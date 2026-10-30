你也有「不敢花錢」的焦慮嗎？26歲女生省到身心崩潰：存款變多，卻活得不快樂

2026-10-30 10:05 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：Pinterest
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努力存錢是好事，但你有沒有想過，太過節儉也可能讓自己失去快樂？韓國一名26歲女生靠著省吃儉用，短短2年半就存下1億韓元，卻曾因為過度省錢，連100韓元都捨不得花，甚至躲在逃生梯吃飯，最後讓自己身心俱疲。直到買下心心念念的Switch，她才重新體會花錢的快樂，也明白比起一味省錢，學會把錢花在值得的地方更重要。本文摘自：《26歲的我，拚命存下1億韓元》，金蛋飯 著、Loui 譯，幸福文化出版。

編輯推薦

比起「少花」，更重要的是「會花」

很會花錢又不知道怎麼省固然令人頭痛，但完全不敢花錢也非常嚴重。或許有些人會很納悶，懂得省錢不是好事嗎？但有段時間，我對金錢相當斤斤計較，甚至連100韓元都不敢花。為了省錢，路再遠我都逼自己走的；和朋友聚餐時，也都挑菜單上最便宜的，就算自己不想吃也一樣。當發現自己受制於金錢，活成最不喜歡的樣子時，受到了很大的打擊。之所以開始儲蓄，就是為了不被金錢奴役，不料竟在不知不覺中失去自我。

新冠肺炎大流行時，一向習慣到公司樓下員工餐廳吃午餐的我，某天得知了餐廳因故將短暫歇業一個月的消息，但外食仍可報帳。當時剛進公司，不太敢申報，那陣子又剛好對省錢有著近乎病態的偏執，每天都在計算怎麼買最划算。在多方權衡下，最後選擇靠便利商店解決。

我的選擇不多，兩三顆御飯糰加一塊魚板，或是一個便當、一碗杯麵就花光了預算。我盡量只買這類便宜食物，而且只吃一點，剩下的打包回家當晚餐和週末存糧，想盡辦法不額外支出伙食費。

一個月下來，天天靠著沒營養的超商食物填飽肚子，達成了伙食費零追加的驚人紀錄。可是，我一點都不感到自豪。那時候，我害怕別人覺得可憐，每天都要在同事吃完午餐、回到辦公室前，匆忙把買好的食物藏起來，甚至時常找不到地方吃東西，獨自躲在逃生梯間，坐在階梯上狼吞虎嚥。那段日子吃下的東西，真的只是為了生存，沒有其他目的。

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當時簡直省錢省到令人心痛的程度。我老早就放棄打扮，還有愛吃的辣炒年糕、炸雞，除非食物免費，否則絕對不碰。就連達到儲蓄月目標，好歹也要犒賞自己一次時，也捨不得花錢。就這樣，成了一輛誰也擋不住的「省錢失控火車」。

還有，那時我一直很想要一個任天堂Switch，在二手市場上，大概20∼50萬韓元就能買到。不過，我還是決定不下手，因為那純粹是娛樂用的東西。兩年多來，我極力克制自己的購買衝動，即便二手交易平臺傳來上架通知，我也沒有動搖。每次都嫌價格太貴、配件不好，為自己找一堆不買的理由。

後來，我經歷了嚴重的倦怠。吃個東西、買個日用品都要看價錢的日子，令我無比疲憊。那時候正好在流行「零支出挑戰」，每個人都在比誰花的錢更少。為了證明我比別人更節儉、更努力儲蓄，我的省錢方式愈來愈極端。這樣的日子過久了，我的意志力也來到極限，任憑自己雙手一攤。

我把自己關在家裡一星期，什麼都不做，滿腦子都是人生的意義是什麼、儲蓄又是為了什麼。發現自己真的快要撐不下去時，急忙聯絡最了解我處境的朋友，拜託他來陪我。他過來一趟得花兩個小時車程，但還是開口拜託他，足見我的精神狀態有多糟。他來了以後，我立刻將埋在心底的壓抑、負擔和窒息感，毫無保留地告訴他，自然也提到了Switch的事情。沒想到，他竟然說：

