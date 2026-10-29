另一半生氣時，千萬別說「你想太多」！專家揭3種最傷感情的溝通方式

明明只是想安慰另一半，為什麼最後卻吵得更兇？情侶相處時，一句「你想太多了」、「我又不是故意的」，看似在解釋，卻可能讓對方覺得自己的感受被否定。其實，很多感情中的爭執，都和說話方式有關。《正向同理》一書指出，同理心如果用錯時機、說錯方式，反而容易造成誤解，甚至讓關係更加緊張。以下內容摘自：《正向同理：接住情緒、化解抗拒，有效對話的六階溝通法》第10章〈深刻同理的迷思與誤用〉，陳志恆 著，親子天下 出版。

《正向同理》第二篇 Ch10〈深刻同理的迷思與誤用〉

深刻同理的難度比初階同理還高，這是因為我們為了走進對方內在深處，需要蒐集更多訊息，拼湊更多資訊，進行更複雜的判斷與分析。同時，也涉及一系列假設與驗證的過程。

也就是說，我們會根據對方的處境或描述，推測他內心存在的想法、言行背後的動機，甚至進一步理解這是否與某個心理需求未被滿足有關，然後試著說出來核對與求證。一方面跟隨著他，一方面也在引導著他。

正因為過程複雜，深刻同理需要注意的地方也不少，一不小心就會踩到雷。

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深刻同理的錯誤時機

很多時候，深刻同理無法發揮效用，是因為我們在不對的時機，把深刻同理推上場。常見的錯誤時機，包括以下四種：

一、對方還在情緒風暴中

當你發現對方正在生氣爆炸或情緒崩潰，連帶著出現語速過快、咆哮怒吼、表達激動、強烈防衛時，通常代表情緒強度來到最高點。此時，大腦理性分析的功能會好像暫時當機一樣。

在這個時候，你的深刻同理容易被解讀為攻擊或威脅。你只是想和他核對想法和動機，但他可能會覺得你在審問、逼供，反而讓對方的情緒持續處在高檔，甚至拒絕繼續對話。

唯有對方的情緒緩和，大腦負責理性思考的部位重新啟動後，深刻同理的內容才能被咀嚼、消化與吸收。

二、自己正在情緒高漲中

對方的情緒高漲也容易引發你的情緒升溫，特別是面對自己親近的家人時。當你又氣又急，心中滿腹委屈、有苦難言，或深陷懊惱無力時，通常只想著要說服對方，或立即幫對方解決問題。

如此，你很難保持尊重與謙遜，深刻同理很容易變成「看似同理、實為控制」，而任何形式的控制，都可能引發對方的抗拒。

當你發現自己情緒激動時，請你先讓自己冷靜、安定下來。唯有如此，大腦才有可能進行較為精準與複雜的判斷與運算，表達深刻同理才會足夠到位。

三、對方內心還沒準備好

有時候，對方雖然情緒穩定，但你的深刻同理反而讓他感到緊張、焦慮、難堪甚至憤怒。那是因為他還沒準備好。也許，對方只是想先被陪伴，想先發洩情緒，想要有人聽他說話就好，而還沒準備好探索自己更深的內在。這時候，你太快把關注焦點放到想法、動機或需求等較為深度的層面，對方因而被嚇到，表現出退縮或反感。

遇到這樣的狀況，你可以說：「也許，你還沒有準備好要討論得這麼深，等你準備好時，我們再聊就好。」

尊重對方的步調，是實踐同理心的關鍵。

四、雙方的信任關係不足

同理心有助於建立信任關係，但太快或太深的同理，卻可能造成反效果。特別是當雙方本來就關係不穩、衝突不斷、互相猜忌時，你的深刻同理，很可能會被對方解讀成「操控」、「說服」或「想看穿我」。

類似情況最常出現在青少年與家長的互動上。家長想要同理青少年，青少年卻感到很彆扭，甚至生氣地說：「你以為你很了解我是嗎？別假了，最後還不是要我聽你的！」深刻同理需要被對方允許靠近，信任不足時，很容易被視為「心理戰」，反而引發更多防衛。這時，你可以說：「我知道現在說這些你會不舒服，如果你不想聽，我尊重你，我就先不說了！」

這句話也是一份同理，同理對方當下的感受，也釋放出尊重的態度，反而有助於修補關係。

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深刻同理的誤用

深刻同理之所以迷人，是因為它能將對話從表面的事件，帶到更深的內在——想法、動機與需求。但也因為走得深，若表達方式、使用時機或起心動念有所偏頗，深刻同理也會帶來更多傷害。

而最常見也需要避免的誤區，有以下三種：

一、同理想法，卻成了爭辯對錯

想法是一個人對事件的解讀與立場。很多人一聽到對方的想法，就忍不住想糾正：「你怎麼這樣想？」或「這個觀念不正確！」結果，同理變成辯論，你講你的，我講我的，最後誰也沒能爭贏，誰都感到不被理解。

