局最麻煩的地方。

真醫師是真的、真醫院是真的、病史也是真的；只要把它們拼進錯的關係裡，一整套假的故事就有了可信度。

▋記者沒有付錢，但真的有人把200萬元交了出去

《報導者》的記者最後沒有交出那近300萬元。

但報導採訪到的境外移植病友，講出了另一個故事。

一名曾赴柬埔寨接受腎臟移植的患者提到，他洗腎中心裡曾有病友準備前往廣州、廈門進行移植，先交了200萬元訂金。

仲介一次又一次通知他們前往中國體檢、排隊，每三個月去一次，持續超過一年。

腎臟始終沒有等到。

最後才發現，可能受騙了。

這也是為什麼《報導者》那三週的調查不能簡化成「記者三週被騙走300萬元」。

記者記錄下的是一套正在運作的招攬與付款流程；真正把巨款交出去、一次又一次等待器官的人，存在於另外的病友案例裡。

一邊是記者看見的套路，一邊是病人真正付出的代價。

兩條線放在一起，才看得見這類騙局為什麼有機會活下去。

▋為什麼「去中國比較快」這句話有人相信？

因為跨境器官移植並不是憑空出現的都市傳說。

中國器官來源多年來存在重大人權爭議。

聯合國人權專家曾對遭拘禁的少數群體與良心犯可能遭強迫摘取器官表達嚴重關切；由英國御用大律師傑佛瑞・尼斯（Geoffrey Nice）主持的民間獨立法庭China Tribunal，也曾在調查後認定，強迫摘取器官曾長期、大規模發生，並認為法輪功學員是主要來源之一。

不過，China Tribunal屬民間獨立法庭，並非聯合國或國際刑事法院。

中國政府則否認相關指控，主張目前器官來源建立在公民自願捐贈及統一分配制度上。

相關爭議多年沒有退場，核心一直繞著幾個問題打轉：器官到底從哪裡來？官方數據能不能由外界獨立驗證？真正的移植來源，有沒有辦法被完整追溯？

這些問題至今都還是國際社會關注的焦點。

而這些真實存在的跨境移植市場、地下仲介與人權爭議，也給了詐騙者一個極好的偽裝環境。

因為當有人告訴病患：「中國那邊有管道。」

這句話聽起來並不荒謬。

▋救命錢，最容易成為騙子眼中的錢

《報導者》採訪過程中，記者甚至直接質疑對方是不是詐騙。

對方的回應裡出現了三個字：「救命錢。」

我看到這三個字，反而覺得它替整件事做了最準確的註解。

對病人和家屬而言，290萬元可能是存款、股票、保險，也可能是住了幾十年的房子。

那些東西累積了半輩子，到了家人生死交關的時候，都可能只剩下一個用途：只要能讓他活下來，我願意拿。

做不動產的人每天都在談房子的價值：一坪多少、總價多少、附近成交多少。

可是一間住了二、三十年的房子，真正到了家庭重大變故的那一天，帳面上的成交行情可能突然只剩下一種計算方式：它能不能替我換回我最想留下的人？

也正因為如此，我看到詐騙集團要求房地產證明時，會比看到一般「財力證明」更有感。

對方盯上的可能是一項資產；屋主拿出來的，卻可能是全家住了半輩子的家。

人在替自己做決定時，也許還能慢慢計算；輪到父母、孩子或伴侶的生命，「萬一我今天沒有答應，以後是不是會後悔？」很容易壓過原本的判斷。

所以碰到需要動用房產、保單、股票甚至多年積蓄的重大決定，多找一個沒有被眼前交易牽著走的人一起確認資料，很有價值。

醫療問醫師、法律問律師、資產處分問熟悉相關領域的人。

多一道查證，多一點時間，有時候就能替自己保留更多選擇。

房子可以賣、股票可以賣、保單可以解、存款可以領，只要那個人還有機會留下來。

也正因為愛有時候真的不計代價，才更需要有人替那個代價把關。

最慘烈的不是花光積蓄，而是你傾盡所有、賣掉住了半輩子的家，以為買到的是一個救命的奇蹟；最後才發現，詐騙集團從頭到尾標價出售的，不過是你「不敢失去至親」的那顆心。

——萬家鄉