「那個二手市場不是一堆嗎？你買回來玩看看，不喜歡再轉手賣掉不就得了，有什麼好考慮的？」

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先玩看看，不喜歡再賣掉就好。如此簡單的解決方法，為什麼沒想到呢？現在回想起來，那完全是理所當然的答案。可是當時心力交瘁，根本無法做出正確的判斷。得知可以做那些無關生存、但自己想做的事，而且做錯還有挽回的餘地時，心裡放心不少。

我隨即聯繫賣家，跟他說想下單。盼了兩年多，好不容易將夢寐以求的Switch握在手中，當下的心情實在是筆墨難以形容，再次體會到金錢帶來的快樂有多真切，同時也得到了重新出發的力量。

我開始刻意練習花錢，像是設定一個消費金額，強迫自己一定要花完。走在路上口渴了，就毫不猶豫地買飲料喝；花費金額沒有超過預算，就送自己一個小禮物。為了建立正向的消費心態，我做了許多嘗試。

「除非關乎生存，否則絕不花錢」曾經是鋼鐵儲蓄原則之一。而現在，我打破了這個原則，不再只看生存需求，將生活滿意度也納入考量。起初，時常陷入「可以花這筆錢嗎」、「這筆錢難道不能花得更有價值嗎」的懷疑中，讓內心承受了極大的壓力。但隨著練習花錢的次數增加，漸漸找到既健康又幸福的消費模式。

說到這裡，我也想起當初買筆電的時候。當時只有一臺桌機，每當工作不順利或注意力不集中，想要到咖啡廳轉換心情時，也只能咬牙硬撐，繼續坐在原地工作。那時候，家裡採光不好，待久了心情也會跟著不好。某天，實在坐不住，就在狹小的房子裡走來走去，遲遲不願意坐回去電腦前。

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後來，我買了筆電。理智上來說，根本沒有理由這麼做。不過，就憑它可以改變生活品質這一點，我還是花了這筆錢。結果如何呢？

生活出現驚人的轉變。只要有筆電，哪裡都是我的辦公室。這不僅提升了工作專注度與靈感，更能夠自由旅行、與志同道合的夥伴並肩共事。現在總算明白，提升生活品質的消費即健康消費。於是，我的儲蓄原則又多了一項—大膽投資那些可以提升生活品質的事物。

但是，我有一個附加條件：可以買二手，就先買二手的。設定這個條件，單純是為了減輕心理負擔。目前使用的手機、筆電、平板都是二手的，雖然已經用了好幾年，功能都還很正常。好好利用二手市場，便能以更划算的價格買到想要的東西，不但減輕了心理負擔，生活品質也會隨之提升。

假如你和過去的我一樣，因為過度執著省錢而不敢消費，不妨為自己設定一些條件，讓支出有正當的理由。如果這樣也不行，先透過短期定儲存錢，等到滿期再拿那筆錢去花，也是不錯的選擇。無論什麼方法都好，請試著為自己花錢，活出更幸福、快樂的人生。

圖片來源：幸福文化
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#焦慮 #存錢 #省錢 #金錢觀

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2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

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38歲還沒結婚很丟臉嗎？河口湖命案背後的婚姻焦慮：女人最不該犧牲的，就是自己的人生

38歲還沒結婚很丟臉嗎？河口湖命案背後的婚姻焦慮：女人最不該犧牲的，就是自己的人生

2026-10-28 08:00 失敗要趁早-張念慈
李姓男子涉嫌與井姓女子虛偽結婚，鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險。圖／民眾提供
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：河口湖命案疑涉假結婚、詐保與共同殺人。
  • 重點二：被害人曾察覺危險並向外求助，卻未及時脫離。
  • 重點三：文章批判年齡與婚姻壓力，不該犧牲人生安全。

比起擔心女兒以後嫁不出去，我更害怕，她為了維持一段婚姻，再也回不了家。看到河口湖命案的最新進展變成驚悚殺人案，我心裡一直浮現這句話。38歲的被害人赴日旅遊，卻在旅館遇害，背後竟可能是李姓丈夫涉嫌假結婚、詐保及共同殺人，已遭法院裁定羈押禁見。