當伴侶告訴你：「你那麼晚回家，有想過我的感受嗎？」，你若回應：

「我當然知道你不舒服，但我又不是故意的，又不是不在乎你。」

這麼說就是急著辯解，更想糾正對方的想法。如果你換個說法：

「你認為我沒回訊息是不在乎你，難怪你會那麼生氣。你更在意的是，我有沒有把你放在心上，對嗎？」也許會更好。

當同事說：「我覺得老闆處處針對我……」你若回應：

「怎麼可能，老闆不是那種人，你不要這樣想啦！」這麼說就脫離了同理，反而否定了對方的想法。

也許你可以這麼說：「你覺得老闆處處針對你，一定讓你很難受吧！你可以告訴我，是什麼讓你認為老闆處處針對你呢？」

先接住對方有這樣的想法，再進一步去探問想法背後的理由。

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再舉一個夫妻之間常見的例子，太太對著先生說：「你知道你媽跟我說，花錢要節制一點，她是不是覺得我太浪費了？」

先生一聽完立刻說：「你想太多了吧，我媽不是這個意思……」

太太聽了更火大：「不然她是什麼意思？」

先生的回應方式，不僅無助於澄清誤會，更否定了太太的想法，讓太太感到委屈與孤單。那麼該怎麼回應呢？也許先生可以這麼說：「聽到我媽這麼說，你可能有點委屈，也有點生氣。畢竟那些開銷，也是為了家裡的需要呀！」

先接住另一半內心的不舒服，也看到他的付出與努力，接下來再來討論長輩說的是否有道理也不遲。無論如何，比起證明誰對誰錯，讓另一半感受到被支持，更是重要。

二、同理動機，卻變成負向指控

動機是行為背後的原因，可以正向解讀，也可以負向解讀。像是一個孩子「經常吵鬧干擾上課秩序」，可以被解讀為他「故意搞破壞」，也可以被解讀為他「想要獲得關注」，前者是負向解讀，後者是正向解讀。

然而，若我們把動機做負向解讀，就算包裝成同理的話語，也會讓人感受到被指控。請記得，所有行為的背後必有正向意圖的存在，正等待著能發現美的眼睛去看見。

例如，當你對孩子說：「我說什麼你都不認同，你就是想挑戰我，故意要氣我，是嗎？」這就是把孩子的「對抗行為」，負向解讀成「故意挑戰」或「激怒大人」，這樣表達只會引發更深的敵意，而不會讓孩子感受到被理解。

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換個說法：

「你現在很用力地反駁我，我在想，你是不是希望我能尊重你，也想擁有一些自己做決定的權力？」這就是對動機的正向解讀。

再例如，你和伴侶發生口角，對方一直哭，你若說：「我看到你一直哭，你這是在對我情緒勒索，想讓我心軟吧！」你確實說出了他哭泣背後的動機，但卻是負向解讀，只會讓雙方的敵意升溫。修改成這句話：「你哭得這麼兇，我猜你是真的很委屈，你是希望我能更在乎你的感受，是嗎？」一樣是說出動機，卻更能傳遞出溫暖的理解。

三、看見需求，就急著立刻滿足

很多人誤以為，既然我看見對方的需求了，就要立刻滿足對方，結果同理需求變成了「當場答應」或「倉促承諾」。然而，我們未必滿足得了對方的需求；也許，我們需要做的，是邀請對方一起想辦法，如何滿足他自己的需求。

舉個例子，當你知道孩子渴望擁有自己的手機，是想要和同學充分互動，於是你說：「我知道，你很想擁有自己的手機，因為這樣能讓你更容易融入同學，你真正想要的，是被同學接納，是嗎？」

你看見孩子的「歸屬需求」了，然後說：

「好，既然這樣，那我以後假日都帶你出去玩，想去哪裡就去哪裡，好嗎？」

你想滿足孩子的歸屬需求，問題是，你給出的和孩子真正想的並不對頻。換個說法，也許會更好：

「我明白你很在意跟同學有互動，也不想被排擠。我們一起來討論，怎麼做才能同時兼顧手機使用安全和你的社交需求？」需求是方向，方法才是路；方向先被認清，路可以一起找。

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理解需求不等於就要答應需求。

重要的是，把需求聽懂之後，再一起討論如何滿足需求；也誠實承認自己的限制，你也有你的極限，有些東西，也可能是我們給不起的。大多時候，光是聽懂對方的內在需求，就足夠了。

給練習同理的你：

看見對方的需求，不代表你必須立刻滿足對方。真正的同理，是先把需要聽懂，再陪著對方一起想辦法，用合適的方式照顧這份需求。