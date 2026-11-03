2026-11-03 09:03 潮健康
別人抓癢自己也跟著癢 醫師分享：真的不是錯覺
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：看到別人抓癢，自己也可能產生短暫癢感。
- 重點二：傳染性搔癢屬於注意力與視覺引發的反應。
- 重點三：若搔癢持續或伴隨皮疹，仍需就醫排除疾病。
圖說：看到別人抓癢時，大腦可能受到視覺影響，產生短暫癢感與抓癢衝動，這種現象稱為傳染性搔癢。
看到別人抓癢為何自己也覺得癢辦公室裡有人一直抓手臂，坐在旁邊的人看著看著，也開始覺得這裡癢、那裡癢，手不知不覺跟著抓了兩下。這不是故意模仿，也不是想太多，是你的大腦真的覺得癢。澤之肌皮膚專科診所黃靖富醫師表示，這種現象稱為「傳染性搔癢contagious itching」。眼睛看到抓癢畫面後，大腦可能把注意力拉回自己的皮膚，讓人真的產生短暫癢感。
異位性皮膚炎患者更容易受抓癢畫面影響2011年英國研究14名健康者與11名異位性皮膚炎患者，觀看別人抓癢及一般動作的影片。結果發現，兩組看到抓癢畫面後，都可能覺得更癢，也會增加抓癢動作；其中，異位性皮膚炎患者的反應更明顯。這項研究說明，視覺線索確實可能引出癢感，而平常就有乾癢、濕疹或慢性搔癢的人，對這類畫面可能更加敏感。
不是感染 而是注意力被帶走傳染性搔癢和感冒、黴菌感染不同，不會因為看見別人抓癢就把疾病傳過來。比較像是有人打哈欠，身邊的人也跟著想打哈欠。當注意力集中在皮膚，大腦會放大原本很輕微的觸感，例如衣服摩擦、汗水或乾燥感，於是原本沒特別注意的地方，也突然變得有點癢。
抓癢畫面如何引發大腦反應2012年美國研究受試者觀看抓癢影片時，自覺癢感明顯高於觀看輕拍皮膚的影片。功能性磁振造影結果顯示，看到別人抓癢時，與身體感覺、注意力及準備動作有關的腦區會一起活動。簡單來說，皮膚雖然沒有接觸過敏原，大腦仍可能先產生「好像有點癢」的感覺，手也自然準備去抓。但研究也提醒，每個人的反應強弱不同，不能只用單一原因解釋。
先把手停下來 讓注意力離開皮膚黃靖富醫師建議，遇到這種短暫癢感，可以先把手停下來，看看皮膚是否真的出現紅疹或脫屑，再把注意力轉到其他事情。若皮膚只是輕微乾燥，可做好溫和清潔與保濕，避免熱水久洗，也不要反覆搔抓。因為抓癢雖然會暫時舒服，抓得太用力仍可能造成破皮，讓原本的小刺激變成持續不適。
短暫發癢不用怕 持續搔癢要就醫傳染性搔癢多半來得快、去得也快，轉移注意力後通常會慢慢減輕。不過，若搔癢持續數天、晚上特別嚴重，皮膚出現紅疹、脫屑、滲液或抓痕，或同住家人也開始發癢，就不能只當成看到別人抓癢的反應。這時仍要排除濕疹、疥瘡、體癬及其他皮膚疾病。真正的皮膚問題需要找出原因，再由醫師判斷適合的處理方式。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
資料來源：
・Papoiu ADP, et al.Contagious itch in humans: a study of visual transmission of itch in atopic dermatitis and healthy subjects. Br J Dermatol. 2011;164(6):1299-1303.
・Holle H, et al.Neural basis of contagious itch and why some people are more prone to it.Proc Natl Acad Sci U S A. 2012;109(48):19816-19821.
原文出處：別人抓癢自己也跟著癢 醫師分享：真的不是錯覺
精華 FAQ
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這種現象稱為傳染性搔癢，並不是疾病真的傳過來，而是視覺刺激讓大腦把注意力拉回自己的皮膚，放大原本很輕微的觸感，於是人會真的覺得癢。
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研究指出，異位性皮膚炎患者在觀看抓癢影片後，癢感與抓癢動作通常更明顯。平常就有乾癢、濕疹或慢性搔癢的人，也可能對這類畫面更敏感。
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如果搔癢持續數天、晚上特別嚴重，或出現紅疹、脫屑、滲液、抓痕，甚至同住家人也發癢，就要排除濕疹、疥瘡、體癬等皮膚疾病，盡快就醫。