讓人心痛的是，依照目前報導，被害人生前已經察覺危險，也曾向外求助。她並非完全不知道事情不對勁。那些讓她害怕的事，她都看見了，甚至說出了口，最後卻仍未能脫離危險。讀到這裡，真的很難不想：如果當時有哪一次，她的求助能接上實際的保護，結局會不會不同？

別把高額誘惑，當成霸總愛上妳

這段關係的開端，是偶像劇霸總情節包裝的毒藥糖衣。據報導，被害人原本透過Threads應徵助理工作，李男卻在她到職後不久提出結婚，承諾生兒子給400萬元、生女兒給500萬元。對經濟困難的人來說，這筆錢可能代表終於不用再為生活苦撐。

可是，一個認識不久的男人，突然開出高額條件，要交換妳的婚姻與生育，需要先問的，應該是：為什麼？他真正想得到什麼？妳必須先答應什麼？如果反悔，能不能自由退出？短劇裡，霸總可能拿出一紙契約，要女主角替他生孩子，最後卻愛上她，給她一個幸福結局。現實裡，我們不能拿自己的安全，去賭對方會照著愛情劇本走。

尤其當高額承諾後面，接著出現簽本票、配合說謊，以及傷害身體換取金錢的要求，就更不能再把這一切解釋成自己的好運氣。想被愛、想改善生活，都沒有錯。可惡的是，有人利用這些願望，把陷阱包裝成希望。


她已經覺得不對勁，卻還在想「再看看」

根據《鏡週刊》報導，被害人曾向記者透露，丈夫要求她簽下鉅額本票、替她投保三千萬高額保險，甚至詢問她是否願意斷手腳領取理賠，讓她擔心自己的生命安全。9月，她在高鐵台南站離奇跌落鐵軌，當時即懷疑丈夫謀財害命，曾向友人透露「恐怕活不到年底」。記者曾勸她離婚、報案，但她仍表示要再考慮。

我們無法知道，她當時究竟有多少恐懼、顧慮，又承受多少壓力。但從報導看來，確實曾有幾個可能進一步求援、尋求保護的時點，最終沒有轉成足以讓她脫離危險的行動。這份遺憾，不必變成對被害人的責備，卻值得成為活著的人的提醒。

有時候，人已經察覺危險，仍會想著：也許沒有那麼嚴重，也許再觀察一下，也許對方只是說說。這份僥倖，很可以理解，卻也可能讓人一次次延後保護自己的時間。當對方已經談論傷害妳的身體，甚至讓妳擔心會被殺害，求助就不該繼續停在「我再想想」。妳不需要等到真的受傷，才有資格請人幫忙。

年紀大了，難道就得降低被善待的標準？

另一個讓我難受的，是報導中她遲疑離婚的理由。被害人的母親考量有生育報酬可拿，也擔心女兒年紀不輕，離婚後不容易再婚，認為生了孩子也許能維持婚姻，希望她忍耐。

我不想責備一位失去女兒的母親。但「年紀大了，離婚後還有誰要」，這樣的想法，真的該改了。

38歲怎麼了？離婚又怎麼了？為什麼女人到了某個年紀，就好像失去了拒絕的資格？難道只要保住妻子的身分，過得再恐懼，都比單身值得慶幸？孩子也不該被交付挽救婚姻的任務。當一個女人已經感到不安全，怎麼還能期待她用懷孕、生產和往後的人生，去賭對方會改變？

生活再難，也別讓自己只剩一條路

經濟壓力會讓人的選擇變少，這是真的。但起點辛苦，不代表往後只能靠嫁給誰，才有翻身的機會。

換工作、學技能、尋找就業資源，可能很慢，也需要實際支持。可是一個女人仍然可以逐步累積收入、能力與人脈，走出自己的路。我們更該幫她看見這些可能，別再用年齡與傳統，說服她接受眼前的一切。而當她說害怕，我們也不能只回一句「那就離開啊」。

