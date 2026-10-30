你也有「不敢花錢」的焦慮嗎？26歲女生省到身心崩潰：存款變多，卻活得不快樂

努力存錢是好事，但你有沒有想過，太過節儉也可能讓自己失去快樂？韓國一名26歲女生靠著省吃儉用，短短2年半就存下1億韓元，卻曾因為過度省錢，連100韓元都捨不得花，甚至躲在逃生梯吃飯，最後讓自己身心俱疲。直到買下心心念念的Switch，她才重新體會花錢的快樂，也明白比起一味省錢，學會把錢花在值得的地方更重要。本文摘自：《26歲的我，拚命存下1億韓元》，金蛋飯 著、Loui 譯，幸福文化出版。

比起「少花」，更重要的是「會花」

很會花錢又不知道怎麼省固然令人頭痛，但完全不敢花錢也非常嚴重。或許有些人會很納悶，懂得省錢不是好事嗎？但有段時間，我對金錢相當斤斤計較，甚至連100韓元都不敢花。為了省錢，路再遠我都逼自己走的；和朋友聚餐時，也都挑菜單上最便宜的，就算自己不想吃也一樣。當發現自己受制於金錢，活成最不喜歡的樣子時，受到了很大的打擊。之所以開始儲蓄，就是為了不被金錢奴役，不料竟在不知不覺中失去自我。

新冠肺炎大流行時，一向習慣到公司樓下員工餐廳吃午餐的我，某天得知了餐廳因故將短暫歇業一個月的消息，但外食仍可報帳。當時剛進公司，不太敢申報，那陣子又剛好對省錢有著近乎病態的偏執，每天都在計算怎麼買最划算。在多方權衡下，最後選擇靠便利商店解決。

我的選擇不多，兩三顆御飯糰加一塊魚板，或是一個便當、一碗杯麵就花光了預算。我盡量只買這類便宜食物，而且只吃一點，剩下的打包回家當晚餐和週末存糧，想盡辦法不額外支出伙食費。

一個月下來，天天靠著沒營養的超商食物填飽肚子，達成了伙食費零追加的驚人紀錄。可是，我一點都不感到自豪。那時候，我害怕別人覺得可憐，每天都要在同事吃完午餐、回到辦公室前，匆忙把買好的食物藏起來，甚至時常找不到地方吃東西，獨自躲在逃生梯間，坐在階梯上狼吞虎嚥。那段日子吃下的東西，真的只是為了生存，沒有其他目的。

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當時簡直省錢省到令人心痛的程度。我老早就放棄打扮，還有愛吃的辣炒年糕、炸雞，除非食物免費，否則絕對不碰。就連達到儲蓄月目標，好歹也要犒賞自己一次時，也捨不得花錢。就這樣，成了一輛誰也擋不住的「省錢失控火車」。

還有，那時我一直很想要一個任天堂Switch，在二手市場上，大概20∼50萬韓元就能買到。不過，我還是決定不下手，因為那純粹是娛樂用的東西。兩年多來，我極力克制自己的購買衝動，即便二手交易平臺傳來上架通知，我也沒有動搖。每次都嫌價格太貴、配件不好，為自己找一堆不買的理由。

後來，我經歷了嚴重的倦怠。吃個東西、買個日用品都要看價錢的日子，令我無比疲憊。那時候正好在流行「零支出挑戰」，每個人都在比誰花的錢更少。為了證明我比別人更節儉、更努力儲蓄，我的省錢方式愈來愈極端。這樣的日子過久了，我的意志力也來到極限，任憑自己雙手一攤。

我把自己關在家裡一星期，什麼都不做，滿腦子都是人生的意義是什麼、儲蓄又是為了什麼。發現自己真的快要撐不下去時，急忙聯絡最了解我處境的朋友，拜託他來陪我。他過來一趟得花兩個小時車程，但還是開口拜託他，足見我的精神狀態有多糟。他來了以後，我立刻將埋在心底的壓抑、負擔和窒息感，毫無保留地告訴他，自然也提到了Switch的事情。沒想到，他竟然說：

「那個二手市場不是一堆嗎？你買回來玩看看，不喜歡再轉手賣掉不就得了，有什麼好考慮的？」

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先玩看看，不喜歡再賣掉就好。如此簡單的解決方法，為什麼沒想到呢？現在回想起來，那完全是理所當然的答案。可是當時心力交瘁，根本無法做出正確的判斷。得知可以做那些無關生存、但自己想做的事，而且做錯還有挽回的餘地時，心裡放心不少。

我隨即聯繫賣家，跟他說想下單。盼了兩年多，好不容易將夢寐以求的Switch握在手中，當下的心情實在是筆墨難以形容，再次體會到金錢帶來的快樂有多真切，同時也得到了重新出發的力量。

我開始刻意練習花錢，像是設定一個消費金額，強迫自己一定要花完。走在路上口渴了，就毫不猶豫地買飲料喝；花費金額沒有超過預算，就送自己一個小禮物。為了建立正向的消費心態，我做了許多嘗試。

「除非關乎生存，否則絕不花錢」曾經是鋼鐵儲蓄原則之一。而現在，我打破了這個原則，不再只看生存需求，將生活滿意度也納入考量。起初，時常陷入「可以花這筆錢嗎」、「這筆錢難道不能花得更有價值嗎」的懷疑中，讓內心承受了極大的壓力。但隨著練習花錢的次數增加，漸漸找到既健康又幸福的消費模式。

說到這裡，我也想起當初買筆電的時候。當時只有一臺桌機，每當工作不順利或注意力不集中，想要到咖啡廳轉換心情時，也只能咬牙硬撐，繼續坐在原地工作。那時候，家裡採光不好，待久了心情也會跟著不好。某天，實在坐不住，就在狹小的房子裡走來走去，遲遲不願意坐回去電腦前。

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後來，我買了筆電。理智上來說，根本沒有理由這麼做。不過，就憑它可以改變生活品質這一點，我還是花了這筆錢。結果如何呢？

生活出現驚人的轉變。只要有筆電，哪裡都是我的辦公室。這不僅提升了工作專注度與靈感，更能夠自由旅行、與志同道合的夥伴並肩共事。現在總算明白，提升生活品質的消費即健康消費。於是，我的儲蓄原則又多了一項—大膽投資那些可以提升生活品質的事物。

但是，我有一個附加條件：可以買二手，就先買二手的。設定這個條件，單純是為了減輕心理負擔。目前使用的手機、筆電、平板都是二手的，雖然已經用了好幾年，功能都還很正常。好好利用二手市場，便能以更划算的價格買到想要的東西，不但減輕了心理負擔，生活品質也會隨之提升。

假如你和過去的我一樣，因為過度執著省錢而不敢消費，不妨為自己設定一些條件，讓支出有正當的理由。如果這樣也不行，先透過短期定儲存錢，等到滿期再拿那筆錢去花，也是不錯的選擇。無論什麼方法都好，請試著為自己花錢，活出更幸福、快樂的人生。