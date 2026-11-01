2026-11-01 21:00 萬家鄉
為什麼懂得越多，有時反而越難理解別人？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：知識的詛咒使專業者難以回到不懂者視角。
- 重點二：把別人的慢理解視為笨，是知識帶來的傲慢。
- 重點三：能否把專業說到對方懂，本身也是專業能力。
最近觀察到一個現象。
有些人明明很有能力，也確實擁有相當程度的專業知識，但當他們面對不懂、反應比較慢，或是需要反覆確認的人時，卻很容易失去耐性。
「這有什麼難的？」
「不是已經講過了嗎？」
「這種事情還需要問？」
有時候，這些話甚至不必說出口，光是表情和語氣，就已經足夠讓人感受到那份不耐煩。
問題是，對你來說很簡單的事情，對別人也一樣簡單嗎？
心理學與行為研究中，有個概念叫做「知識的詛咒」（Curse of Knowledge）。
簡單來說，當一個人已經掌握某種知識，就很難完全站回還不知道的立場，去理解別人為什麼不懂。
因為那些曾經需要花時間學習的知識、流程與判斷方式，對他而言，早就變成理所當然的事情了。
我以前的店長，專業能力相當不錯。她曾經教過我一個觀念，直到現在，我都非常認同。
面對客戶時，千萬不能預設對方和自己擁有相同的專業知識。要先假設客戶對交易流程並不熟悉，從最基本的環節開始說明，該解釋的地方都要講清楚。
這句話其實非常實際。
畢竟，我們每天接觸的不動產交易流程，對一般人來說，可能一輩子也不會經歷幾次。
斡旋是什麼？履約保證是什麼？服務費怎麼計算？貸款和交屋的流程又是怎麼回事？
這些事情，房仲可能每天都在講，講到幾乎不必思考，但客戶不見得知道。
而且，客戶點頭，也不代表真的理解。
他可能只是不好意思繼續問，也可能根本不知道自己還有什麼問題應該提出來。
如果我們因為自己很熟悉，就認為對方也應該知道，那麼，日後因為認知落差而產生的爭議，也就不難想像了。
這個道理，放在其他領域也是一樣的。
醫師面對病人、老師面對學生、工程師面對使用者，只要涉及專業知識的傳遞，就可能遇到同樣的問題。
當然，我也不認為專業者就應該永遠有耐心，或者無論對方問多少次，都必須毫無情緒地重新解釋。
每個人都有疲倦、忙碌，或者溝通不順利的時候。
但我覺得，這裡有一個值得區分的地方。
因為自己太熟悉，所以一時無法理解對方為什麼不懂，這可能是知識造成的認知盲點。
可是，如果因此認為對方很笨、能力很差，甚至把別人理解得比較慢，當成能力上的缺點，那麼，問題恐怕就不只是認知偏誤了。
那已經涉及一個人如何看待別人。
而我覺得更值得思考的是，有些人在某個領域累積了足夠的能力和經驗之後，似乎也逐漸習慣以自己的標準，來衡量別人的表現。
自己能夠迅速理解的事情，別人就應該迅速理解。
自己認為理所當然的判斷，別人就不應該有所遲疑。
當別人的反應不如預期時，首先想到的，可能不是彼此掌握的資訊不同，而是對方的能力有問題。
可是，一個人在某個領域很專業，並不代表他在其他領域也同樣擅長。
反過來說，別人不擅長你熟悉的事情，也不代表他沒有其他值得你學習的地方。
今天你可能是某個領域的專家，明天換了一個完全陌生的領域，你也可能成為那個需要別人反覆解釋的素人。
我始終認為，一個人的專業能力值得肯定，但這和他如何對待別人，應該是兩件可以分開評價的事。
尤其當工作本來就需要向他人提供專業協助時，能否把事情解釋到對方真正理解，本身就是專業能力的一部分。
至於一般的人際相處，我倒覺得還有另一個問題。
當別人在某件事情上的表現不如我們預期時，我們是否還能看見他的其他長處？
一個人懂得很多，當然值得佩服。
但如果因為自己懂得多，就開始覺得別人理所當然也應該懂，那麼，原本值得肯定的能力，恐怕也會成為傲慢的來源。
自己知道多少，是一回事。
能不能理解別人為什麼不知道，是另一回事。
說到底，「我知道」和「你也應該知道」，原本就是兩回事。
知識帶來的傲慢，常常就是從忘掉這個差別開始的。
——萬家鄉
精華 FAQ
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指的是一個人掌握某種知識後，往往很難再回到未理解前的立場，因此會低估別人為何看不懂、學得慢或需要反覆確認的難度。
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因為專業流程對自己很熟悉，對外行人卻可能是第一次接觸；若直接跳過基礎說明，容易讓對方只是在點頭，實際上並未真正理解。
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作者認為兩者應分開評價，專業者的能力值得肯定，但若因此瞧不起理解較慢的人，就會把能力變成傲慢，也忽略了對方在其他領域的價值。
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