她可能需要有人陪著報案、找專業協助、安排安全住處，把求救真正接成一條走得出去的路。身為媽媽，我希望自己記住：如果有一天女兒說，她在一段關係裡很害怕，我要先接住她，陪她想辦法。別讓她一邊害怕眼前的人，一邊還得擔心，離開後會被家人責怪。

我們養大一個女兒，不該只盼望最後有人願意娶她。更該讓她知道：就算一個人，妳也可以把日子過得很好。妳不需要靠結婚、生孩子，來證明自己的價值。比起有沒有人要妳，我更在乎，妳是否平安、快樂，過著自己喜歡的生活。

精華 FAQ

  • 依文中報導，案件可能牽涉丈夫假結婚、詐領保險，甚至共同殺人等疑點，且已被法院裁定羈押禁見，顯示案情不只是單純旅遊遇害，而可能是長期設局的結果。

  • 文章指出，她曾被要求簽鉅額本票、投保3,000萬保險，還聽過傷害身體換理賠的言論；她也曾向友人與記者透露不安，但當時仍選擇再觀察，未及時離開。

  • 作者認為，38歲、離婚或未婚都不該被視為失敗，女性更不必為了維持婚姻而忍受恐懼；真正重要的是安全、尊嚴與能否保有選擇人生的能力。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#結婚 #婚姻 #河口湖

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才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

2026-10-25 12:00 失敗要趁早-張念慈
才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔
才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：HAHABABY才重新出發1個月，又因長版POLO洋裝設計相似遭質疑抄襲。
  • 重點二：品牌回應強調不是10月新品，卻未正面說明設計流程與原創性。
  • 重點三：評論指出消費者已給第二次機會，品牌若無實質改變將失去信任。

如果一個人犯了錯，跟你道歉，你願不願意再給他一次機會？我想，很多人都願意。

​但如果你已經選擇原諒他、重新相信他，結果他又在同一件事情上出錯，而且錯得如此明顯，你還願意相信第三次嗎？這是我看到二伯經營的親子服飾品牌HAHABABY，再度捲入設計抄襲爭議時，心裡最大的感觸。

因為這次最讓人失望的，恐怕不只衣服設計跟日本品牌太像。而是是消費者好不容易決定再相信你一次，你卻讓他懷疑：上一次的道歉，究竟有沒有帶來真正的改變？

才重新出發一個月，怎麼又出事了？

​今年7月，蔡阿嘎與二伯創立的親子服飾品牌HAHABABY，因多款商品被質疑與日本品牌設計高度相似，引發大規模爭議。當時品牌公開道歉、下架爭議商品，也宣布重新檢討內部流程。

​到了9月，HAHABABY推出2.0版本，換上全新品牌形象，宣告重新出發。沒想到，這幾天又有網友貼出服飾對比照，指出HAHABABY販售的長版POLO洋裝，與日本品牌REPIPI ARMARIO過去推出的商品高度相似。從白色翻領、寬鬆落肩剪裁、胸前拼色色塊，到品牌布標的位置，都被網友逐一比較。

​這些相似之處，甚至不需要專業設計師，一般消費者看了照片，也很容易理解為什麼會有人提出質疑。當然，設計相似不代表法律上已經構成抄襲或侵權，但一個才因原創性問題引發重大風波的品牌，如今又因類似問題受到質疑，難道不應該更加謹慎嗎？

消費者問你有沒有改變，你卻急著糾正日期？

​更讓我意外的，是HAHABABY這次的官方回應。品牌透過Instagram限時動態表示：「這幾天被討論的商品，不是十月新品喔！不喜歡吵吵鬧鬧，也尊重網路上的各種聲音，這次很榮幸能與台灣藝術家合作，希望這份用心，不要被未經查證的報導模糊了焦點。」

​看到這段話，我真的很想問：消費者在乎的是衣服幾月推出，還是你到底有沒有改善設計流程？如果媒體報導有錯，當然可以要求更正。但跟台灣藝術家合作，跟這件衣服是否具有原創性，是兩回事。合作藝術家負責的是圖案、配色，還是服裝版型？被質疑相似的設計，又是如何產生的？

