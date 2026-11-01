2026-11-01 13:54 柳靖
公務員考績甲等不再卡 75%，被輪流打乙的人，這些年算什麼？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：銓敘部取消公務員考績甲等75%上限，結束沿用二十多年的聯名函件規定。
- 重點二：過去長官可用名額不足推給制度，讓部分公務員輪流被打乙等。
- 重點三：上限雖取消，甲等門檻仍在，未來分數更看長官如何說明理由。
10/30，銓敘部發函，今年取消公務員考績甲等 75% 的限制，10/31 見報。隔天，有網友寫：「一紙公文取消，之前推給修法，頗呵。」另一位的反應更直接：「笑死 那之前輪乙是輪心酸的？」
▋ 一條沒有寫進法律的線
75% 的來源，要回到 2001 年。當時銓敘部和行政院人事行政局聯名發函，請各機關考績甲等「以 50% 為原則，最高不超過 75%」。同年的新聞稿寫明，這是在「尚未完成修法前」，先靠首長的用人考核權處理。
《公務人員考績法》第 9 條只規定，考績要以同官等為比較範圍，沒有任何比例。我查了施行細則全文，也找不到 75% 的條文。
這條線靠聯名函件撐了二十多年，每年有人照著打考績，每年有人被輪到乙。
▋ 替長官扛責任
舉個例子，一個單位十個人，甲等最多七、八個，一定有人輪到乙。長官可以說：「上面規定只能這麼多，這次輪到你。」這句話把「我決定」變成「規定決定」。被打乙的人沒有對象可以爭，因為連長官自己都說他沒有選擇。
有網友寫得很準：「長官的管理手段並沒有消失，他只是少了推卸責任的理由罷了。」
今年起，這個理由沒了。長官要打乙，得自己開口說為什麼。
▋ 門檻還在，所以沒那麼簡單
銓敘部同時強調，這並非放寬考評標準。施行細則第 4 條寫得很具體，甲等要有特殊條件一目，或一般條件二目以上的優良具體事蹟。
上限拿掉了，門檻還在。長官想卡人，用門檻也卡得住。差別是，以前可以說「名額不夠」，現在得說「你的事蹟不夠」，後者比較容易被追問。
「沒人拿乙，大家皆大歡喜，爛的繼續擺爛，好的也不想爭取，真實烏托邦。」
這句反諷點到真正的風險。考試院網站上一篇談甲等比率的文章分析過，2022 年考甲人員的年資結構，和全體現職人員幾乎相近，隱含年資掛帥。甲等人人有，就看不出誰在做事。
▋ 分數誰說了算
同官等比較，法律早就有；簡任、薦任、委任，本來就該各排各的。
今年 3 月，考試院秘書長劉建忻被問到考績在官等間的分布，回應「相關意見都有聽到」。聽到了，然後呢？
基層該不該拿甲，不能由高層一路排下來決定。各官等分開排，名單和理由說得出口，基層才不會一直吃虧。
比例限制只管得住數字，管不住人情。有江湖的地方，分數就會往權力近的人流。規定消失的那一天，長官才第一次站到自己的選擇面前。
如果今年每個人都拿甲，是終於公平了，還是公平的標準更看不見了？我的答案屬後者。一個人拿到的不只是等第，還有一句理由。理由說得出口，分數才站得住。
精華 FAQ
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銓敘部以函文取消這項長年沿用的比例限制，因為它本來就不是法律明文規定，而是2001年以聯名函件方式建立的行政慣例。取消後，機關不再被75%上限綁住。
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在名額上限存在時，單位內甲等人數常被控制在75%以内，長官便可把乙等解釋成制度要求，讓某些人輪流承擔。這使被打乙者難以追問真正決策責任。
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不一定。上限拿掉只是不再用名額卡人，但甲等仍要符合具體優良事蹟門檻，長官仍可用標準與事蹟作為篩選依據。真正差別在於，現在理由必須說得更清楚。
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