​這些問題，品牌都可以提出資料來說明。​偏偏官方回應，卻把重點放在「不是十月新品」，還說自己「不喜歡吵吵鬧鬧」。我真的覺得很可惜。

把粉絲的關心與失望，當成「吵吵鬧鬧」；把外界提出的質疑，一概當成「未經查證的報導」。危機發生時，答非所問已經很糟糕；更糟糕的是，問題沒有回答清楚，卻先批評提出問題的人，讓原本願意再相信你一次的人，更加失望。

第一次出錯，消費者願意原諒；第二次出錯，懷疑的是你的誠意

​我一直覺得，人都會犯錯，品牌當然也會。商品設計可能有疏失，合作廠商可能出問題，內部管理也可能有漏洞。重要的是，犯錯之後願不願意面對、修正。當HAHABABY第一次出事，選擇下架、道歉、暫停營運，甚至宣布重新出發，我認為這些都是品牌試圖挽回信任的行動。

​而那些在風波過後，仍願意留下來支持品牌的人，其實已經給了品牌非常珍貴的第二次機會。因為第一次犯錯，別人可能認為你不夠小心；第二次在同樣的地方引發爭議，別人開始懷疑的，就是你到底有沒有把問題當一回事。

​更何況，這次引發爭議的地方，偏偏又是原創設計。如果上一次是設計原創性引發爭議，重新開張後最應該嚴格把關的，難道不就是商品設計嗎？這也是為什麼我認為，這次的問題早已超過一般的公關危機。

重新出發，是換一個LOGO，還是換一套做事的方法？

​很多品牌遭遇重大危機後，都會選擇重新出發。換LOGO、改包裝、更新官網、推出全新系列，甚至發布一支感人的影片，告訴消費者自己已經痛定思痛。

這些改變都很容易被看見。但真正決定品牌能不能重新站起來的，其實是消費者看不見的地方。商品從構想到完成，有沒有留下完整的設計紀錄？設計師參考其他品牌時，有沒有清楚的界線？商品上市前，有沒有人負責檢查是否與既有商品過度相似？當初發生爭議的流程漏洞，有沒有建立新的審核機制？

​這些事情做起來很麻煩，也不像換一個漂亮的品牌形象那麼容易吸引關注。可是，這才是真正的重新出發。品牌有沒有真正反省，不是看它道歉時哭得多傷心，而是看它重新站起來後，有沒有改變過去犯錯的方式。

真心建議二伯，找專業的人來管理品牌

​看到這次官方回應，我真心建議二伯的公司，應該找專業的品牌經理與公關危機處理人員，好好檢視整個品牌的經營方式。而且要找的不只是會寫聲明、處理負面新聞的人。更需要真正懂得商品開發、設計管理的人，把整個流程重新建立起來。

品牌的信任，不是靠公關部門寫幾句漂亮的話，就可以重新贏回來。如果品牌已經知道消費者最在意原創性，就應該把設計審核做得更加嚴謹，而不是等網友再次提出質疑，才開始忙著澄清。第一次犯錯，你需要道歉；第二次在同一個地方引發爭議，你需要拿出證據，證明自己真的改變了。

粉絲願意再給你一次機會，請不要辜負這份信任

​我經常提醒學員，經營自媒體，不要只看粉絲數量。因為粉絲願意追蹤你，可能是欣賞你的才華、喜歡你的生活，也可能是因為你的故事，曾經帶給他們感動。但當粉絲開始購買你的商品、參加你的課程，他們交到你手上的，除了辛苦賺來的錢，還有對你的信任。

​尤其很多創作者推出個人品牌時，最初的客人往往就是一路支持自己的老粉絲。他們可能因為喜歡你，願意多花一點錢；也可能在你遭遇挫折時，願意多給你一次機會。但這份支持，不能被當成理所當然。你可以希望別人理解你的困難，卻不能要求消費者無限次原諒你的疏失。

​第一次犯錯，消費者可能失望的是你的商品；第二次在同一個地方出錯，消費者失望的，可能就是你這個人。對經營個人品牌的人來說，這才是最昂貴的代價。因為流量掉了，還可以努力寫文章、拍影片，再慢慢找回來。

​但一個曾經相信你、願意再給你一次機會的人，如果連最後一點信任都失去了，可能就真的不會再回頭。不要把願意再給你一次機會的人，逼成再也不願意相信你的人。更不要讓願意原諒你的人，最後後悔自己曾經相信你。


精華 FAQ

  • 這次爭議集中在品牌販售的長版POLO洋裝，被網友對比日本品牌REPIPI ARMARIO過去商品後，發現翻領、剪裁、拼色與布標位置都很相似，因此再度引發抄襲疑雲。

  • 官方回應重點放在「不是10月新品」與「不喜歡吵吵鬧鬧」，並強調與台灣藝術家合作，但沒有交代設計版型如何產生、是否有審核流程、以及原創性疑慮的具體證據。

  • 因為品牌先前才因設計原創性爭議道歉並重新出發，如今又在同類問題上受質疑，代表外界懷疑的不只是單一商品，而是品牌是否真的改善流程與經營方式。

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#日本 #品牌 #二伯 #危機處理

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《小王子》10句經典語錄太催淚！為什麼越長大越不快樂？答案早藏在童話裡

《小王子》10句經典語錄太催淚！為什麼越長大越不快樂？答案早藏在童話裡

2026-10-16 12:14 女子漾／編輯金柔葳
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小時候讀《小王子》，以為只是一本充滿想像力的童話，長大後再翻開，才發現那些關於玫瑰、狐狸與星球的故事，藏著許多成年人的心事。從愛情裡的患得患失、友情中的漸行漸遠，到努力生活卻偶爾迷失方向的自己，總能在書中找到共鳴。女子漾整理《小王子》10句經典原著語錄，帶你重新理解愛情、成長與幸福，也許現在的你，會比小時候更懂這本書。

編輯推薦

文章目錄

《小王子》經典語錄1：所有大人都曾經是孩子，只是很少有人記得

小時候的快樂很簡單，一顆糖果、一場遊戲，就能開心一整天。長大後，我們開始在意別人的眼光，習慣把情緒藏起來，甚至連難過都不敢輕易表現。《小王子》提醒我們，成熟不代表必須失去童心，偶爾放下大人的責任與壓力，重新找回那個單純、勇敢又充滿好奇心的自己，也是一種幸福。

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《小王子》經典語錄2：真正重要的事物，眼睛是看不見的

長大後，我們習慣用薪水、存款、工作成就衡量生活，卻常常忽略那些無法用數字計算的幸福。可能是有人記得你的喜好、低潮時的一句安慰，或是忙碌一天後，終於能安心休息的夜晚。真正讓人感到幸福的，往往藏在這些不起眼的小事裡。擁有多少不一定代表快樂，能不能感受到愛與陪伴，或許更加重要。

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《小王子》經典語錄3：你為玫瑰付出的時間，才讓她變得如此重要

為什麼有些人明明沒有特別出眾，卻始終無法被取代？因為你們曾經一起經歷低潮、分享秘密，也見過彼此最真實的模樣。就像小王子與玫瑰的關係，讓一個人變得特別的原因，往往是共同投入的時間與感情。即使後來各自走向不同的人生，那些真心付出的日子，也不會因此失去意義。

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《小王子》經典語錄4：想要和人製造羈絆就要承受會掉眼淚的風險

越長大，似乎越害怕失去。害怕付出沒有結果、害怕習慣一個人的陪伴，最後卻必須獨自生活。於是有些人選擇保持距離，以為這樣就能避免受傷。但《小王子》透過狐狸的故事提醒我們，愛與離別有時相伴而來，願意建立深刻的關係，也意味著接受可能失去的風險。即使結局不如預期，曾經真心相待的時光，依然值得珍惜。

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《小王子》經典語錄5：語言是誤解的來源

有時候，我們明明很在乎一個人，卻偏偏說出傷人的話；明明希望得到關心，嘴上卻習慣回答「沒事」。很多關係的疏遠，並非不再相愛，而是彼此都期待對方能猜透自己的心思。《小王子》讓人重新思考溝通的重要，比起把委屈藏在沉默裡，試著坦白說出感受，或許更有機會讓對方真正理解自己。

《小王子》經典語錄6：人們再也沒有時間去真正了解任何事物

出社會後，生活節奏越來越快，認識一個人可能只需要幾分鐘，卻很少願意花時間慢慢了解對方。友情、愛情也是如此，大家習慣快速聊天、快速回覆，甚至快速結束一段關係。但真正的信任與默契，往往需要長時間累積。有時候，願意放慢腳步、好好陪伴一個人，比任何華麗的承諾都更珍貴。

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《小王子》經典語錄7：只有孩子知道自己在尋找什麼

小時候，我們總能毫不猶豫地說出夢想，想成為什麼樣的人、想過什麼樣的生活。長大後，卻開始被現實、期待與比較影響，努力追求一份看起來很好的工作，卻忘了問自己是否真的喜歡。《小王子》提醒我們，人生不必永遠照著別人的標準前進，偶爾停下腳步，重新確認自己想要的生活，也是一件重要的事。

《小王子》經典語錄8：人們總是不滿足於自己所在的地方

看到別人升職、結婚、買房或出國旅行，難免會懷疑自己是不是走得太慢。尤其社群媒體讓每個人的精彩生活近在眼前，更容易讓人陷入比較。但每個人的人生都有不同節奏，別人正在經歷的幸福，不代表就是自己需要的答案。與其一直羨慕遠方的風景，不妨重新看看眼前已經擁有的事物。

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《小王子》經典語錄9：沙漠之所以美麗，是因為某個地方藏著一口井

人生總有一段特別難熬的日子，可能是感情沒有結果、工作遇到瓶頸，或努力很久仍看不見成果。當生活陷入低潮，很容易懷疑自己的選擇，甚至失去繼續前進的勇氣。這句話讓人想起，即使眼前看似荒蕪，也不代表未來沒有希望。有些美好的事情，只是還沒來到我們面前，允許自己慢慢走，也沒有關係。

《小王子》經典語錄10：你要永遠為自己建立的情感連結負責

年輕時以為愛情只要彼此喜歡就夠了，長大後才明白，真正維繫一段關係的，還有理解、尊重與責任。熱戀時的承諾很容易說出口，但願不願意在爭執時好好溝通、在困難時共同面對，才是感情真正的考驗。不過，負責不代表無限忍耐，一段健康的關係，應該是兩個人都願意珍惜彼此。

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天然版猛健樂爆紅！5種平價食材做出高蛋白減脂餐，這樣吃省錢又健康

天然版猛健樂爆紅！5種平價食材做出高蛋白減脂餐，這樣吃省錢又健康

2026-10-21 09:08 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：女子漾Ai製圖
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近年來，減重話題持續受到關注，其中被稱為「瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro），更成為許多人討論的焦點。猛健樂因為能幫助控制食慾、增加飽足感，受到不少有體重管理需求的人關注。不過，使用這類處方藥物需要經過醫師評估，而且長期治療可能帶來不小的經濟負擔。因此，網路上開始流行一種被稱為「天然版猛健樂」或「窮人版猛健樂」的飲食方式。只需要鮪魚罐頭、小黃瓜、水煮蛋、無糖優格與海苔，就能組合成一道簡單、方便又有飽足感的高蛋白料理。

究竟這樣吃真的有助於減重嗎？天然版猛健樂與真正的猛健樂有什麼不同？又該如何搭配，才能吃得營養又健康？

一、天然版猛健樂是什麼？為什麼突然爆紅？

所謂的「天然版猛健樂」，其實並不是一種藥物，也不是具有特殊減肥功效的食品。它是網友用來形容一種以天然食材為主、強調蛋白質與飽足感的飲食組合。

這類餐點通常具有以下特色：

圖片來源：女子漾Ai製圖
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它真正值得參考的地方，是如何利用平價食材，打造營養密度較高、容易控制份量的餐點。

二、天然版猛健樂吃什麼？5種平價食材一次看

想嘗試這道熱門減脂料理，其實不需要準備昂貴的健康食品。

以下5種食材，就是網路上常見的天然版猛健樂組合。

1. 水煮鮪魚罐頭：方便取得的優質蛋白質

鮪魚含有豐富蛋白質，可以幫助維持肌肉量，也是增加餐點飽足感的實用選擇。對忙碌的上班族來說，水煮鮪魚罐頭不需要額外烹調，開罐後瀝乾即可食用，非常方便。選購時建議優先考慮水煮、低鈉產品，並留意營養標示。

健康小提醒： 鮪魚可能含有甲基汞，不建議天天大量食用。可以輪流搭配雞胸肉、豆腐、毛豆或其他魚類，讓蛋白質來源更多元。孕婦、備孕者與兒童尤其需要留意魚種及食用頻率。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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2. 小黃瓜：清爽低熱量，增加餐點份量

小黃瓜含水量高、熱量相對較低，口感清脆，非常適合加入沙拉或冷食料理。將小黃瓜切丁後與鮪魚、雞蛋混合，可以增加食物體積，讓整份餐點看起來更豐富。不過，小黃瓜本身的膳食纖維含量並不算特別高，若希望增加纖維攝取，可以另外搭配花椰菜、菇類、深綠色蔬菜或豆類。

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3. 水煮蛋：補充蛋白質與多種營養素

雞蛋是常見又方便的蛋白質來源，含有人體需要的必需胺基酸，也能提供膽鹼、維生素B12等營養素。水煮蛋不需要額外添加大量食用油，適合搭配蔬菜製作成簡單的減脂餐。每餐可以依照個人蛋白質需求，搭配1～2顆雞蛋及其他蛋白質食物，不必為了減重刻意大量食用雞蛋。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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4. 無糖優格：代替美乃滋，清爽又滑順

傳統鮪魚沙拉經常加入美乃滋，雖然美味，但也可能讓整體熱量明顯增加。如果改用原味無糖優格，可以做出清爽、帶有微酸口感的沙拉。無糖優格能提供蛋白質與鈣質，部分產品也含有活菌。但要注意，無糖優格不代表完全沒有熱量，不同品牌的蛋白質與脂肪含量也可能不同，選購時仍應查看營養標示。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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5. 無調味海苔：增加風味與料理變化

海苔具有特殊香氣，可以用來包裹鮪魚沙拉、雞蛋與小黃瓜，做成簡單的海苔捲。選擇無調味海苔，可以避免攝取過多額外添加的油脂與鈉。不過，海苔不適合被視為白飯或其他主食的完整營養替代品。減重期間仍然可以適量吃糙米飯、地瓜、燕麥等全穀雜糧，補充身體需要的能量與營養。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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三、天然版猛健樂食譜：10分鐘完成高蛋白鮪魚海苔捲

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如果要當作完整正餐，建議再依照個人需求搭配適量全穀雜糧及其他蔬菜，讓營養更加均衡。

四、天然版猛健樂真的能瘦嗎？了解3個減重關鍵

許多人看到「天然版猛健樂」這個名稱，第一個問題就是：真的吃了就會瘦嗎？

答案是：這樣的飲食組合可能有助於體重管理，但不代表吃了就一定會減重。

關鍵1：蛋白質有助於增加飽足感

相較於部分精緻澱粉或高糖零食，富含蛋白質的餐點通常更有助於維持飽足感。

對正在控制體重的人而言，適量攝取蛋白質，也有助於在減重過程中維持肌肉量，尤其需要搭配阻力訓練。

關鍵2：增加蔬菜與膳食纖維

蔬菜能提供水分、維生素、礦物質與膳食纖維。適量增加高纖食物，有助於維持腸道正常功能，也能改善整體飲食品質。除了小黃瓜，也可以多搭配深綠色蔬菜、菇類、豆類及全穀雜糧。

關鍵3：總熱量仍然是體重管理的重要因素

即使是健康食材，吃得過量仍可能超出每日能量需求。反過來說，也不需要為了減肥而刻意挨餓、完全不吃澱粉，或長期只吃單一種類的餐點。能夠長期維持的飲食方式，通常比短期極端節食更有意義。

#減重 #高蛋白 #猛健樂 #控制食慾

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